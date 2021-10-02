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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Украина на дипуровне пока не оказывала помощи Саакашвили, - "слуга народа" Ясько

Украина на дипуровне пока не оказывала помощи Саакашвили, -

Украинские власти на дипломатическом уровне пока не оказывали помощи задержанному в Грузии экс-президенту Михеилу Саакашвили.

Об этом сообщила журналистам народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на утро такого контакта (на дипломатическом уровне. – Ред.) не было, но должно обязательно произойти", - сказала Ясько журналистам в ответ на вопрос, оказывали ли украинские власти уже Саакашвили какую-нибудь помощь.

"Он (Михеил Саакашвили. - Ред.) находится сейчас в Грузии, арестован, по моей информации, в Тбилиси. Поехал в Грузию, потому что не мог поступить иначе, поскольку он очень сильно любит свою родину и считает, что когда она нуждается в помощи, то нужно быть с народом Грузии... Он заявлял не единожды, что будет возвращаться в Грузию, чтобы защищать волеизъявление грузинского народа, а оно проходит как раз сегодня, сегодня - день местных выборов... Он сделал так с большим сердцем, понимая разные риски", - добавила она.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

Автор: 

Грузия (4499) задержание (6675) МИД (6949) Саакашвили Михеил (3307) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+24
Якби одружений Саакашвілі не трахнув слугу Ясько-То це б зробили солдати Нато
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02.10.2021 15:37
+15
Всё что Миша успел сделать в Украине-это Ясько трахнуть. Маладэц,генацвале!
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02.10.2021 15:46
+11
Интересно. а что супруга Саакашвили думает о нардепе Ясько?
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02.10.2021 15:41
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Ясько -МАТА ХАРІ яка благословила Мішу на буцеганю на угоду МАЦКВІ -
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02.10.2021 15:35 Ответить
Два паспорти у Міші є, а угоди між країнами про подвійне громадянство немає .
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02.10.2021 15:36 Ответить
Міжнародниця Яськ точно про це повнна була знати. Максимум чтого досягне Міша- це бунти- майдани у Грузії його прибічниками - будєм наблюдать
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02.10.2021 15:38 Ответить
Так ясько мабудь від міхо дитину отримала в подарунок.
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02.10.2021 15:54 Ответить
Саакашвили - гражданин Украины.

тогда что он забыл в Грузии?
хочет политическую воду мутить?
это уголовно наказуемо в любой стране - вмешательство во внутренние дела
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02.10.2021 15:40 Ответить
Интересно. а что супруга Саакашвили думает о нардепе Ясько?
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02.10.2021 15:41 Ответить
то же что и миллионы других..... ничего хорошего
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02.10.2021 15:44 Ответить
...миллионы других.....

