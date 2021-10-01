Разумков готов отчитаться о работе в должности спикера Рады
Дмитрий Разумков заявляет, что готов при необходимости отчитаться о своей работе в должности Председателя Верховной Рады Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом Председатель парламента Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Глава украинского парламента заявил, что готов при необходимости отчитаться о своей работе в должности Председателя Верховной Рады Украины, поскольку ему точно есть что сказать.
По его словам, "Верховной Раде 9-го созыва удалось реализовать многие инициативы благодаря эффективной деятельности народных депутатов, которые добросовестно выполняли свою работу".
Среди главных достижений Верховной Рады 9-го созыва Председатель парламента назвал - снятие депутатской неприкосновенности и преодоление кнопкодавства.
"В стенах Верховной Рады было проголосовано много реформ. И очень часто набиралось за 300 голосов. Да, не всегда все было просто, но нам удавалось ", - подчеркнул Разумков.
Председатель парламента также отметил, что Верховная Рада обеспечила правоохранительные и антикоррупционные органы необходимыми механизмами для их работы.
"Именно мы завершили создание Высшего антикоррупционного суда. НАБУ, НАПК, САП, ГБР - обеспечили их всеми возможными механизмами ", - сказал Разумков.
Пожалуйста, подождите...
да и сказать ему ничего не дадут - задвинут по-хамски в угол.
твое Дитище дурное тебя и задавило, Дима
тебя твои же и сломали - ни жаль ничуть, ну разве шо после тебя зеленые вообще неумную какую куклу на зонтике подвесят, но и ее уберут через какое время...
криворогатый зеленый оборот скотов в Украине....
от кормушки отрывают..
с нетерпением жду продолжалова пожиралова зеленых зелеными...
твари неизбежно начнут пожирать друг друга...
***** под зонтиком и большенькие кацапские дерьмаки......
Украина - ты сошла с ума...
Їм твій звіт - по цимбалах, як кажуть в Західній Україні.
Сказано тебе викинути - викинуть.
Думав, недоторканий ?
соленая слеза падает в никуда...
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Этот закон направлен против демократии и майданов!
Неприкосновенность депутатов, позволила организовывать и строить Майданы, полиция не могла их арестовать..... сегодня у них нет неприкосновенности, их арестует полиция.
Закон о Снятие депутатской неприкосновенности и закон ,,против олигархов,, - это окончательное построение автократии в Украине: закрытие свободных СМИ, перераспределение денежных потоков и политическое преследование конкурентов, даже депутатов.
Украина и Россия, будут близнецы ... Украина повторяет метод Кремля, начала 2000-х: преследование неугодных олигархов (одни уехали, другие оказались на нарах) и переход их СМИ-в одни руки.
Прихід до влади якобінців[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F)&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F)&action=edit§ion=1 ред. код ]
2 червня 1793 влада у Франції перейшла від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8 жирондистів до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96 якобінців , які встановили жорстку диктатуру під приводом важкого становища в країні. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82 Конвент надалі залишався Верховним органом, який мав законодавчу і виконавчу влади. Комісари, які були представниками Конвенту в армії і провінціях, мали необмежені права. Значно зросли повноваження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83 Комітету громадського порятунку , який з липня 1793 очолив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%27%D1%94%D1%80 М. Робесп'єр . Через деякий час він почав здійснювати контроль за діяльністю й самого Конвенту. Каральними органами диктатури стали Комітет громадської безпеки і революційні трибунали.
Після приходу якобінці до влади загострилися проблеми з продовольством, особливо для бідноти. Спекуляцію хлібом у великих містах не зупиняла і загроза смертної кари. Зросли виступи голодної бідноти, яку очолили «шалені» під керівництвом Ру, Варле і Леклерка. Якобінці не звертали уваги на «шалених», поки ті виступали за перерозподіл майна і продовольства нових багатіїв на користь голодних і для постачання армії. Як тільки вони почали критикувати якобінців, Робесп'єр здійснив нещадну розправу над ними.
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Гильотена зрозумів, який величезний потенціал закладений у такому простому механізмі. На найближчому засіданні Національних зборів він у фарбах описав можливості машини, яка рубатиме голови так швидко й безболісно, що засуджений не відчує «навіть легкого подиху на потилиці».