Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять, - Ляшко
Работодателей обяжут отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. В противном случае они будут нести ответственность.
Об этом на пресс-ланче 29 сентября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Есть контролирующий орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, то он может понести ответственность. Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса невакцинированных", - подчеркнул он.
По словам Ляшко, сейчас в проекте приказа Минздрава об обязательной вакцинации упоминаются только представители государственных организаций.
Согласно документу, обязательную вакцинацию планируют ввести на период действия карантина для:
- работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего образования, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;
- работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
- работников местных государственных администраций.
"Нам важно, чтобы государственная организация продолжала эффективно исполнять функции государства, а для этого люди должны быть на своих рабочих местах. В ВСУ процент привитых более 90%, в МВД - 87-88%", - отметил он.
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Але ковідопсихопати готові власноруч знищувати інших, віддати всі свої права (дісно, на фіга вони баранам) "борцям"-лицемірам і брехунам, розбивати лоба і мовчки - БЕЗ ЖОДНИХ ПИТАНЬ І РОЗДУМІВ - виконувати вказівки тих, хто чхати на них хотів і бачив їхнє здоров*я та благополуччя десь.
Тут сьогодні "експерти" наваяли черговий "висновок-відкриття":
INSPQ released preliminary results of a study on Wednesday stating that vaccines are 97 % effective against deaths due to COVID-19 among ****** adults and 92 % against hospitalizations.
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/29/les-vaccins-efficaces-a-97-contre-les-deces-au-******?fbclid=IwAR3F4kC3IES_DM_sXEoEzd00IIxNXW7jP2QNMgWmNtxI22GcPr7HuTJwSW8
То піпл приколюється, що точно ці самі циферки є і без "універсального засобу боротьби". Ще й питає: чого ж свободи не дають, якщо "вакцинки" працюють ?
Але "демократично" обмежили коменти.
Навряд шмурдяк, за який виробник відповідальності не несе, будуть продавати в аптеках.
https://www.5.ua/dv/medinfo/255053
"НЕ МОЖНА, А ТРЕБА": ЛЯШКО ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ВАГІТНИХ ЖІНОК - ВІДЕО
Міністр зозначив, що здоров'ю ані матері, ані дитині препарат не завдасть шкоди
Просто не цепляй свою дегенеративную модель бабского мышления на эмоциях на здоровых людей. Вон, иди потусуйся с религиозными, любителями бадов и астрологии с той же выборки людей " более умных" чем современная наука.
Не , ну так себе причины правда !?
Дельта самый мягкий штамм SARS-CoV2, не представляет смертельной опасности, вакцина делалась против др. штамма и на Дельту действует слабо, подавляющее большинство украинцев уже переболело в т.ч. бессимптомно и имеет иммунитет против SARS-CoV2.
От чего вы вакцинируете, млять??и кста - "...уровень смертности (от всех причин) в настоящее время выше среди вакцинированных, чем среди непривитых ».
О, как сейчас все возбудятся. И по агрессии будет сразу понятно кто привился а кто нет.....(с)
На проблему треба дивитись комплексно.
Другими словами, обязательность вакцинирования он написать может, а вот РЕАЛИЗОВЫВАТЬ НЕ ИМЕЕТ право ДО ТЕХ ПОР, пока не появятся ПОЛНОЦЕННЫЕ вакцины, а не экспериментальные !
А на сегодняшний день - вакцины от ковид-19 НЕ СУЩЕСТВУЕТ ! Есть ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ , А НЕ ВАКЦИНЫ !!!
а как известно - опыты на пациентах и на людях, без из ДОБРОВОЛЬНОГО письменного согласия - ЗАПРЕЩЕНЫ !
А раз вакцин не существует - то и вакцинироваться ни юридически ни практически - НЕЧЕМ , ДАЖЕ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ !
От. Нарешті це прийшло і до вас. Або - приходить. Як би - помаленьку.
І тоді, коли воно близько, поруч чи безпосередньо стосується, то вже сприймається інакше.