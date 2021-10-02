Украина на дипуровне пока не оказывала помощи Саакашвили, - "слуга народа" Ясько

Украинские власти на дипломатическом уровне пока не оказывали помощи задержанному в Грузии экс-президенту Михеилу Саакашвили.

Об этом сообщила журналистам народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на утро такого контакта (на дипломатическом уровне. – Ред.) не было, но должно обязательно произойти", - сказала Ясько журналистам в ответ на вопрос, оказывали ли украинские власти уже Саакашвили какую-нибудь помощь.

"Он (Михеил Саакашвили. - Ред.) находится сейчас в Грузии, арестован, по моей информации, в Тбилиси. Поехал в Грузию, потому что не мог поступить иначе, поскольку он очень сильно любит свою родину и считает, что когда она нуждается в помощи, то нужно быть с народом Грузии... Он заявлял не единожды, что будет возвращаться в Грузию, чтобы защищать волеизъявление грузинского народа, а оно проходит как раз сегодня, сегодня - день местных выборов... Он сделал так с большим сердцем, понимая разные риски", - добавила она.

Также читайте: Саакашвили и "слуга народа" Ясько заявили, что влюблены друг в друга, - видео записано перед отъездом в Грузию. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.