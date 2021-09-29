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Новости Коронавирус и карантин
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Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять, - Ляшко

Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять, - Ляшко

Работодателей обяжут отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. В противном случае они будут нести ответственность.

Об этом на пресс-ланче 29 сентября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Есть контролирующий орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, то он может понести ответственность. Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса невакцинированных", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, сейчас в проекте приказа Минздрава об обязательной вакцинации упоминаются только представители государственных организаций.

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Согласно документу, обязательную вакцинацию планируют ввести на период действия карантина для:

- работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего образования, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;

- работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

- работников местных государственных администраций.

"Нам важно, чтобы государственная организация продолжала эффективно исполнять функции государства, а для этого люди должны быть на своих рабочих местах. В ВСУ процент привитых более 90%, в МВД - 87-88%", - отметил он.

Также читайте: Полиция с начала года открыла 350 уголовных дел о подделке COVID-документов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
_Суки! Под предлогом благих намерений повсеместно отрабатывается установление диктатуры и лишение государством людей прав и свобод. И если кто-то себе воображает что после завершения пандемии государства сдадут назад, и вернут людям отобранные у них силой права и свободы, то он идиот!
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29.09.2021 23:08
+15
Наказ це не закон і не конституційно.
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29.09.2021 23:06
+14
дебілів типу Ляшко треба примусово стерилізувати , щоб не розмножувались !
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29.09.2021 23:12
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Ціле літо було, щоб організувати вакцинацію вчителів, якщо вже ********* вважає, що це щось дасть. Але ні, приходить осінь і закриваються школи. Потім починається переслідування тих, хто заднім числом не вакцинувався...
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29.09.2021 23:04 Ответить
Тут у медиков 30% дегенератов необразованых, насмотревшихся тиктоков от антиваксеров, а у учителей всё намного, намного хуже.
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29.09.2021 23:28 Ответить
Чего так слабо? Сразу их в ГУЛАГ!
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29.09.2021 23:05 Ответить
всему свое время
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29.09.2021 23:45 Ответить
дурко ти Конституцію читав ?
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29.09.2021 23:05 Ответить
тут нe тiльки конституцiя а просто логiка: вакцинацiя робиться заради самоi людини. а нe за ради сусiда. вакцина захищає людину вiд смeртi а нe заражeння. i вакцинований отримує щє свободу сам заражати iнших - як вакцинованих так i нeвакцинованих
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30.09.2021 01:40 Ответить
Судя по тому, как это происходит и преподносится, создается впечатление, что вакцинация ради самой вакцинации
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30.09.2021 07:48 Ответить
Наказ це не закон і не конституційно.
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29.09.2021 23:06 Ответить
Помнится нам втирали что принудительной вакцинации не будет.
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29.09.2021 23:07 Ответить
вакцина киснe. учора викинули 35 000 файзeра. чeрeз мiсяць щe викинуть! вжe об"являли.
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30.09.2021 01:42 Ответить
Ти бачив як викидали?
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30.09.2021 12:28 Ответить
_Суки! Под предлогом благих намерений повсеместно отрабатывается установление диктатуры и лишение государством людей прав и свобод. И если кто-то себе воображает что после завершения пандемии государства сдадут назад, и вернут людям отобранные у них силой права и свободы, то он идиот!
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29.09.2021 23:08 Ответить
Так скоріше за все не буде ніякого завершення пандемії.Вже ж говорять за інші пандемії.
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29.09.2021 23:11 Ответить
Бо плебс зовсім уже був знахабнів. То підвищення зарплат вимагає, то поліпшення умов праці, то ще щось. Пора вже було закручувати гайки. Та й розвелось того плебсу на планеті вже занадто, треба скорочувати поголів"я...
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29.09.2021 23:22 Ответить
Лучшее средство- естественный отбор.
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30.09.2021 13:17 Ответить
Це тривалий процес. Штучний набагато швидше і дієвіше.
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30.09.2021 18:52 Ответить
Я про це пишу з минулого року.
Але ковідопсихопати готові власноруч знищувати інших, віддати всі свої права (дісно, на фіга вони баранам) "борцям"-лицемірам і брехунам, розбивати лоба і мовчки - БЕЗ ЖОДНИХ ПИТАНЬ І РОЗДУМІВ - виконувати вказівки тих, хто чхати на них хотів і бачив їхнє здоров*я та благополуччя десь.

