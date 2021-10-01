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отставка (3145) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков готов отчитаться о работе в должности спикера Рады

Разумков готов отчитаться о работе в должности спикера Рады

Дмитрий Разумков заявляет, что готов при необходимости отчитаться о своей работе в должности Председателя Верховной Рады Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой  на Укринформ об этом Председатель парламента Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Глава украинского парламента заявил, что готов при необходимости отчитаться о своей работе в должности Председателя Верховной Рады Украины, поскольку ему точно есть что сказать.

По его словам, "Верховной Раде 9-го созыва удалось реализовать многие инициативы благодаря эффективной деятельности народных депутатов, которые добросовестно выполняли свою работу".

Среди главных достижений Верховной Рады 9-го созыва Председатель парламента назвал - снятие депутатской неприкосновенности и преодоление кнопкодавства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если человек больше не "слуга народа" - он будет заменен,- Арахамия о Разумкове

"В стенах Верховной Рады было проголосовано много реформ. И очень часто набиралось за 300 голосов. Да, не всегда все было просто, но нам удавалось ", - подчеркнул Разумков.

Председатель парламента также отметил, что Верховная Рада обеспечила правоохранительные и антикоррупционные органы необходимыми механизмами для их работы.

"Именно мы завершили создание Высшего антикоррупционного суда. НАБУ, НАПК, САП, ГБР - обеспечили их всеми возможными механизмами ", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подпишет закон об олигархах и отправит его президенту: Посмотрим, кто действительно хочет, чтобы он заработал

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Топ комментарии
+13
Все, Дима, ты - предатель идеалов. Все, как в твоем комсомольском прошлом.
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01.10.2021 01:44
+9
ЗЕ-гопники лишили чинов и званий.
да и сказать ему ничего не дадут - задвинут по-хамски в угол.
твое Дитище дурное тебя и задавило, Дима
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01.10.2021 01:53
+5
ты, пионер, сломаный крендель...
тебя твои же и сломали - ни жаль ничуть, ну разве шо после тебя зеленые вообще неумную какую куклу на зонтике подвесят, но и ее уберут через какое время...
криворогатый зеленый оборот скотов в Украине....
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01.10.2021 02:50
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Все, Дима, ты - предатель идеалов. Все, как в твоем комсомольском прошлом.
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01.10.2021 01:44 Ответить
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01.10.2021 01:50 Ответить
ЗЕ-гопники лишили чинов и званий.
да и сказать ему ничего не дадут - задвинут по-хамски в угол.
твое Дитище дурное тебя и задавило, Дима
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01.10.2021 01:53 Ответить
Дімон тепер став "ворогом зенароду"
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01.10.2021 09:32 Ответить
ты, пионер, сломаный крендель...
тебя твои же и сломали - ни жаль ничуть, ну разве шо после тебя зеленые вообще неумную какую куклу на зонтике подвесят, но и ее уберут через какое время...
криворогатый зеленый оборот скотов в Украине....
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01.10.2021 02:50 Ответить
жалостивый какой
от кормушки отрывают..
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01.10.2021 02:54 Ответить
зеленый бобик пионер разумков - павшая под напором покемoнов тварь...
с нетерпением жду продолжалова пожиралова зеленых зелеными...
твари неизбежно начнут пожирать друг друга...
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01.10.2021 04:27 Ответить
в на сегодня криворогатом оффисе на Банковой - одни криворогатые маленькие твари,
***** под зонтиком и большенькие кацапские дерьмаки......
Украина - ты сошла с ума...
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01.10.2021 04:36 Ответить
А на що ти розраховуєш, Разумков ? У твоїх братків - більшість.
Їм твій звіт - по цимбалах, як кажуть в Західній Україні.
Сказано тебе викинути - викинуть.
Думав, недоторканий ?
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01.10.2021 06:43 Ответить
Твоя робота їм пофігу. Ти не слухняний. Ось і все.
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01.10.2021 06:47 Ответить
зеленаяй жаба сожрала зеленую жабу - горе то какое?
соленая слеза падает в никуда...
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01.10.2021 06:56 Ответить
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01.10.2021 07:15 Ответить
Зеробеспєр вбиває Зеворога Зеслуг Зенароду.
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01.10.2021 09:31 Ответить
Bсе будет хорошо
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01.10.2021 07:39 Ответить
Этого скользкого рыга-антивакса лоббирующего ахметку давно пора коленом под зад.
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01.10.2021 07:41 Ответить
Добре платять сукі ригівській, як вуж на пательні крутиться, аби нагадить Україні.
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01.10.2021 07:54 Ответить
дольше всего пишется отчет о непроделанной работе...
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01.10.2021 08:07 Ответить
Нам до лампочки твій звіт. Звітуватимеш перед трибуналом за сприяння приходу зеленої пошесті до влади. А тепер ти нікому не цікавий.
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01.10.2021 08:16 Ответить
Среди главных достижений Верховной Рады 9-го созыва Председатель парламента назвал - снятие депутатской неприкосновенности ....
............................................................................................................
Этот закон направлен против демократии и майданов!
Неприкосновенность депутатов, позволила организовывать и строить Майданы, полиция не могла их арестовать..... сегодня у них нет неприкосновенности, их арестует полиция.
Закон о Снятие депутатской неприкосновенности и закон ,,против олигархов,, - это окончательное построение автократии в Украине: закрытие свободных СМИ, перераспределение денежных потоков и политическое преследование конкурентов, даже депутатов.
Украина и Россия, будут близнецы ... Украина повторяет метод Кремля, начала 2000-х: преследование неугодных олигархов (одни уехали, другие оказались на нарах) и переход их СМИ-в одни руки.
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01.10.2021 08:16 Ответить
Прикольно. 30 лет верещали о депутатской неприкосновенности, требовали ее снять, теперь не нравится...... Ванкуверу
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01.10.2021 08:37 Ответить
а шо,мацкфе понравилось?
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01.10.2021 08:48 Ответить
По вопросу чувствуется дабл Пфайзер. Даже страшно представить, что будет после 3, 4, 5....... доз
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01.10.2021 09:55 Ответить
а,антиваксер ? ...ну-ну.887 сегодня урожай антиваксеров на расейке
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01.10.2021 12:12 Ответить
Во времена Януковича неприкосновенность требовали снять с воров, которых было много среди депутатов. А сейчас Зеля этим пользуется в своих личных целях, и делает вид что он депутатов преследует по политическим мотивам.
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01.10.2021 09:17 Ответить
Ещё не всё потеряно! Разумков может возродить пионерию, и может даже комсомол посмертно...
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01.10.2021 09:13 Ответить
ЦЕ НІЧОГО НЕ НАГАДУЄ?
Прихід до влади якобінців[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F)&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F)&action=edit&section=1 ред. код ]

