Працівників, що ігнорують обов'язок вакцинуватися проти COVID-19, відсторонятимуть, - Ляшко
Роботодавців зобов'яжуть відстороняти від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до майбутнього наказу Міністерства охорони здоров'я. В іншому разі вони нестимуть відповідальність.
Про це на пресланчі 29 вересня повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Є контролюючий орган, який може приходити на роботу і перевіряти: якщо роботодавець не відсторонив невакциновану людину, то він може нести відповідальність. Якщо вакцинація обов’язкова, то роботодавець зобов’язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка невакцинована", — наголосив він.
За словами Ляшка, наразі в проєкті наказу МОЗ щодо обов’язкової вакцинації є лише представники державних інституцій.
Згідно з документом, обов'язкову вакцинацію планують ввести на період дії карантину для:
- працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;
- працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;
- працівників місцевих державних адміністрацій.
"Нам важливо, щоб державна інституція продовжувала ефективно виконувати функції держави, а для цього люди мають бути на своїх робочих місцях. У ЗСУ відсоток щеплених понад 90%, у МВС — 87-88%", — зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Але ковідопсихопати готові власноруч знищувати інших, віддати всі свої права (дісно, на фіга вони баранам) "борцям"-лицемірам і брехунам, розбивати лоба і мовчки - БЕЗ ЖОДНИХ ПИТАНЬ І РОЗДУМІВ - виконувати вказівки тих, хто чхати на них хотів і бачив їхнє здоров*я та благополуччя десь.
Тут сьогодні "експерти" наваяли черговий "висновок-відкриття":
INSPQ released preliminary results of a study on Wednesday stating that vaccines are 97 % effective against deaths due to COVID-19 among ****** adults and 92 % against hospitalizations.
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/29/les-vaccins-efficaces-a-97-contre-les-deces-au-******?fbclid=IwAR3F4kC3IES_DM_sXEoEzd00IIxNXW7jP2QNMgWmNtxI22GcPr7HuTJwSW8
То піпл приколюється, що точно ці самі циферки є і без "універсального засобу боротьби". Ще й питає: чого ж свободи не дають, якщо "вакцинки" працюють ?
Але "демократично" обмежили коменти.
Навряд шмурдяк, за який виробник відповідальності не несе, будуть продавати в аптеках.
https://www.5.ua/dv/medinfo/255053
"НЕ МОЖНА, А ТРЕБА": ЛЯШКО ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ВАГІТНИХ ЖІНОК - ВІДЕО
Міністр зозначив, що здоров'ю ані матері, ані дитині препарат не завдасть шкоди
Просто не цепляй свою дегенеративную модель бабского мышления на эмоциях на здоровых людей. Вон, иди потусуйся с религиозными, любителями бадов и астрологии с той же выборки людей " более умных" чем современная наука.
Не , ну так себе причины правда !?
Дельта самый мягкий штамм SARS-CoV2, не представляет смертельной опасности, вакцина делалась против др. штамма и на Дельту действует слабо, подавляющее большинство украинцев уже переболело в т.ч. бессимптомно и имеет иммунитет против SARS-CoV2.
От чего вы вакцинируете, млять??и кста - "...уровень смертности (от всех причин) в настоящее время выше среди вакцинированных, чем среди непривитых ».
О, как сейчас все возбудятся. И по агрессии будет сразу понятно кто привился а кто нет.....(с)
На проблему треба дивитись комплексно.
Другими словами, обязательность вакцинирования он написать может, а вот РЕАЛИЗОВЫВАТЬ НЕ ИМЕЕТ право ДО ТЕХ ПОР, пока не появятся ПОЛНОЦЕННЫЕ вакцины, а не экспериментальные !
А на сегодняшний день - вакцины от ковид-19 НЕ СУЩЕСТВУЕТ ! Есть ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ , А НЕ ВАКЦИНЫ !!!
а как известно - опыты на пациентах и на людях, без из ДОБРОВОЛЬНОГО письменного согласия - ЗАПРЕЩЕНЫ !
А раз вакцин не существует - то и вакцинироваться ни юридически ни практически - НЕЧЕМ , ДАЖЕ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ !
От. Нарешті це прийшло і до вас. Або - приходить. Як би - помаленьку.
І тоді, коли воно близько, поруч чи безпосередньо стосується, то вже сприймається інакше.