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Разумков готовий відзвітувати про роботу на посаді спікера Ради

Разумков готовий відзвітувати про роботу на посаді спікера Ради

Дмитро Разумков заявляє, що готовий за потреби відзвітувати про свою роботу на посаді Голови Верховної Ради України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ про це Голова парламенту Разумков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Очільник українського парламенту заявив, що готовий за потреби прозвітувати про свою роботу на посаді Голови Верховної Ради України, оскільки йому точно є про що сказати.

За його словами, "Верховній Раді 9-го скликання вдалося реалізувати багато ініціатив завдяки ефективній діяльності народних депутатів, які сумлінно виконували свою роботу".

Серед головних здобутків Верховної Ради 9-го скликання Голова парламенту назвав - зняття депутатської недоторканності та подолання кнопкодавства.

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"У стінах Верховної Ради було проголосовано багато реформ. І дуже часто це набирало за 300 голосів. Так, не завжди все було просто, але нам вдавалося", - наголосив Разумков.

Голова парламенту також відзначив, що Верховна Рада забезпечила правоохоронні і антикорупційні органи необхідними механізмами для їхньої роботи.

"Саме ми завершили створення Вищого антикорупційного суду. НАБУ, НАЗК, САП, ДБР - забезпечили їх усіма можливими механізмами", - сказав Разумков.

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Топ коментарі
+13
Все, Дима, ты - предатель идеалов. Все, как в твоем комсомольском прошлом.
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01.10.2021 01:44
+9
ЗЕ-гопники лишили чинов и званий.
да и сказать ему ничего не дадут - задвинут по-хамски в угол.
твое Дитище дурное тебя и задавило, Дима
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01.10.2021 01:53
+5
ты, пионер, сломаный крендель...
тебя твои же и сломали - ни жаль ничуть, ну разве шо после тебя зеленые вообще неумную какую куклу на зонтике подвесят, но и ее уберут через какое время...
криворогатый зеленый оборот скотов в Украине....
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01.10.2021 02:50
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Все, Дима, ты - предатель идеалов. Все, как в твоем комсомольском прошлом.
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01.10.2021 01:44 Відповісти
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01.10.2021 01:50 Відповісти
ЗЕ-гопники лишили чинов и званий.
да и сказать ему ничего не дадут - задвинут по-хамски в угол.
твое Дитище дурное тебя и задавило, Дима
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01.10.2021 01:53 Відповісти
Дімон тепер став "ворогом зенароду"
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01.10.2021 09:32 Відповісти
ты, пионер, сломаный крендель...
тебя твои же и сломали - ни жаль ничуть, ну разве шо после тебя зеленые вообще неумную какую куклу на зонтике подвесят, но и ее уберут через какое время...
криворогатый зеленый оборот скотов в Украине....
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01.10.2021 02:50 Відповісти
жалостивый какой
от кормушки отрывают..
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01.10.2021 02:54 Відповісти
зеленый бобик пионер разумков - павшая под напором покемoнов тварь...
с нетерпением жду продолжалова пожиралова зеленых зелеными...
твари неизбежно начнут пожирать друг друга...
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01.10.2021 04:27 Відповісти
в на сегодня криворогатом оффисе на Банковой - одни криворогатые маленькие твари,
***** под зонтиком и большенькие кацапские дерьмаки......
Украина - ты сошла с ума...
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01.10.2021 04:36 Відповісти
А на що ти розраховуєш, Разумков ? У твоїх братків - більшість.
Їм твій звіт - по цимбалах, як кажуть в Західній Україні.
Сказано тебе викинути - викинуть.
Думав, недоторканий ?
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01.10.2021 06:43 Відповісти
Твоя робота їм пофігу. Ти не слухняний. Ось і все.
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01.10.2021 06:47 Відповісти
зеленаяй жаба сожрала зеленую жабу - горе то какое?
соленая слеза падает в никуда...
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01.10.2021 06:56 Відповісти
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01.10.2021 07:15 Відповісти
Зеробеспєр вбиває Зеворога Зеслуг Зенароду.
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01.10.2021 09:31 Відповісти
Bсе будет хорошо
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01.10.2021 07:39 Відповісти
Этого скользкого рыга-антивакса лоббирующего ахметку давно пора коленом под зад.
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01.10.2021 07:41 Відповісти
Добре платять сукі ригівській, як вуж на пательні крутиться, аби нагадить Україні.
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01.10.2021 07:54 Відповісти
дольше всего пишется отчет о непроделанной работе...
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01.10.2021 08:07 Відповісти
Нам до лампочки твій звіт. Звітуватимеш перед трибуналом за сприяння приходу зеленої пошесті до влади. А тепер ти нікому не цікавий.
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01.10.2021 08:16 Відповісти
Среди главных достижений Верховной Рады 9-го созыва Председатель парламента назвал - снятие депутатской неприкосновенности ....
............................................................................................................
Этот закон направлен против демократии и майданов!
Неприкосновенность депутатов, позволила организовывать и строить Майданы, полиция не могла их арестовать..... сегодня у них нет неприкосновенности, их арестует полиция.
Закон о Снятие депутатской неприкосновенности и закон ,,против олигархов,, - это окончательное построение автократии в Украине: закрытие свободных СМИ, перераспределение денежных потоков и политическое преследование конкурентов, даже депутатов.
Украина и Россия, будут близнецы ... Украина повторяет метод Кремля, начала 2000-х: преследование неугодных олигархов (одни уехали, другие оказались на нарах) и переход их СМИ-в одни руки.
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01.10.2021 08:16 Відповісти
Прикольно. 30 лет верещали о депутатской неприкосновенности, требовали ее снять, теперь не нравится...... Ванкуверу
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01.10.2021 08:37 Відповісти
а шо,мацкфе понравилось?
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01.10.2021 08:48 Відповісти
По вопросу чувствуется дабл Пфайзер. Даже страшно представить, что будет после 3, 4, 5....... доз
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01.10.2021 09:55 Відповісти
а,антиваксер ? ...ну-ну.887 сегодня урожай антиваксеров на расейке
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01.10.2021 12:12 Відповісти
Во времена Януковича неприкосновенность требовали снять с воров, которых было много среди депутатов. А сейчас Зеля этим пользуется в своих личных целях, и делает вид что он депутатов преследует по политическим мотивам.
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01.10.2021 09:17 Відповісти
Ещё не всё потеряно! Разумков может возродить пионерию, и может даже комсомол посмертно...
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01.10.2021 09:13 Відповісти
ЦЕ НІЧОГО НЕ НАГАДУЄ?
Прихід до влади якобінців[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F)&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F)&action=edit&section=1 ред. код ]

