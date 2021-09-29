Працівників, що ігнорують обов'язок вакцинуватися проти COVID-19, відсторонятимуть, - Ляшко

Роботодавців зобов'яжуть відстороняти від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до майбутнього наказу Міністерства охорони здоров'я. В іншому разі вони нестимуть відповідальність.

Про це на пресланчі 29 вересня повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Є контролюючий орган, який може приходити на роботу і перевіряти: якщо роботодавець не відсторонив невакциновану людину, то він може нести відповідальність. Якщо вакцинація обов’язкова, то роботодавець зобов’язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка невакцинована", — наголосив він.

За словами Ляшка, наразі в проєкті наказу МОЗ щодо обов’язкової вакцинації є лише представники державних інституцій.

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Згідно з документом, обов'язкову вакцинацію планують ввести на період дії карантину для:

- працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;

- працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

- працівників місцевих державних адміністрацій.

"Нам важливо, щоб державна інституція продовжувала ефективно виконувати функції держави, а для цього люди мають бути на своїх робочих місцях. У ЗСУ відсоток щеплених понад 90%, у МВС — 87-88%", — зазначив він.

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