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Буряк Владимир (37) Запорожье (2561) отставка (3144)

Депутаты Запорожского горсовета поддержали досрочное прекращение полномочий мэра Буряка

Депутаты Запорожского горсовета поддержали досрочное прекращение полномочий мэра Буряка

На внеочередной сессии Запорожского городского совета депутаты поддержали решение о досрочном прекращении полномочий мэра Владимира Буряка и освобождении его от должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.

Отмечается, что было проведено тайное голосование, в котором приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3.

"Также депутаты поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева. Он будет выполнять полномочия городского головы до избрания городского головы на внеочередных выборах или до открытия первой сессии городского совета, которая будет избрана на очередных выборах", - следует из сообщения.

Как сообщалось, 29 сентября мэр Запорожья Владимир Буряк заявил о намерении уйти с поста городского головы по состоянию здоровья.

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Это ж как надо было залететь, чтобы таким способом спасаться.
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30.09.2021 10:27 Ответить
Надо знать нашего мэра. У него поддержка из мэров в Украине была самая высокая на последних выборах. Просто за последнее время были три операции и ему порекомендовали поберечь здоровье. Вот и всё. Теперь и.о. будет Зе-команда. Встречайте!
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30.09.2021 10:40 Ответить
А то, что 3 месяца его посылали "найух" депутаты, не собирая кворум для голосования по повестке сессий?И продавили секретаря, который не алё для овощного
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30.09.2021 13:33 Ответить
Эта "овощная" отрыжка, ********* ахметки и рыгоаналов всех мастей, похоже на диагноз "переворовал сам себя" такого пи.деца в городе давно не было, не сделано ни...чего для жителей, отдали город на расстерзание его коммунальной банды. Похоже, кто-то опустил чу(му)дака
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30.09.2021 10:31 Ответить
Другой чу(му)дак.
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30.09.2021 10:33 Ответить
недостатньо синій або зелений...
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30.09.2021 11:04 Ответить
Зелені наступають і , на жаль, перемагають. (
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30.09.2021 11:25 Ответить
 
 