Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять, - Ляшко

Работодателей обяжут отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. В противном случае они будут нести ответственность.

Об этом на пресс-ланче 29 сентября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Есть контролирующий орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, то он может понести ответственность. Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса невакцинированных", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, сейчас в проекте приказа Минздрава об обязательной вакцинации упоминаются только представители государственных организаций.

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Согласно документу, обязательную вакцинацию планируют ввести на период действия карантина для:

- работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего образования, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;

- работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

- работников местных государственных администраций.

"Нам важно, чтобы государственная организация продолжала эффективно исполнять функции государства, а для этого люди должны быть на своих рабочих местах. В ВСУ процент привитых более 90%, в МВД - 87-88%", - отметил он.

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