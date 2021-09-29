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Працівників, що ігнорують обов'язок вакцинуватися проти COVID-19, відсторонятимуть, - Ляшко

Працівників, що ігнорують обов'язок вакцинуватися проти COVID-19, відсторонятимуть, - Ляшко

Роботодавців зобов'яжуть відстороняти від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до майбутнього наказу Міністерства охорони здоров'я. В іншому разі вони нестимуть відповідальність.

Про це на пресланчі 29 вересня повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Є контролюючий орган, який може приходити на роботу і перевіряти: якщо роботодавець не відсторонив невакциновану людину, то він може нести відповідальність. Якщо вакцинація обов’язкова, то роботодавець зобов’язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка невакцинована", — наголосив він.

За словами Ляшка, наразі в проєкті наказу МОЗ щодо обов’язкової вакцинації є лише представники державних інституцій.

Також читайте: В Україні вакциновано 72% працівників системи освіти, - Шкарлет

Згідно з документом, обов'язкову вакцинацію планують ввести на період дії карантину для:

- працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;

- працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

- працівників місцевих державних адміністрацій.

"Нам важливо, щоб державна інституція продовжувала ефективно виконувати функції держави, а для цього люди мають бути на своїх робочих місцях. У ЗСУ відсоток щеплених понад 90%, у МВС — 87-88%", — зазначив він.

Також читайте: Поліція з початку року відкрила 350 кримінальних справ про підробку COVID-документів

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Топ коментарі
+18
_Суки! Под предлогом благих намерений повсеместно отрабатывается установление диктатуры и лишение государством людей прав и свобод. И если кто-то себе воображает что после завершения пандемии государства сдадут назад, и вернут людям отобранные у них силой права и свободы, то он идиот!
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29.09.2021 23:08
+15
Наказ це не закон і не конституційно.
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29.09.2021 23:06
+14
дебілів типу Ляшко треба примусово стерилізувати , щоб не розмножувались !
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29.09.2021 23:12
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Ціле літо було, щоб організувати вакцинацію вчителів, якщо вже ********* вважає, що це щось дасть. Але ні, приходить осінь і закриваються школи. Потім починається переслідування тих, хто заднім числом не вакцинувався...
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29.09.2021 23:04 Відповісти
Тут у медиков 30% дегенератов необразованых, насмотревшихся тиктоков от антиваксеров, а у учителей всё намного, намного хуже.
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29.09.2021 23:28 Відповісти
Чего так слабо? Сразу их в ГУЛАГ!
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29.09.2021 23:05 Відповісти
всему свое время
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29.09.2021 23:45 Відповісти
дурко ти Конституцію читав ?
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29.09.2021 23:05 Відповісти
тут нe тiльки конституцiя а просто логiка: вакцинацiя робиться заради самоi людини. а нe за ради сусiда. вакцина захищає людину вiд смeртi а нe заражeння. i вакцинований отримує щє свободу сам заражати iнших - як вакцинованих так i нeвакцинованих
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30.09.2021 01:40 Відповісти
Судя по тому, как это происходит и преподносится, создается впечатление, что вакцинация ради самой вакцинации
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30.09.2021 07:48 Відповісти
Наказ це не закон і не конституційно.
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29.09.2021 23:06 Відповісти
Помнится нам втирали что принудительной вакцинации не будет.
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29.09.2021 23:07 Відповісти
вакцина киснe. учора викинули 35 000 файзeра. чeрeз мiсяць щe викинуть! вжe об"являли.
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30.09.2021 01:42 Відповісти
Ти бачив як викидали?
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30.09.2021 12:28 Відповісти
_Суки! Под предлогом благих намерений повсеместно отрабатывается установление диктатуры и лишение государством людей прав и свобод. И если кто-то себе воображает что после завершения пандемии государства сдадут назад, и вернут людям отобранные у них силой права и свободы, то он идиот!
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29.09.2021 23:08 Відповісти
Так скоріше за все не буде ніякого завершення пандемії.Вже ж говорять за інші пандемії.
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29.09.2021 23:11 Відповісти
Бо плебс зовсім уже був знахабнів. То підвищення зарплат вимагає, то поліпшення умов праці, то ще щось. Пора вже було закручувати гайки. Та й розвелось того плебсу на планеті вже занадто, треба скорочувати поголів"я...
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29.09.2021 23:22 Відповісти
Лучшее средство- естественный отбор.
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30.09.2021 13:17 Відповісти
Це тривалий процес. Штучний набагато швидше і дієвіше.
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30.09.2021 18:52 Відповісти
Я про це пишу з минулого року.
Але ковідопсихопати готові власноруч знищувати інших, віддати всі свої права (дісно, на фіга вони баранам) "борцям"-лицемірам і брехунам, розбивати лоба і мовчки - БЕЗ ЖОДНИХ ПИТАНЬ І РОЗДУМІВ - виконувати вказівки тих, хто чхати на них хотів і бачив їхнє здоров*я та благополуччя десь.

