За отставку Разумкова "Слуги народа" проголосовали единогласно, собрано 170 голосов, - Гетманцев
Фракция "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Об этом рассказал депутат фракции, председатель налогового комитета Совета Данил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.
"Почти единогласно, не хочу ошибиться, 5-7 голосов было "воздержались" или "против", все остальные проголосовали "за"", - сообщил Гетманцев.
Он добавил, что вопрос Разумкова поднимался после выступления президента, при этом Владимир Зеленский не инициировал это обсуждение.
"Президент просто присутствовал при этом рассмотрении. Арахамия поставил этот вопрос. Арахамия объяснил присутствие президента не как президента, а как лица, которое мы очень уважаем, на этой встрече. Обменялись мнениями, приняли решение", - заверил он.
По словам Гетманцева, ныне более 170 подписей, при этом на подписных листах рассчитан на 175.
"Секретариат фиксировал голоса за и против. Это же очное заседания. Безусловно, будет протокол, безусловно, будет оформлено в соответствии с регламентом", - добавил депутат.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
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А комунізм в країні заборонений, але це паньсьтво не чуло.
Пам'ятаєте, як на день незалежності робились совкові інсталяції ? А ота дівчинка радісно пробігала повз щасливі радянські часи...
А як вам тройки
ЗеленськогоНКВД ?
Кому кстати как не ему иметь такую тонкую чуйку? Так шо может и логично шо для отвода глаз что то там типо спорит и ерепенится шоб потом сказать - вот, я был против чего то там и меня выгнали за то что я вопреки им что то там сделал.
и Каддафи.... не унес дряхлые ноги
и Лукашеску - прихватил даже жену с собой
и даже Цезарь, и даже сто императоров Византии.
Так шо Разумков знает получше чем вы или даже Аллах.)
Можливо, ляльководи використовують Ваву в сліпу.
Є ймовірність того, що створюється паралельний проект, який курується і спонсорується тими ж олігархами і кацапами. "Молодий регіонал", інтелігент - разумков. Щось середнє між давно в політеці і мАладоє ліТцо.
Бо "слуги" ВЖЕ токсично- зашкварені, без шансу на майбутнє.
Розумков - изнеженный человек совковой системы , опытный бюрократ
ЭТО НЕ ЛИДЕР
А олігархам і фуйлу, потрібен політик, слухняний та лояльний до них.
никто Мертветчука за этот переворот не наказал .
Сегодня Мертветчук олигарх и миллиардер - яхты, дворцы, нефтепроводы , имения.
украинцы терпят все , к сожалению
получил гражданство Украины совсем недавно - и сразу в депутаты и главой крупной фракции
Хорошо работает ФСБ А
Вова ты уже в НАТО?
нет Максим Максимыч,Украина удрала туда без меня...я на гастролях 95 квартала у Белого дома...Байден вышел на балкон рукой помахал...
Остальные показали что они просто бараны без мозгов, без собственного мнения и самоуважения.
делайте выводы о фракции "врагов народа"