Разумков готовий відзвітувати про роботу на посаді спікера Ради
Дмитро Разумков заявляє, що готовий за потреби відзвітувати про свою роботу на посаді Голови Верховної Ради України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ про це Голова парламенту Разумков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
Очільник українського парламенту заявив, що готовий за потреби прозвітувати про свою роботу на посаді Голови Верховної Ради України, оскільки йому точно є про що сказати.
За його словами, "Верховній Раді 9-го скликання вдалося реалізувати багато ініціатив завдяки ефективній діяльності народних депутатів, які сумлінно виконували свою роботу".
Серед головних здобутків Верховної Ради 9-го скликання Голова парламенту назвав - зняття депутатської недоторканності та подолання кнопкодавства.
"У стінах Верховної Ради було проголосовано багато реформ. І дуже часто це набирало за 300 голосів. Так, не завжди все було просто, але нам вдавалося", - наголосив Разумков.
Голова парламенту також відзначив, що Верховна Рада забезпечила правоохоронні і антикорупційні органи необхідними механізмами для їхньої роботи.
"Саме ми завершили створення Вищого антикорупційного суду. НАБУ, НАЗК, САП, ДБР - забезпечили їх усіма можливими механізмами", - сказав Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
да и сказать ему ничего не дадут - задвинут по-хамски в угол.
твое Дитище дурное тебя и задавило, Дима
тебя твои же и сломали - ни жаль ничуть, ну разве шо после тебя зеленые вообще неумную какую куклу на зонтике подвесят, но и ее уберут через какое время...
криворогатый зеленый оборот скотов в Украине....
от кормушки отрывают..
с нетерпением жду продолжалова пожиралова зеленых зелеными...
твари неизбежно начнут пожирать друг друга...
***** под зонтиком и большенькие кацапские дерьмаки......
Украина - ты сошла с ума...
Їм твій звіт - по цимбалах, як кажуть в Західній Україні.
Сказано тебе викинути - викинуть.
Думав, недоторканий ?
соленая слеза падает в никуда...
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Этот закон направлен против демократии и майданов!
Неприкосновенность депутатов, позволила организовывать и строить Майданы, полиция не могла их арестовать..... сегодня у них нет неприкосновенности, их арестует полиция.
Закон о Снятие депутатской неприкосновенности и закон ,,против олигархов,, - это окончательное построение автократии в Украине: закрытие свободных СМИ, перераспределение денежных потоков и политическое преследование конкурентов, даже депутатов.
Украина и Россия, будут близнецы ... Украина повторяет метод Кремля, начала 2000-х: преследование неугодных олигархов (одни уехали, другие оказались на нарах) и переход их СМИ-в одни руки.
Прихід до влади якобінців[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F)&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F)&action=edit§ion=1 ред. код ]
2 червня 1793 влада у Франції перейшла від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8 жирондистів до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96 якобінців , які встановили жорстку диктатуру під приводом важкого становища в країні. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82 Конвент надалі залишався Верховним органом, який мав законодавчу і виконавчу влади. Комісари, які були представниками Конвенту в армії і провінціях, мали необмежені права. Значно зросли повноваження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83 Комітету громадського порятунку , який з липня 1793 очолив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%27%D1%94%D1%80 М. Робесп'єр . Через деякий час він почав здійснювати контроль за діяльністю й самого Конвенту. Каральними органами диктатури стали Комітет громадської безпеки і революційні трибунали.
Після приходу якобінці до влади загострилися проблеми з продовольством, особливо для бідноти. Спекуляцію хлібом у великих містах не зупиняла і загроза смертної кари. Зросли виступи голодної бідноти, яку очолили «шалені» під керівництвом Ру, Варле і Леклерка. Якобінці не звертали уваги на «шалених», поки ті виступали за перерозподіл майна і продовольства нових багатіїв на користь голодних і для постачання армії. Як тільки вони почали критикувати якобінців, Робесп'єр здійснив нещадну розправу над ними.
Одним із пунктиків Гильотена була ідея загальної рівності громадян перед стратою - будь ти хоч король, хоч найпримітивніший клошар. І ось одного разу йому на очі потрапила гравюра Альбрехта Дюрера, на якій римський консул Тит Манлій Торкват був зображений поруч з невигадливою конструкцією, судячи з усього, призначеної для відрубування голів.
Гильотена зрозумів, який величезний потенціал закладений у такому простому механізмі. На найближчому засіданні Національних зборів він у фарбах описав можливості машини, яка рубатиме голови так швидко й безболісно, що засуджений не відчує «навіть легкого подиху на потилиці».