2 червня 1793 влада у Франції перейшла від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8 жирондистів до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96 якобінців , які встановили жорстку диктатуру під приводом важкого становища в країні. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82 Конвент надалі залишався Верховним органом, який мав законодавчу і виконавчу влади. Комісари, які були представниками Конвенту в армії і провінціях, мали необмежені права. Значно зросли повноваження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83 Комітету громадського порятунку , який з липня 1793 очолив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%27%D1%94%D1%80 М. Робесп'єр . Через деякий час він почав здійснювати контроль за діяльністю й самого Конвенту. Каральними органами диктатури стали Комітет громадської безпеки і революційні трибунали.

Після приходу якобінці до влади загострилися проблеми з продовольством, особливо для бідноти. Спекуляцію хлібом у великих містах не зупиняла і загроза смертної кари. Зросли виступи голодної бідноти, яку очолили «шалені» під керівництвом Ру, Варле і Леклерка. Якобінці не звертали уваги на «шалених», поки ті виступали за перерозподіл майна і продовольства нових багатіїв на користь голодних і для постачання армії. Як тільки вони почали критикувати якобінців, Робесп'єр здійснив нещадну розправу над ними.
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01.10.2021 09:29 Ответить
Доктор Жозеф Ігнас Гильотена серед товаришів мав славу гуманіста й філантропа. Лікар за освітою, він викладав анатомію на медичному факультеті, був депутатом Народних зборів від Парижа і входив до депутатської комісії з викриття «чаклунства, чарівних паличок і тваринного магнетизму Месмера», майже як "партія слуг народу".

Одним із пунктиків Гильотена була ідея загальної рівності громадян перед стратою - будь ти хоч король, хоч найпримітивніший клошар. І ось одного разу йому на очі потрапила гравюра Альбрехта Дюрера, на якій римський консул Тит Манлій Торкват був зображений поруч з невигадливою конструкцією, судячи з усього, призначеної для відрубування голів.

Гильотена зрозумів, який величезний потенціал закладений у такому простому механізмі. На найближчому засіданні Національних зборів він у фарбах описав можливості машини, яка рубатиме голови так швидко й безболісно, що засуджений не відчує «навіть легкого подиху на потилиці».
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01.10.2021 09:36 Ответить
Янелох усю свою дрім тім злив в унітаз. Напальончік рулить!
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01.10.2021 12:27 Ответить
тест
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02.10.2021 12:04 Ответить
 
 