Тут сьогодні "експерти" наваяли черговий "висновок-відкриття":
INSPQ released preliminary results of a study on Wednesday stating that vaccines are 97 % effective against deaths due to COVID-19 among ****** adults and 92 % against hospitalizations.
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/29/les-vaccins-efficaces-a-97-contre-les-deces-au-******?fbclid=IwAR3F4kC3IES_DM_sXEoEzd00IIxNXW7jP2QNMgWmNtxI22GcPr7HuTJwSW8

То піпл приколюється, що точно ці самі циферки є і без "універсального засобу боротьби". Ще й питає: чого ж свободи не дають, якщо "вакцинки" працюють ?

Але "демократично" обмежили коменти.
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30.09.2021 05:37 Відповісти
Заборона ходити і заражати всіх навкруг смертельною хворобою, це не обмеження свобод, це здоровий глузд. Я би цим антиковідунам взагалі заборонила виповзати з нори.
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30.09.2021 13:20 Відповісти
ну давай оставшихся врачей разгоним дебилы БЛ
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29.09.2021 23:09 Відповісти
Так заметьте, про врачей не пишут...
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29.09.2021 23:48 Відповісти
Медработники не входят в перечень профессий, для которых будет обязательна вакцинация, - Ляшко Источник:
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30.09.2021 01:45 Відповісти
Медработники не входят в перечень профессий, для которых будет обязательна вакцинация, - Ляшко Источник:
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30.09.2021 01:43 Відповісти
Эта власть потеряла берега законы конституция все пофиг Зеленовщина бес предела вошла во вкус из грязи в князи а все равно кизяки
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29.09.2021 23:11 Відповісти
Это только начало, постепенно принудят всех вакцинироваться по 3-4 раза в год.
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29.09.2021 23:12 Відповісти
Следующим этапом будет обязательная, регулярная, ПЛАТНАЯ вакцинация.
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29.09.2021 23:26 Відповісти
Так і зараз вона ПЛАТНА. Просто платить держава з податків, які збирає з населення і надалі так залишиться.
Навряд шмурдяк, за який виробник відповідальності не несе, будуть продавати в аптеках.
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29.09.2021 23:39 Відповісти
дебілів типу Ляшко треба примусово стерилізувати , щоб не розмножувались !
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29.09.2021 23:12 Відповісти
а тих у кого протипоказання до вакцинації просто звільнити?
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29.09.2021 23:12 Відповісти
Так сказали ж, є два протипоказання: вагітність і хіміотерапія...
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29.09.2021 23:49 Відповісти
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30.09.2021 00:09 Відповісти
Нє. МіністЕр особисто дослідження проводив:

