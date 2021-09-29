Дела Майдана: Экс-командира харьковского "Беркута" Лукаша отправили под домашний арест
Печерский суд 28 сентября 2021 года избрал экс-командиру батальона харьковского "Беркута" Владиславу Лукашу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ГО "Адвокатська дорадча група".
"Следователь ГБР Андрей Рубан в своем ходатайстве просил суд заключить под стражу Лукаша. Однако, судья Евгений Хайнацкий ограничился домашним арестом и возложил на Лукаша обязанности:
- прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию;
- не отлучаться без разрешения за пределы города Сумы;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- сдать загранпаспорт;
- носить электронный браслет", - говорится в сообщении.
Напомним, в Дарницком суде Киева уже слушается одно из дел бывшего командира харьковского полка "Беркут" Владислава Лукаша, где его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к тяжелым последствиям первого декабря 2013 года на улице Банковой и 18 февраля 2014 года на улице Институтсткой в Киеве.
24 сентября 2021 года ему сообщили о подозрении в организации "умышленных убийств и законченных покушений на убийства".
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