Миллионы, это кто?
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02.10.2021 19:07 Ответить
Лизавета, с Сандро твой коханый Михуил уже развелся?
говорит что да?
а ты в паспорт смотрела ?
а в какой из многочисленных паспортов Михуила ты смотрела, курка ?
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02.10.2021 15:43 Ответить
Дружина каже що одружені.
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02.10.2021 15:47 Ответить
У Сракашвили жопа шире плеч. На Ссака осла, а осел Ссаку
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02.10.2021 15:53 Ответить
У мишико гарем?
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02.10.2021 18:12 Ответить
Та ну...цитувати коханку це взагалі.
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02.10.2021 15:36 Ответить
слідкую за драмою ясько-ніколозович в неї в коментах, як ви за холостячкою
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02.10.2021 15:45 Ответить
Вот в этой теме, думаю, будет очень интересно.
Ясько против Руловс.
Нигде нет информации о разводе Саакашвили.
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02.10.2021 16:00 Ответить
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02.10.2021 16:26 Ответить
Якби одружений Саакашвілі не трахнув слугу Ясько-То це б зробили солдати Нато
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02.10.2021 15:37 Ответить
Думаю, второй вариант слуге Ясько понравился бы больше..
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02.10.2021 16:11 Ответить
Можу красіво відспівати сцикашвілі.
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02.10.2021 15:39 Ответить
Тренувався на партнеру мудачуку і свинарчках? Соліст філармонії
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02.10.2021 22:38 Ответить
А на уровне Ясько?
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02.10.2021 15:39 Ответить
Выборы в Грузии проходят мирно и спокойно, так что он там поехал защищать.
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02.10.2021 15:40 Ответить
Сосна корабельная хороший источник новастей
зебилы, кого ж вы навыбирали?....
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02.10.2021 15:41 Ответить
100% знаю, что жирный карлосон в последнее время он спал с Еленой Шуляк
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02.10.2021 15:42 Ответить
интересно с кем она спала шоб в депутаты попасть. Хотя не интересно.
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02.10.2021 15:46 Ответить
А это кто?
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02.10.2021 18:14 Ответить
а не переписал ли он на эту курицу какое свое имущество или бабки?
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02.10.2021 15:41 Ответить
їй Мацква заплатить
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02.10.2021 15:48 Ответить
Всё что Миша успел сделать в Украине-это Ясько трахнуть. Маладэц,генацвале!
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02.10.2021 15:46 Ответить
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02.10.2021 16:07 Ответить
Ну и...
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02.10.2021 16:11 Ответить
ИндоПэриджан сидит? Скоро опять пойдут бои за освобождение Кавказа-Родины Нулевого Меридиана.
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02.10.2021 16:11 Ответить
Только меня и забанили Из-За того что имя Микаил= Св.Николай =Янах Ала(Улу)=Горящий Древний с одэри(азэри).Ему праздники и храмы посвященны.НО ЭТО ТАК И ЕСТЬ ЖЕ.ПУСТЬ НАРОД ЗНАЕТ!
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02.10.2021 16:49 Ответить
Посольство само в **** как можно оказать помощь человеку с другим гражданством.
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02.10.2021 15:52 Ответить
Багатий папік втік...
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02.10.2021 15:57 Ответить
У світі є держави, які допускають можливість подвійного громадянства. Це, зокрема: Австралія, Бангладеш, Бельгія, Бразилія, В'єтнам, Канада, Колумбія, Кіпр, Домініканська Республіка, Сальвадор, Фінляндія, Греція, Гренада, Угорщина, Ісландія, Іран, Ірак, Ірландія, Ізраїль, Італія, Йорданія, Латвія, Ліван, Литва, Македонія, Мальта, Мексика, Чорногорія, Нова Зеландія, Сербія, Швеція, Сирія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки.

У розглянутому контексті цікавим уявляється амеріканський досвід набуття подвійного громадянства. Так, у 1894-го і 1906 р. в Америці були ухвалені імміграційні закони, які забороняли американським громадянам перебувати в іноземному громадянстві. Прикметно, що нині ці закони не скасовано, але водночас вони й не охороняються жорстко органами влади.

Найефективнішим способом розв'язання проблем правового статусу поліпатридів є прийняття державами відповідних двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів.
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02.10.2021 16:01 Ответить
Лиза, Миша Зеленскому нахер не нужен. Сдаст в угоду Пукину.
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02.10.2021 16:07 Ответить
Так відповідь же офісу під МІшу задєланого вовою була така - він усьо равно до борщу вернеться ... А про борщ ще йде міжнародни війна - чий він рашистчький чи наш
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02.10.2021 16:17 Ответить
Лиза, можешь оказывать услуги и без дипломатии. Чемодан, вокзал - Тбилиси
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02.10.2021 16:12 Ответить
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02.10.2021 16:13 Ответить
Арест знаменитого реформатора не то что ажиотажа, а просто интереса не вызвал.... Видать ,не сложилось у украинцев восторженного отношения к заслугам Михуила. А все потому,что вития и краснобай говорит всё эмоционально и запальчиво ,но делать ничего не умеет.
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02.10.2021 16:31 Ответить
Охумутав дівчину Саакашвілі.
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02.10.2021 16:48 Ответить
NATO-кOTAN@A_Traxel



А весь цей анекдот про наркомана-простого реформатора мав скінчитися ще у 17 році, коли група невідомих прорвала кордон і мала бути ліквідована на місці
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02.10.2021 17:16 Ответить
Їй тепер інша "служанка" Ліза пасми повириває
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02.10.2021 19:29 Ответить
І тут наіп.. обманули.
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02.10.2021 20:55 Ответить
 
 