Тут сьогодні "експерти" наваяли черговий "висновок-відкриття":
INSPQ released preliminary results of a study on Wednesday stating that vaccines are 97 % effective against deaths due to COVID-19 among ****** adults and 92 % against hospitalizations.
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/29/les-vaccins-efficaces-a-97-contre-les-deces-au-******?fbclid=IwAR3F4kC3IES_DM_sXEoEzd00IIxNXW7jP2QNMgWmNtxI22GcPr7HuTJwSW8

То піпл приколюється, що точно ці самі циферки є і без "універсального засобу боротьби". Ще й питає: чого ж свободи не дають, якщо "вакцинки" працюють ?

Але "демократично" обмежили коменти.
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30.09.2021 05:37 Ответить
Заборона ходити і заражати всіх навкруг смертельною хворобою, це не обмеження свобод, це здоровий глузд. Я би цим антиковідунам взагалі заборонила виповзати з нори.
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30.09.2021 13:20 Ответить
ну давай оставшихся врачей разгоним дебилы БЛ
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29.09.2021 23:09 Ответить
Так заметьте, про врачей не пишут...
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29.09.2021 23:48 Ответить
Медработники не входят в перечень профессий, для которых будет обязательна вакцинация, - Ляшко Источник:
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30.09.2021 01:45 Ответить
Медработники не входят в перечень профессий, для которых будет обязательна вакцинация, - Ляшко Источник:
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30.09.2021 01:43 Ответить
Эта власть потеряла берега законы конституция все пофиг Зеленовщина бес предела вошла во вкус из грязи в князи а все равно кизяки
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29.09.2021 23:11 Ответить
Это только начало, постепенно принудят всех вакцинироваться по 3-4 раза в год.
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29.09.2021 23:12 Ответить
Следующим этапом будет обязательная, регулярная, ПЛАТНАЯ вакцинация.
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29.09.2021 23:26 Ответить
Так і зараз вона ПЛАТНА. Просто платить держава з податків, які збирає з населення і надалі так залишиться.
Навряд шмурдяк, за який виробник відповідальності не несе, будуть продавати в аптеках.
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29.09.2021 23:39 Ответить
дебілів типу Ляшко треба примусово стерилізувати , щоб не розмножувались !
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29.09.2021 23:12 Ответить
а тих у кого протипоказання до вакцинації просто звільнити?
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29.09.2021 23:12 Ответить
Так сказали ж, є два протипоказання: вагітність і хіміотерапія...
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29.09.2021 23:49 Ответить
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30.09.2021 00:09 Ответить
Нє. МіністЕр особисто дослідження проводив:

