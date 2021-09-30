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Буряк Володимир (20) Запоріжжя (2184) відставка (1453)

Депутати Запорізької міськради підтримали дострокове припинення повноважень мера Буряка

Депутати Запорізької міськради підтримали дострокове припинення повноважень мера Буряка

На позачерговій сесії Запорізької міської ради депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень мера Володимира Буряка і звільнення його з посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької міської ради.

Зазначається, що було проведено таємне голосування, в якому взяли участь 50 депутатів. З них підтримали рішення про припинення повноважень міського голови 45, проти голосували 2, утрималися 3.

"Також депутати підтримали рішення міської ради про покладення повноважень міського голови на секретаря міської ради Анатолія Куртєва. Він виконуватиме повноваження міського голови до обрання міського голови на позачергових виборах або до відкриття першої сесії міської ради, яка буде обрана на чергових виборах", - слід з повідомлення.

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Як повідомлялося, 29 вересня мер Запоріжжя Володимир Буряк заявив про намір піти з поста міського голови за станом здоров'я.

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Это ж как надо было залететь, чтобы таким способом спасаться.
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30.09.2021 10:27 Відповісти
Надо знать нашего мэра. У него поддержка из мэров в Украине была самая высокая на последних выборах. Просто за последнее время были три операции и ему порекомендовали поберечь здоровье. Вот и всё. Теперь и.о. будет Зе-команда. Встречайте!
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30.09.2021 10:40 Відповісти
А то, что 3 месяца его посылали "найух" депутаты, не собирая кворум для голосования по повестке сессий?И продавили секретаря, который не алё для овощного
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30.09.2021 13:33 Відповісти
Эта "овощная" отрыжка, ********* ахметки и рыгоаналов всех мастей, похоже на диагноз "переворовал сам себя" такого пи.деца в городе давно не было, не сделано ни...чего для жителей, отдали город на расстерзание его коммунальной банды. Похоже, кто-то опустил чу(му)дака
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30.09.2021 10:31 Відповісти
Другой чу(му)дак.
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30.09.2021 10:33 Відповісти
недостатньо синій або зелений...
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30.09.2021 11:04 Відповісти
Зелені наступають і , на жаль, перемагають. (
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30.09.2021 11:25 Відповісти
 
 