За отставку Разумкова "Слуги народа" проголосовали единогласно, собрано 170 голосов, - Гетманцев

Фракция "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом рассказал депутат фракции, председатель налогового комитета Совета Данил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

"Почти единогласно, не хочу ошибиться, 5-7 голосов было "воздержались" или "против", все остальные проголосовали "за"", - сообщил Гетманцев.

Он добавил, что вопрос Разумкова поднимался после выступления президента, при этом Владимир Зеленский не инициировал это обсуждение.

"Президент просто присутствовал при этом рассмотрении. Арахамия поставил этот вопрос. Арахамия объяснил присутствие президента не как президента, а как лица, которое мы очень уважаем, на этой встрече. Обменялись мнениями, приняли решение", - заверил он.

По словам Гетманцева, ныне более 170 подписей, при этом на подписных листах рассчитан на 175.

"Секретариат фиксировал голоса за и против. Это же очное заседания. Безусловно, будет протокол, безусловно, будет оформлено в соответствии с регламентом", - добавил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" обязательно обсудит кандидатуру на должность спикера, - Зеленский

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.