Дела Майдана: Экс-командира харьковского "Беркута" Лукаша отправили под домашний арест

Печерский суд 28 сентября 2021 года избрал экс-командиру батальона харьковского "Беркута" Владиславу Лукашу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ГО "Адвокатська дорадча група".

"Следователь ГБР Андрей Рубан в своем ходатайстве просил суд заключить под стражу Лукаша. Однако, судья Евгений Хайнацкий ограничился домашним арестом и возложил на Лукаша обязанности:

- прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию;

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- не отлучаться без разрешения за пределы города Сумы;

- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

- сдать загранпаспорт;

- носить электронный браслет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Дарницком суде Киева уже слушается одно из дел бывшего командира харьковского полка "Беркут" Владислава Лукаша, где его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к тяжелым последствиям первого декабря 2013 года на улице Банковой и 18 февраля 2014 года на улице Институтсткой в Киеве.

24 сентября 2021 года ему сообщили о подозрении в организации "умышленных убийств и законченных покушений на убийства".

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