https://www.5.ua/dv/medinfo/255053

"НЕ МОЖНА, А ТРЕБА": ЛЯШКО ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ВАГІТНИХ ЖІНОК - ВІДЕО

Міністр зозначив, що здоров'ю ані матері, ані дитині препарат не завдасть шкоди
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30.09.2021 05:39 Ответить
Ще не народилися діти від вакцинованих.і які вони будуть також не відомо
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30.09.2021 12:30 Ответить
кстати ,отличный вопросик! есть масса людей с сывороточной непереносимостью. их колоть нельзя ничем и никогда иначе помрут в момент прививки. как с ними быть?
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30.09.2021 00:49 Ответить
А никак. Будут померать. Никто ни делает анализы на совместимость.
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30.09.2021 09:51 Ответить
А не пошли бы вы.... Это при небывалом кадровом дефиците??? А кто же тогда работать будет? А налоги кто вым платить будет шоб вым было шо красть? Вы сами не можете переубедить своих граждан заливать себе гов#о всякое в вены и хотите заставить это сделать руками работодателей??? Ну шо сказать- КЛОУНАДА.
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29.09.2021 23:16 Ответить
_Какая ещё нахер клоунада, что ты несёшь?! На наших глазах лихорадочно тоталитарный строй устанавливают! Клоунада, лять...
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29.09.2021 23:23 Ответить
Хоть одна овца сказала "не буду" и ушла с работы?
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30.09.2021 09:52 Ответить
30% медиков боятся вакцины. В прочем, учитывая уровень медецины, 'самого лучшего' обоазования и врачей не умеющих пользоваться компьютером я не удивлён. Ликвидируют пробелы в знаниях просмотрами антивакс видео для умалишенных из фсбука.
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29.09.2021 23:25 Ответить
пейсбук банить подібну інфу.
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29.09.2021 23:29 Ответить
Тобі вакцину прямо в черепну порожнину ввели мабуть, а мозку там не було. Повністю вакцинований Ізраїль 10000 хворих за добу,в лікарнях повно важкохворих хоч і щеплених від ковіду. Так що хто тут "умалишенный" це ще питання.
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30.09.2021 00:20 Ответить
Тот кому антиваксеры из пейсбука авторитетнее МОЗ ООН. Если у тебя "полно" это мера, а доказательная медецина и статистика вторична, и нет спостобности сложить 2 цифры, то ты просто не понимаешь что ты тупой. Так бывает, это изнутри сложно понять по Даннингу-Крюгеру.
Просто не цепляй свою дегенеративную модель бабского мышления на эмоциях на здоровых людей. Вон, иди потусуйся с религиозными, любителями бадов и астрологии с той же выборки людей " более умных" чем современная наука.
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30.09.2021 04:27 Ответить
О у нас любитель і святовірууючий новинам по ТВ, напевно кацап. Мені вистачає особисто знайомих людей що захворіли після повного вакцинування, щоб мати уявлення про цю супервакцину і не робити над собою експерименти, тим більше я вже перехворів
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30.09.2021 10:11 Ответить
Хорватия запрещает вакцины. Президент здорового человека: "Меня эта херня не волнует. Мы вакцинировались ДОСТАТОЧНО. И все это знают. Мы не будет колоться больше 50% - пусть обнесут нас забором с колючей проволокой."
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29.09.2021 23:26 Ответить
Зоран Миланович заявил, что хорваты «достаточно вакцинированы». «СМИ распространяют панику и ерунду. Я начинаю каждый день с CNN и этих нескольких каналов, и мне интересно, нормальный ли я или они сумасшедшие. Они сеют панику. Они делают это с самого начала».
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29.09.2021 23:29 Ответить
Сначала надо государству на законодательном уровне урегулировать принудительную вакцинацию, где государство обязано 100% гарантировать каждому гражданину Украины компенсацию за негативные последствия вакцинирования. Всё просто - укололи, человек умер, государство хоронит его за свой счёт, пожизненно содержит семью покойного и т.п. Если заболел или стал инвалидом также лечит в лучших клиниках мира и пожизненно содержит инвалида. И много ещё чего прописать в законе. Если государство не гарантирует человеку ничего и требует вакцинироваться - это есть преступление проти личности. За такие действия надо обращаться а суд за нарушение прав человека. Главное, чтобы судьи были беспринципные и сажали чиновников за самоуправство. Ах, как хочется жить в правовом государстве...
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29.09.2021 23:36 Ответить
вакцина киснe. учора викинули 35 000 файзeра. чeрeз мiсяць щe викинуть! вжe об"являли.
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30.09.2021 01:47 Ответить
Мертвым компенсация уже не нужна
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30.09.2021 12:33 Ответить
так,хочеться жити в правовому полі, але ж 73 % громадян вибрали цирк шапіто
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16.10.2021 11:54 Ответить
Причина номер один - производители не несут ответственности, причина номер два - медики не несут ответственности, причина номер три - государство не несет ответственности..
Не , ну так себе причины правда !?

