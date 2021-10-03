Фракция "Слуга народа" обязательно обсудит кандидатуру на должность спикера, - Зеленский

Депутатская фракция "Слуга народа" обязательно проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский в Трускавце по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

"Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке (первый вице-спикер – ред). Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем", - сказал Зеленский.

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В то же время, комментируя информацию о том, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко может занять должность вице-спикера парламента, президент отметил, что впервые об этом слышит. "Может, они (депутаты от "Слуги народа" - ред) обсуждают. Я не все знаю, что обсуждает партия Слуга народа, скажу вам откровенно", - добавил Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.