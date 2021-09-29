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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справи Майдану: Екскомандира харківського "Беркуту" Лукаша відправили під домашній арешт

Справи Майдану: Екскомандира харківського

Печерський суд 28 вересня 2021 року обрав екскомандиру батальйону харківського "Беркуту" Владиславу Лукашу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ГО "Адвокатська дорадчих група".

"Слідчий ДБР Андрій Рубан у своєму клопотанні просив суд взяти під варту Лукаша. Однак, суддя Євген Хайнацький обмежився домашнім арештом і поклав на Лукаша обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або до суду на першу вимогу;

- не виходити без дозволу за межі міста Суми;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- здати закордонний паспорт;

- носити електронний браслет", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, в Дарницькому суді Києва вже слухається одна зі справ колишнього командира харківського полку "Беркут" Владислава Лукаша, де його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до тяжких наслідків першого грудня 2013 року на вулиці Банковій і 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у ​​Києві.

24 вересня 2021 року йому повідомили про підозру в організації "умисних убивств і закінчених замахів на вбивства".

Автор: 

Беркут (532) Київ (19448) суд (11673) злочини проти Майдану (309)


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Він вже восьмий рік мав відбувати довічне з конфіскацією,а його ще тільки змусили ночувати вдома а не в курвів. Закон як бачимо один для всіх,- НАС
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29.09.2021 16:41 Відповісти
Ни на год не сядет. В худшем случае - по закону Савченко будет сразу отпущен, даже если осудят. В самом вероятно случае - будет полностью оправдан, получит миллионную компенсацию за вынужденный прогул и будет восстановлен на должности при администрации президента. Стране нужны верные слуги. Стране не нужны принципиальные люди.
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29.09.2021 16:58 Відповісти
Вот вы люди пишите всякую херню,даже не думая головой. Он уже был под стражей. Сидел не один год в Лукьяненском сизо. Потом отпустили,но следствие продолжается по сей день. А это новую статейку ему навесили.
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29.09.2021 19:47 Відповісти
 
 