https://www.5.ua/dv/medinfo/255053

"НЕ МОЖНА, А ТРЕБА": ЛЯШКО ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ВАГІТНИХ ЖІНОК - ВІДЕО

Міністр зозначив, що здоров'ю ані матері, ані дитині препарат не завдасть шкоди
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30.09.2021 05:39 Відповісти
Ще не народилися діти від вакцинованих.і які вони будуть також не відомо
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30.09.2021 12:30 Відповісти
кстати ,отличный вопросик! есть масса людей с сывороточной непереносимостью. их колоть нельзя ничем и никогда иначе помрут в момент прививки. как с ними быть?
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30.09.2021 00:49 Відповісти
А никак. Будут померать. Никто ни делает анализы на совместимость.
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30.09.2021 09:51 Відповісти
А не пошли бы вы.... Это при небывалом кадровом дефиците??? А кто же тогда работать будет? А налоги кто вым платить будет шоб вым было шо красть? Вы сами не можете переубедить своих граждан заливать себе гов#о всякое в вены и хотите заставить это сделать руками работодателей??? Ну шо сказать- КЛОУНАДА.
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29.09.2021 23:16 Відповісти
_Какая ещё нахер клоунада, что ты несёшь?! На наших глазах лихорадочно тоталитарный строй устанавливают! Клоунада, лять...
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29.09.2021 23:23 Відповісти
Хоть одна овца сказала "не буду" и ушла с работы?
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30.09.2021 09:52 Відповісти
30% медиков боятся вакцины. В прочем, учитывая уровень медецины, 'самого лучшего' обоазования и врачей не умеющих пользоваться компьютером я не удивлён. Ликвидируют пробелы в знаниях просмотрами антивакс видео для умалишенных из фсбука.
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29.09.2021 23:25 Відповісти
пейсбук банить подібну інфу.
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29.09.2021 23:29 Відповісти
Тобі вакцину прямо в черепну порожнину ввели мабуть, а мозку там не було. Повністю вакцинований Ізраїль 10000 хворих за добу,в лікарнях повно важкохворих хоч і щеплених від ковіду. Так що хто тут "умалишенный" це ще питання.
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30.09.2021 00:20 Відповісти
Тот кому антиваксеры из пейсбука авторитетнее МОЗ ООН. Если у тебя "полно" это мера, а доказательная медецина и статистика вторична, и нет спостобности сложить 2 цифры, то ты просто не понимаешь что ты тупой. Так бывает, это изнутри сложно понять по Даннингу-Крюгеру.
Просто не цепляй свою дегенеративную модель бабского мышления на эмоциях на здоровых людей. Вон, иди потусуйся с религиозными, любителями бадов и астрологии с той же выборки людей " более умных" чем современная наука.
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30.09.2021 04:27 Відповісти
О у нас любитель і святовірууючий новинам по ТВ, напевно кацап. Мені вистачає особисто знайомих людей що захворіли після повного вакцинування, щоб мати уявлення про цю супервакцину і не робити над собою експерименти, тим більше я вже перехворів
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30.09.2021 10:11 Відповісти
Хорватия запрещает вакцины. Президент здорового человека: "Меня эта херня не волнует. Мы вакцинировались ДОСТАТОЧНО. И все это знают. Мы не будет колоться больше 50% - пусть обнесут нас забором с колючей проволокой."
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29.09.2021 23:26 Відповісти
Зоран Миланович заявил, что хорваты «достаточно вакцинированы». «СМИ распространяют панику и ерунду. Я начинаю каждый день с CNN и этих нескольких каналов, и мне интересно, нормальный ли я или они сумасшедшие. Они сеют панику. Они делают это с самого начала».
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29.09.2021 23:29 Відповісти
Сначала надо государству на законодательном уровне урегулировать принудительную вакцинацию, где государство обязано 100% гарантировать каждому гражданину Украины компенсацию за негативные последствия вакцинирования. Всё просто - укололи, человек умер, государство хоронит его за свой счёт, пожизненно содержит семью покойного и т.п. Если заболел или стал инвалидом также лечит в лучших клиниках мира и пожизненно содержит инвалида. И много ещё чего прописать в законе. Если государство не гарантирует человеку ничего и требует вакцинироваться - это есть преступление проти личности. За такие действия надо обращаться а суд за нарушение прав человека. Главное, чтобы судьи были беспринципные и сажали чиновников за самоуправство. Ах, как хочется жить в правовом государстве...
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29.09.2021 23:36 Відповісти
вакцина киснe. учора викинули 35 000 файзeра. чeрeз мiсяць щe викинуть! вжe об"являли.
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30.09.2021 01:47 Відповісти
Мертвым компенсация уже не нужна
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30.09.2021 12:33 Відповісти
так,хочеться жити в правовому полі, але ж 73 % громадян вибрали цирк шапіто
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16.10.2021 11:54 Відповісти
Причина номер один - производители не несут ответственности, причина номер два - медики не несут ответственности, причина номер три - государство не несет ответственности..
Не , ну так себе причины правда !?

