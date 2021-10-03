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Новости Отставка Разумкова
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За отставку Разумкова "Слуги народа" проголосовали единогласно, собрано 170 голосов, - Гетманцев

За отставку Разумкова

Фракция "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом рассказал депутат фракции, председатель налогового комитета Совета Данил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

"Почти единогласно, не хочу ошибиться, 5-7 голосов было "воздержались" или "против", все остальные проголосовали "за"", - сообщил Гетманцев.

Он добавил, что вопрос Разумкова поднимался после выступления президента, при этом Владимир Зеленский не инициировал это обсуждение.

"Президент просто присутствовал при этом рассмотрении. Арахамия поставил этот вопрос. Арахамия объяснил присутствие президента не как президента, а как лица, которое мы очень уважаем, на этой встрече. Обменялись мнениями, приняли решение", - заверил он.

По словам Гетманцева, ныне более 170 подписей, при этом на подписных листах рассчитан на 175.

"Секретариат фиксировал голоса за и против. Это же очное заседания. Безусловно, будет протокол, безусловно, будет оформлено в соответствии с регламентом", - добавил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" обязательно обсудит кандидатуру на должность спикера, - Зеленский

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

отставка (3153) Разумков Дмитрий (1520) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+17
Редактор, поправьте, не "фракция", а "стадо"
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03.10.2021 12:59
+8
Морда українофобська....
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03.10.2021 12:59
+8
Хай живе КПРС на Чорнобильскій АЄС
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03.10.2021 13:02
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Редактор, поправьте, не "фракция", а "стадо"
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03.10.2021 12:59 Ответить
Це неокомунізди...
А комунізм в країні заборонений, але це паньсьтво не чуло.
Пам'ятаєте, як на день незалежності робились совкові інсталяції ? А ота дівчинка радісно пробігала повз щасливі радянські часи...
А як вам тройки Зеленського НКВД ?
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03.10.2021 13:01 Ответить
да нет они говорят надо учиться у Китая однако неверно это Китаю П даже Путину и КНДР надо у нас учиться... автократии Автокра́тия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. αὐτο-κράτεια «самовластие, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5 самодержавие »; от αυτός «сам» + κράτος «власть») - одна из форм правления, основа которой стоит на неограниченном контроле власти одним лицом или же советом, наподобие однопартийного парламента или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 президентской республики решения которых не подлежат ни внешним правовым ограничениям, ни упорядоченным механизмам народного контроля (за исключением, возможной скрытой угрозы государственного переворота или народного восстания)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] . Правитель может быть преемником предыдущего автократа, избираться парламентом после его смерти или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 отставки /https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 импичмента прежнего правителя. Хотя есть место и исключению, где новоиспечённый правитель может получить титул, переданный по наследству. Подобным образом дело обстоит с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F династией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%8B Кимов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР . Государства с автократичными формами правления называются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC авторитарными .******уже депутат Европарламента аудитор по вопросам коррупции прямо сказал В УКРАИНЕ ВЛАСТЬ ЗАХВАТИЛА КУЧКА УБЛЮДКОВ И ЭТО ЕСТЬ НЕНОРМАЛЬНО... клептократия--**** Клептокра́тия (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. κλέπτειν «воровать» + κράτος «господство, власть»; буквально «власть воров») - правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной службы народу. Для клептократии характерна вертикально интегрированная коррупция.**** дерьмо с кратией пародия на хунту и диктатуру опасность что именно ПАРОДИЯ ибо в настоящей хунте или диктатуре был б ы толк хотя бы для простого народа.. да да не удивляйтесь СИЛЬНАЯ РУКА и единоначалие для Украины в условиях войны реальной горячей войны экономической и ковида было самое оно но беда в том что у нас как в поганом анекдоте когда в психушке больные захватили больничку врачей и медперсонал поместили в палаты и карцеры а сами надев халаты дефективным состоянием своим лечат медиков...
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03.10.2021 13:10 Ответить
Морда українофобська....
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03.10.2021 12:59 Ответить
ЗЕВс 💚👍
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03.10.2021 13:01 Ответить
Хай живе КПРС на Чорнобильскій АЄС
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03.10.2021 13:02 Ответить
Антиколорадос намекает шо Разумков почувствовал шо скоро "их будут бить", возможно даже не ногами - вот и технично свалил.
Кому кстати как не ему иметь такую тонкую чуйку? Так шо может и логично шо для отвода глаз что то там типо спорит и ерепенится шоб потом сказать - вот, я был против чего то там и меня выгнали за то что я вопреки им что то там сделал.
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03.10.2021 13:02 Ответить
Вы верите, что ИХ будут бить? Кто? Сейчас в институтах власти засели такие монстры, что бить будут нас. Вот , например, гетманцев и третьякова. Отобъемся? Их же президент крышует.
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03.10.2021 13:34 Ответить
ну так Янучара тоже не верил, еле толстые ноги унес
и Каддафи.... не унес дряхлые ноги
и Лукашеску - прихватил даже жену с собой
и даже Цезарь, и даже сто императоров Византии.
Так шо Разумков знает получше чем вы или даже Аллах.)
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03.10.2021 13:48 Ответить
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03.10.2021 13:04 Ответить
А попробовал бы кто-то рискнуть здоровьем и возразить папе Бене и его кукле.
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03.10.2021 13:05 Ответить
Фракция стала Фрикцией....
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03.10.2021 13:06 Ответить
Вот сами раскручивают популярность Розумкову - настоящие зебилы 😀😀😀
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03.10.2021 13:09 Ответить
Та хрін його знає.
Можливо, ляльководи використовують Ваву в сліпу.
Є ймовірність того, що створюється паралельний проект, який курується і спонсорується тими ж олігархами і кацапами. "Молодий регіонал", інтелігент - разумков. Щось середнє між давно в політеці і мАладоє ліТцо.
Бо "слуги" ВЖЕ токсично- зашкварені, без шансу на майбутнє.
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03.10.2021 13:38 Ответить
Украине нужен лидер , умеющий держать удар .
Розумков - изнеженный человек совковой системы , опытный бюрократ
ЭТО НЕ ЛИДЕР
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03.10.2021 13:47 Ответить
Це Україні.
А олігархам і фуйлу, потрібен політик, слухняний та лояльний до них.
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03.10.2021 15:02 Ответить
там мостова (мачуха його брата по матері) ну, дуже інформована.
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03.10.2021 14:57 Ответить
мати його брата по батькові.помилилась.
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03.10.2021 15:15 Ответить
Разумков сказал, что он не держится за кресло спикера ВР. Очень странно. Если бы он хотел сделать много чего хорошего для Украины, то "зубами" держался бы за это кресло спикера. Странная позиция у всех, кто проходит во власть." ТРОН" не важен, но политику люблю. Ах!
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03.10.2021 13:51 Ответить
Он не боец . Может его в детстве во дворе не били и отец не учил давать сдачи 😀
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03.10.2021 13:53 Ответить
ну той добре що не боєць, якщо історією з ним нищать парламетаризм БЄублюдки, а врятувати ним слабким зможуть з докладанням рук опозиції у тому числі за участю олігарха , котрий на нього поставив - то абсолютна більшість плісняви буде подолана нехай навіть так ...
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03.10.2021 14:29 Ответить
Была история , когда Мертветчук увёл большинство парламента в украинский дом на европейской площади . И там они вели сессии .
никто Мертветчука за этот переворот не наказал .
Сегодня Мертветчук олигарх и миллиардер - яхты, дворцы, нефтепроводы , имения.

