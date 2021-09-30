200 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали на оккупированную Луганщину, - Госпогранслужба
29 сентября через КПВВ "Счастье" на временно оккупированной территории Луганской области проследовали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Грузовиками везли строительные материалы и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составила более 200 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже 21 гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины, однако движение для граждан по этому дорожному коридору до сих пор заблокирована со стороны оккупантов.
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Беженцы же здесь - на территории Украины. А груз отправляют террористам.
мерзость ситуации в том что, если не будет беженцев , то закроют управление ООН - поэтому чтобы было что жрать представителям ООН - им нужно поддерживать войны...