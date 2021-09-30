200 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали на оккупированную Луганщину, - Госпогранслужба

29 сентября через КПВВ "Счастье" на временно оккупированной территории Луганской области проследовали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Грузовиками везли строительные материалы и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составила более 200 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 21 гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины, однако движение для граждан по этому дорожному коридору до сих пор заблокирована со стороны оккупантов.

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