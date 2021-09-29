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Новости Борьба с коронавирусом
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Ляшко: Вакцинировать детей от COVID-19 в Украине пока не будут

Ляшко: Вакцинировать детей от COVID-19 в Украине пока не будут

Украинцы в возрасте от 12 до 18 лет могут сделать прививку вакциной, инструкция к которой это позволяет. Но проводить такую кампанию в национальном масштабе пока не будут.

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минздрав рассматривал такую возможность, но мы не приняли решения в национальном масштабе. Относительно людей до 18 лет мы не запрещаем их вакцинировать, их можно вакцинировать, но мы не делаем это массовой кампанией", - сказал глава Минздрава.

Ляшко подчеркнул, что приоритет вакцинальной кампании - "это защита украинцев и предотвращение тяжелого течения, под наибольшим риском люди старшего возраста".

Он уточнил, что 80% всех летальных случаев от COVID-19 были у людей старших 60 лет, при этом 98% умерших от COVID-19 не были вакцинированы.

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При этом Ляшко отметил, что вакцинировать детей старше 12 лет можно только той вакциной, инструкция к которой разрешает такую вакцинацию.

Как сообщалось, Минздрав приказом от 17 июля утвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Эту вакцину разрешено использовать в Украине для детей старше 12 лет в случае, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после COVID-19 из-за сопутствующих болезней, для объединения семьи ребенок выезжает в страну, где для пересечения границы нужен сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, или международное свидетельство о вакцинации, или он выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации.

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Кроме того, вакцинация детей от 12 лет допускается, если ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, а также если ребенок приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет соответствующие подтверждающие документы.

Автор: 

вакцина (3815) дети (6490) Минздрав (4899) подростки (443) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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хотел бы я посмотреть на дебила родителя,который поведёт прививать родное,с неизвестными последствиями
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29.09.2021 22:53 Ответить
А від вітрянки, краснухи, паротиту нормально щеплювати? Хвороби, легші за ОРВІ.
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29.09.2021 23:06 Ответить
нормально! потому что краснуха какой была 500 лет назад,такой и осталась. и корь,и столбняк и ветрянка...ничуть не изменились. да и прививка от них эффективна на 99,5%
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30.09.2021 08:31 Ответить
ладно (працець) столбняк - важка хвороба, але вітрянка і краснуха - це повна фігня і краще ними перехворіти і отримати природні антитіла.
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30.09.2021 11:25 Ответить
так,краще...але хворіть такою хворобою треба в дитинстві,переносится легше...а якщо не перехворів,то в дорослому віці,це може стати причиною смерті. ось тому і роблять щеплення від кору,від вітрянки...а краснуха дуже дає тяжкі наслідкі для вагітніх жинок,тому і тут треба щеплення,а не чекати коли ті перехворієшь природньо.
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30.09.2021 12:40 Ответить
пока не будут, а потом пойдут страшилки про смерть девочки пяти лет, а потом начнут пилить прививочный бюджет.
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29.09.2021 23:22 Ответить
Ключевое слово - "пока" не будут они !? во гниды !!!
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29.09.2021 23:52 Ответить
 
 