Справи Майдану: Екскомандира харківського "Беркуту" Лукаша відправили під домашній арешт
Печерський суд 28 вересня 2021 року обрав екскомандиру батальйону харківського "Беркуту" Владиславу Лукашу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ГО "Адвокатська дорадчих група".
"Слідчий ДБР Андрій Рубан у своєму клопотанні просив суд взяти під варту Лукаша. Однак, суддя Євген Хайнацький обмежився домашнім арештом і поклав на Лукаша обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора або до суду на першу вимогу;
- не виходити без дозволу за межі міста Суми;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- здати закордонний паспорт;
- носити електронний браслет", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в Дарницькому суді Києва вже слухається одна зі справ колишнього командира харківського полку "Беркут" Владислава Лукаша, де його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до тяжких наслідків першого грудня 2013 року на вулиці Банковій і 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.
24 вересня 2021 року йому повідомили про підозру в організації "умисних убивств і закінчених замахів на вбивства".
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