Техническая готовность к старту отопительного сезона в регионах составляет 99%, - Чернышов

По состоянию на 29 сентября техническая готовность жилых объектов, учреждений социальной инфраструктуры, котельных и тепловых сетей к старту отопительного сезона составляет около 99%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий.

"По информации органов местного самоуправления, по состоянию на конец сентября мы идем четко по плану. Техническая готовность объектов составляет около 99%. Хочу подчеркнуть, Правительством созданы все предпосылки для своевременного и бесперебойного отопительного сезона. Поэтому обращаюсь к руководителям органов местного самоуправления с просьбой максимально контролировать ситуацию на местах", - сказал глава министерства Алексей Чернышов.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена.

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