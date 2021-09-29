Техническая готовность к старту отопительного сезона в регионах составляет 99%, - Чернышов
По состоянию на 29 сентября техническая готовность жилых объектов, учреждений социальной инфраструктуры, котельных и тепловых сетей к старту отопительного сезона составляет около 99%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий.
"По информации органов местного самоуправления, по состоянию на конец сентября мы идем четко по плану. Техническая готовность объектов составляет около 99%. Хочу подчеркнуть, Правительством созданы все предпосылки для своевременного и бесперебойного отопительного сезона. Поэтому обращаюсь к руководителям органов местного самоуправления с просьбой максимально контролировать ситуацию на местах", - сказал глава министерства Алексей Чернышов.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена.
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это при Порошенко госкомпании были в прибылях и платили налоги в бюджет, а при вислюке оманськом - сплошные убытки:
500 млрд.грн в 2020, примерно столько же в єтом году - за первые полгода: 64 миллиарда украдено в "Укрзализныце". 225 млрд в НАК "Нафтогаз"...
".. 64 миллиарда украдено в "Укрзализныце". 225 млрд в НАК "Нафтогаз".
Турецкие друзья Зеленского "Онур" построят аэродром в Днепре за 5,64 млрд грн - на 30% дороже победителей предыдущих торгов.
Строить аэродром в Днепре будет дружественная Владимиру Зеленскому турецкая компания "Онур" за 5,64 млрд грн, хотя за полгода до этого конкурентные торги завершились на сумме на 30% меньше.
и почему Вітренко вже просить у Кабінету Міністрів додатково 123 мільйярди гривень на покриття боргів Нафтогазу.?
Ніяких грошей Кабміну, звичайно ж, не буває. Бувають лише гроші українців.
123 мільйярди, якщо розділити їх на 40 мільйонів українців, включно з стариками та немовлятами, це виходить по 3 тисячі гривень з кожного з нас.
Ваша дитина, якій вісім років, винна Юрію Вітренко три тисячі гривень.
Ваша мати-пенсіонерка з пенсією п'ять тисяч гривень винна Юрію Вітренко три тисячі гривень. Ви самі також винні Юрію Вітренко три тисячі гривень.
А взамін за ці гроші які ви заплатите Юрію Вітренко, Зеленський вийде і скаже, що владі вдалося зберегти ціну на газ на низькому рівні. Да і чого б не зберегти. Ви ж за нього уже заплатили Юрію Вітренко сто двадцять три мільйярди гривень.
Або не скаже, таке теж може бути. Мудре хазяйнування зараз іде таке, що і 123 ярди може не вистачити, тому зберуть з вас ще. Я розумію, що в голові у пересічного посполитого 123 мільйярди це значно більше, ніж премія Коболєва.
Але принагідно хочу нагадати, що злочинний Коболєв отримав тільки свою премію, а святий Вітренко отримав і премію, і 123 мільйярди.
А шо ж такое? А куда ж денюжки ушли? А кто это поддерживал закон который позволит списать тепловикам и Фирташу более 100 млрд грн КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАФТОГАЗУ, А? Юрий Юрич?
123 млрд это больше чем годовой бюджет армии.
З цих 123 млрд приблизно 100 пішли конкретно Фірташу. Не підуть, а вже пішли.
І так, не забудьте подумки додати по 3000 грн до рахунку за газ. Це - ваші гроші, які не пішли на армію, ̶м̶̶о̶̶в̶̶у̶̶,̶̶ ̶̶в̶̶і̶̶р̶̶у̶ освіту, соцзабезпечення тощо.
Но потім протеряли
Опаздываете 😀
НО ТРУБЫ СТОЯТ ПОД ТЕПЛОМ . Я решаю какая мне нужна температура - а не тетя из Коммунальных служб
мин. +7°
макс. +11°