Дельта самый мягкий штамм SARS-CoV2, не представляет смертельной опасности, вакцина делалась против др. штамма и на Дельту действует слабо, подавляющее большинство украинцев уже переболело в т.ч. бессимптомно и имеет иммунитет против SARS-CoV2.
От чего вы вакцинируете, млять??и кста - "...уровень смертности (от всех причин) в настоящее время выше среди вакцинированных, чем среди непривитых ».

О, как сейчас все возбудятся. И по агрессии будет сразу понятно кто привился а кто нет.....(с)
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29.09.2021 23:39 Відповісти
Щодо відповідальності держави Ви помиляєтесь. Виробники та медичні працівники дійсно відповідальності не несуть.
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29.09.2021 23:58 Відповісти
повторю в кратце - ответственности за вакцинацию не несет НИКТО !!! и Без поддержки правительств всего Мира эта пропаганда-вакцинации не прокатила бы в априори , делайте выводы...
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30.09.2021 00:12 Відповісти
Держава зняла відповідальність за якість вакцин та побічні реакції організму з виробників та медиків, але з себе вона зняти відповідальність не може. Відповідальність держави прописана в Конституції. В цьому питанні Ви помиляєтесь. Це виглядає наступним чином: 1. Оплата шмурдяка з коштів платників податків. 2. Відповідальність за побічні реакції також з коштів платників податків.
На проблему треба дивитись комплексно.
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30.09.2021 06:56 Відповісти
Ну вкололи и кто то умер каким образом государство понесет ответственность?похорона оплатит?
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30.09.2021 12:34 Відповісти
Але "безвідповідальні" (як звинувачують) - нещеплені.
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30.09.2021 05:41 Відповісти
И они отстраненные будут ходить такие...
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30.09.2021 00:02 Відповісти
я так понял что указы минздрава от ляшка уже в Украине котируются выше Конституции!? пздц
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30.09.2021 00:48 Відповісти
Вакцинировать Ляшка за щеку
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30.09.2021 01:00 Відповісти
вигнаний спiвробiтник скорiш вмрe вiд голоду нiж вiд ковiду сeрeд вакцинованих
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30.09.2021 01:38 Відповісти
Он не учитывает ВАЖНУЮ вещь...! Что ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ вакцины - не могут быть ни обязательными, ни принудительными - это запрещено международными нормами и национальным законодательством !

Другими словами, обязательность вакцинирования он написать может, а вот РЕАЛИЗОВЫВАТЬ НЕ ИМЕЕТ право ДО ТЕХ ПОР, пока не появятся ПОЛНОЦЕННЫЕ вакцины, а не экспериментальные !

А на сегодняшний день - вакцины от ковид-19 НЕ СУЩЕСТВУЕТ ! Есть ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ , А НЕ ВАКЦИНЫ !!!

а как известно - опыты на пациентах и на людях, без из ДОБРОВОЛЬНОГО письменного согласия - ЗАПРЕЩЕНЫ !

А раз вакцин не существует - то и вакцинироваться ни юридически ни практически - НЕЧЕМ , ДАЖЕ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ !
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30.09.2021 02:43 Відповісти
Мене безкінечно банили за те, що я розказувала місцеві реалії (і руки ж не боліли, га !), альтернативно обдаровані і решта інших категорій обзивали, звинувачували, насміхалися, не вірили ... (Неосудні - продовжують.).

От. Нарешті це прийшло і до вас. Або - приходить. Як би - помаленьку.
І тоді, коли воно близько, поруч чи безпосередньо стосується, то вже сприймається інакше.
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30.09.2021 05:25 Відповісти
ляшко, иди нхй.
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30.09.2021 09:35 Відповісти
Колоніальна влада по наказу світової олігархії відбирає право на роботу, а з тим і на життя, у українського народу.
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30.09.2021 11:16 Відповісти
Люди, считающие, что вакцина изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс.
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30.09.2021 13:22 Відповісти
 
 