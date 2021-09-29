Ляшко: Вакцинувати дітей від COVID-19 в Україні наразі не будуть

Українці віком від 12 до 18 років можуть зробити щеплення вакциною, інструкція до якої це дозволяє. Але проводити таку кампанію в національному масштабі поки що не будуть.

Про це повідомив журналістам міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МОЗ розглядало таку можливість, але ми не прийняли рішення в національному масштабі. Щодо людей до 18 років ми не забороняємо їх вакцинувати, їх можна вакцинувати, але ми не робимо це масовою кампанією", - сказав очільник МОЗ.

Ляшко наголосив, що пріоритет вакцинальної кампанії - "це захист українців та запобігання важкому перебігу, під найбільшим ризиком люди старшого віку".

Він уточнив, що 80% всіх летальних випадків від COVID-19 були у людей старших за 60 років, при цьому 98% померлих від COVID-19 не були вакциновані.

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При цьому Ляшко зазначив, що вакцинувати дітей віком від 12 років можна лише тією вакциною, інструкція до якої дозволяє таку вакцинацію.

Як повідомлялося, МОЗ наказом від 17 липня затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Цю вакцину дозволено використовувати в Україні для дітей віком від 12 років у випадку, якщо дитина має високі ризики тяжкого перебігу та розвитку ускладнень після COVID-19 через супутні хвороби, для об'єднання сім'ї дитина виїжджає в країну, де для перетину кордону потрібний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію, або вона виїжджає на навчання до країни, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

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Крім того, вакцинація дітей віком від 12 років допускається, якщо дитина є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі у заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, а також якщо дитина приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має відповідні підтверджуючі документи.