2 червня 1793 влада у Франції перейшла від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8 жирондистів до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96 якобінців , які встановили жорстку диктатуру під приводом важкого становища в країні. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82 Конвент надалі залишався Верховним органом, який мав законодавчу і виконавчу влади. Комісари, які були представниками Конвенту в армії і провінціях, мали необмежені права. Значно зросли повноваження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83 Комітету громадського порятунку , який з липня 1793 очолив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%27%D1%94%D1%80 М. Робесп'єр . Через деякий час він почав здійснювати контроль за діяльністю й самого Конвенту. Каральними органами диктатури стали Комітет громадської безпеки і революційні трибунали.

Після приходу якобінці до влади загострилися проблеми з продовольством, особливо для бідноти. Спекуляцію хлібом у великих містах не зупиняла і загроза смертної кари. Зросли виступи голодної бідноти, яку очолили «шалені» під керівництвом Ру, Варле і Леклерка. Якобінці не звертали уваги на «шалених», поки ті виступали за перерозподіл майна і продовольства нових багатіїв на користь голодних і для постачання армії. Як тільки вони почали критикувати якобінців, Робесп'єр здійснив нещадну розправу над ними.
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01.10.2021 09:29 Відповісти
Доктор Жозеф Ігнас Гильотена серед товаришів мав славу гуманіста й філантропа. Лікар за освітою, він викладав анатомію на медичному факультеті, був депутатом Народних зборів від Парижа і входив до депутатської комісії з викриття «чаклунства, чарівних паличок і тваринного магнетизму Месмера», майже як "партія слуг народу".

Одним із пунктиків Гильотена була ідея загальної рівності громадян перед стратою - будь ти хоч король, хоч найпримітивніший клошар. І ось одного разу йому на очі потрапила гравюра Альбрехта Дюрера, на якій римський консул Тит Манлій Торкват був зображений поруч з невигадливою конструкцією, судячи з усього, призначеної для відрубування голів.

Гильотена зрозумів, який величезний потенціал закладений у такому простому механізмі. На найближчому засіданні Національних зборів він у фарбах описав можливості машини, яка рубатиме голови так швидко й безболісно, що засуджений не відчує «навіть легкого подиху на потилиці».
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01.10.2021 09:36 Відповісти
Янелох усю свою дрім тім злив в унітаз. Напальончік рулить!
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01.10.2021 12:27 Відповісти
тест
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02.10.2021 12:04 Відповісти
 
 