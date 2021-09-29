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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: Экс-командира харьковского "Беркута" Лукаша отправили под домашний арест

Дела Майдана: Экс-командира харьковского

Печерский суд 28 сентября 2021 года избрал экс-командиру батальона харьковского "Беркута" Владиславу Лукашу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ГО "Адвокатська дорадча група".

"Следователь ГБР Андрей Рубан в своем ходатайстве просил суд заключить под стражу Лукаша. Однако, судья Евгений Хайнацкий ограничился домашним арестом и возложил на Лукаша обязанности:

- прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-командиру харьковского "Беркута" Лукашу сообщили еще об одном подозрении

- не отлучаться без разрешения за пределы города Сумы;

- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

- сдать загранпаспорт;

- носить электронный браслет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Дарницком суде Киева уже слушается одно из дел бывшего командира харьковского полка "Беркут" Владислава Лукаша, где его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к тяжелым последствиям первого декабря 2013 года на улице Банковой и 18 февраля 2014 года на улице Институтсткой в Киеве.

24 сентября 2021 года ему сообщили о подозрении в организации "умышленных убийств и законченных покушений на убийства".

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Автор: 

Беркут (8689) Киев (25502) суд (25091) преступления против Майдана (293)


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Він вже восьмий рік мав відбувати довічне з конфіскацією,а його ще тільки змусили ночувати вдома а не в курвів. Закон як бачимо один для всіх,- НАС
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29.09.2021 16:41 Ответить
Ни на год не сядет. В худшем случае - по закону Савченко будет сразу отпущен, даже если осудят. В самом вероятно случае - будет полностью оправдан, получит миллионную компенсацию за вынужденный прогул и будет восстановлен на должности при администрации президента. Стране нужны верные слуги. Стране не нужны принципиальные люди.
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29.09.2021 16:58 Ответить
Вот вы люди пишите всякую херню,даже не думая головой. Он уже был под стражей. Сидел не один год в Лукьяненском сизо. Потом отпустили,но следствие продолжается по сей день. А это новую статейку ему навесили.
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29.09.2021 19:47 Ответить
 
 