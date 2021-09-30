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Новости Операция Объединенных сил
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200 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали на оккупированную Луганщину, - Госпогранслужба

200 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали на оккупированную Луганщину, - Госпогранслужба

29 сентября через КПВВ "Счастье" на временно оккупированной территории Луганской области проследовали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Грузовиками везли строительные материалы и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составила более 200 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 21 гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины, однако движение для граждан по этому дорожному коридору до сих пор заблокирована со стороны оккупантов.

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Автор: 

ООН (4167) гуманитарная помощь (1261) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330) Луганская область (6494)


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Вони нє нуждаюЦЦА в пАдачках нахлебніков із ЄС. Ім ********** паЧпорт душу грєєт
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30.09.2021 01:22 Ответить
Туалетную бумагу подвезли, значит временно можно отказаться от получения российских паспортов
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30.09.2021 01:22 Ответить
А як же не підтримувати окупантів, а то ще підуть додому.
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30.09.2021 01:36 Ответить
Самый дотационный в дохлом ССсре Дамбасс всегда получал подачки.....,всемирный Ыканамист Мира Мыкола Янавич Азиров не даст сбрехать....С бюджета ежегодно утекало хмырям 14 миллиардов гривен.... Кстати на Дамбассе первыми миллиардерами долларовыми стали Ефим Звягильский,Ринат Ахметов,покойный Е.Щербань,не покойный Владимир Щербань,директор завода НКМЗ Скударь,долларовая Трамадольная Раиса Богатырева и ее сынок и многие другие,всго 23 миллиардера,от которых тошнит.... Пили кровь за эти 30 лет из Украины нехило став миллиардерами....,но Метро в Донецке так и не построили...
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30.09.2021 01:54 Ответить
Родинам загиблих українців допомогти нє?
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30.09.2021 07:21 Ответить
мерзость ситуации в том что "...гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев "

Беженцы же здесь - на территории Украины. А груз отправляют террористам.

мерзость ситуации в том что, если не будет беженцев , то закроют управление ООН - поэтому чтобы было что жрать представителям ООН - им нужно поддерживать войны...
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30.09.2021 07:35 Ответить
ООН посібник сепарні.
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30.09.2021 08:28 Ответить
гыгы .идиоты уже....завезли товар в супермаркеты хозяевам терористам... вот им (везуха) маркеты отжали готовые на шару .а тут и товар везут на шару ....сколько новостей как сепары ранее нищедралы жируют и их уже дети мажоры кутят по европам на яхтах....( как у высоцкого в песне....ОТ КУДА ДЕНЬГИ ЗИН?) а тут всё ясно откуда...((
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30.09.2021 08:55 Ответить
 
 