Дельта самый мягкий штамм SARS-CoV2, не представляет смертельной опасности, вакцина делалась против др. штамма и на Дельту действует слабо, подавляющее большинство украинцев уже переболело в т.ч. бессимптомно и имеет иммунитет против SARS-CoV2.
От чего вы вакцинируете, млять??и кста - "...уровень смертности (от всех причин) в настоящее время выше среди вакцинированных, чем среди непривитых ».

О, как сейчас все возбудятся. И по агрессии будет сразу понятно кто привился а кто нет.....(с)
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29.09.2021 23:39 Ответить
Щодо відповідальності держави Ви помиляєтесь. Виробники та медичні працівники дійсно відповідальності не несуть.
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29.09.2021 23:58 Ответить
повторю в кратце - ответственности за вакцинацию не несет НИКТО !!! и Без поддержки правительств всего Мира эта пропаганда-вакцинации не прокатила бы в априори , делайте выводы...
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30.09.2021 00:12 Ответить
Держава зняла відповідальність за якість вакцин та побічні реакції організму з виробників та медиків, але з себе вона зняти відповідальність не може. Відповідальність держави прописана в Конституції. В цьому питанні Ви помиляєтесь. Це виглядає наступним чином: 1. Оплата шмурдяка з коштів платників податків. 2. Відповідальність за побічні реакції також з коштів платників податків.
На проблему треба дивитись комплексно.
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30.09.2021 06:56 Ответить
Ну вкололи и кто то умер каким образом государство понесет ответственность?похорона оплатит?
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30.09.2021 12:34 Ответить
Але "безвідповідальні" (як звинувачують) - нещеплені.
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30.09.2021 05:41 Ответить
И они отстраненные будут ходить такие...
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30.09.2021 00:02 Ответить
я так понял что указы минздрава от ляшка уже в Украине котируются выше Конституции!? пздц
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30.09.2021 00:48 Ответить
Вакцинировать Ляшка за щеку
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30.09.2021 01:00 Ответить
вигнаний спiвробiтник скорiш вмрe вiд голоду нiж вiд ковiду сeрeд вакцинованих
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30.09.2021 01:38 Ответить
Он не учитывает ВАЖНУЮ вещь...! Что ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ вакцины - не могут быть ни обязательными, ни принудительными - это запрещено международными нормами и национальным законодательством !

Другими словами, обязательность вакцинирования он написать может, а вот РЕАЛИЗОВЫВАТЬ НЕ ИМЕЕТ право ДО ТЕХ ПОР, пока не появятся ПОЛНОЦЕННЫЕ вакцины, а не экспериментальные !

А на сегодняшний день - вакцины от ковид-19 НЕ СУЩЕСТВУЕТ ! Есть ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ , А НЕ ВАКЦИНЫ !!!

а как известно - опыты на пациентах и на людях, без из ДОБРОВОЛЬНОГО письменного согласия - ЗАПРЕЩЕНЫ !

А раз вакцин не существует - то и вакцинироваться ни юридически ни практически - НЕЧЕМ , ДАЖЕ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ !
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30.09.2021 02:43 Ответить
Мене безкінечно банили за те, що я розказувала місцеві реалії (і руки ж не боліли, га !), альтернативно обдаровані і решта інших категорій обзивали, звинувачували, насміхалися, не вірили ... (Неосудні - продовжують.).

От. Нарешті це прийшло і до вас. Або - приходить. Як би - помаленьку.
І тоді, коли воно близько, поруч чи безпосередньо стосується, то вже сприймається інакше.
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30.09.2021 05:25 Ответить
ляшко, иди нхй.
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30.09.2021 09:35 Ответить
Колоніальна влада по наказу світової олігархії відбирає право на роботу, а з тим і на життя, у українського народу.
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30.09.2021 11:16 Ответить
Люди, считающие, что вакцина изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс.
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30.09.2021 13:22 Ответить
 
 