украинцы терпят все , к сожалению
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03.10.2021 14:48 Ответить
А фракция кто? А Арахамия чем хорошим прославился? Нонсенс а не фракция.
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03.10.2021 13:10 Ответить
чем? Чем?

получил гражданство Украины совсем недавно - и сразу в депутаты и главой крупной фракции
Хорошо работает ФСБ А
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03.10.2021 13:16 Ответить
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03.10.2021 13:13 Ответить
Штирлиц звонит Зеленскому...

Вова ты уже в НАТО?

нет Максим Максимыч,Украина удрала туда без меня...я на гастролях 95 квартала у Белого дома...Байден вышел на балкон рукой помахал...
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03.10.2021 13:17 Ответить
Команда ЗЕ это реванш регионалов! Увы это разочарование надежд народа Украины, они не смогли создать команду профи с патриотов Украины. Это однодневки... На следующих выборах они пролетают как коммунисты
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03.10.2021 13:19 Ответить
Бумеранг прилетает всегда откуда стартовал...,Фальстарт Индюковича и Зелемойских одинаков...разные только детали
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03.10.2021 13:24 Ответить
Разумков-М*дак точно такий самий аґент кґб-фсб як і той кум-Х*йла-М*дачук, такі задроти мають бути розстріляні ("За Законами воєнного часу: "Які за умовами воєнного часу передбачають заборону на прибуток в оборонному блоці і довічне ув'язнення або розстріл для тих, хто зазіхне на обороноздатність України.")
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03.10.2021 13:52 Ответить
Бородатый бабушка Беня, хочет быть диктатором, а нанюханый наполеончик, лишь тупой инструмент в умелых руках.
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03.10.2021 14:15 Ответить
Стадо коров, которые даже мукнуть боятся.
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03.10.2021 14:16 Ответить
СТАЯ
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03.10.2021 14:46 Ответить
димасик улетел...но обещал вернуться...на выборах ***********.
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03.10.2021 16:15 Ответить
Тут гордиться особо нечему: только Разумкову хватило ума отправить законопроект о олигархах на рассмотрение Венецианской комиссии.
Остальные показали что они просто бараны без мозгов, без собственного мнения и самоуважения.
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03.10.2021 17:22 Ответить
Вот ещё лакей . Наверное такой исполнительный, целует каждый день ж..у своему хозяину
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03.10.2021 17:34 Ответить
И комментаторы здесь видимо лакеи хозяина, все переводят стрелки на Розумкова. Да вы не смогли бы и мяукнуть против
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03.10.2021 17:40 Ответить
посмотрите на эту тупую морду на фото и
делайте выводы о фракции "врагов народа"
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03.10.2021 18:15 Ответить
Чомусь про жабу та гадюку згадалось...
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03.10.2021 19:15 Ответить
 
 