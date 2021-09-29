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Новини
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Технічна готовність до старту опалювального сезону в регіонах становить 99%, - Чернишов

Технічна готовність до старту опалювального сезону в регіонах становить 99%, - Чернишов

Станом на 29 вересня технічна готовність житлових об'єктів, установ соціальної інфраструктури, котелень і теплових мереж до старту опалювального сезону становить близько 99%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

"За інформацією органів місцевого самоврядування, станом на кінець вересня ми йдемо чітко за планом. Технічна готовність об’єктів становить близько 99%. Хочу наголосити, Урядом створені всі передумови для своєчасного та безперебійного опалювального сезону. Тож звертаюсь до керівників органів місцевого самоврядування з проханням максимально контролювати ситуацію на місцях", — наголосив очільник міністерства Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи будуть залишатися стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо збережеться тренд щодо ціни газу, то в Івано-Франківська збільшиться заборгованість перед "Нафтогазом" ще на 120-140 млн грн, - мер Марцінків

Автор: 

опалювальний сезон (1747) Олексій Чернишов (275)


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Топ коментарі
+7
Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

Но потім протеряли
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29.09.2021 15:06
+4
порядок, о такой.. зебильный да и "можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"

это при Порошенко госкомпании были в прибылях и платили налоги в бюджет, а при вислюке оманськом - сплошные убытки:

500 млрд.грн в 2020, примерно столько же в єтом году - за первые полгода: 64 миллиарда украдено в "Укрзализныце". 225 млрд в НАК "Нафтогаз"...
".. 64 миллиарда украдено в "Укрзализныце". 225 млрд в НАК "Нафтогаз".

Турецкие друзья Зеленского "Онур" построят аэродром в Днепре за 5,64 млрд грн - на 30% дороже победителей предыдущих торгов.
Строить аэродром в Днепре будет дружественная Владимиру Зеленскому турецкая компания "Онур" за 5,64 млрд грн, хотя за полгода до этого конкурентные торги завершились на сумме на 30% меньше.
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29.09.2021 15:10
+4
это где в Украине 20 градусов? В Севастополе? И то не дотягивает до 20.
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29.09.2021 15:23
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Наконец то в стране порядок начали наводить
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29.09.2021 15:05 Відповісти
порядок, о такой.. зебильный да и "можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"

это при Порошенко госкомпании были в прибылях и платили налоги в бюджет, а при вислюке оманськом - сплошные убытки:

500 млрд.грн в 2020, примерно столько же в єтом году - за первые полгода: 64 миллиарда украдено в "Укрзализныце". 225 млрд в НАК "Нафтогаз"...
".. 64 миллиарда украдено в "Укрзализныце". 225 млрд в НАК "Нафтогаз".

Турецкие друзья Зеленского "Онур" построят аэродром в Днепре за 5,64 млрд грн - на 30% дороже победителей предыдущих торгов.
Строить аэродром в Днепре будет дружественная Владимиру Зеленскому турецкая компания "Онур" за 5,64 млрд грн, хотя за полгода до этого конкурентные торги завершились на сумме на 30% меньше.
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29.09.2021 15:10 Відповісти
Фейк
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29.09.2021 15:14 Відповісти
Ти сам фейк, чи то фе....калії, ну десь так
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29.09.2021 15:30 Відповісти
неужели? а чего ж тогда одни УБЫТКИ два года подряд?

и почему Вітренко вже просить у Кабінету Міністрів додатково 123 мільйярди гривень на покриття боргів Нафтогазу.?
Ніяких грошей Кабміну, звичайно ж, не буває. Бувають лише гроші українців.
123 мільйярди, якщо розділити їх на 40 мільйонів українців, включно з стариками та немовлятами, це виходить по 3 тисячі гривень з кожного з нас.
Ваша дитина, якій вісім років, винна Юрію Вітренко три тисячі гривень.
Ваша мати-пенсіонерка з пенсією п'ять тисяч гривень винна Юрію Вітренко три тисячі гривень. Ви самі також винні Юрію Вітренко три тисячі гривень.
А взамін за ці гроші які ви заплатите Юрію Вітренко, Зеленський вийде і скаже, що владі вдалося зберегти ціну на газ на низькому рівні. Да і чого б не зберегти. Ви ж за нього уже заплатили Юрію Вітренко сто двадцять три мільйярди гривень.
Або не скаже, таке теж може бути. Мудре хазяйнування зараз іде таке, що і 123 ярди може не вистачити, тому зберуть з вас ще. Я розумію, що в голові у пересічного посполитого 123 мільйярди це значно більше, ніж премія Коболєва.
Але принагідно хочу нагадати, що злочинний Коболєв отримав тільки свою премію, а святий Вітренко отримав і премію, і 123 мільйярди.
А шо ж такое? А куда ж денюжки ушли? А кто это поддерживал закон который позволит списать тепловикам и Фирташу более 100 млрд грн КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАФТОГАЗУ, А? Юрий Юрич?
123 млрд это больше чем годовой бюджет армии.
З цих 123 млрд приблизно 100 пішли конкретно Фірташу. Не підуть, а вже пішли.
І так, не забудьте подумки додати по 3000 грн до рахунку за газ. Це - ваші гроші, які не пішли на армію, ̶м̶̶о̶̶в̶̶у̶̶,̶̶ ̶̶в̶̶і̶̶р̶̶у̶ освіту, соцзабезпечення тощо.
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29.09.2021 15:34 Відповісти
Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

Но потім протеряли
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29.09.2021 15:06 Відповісти
Поглядим, что будет, когда начнётся отопительный сезон.
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29.09.2021 15:08 Відповісти
В странах ЕС уже включили .
Опаздываете 😀
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29.09.2021 15:08 Відповісти
В Украине 20 градусов тепла.Зачем отопление включать если и так жарко
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29.09.2021 15:20 Відповісти
это где в Украине 20 градусов? В Севастополе? И то не дотягивает до 20.
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29.09.2021 15:23 Відповісти
То в нього в голові.
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29.09.2021 15:27 Відповісти
У нас на днях было 26 градусов. Ну и что? Я выключила батареи . При похолодании - включаю ,
НО ТРУБЫ СТОЯТ ПОД ТЕПЛОМ . Я решаю какая мне нужна температура - а не тетя из Коммунальных служб
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29.09.2021 15:26 Відповісти
Это хорошо. Но в Украине горизонтальное отопление
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29.09.2021 15:35 Відповісти
Среда. Киев 29 сентября


мин. +7°
макс. +11°


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29.09.2021 15:28 Відповісти
то у кацапа один фейк вместо мозгов.. ему подоляк с методичками запаздывает)
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29.09.2021 15:36 Відповісти
фейк.. нигде нет 20.. повсюду среденсуточная температура 10..12 градусов, на западной Украине - снег и заморозки
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29.09.2021 15:35 Відповісти
Как умилительно . Теперь кагбе зелёным товарищам (избирателям) найти деньги на оплатить отопление . субсидии не нужны . Доказано их урезанием в 2 раза
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29.09.2021 15:09 Відповісти
Ну-ну, ща только включат и начнет рвать трубы
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29.09.2021 16:00 Відповісти
Так это 1% неготовности.
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29.09.2021 16:08 Відповісти
Что-то промелочили, надо было сказать - 99,9%, а если кто пожалуется, то сказать - извините, вы попали в 0,1%
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29.09.2021 16:07 Відповісти
 
 