Технічна готовність до старту опалювального сезону в регіонах становить 99%, - Чернишов

Станом на 29 вересня технічна готовність житлових об'єктів, установ соціальної інфраструктури, котелень і теплових мереж до старту опалювального сезону становить близько 99%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

"За інформацією органів місцевого самоврядування, станом на кінець вересня ми йдемо чітко за планом. Технічна готовність об’єктів становить близько 99%. Хочу наголосити, Урядом створені всі передумови для своєчасного та безперебійного опалювального сезону. Тож звертаюсь до керівників органів місцевого самоврядування з проханням максимально контролювати ситуацію на місцях", — наголосив очільник міністерства Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи будуть залишатися стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо збережеться тренд щодо ціни газу, то в Івано-Франківська збільшиться заборгованість перед "Нафтогазом" ще на 120-140 млн грн, - мер Марцінків