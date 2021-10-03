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Новости Отставка Разумкова
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Фракция "Слуга народа" обязательно обсудит кандидатуру на должность спикера, - Зеленский

Фракция

Депутатская фракция "Слуга народа" обязательно проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский в Трускавце по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа". 

"Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке (первый вице-спикер – ред). Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К Разумкову есть миллионы вопросов. Это его выбор, - Зеленский

В то же время, комментируя информацию о том, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко может занять должность вице-спикера парламента, президент отметил, что впервые об этом слышит. "Может, они (депутаты от "Слуги народа" - ред) обсуждают. Я не все знаю, что обсуждает партия Слуга народа, скажу вам откровенно", - добавил Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Зеленский Владимир (20343) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+9
Краткое содержание ответов на прессухе шута

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03.10.2021 12:18
+7
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03.10.2021 12:17
+5
Дурак толстый, не садись в кресло тебе не по заду, козленочком станешь. Или петушком.
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03.10.2021 12:16
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Дурак толстый, не садись в кресло тебе не по заду, козленочком станешь. Или петушком.
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03.10.2021 12:16 Ответить
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03.10.2021 12:17 Ответить
Краткое содержание ответов на прессухе шута

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03.10.2021 12:18 Ответить
Та він шось таке молов...зрозуміле лише іншим зеленим довбням..
З того набору слів неможливо зіставити хоч одну якусь думку.
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03.10.2021 12:42 Ответить
Навіщо Україні спікер ВР, прем"єр і взагалі Рада, коли всіх заміняє найвеличніший діяч всєя Галактики.
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03.10.2021 12:21 Ответить
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03.10.2021 12:26 Ответить
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03.10.2021 12:31 Ответить
Ниже в ленте печальное событие,хоронят парня,защитника страны,а в это время "президент" на брифинге с мерзкой ухмылкой говорит о личной встрече с убийцей и результативности, о посадах и партиях и обо всем,что угодно,кроме того,что действительно требует внимания.Какие переговоры с убийцей,какие личные встречи,але,клоун!
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03.10.2021 12:33 Ответить
Фракція Слуга народу повинна зімкнути ряди та іти в ногу з рівнянням на Найвеличнішого.

Слава Слузі народу! Хай живе Зе!

Ідеї Голобородька вічні!

Плани партії - плани народу!

Партія Слуга народу - ум, честь и совість епохи Найвеличнішого Голобородька!
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03.10.2021 12:44 Ответить
Зеля дурак, если Разумков пойдет в политику самостоятельно то он отожмет электорат именно у Нелоха и его партии.
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03.10.2021 12:44 Ответить
Для вас новость, что он дурак?)))
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03.10.2021 12:57 Ответить
А кто то распинался, что это не его инициатива))))
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03.10.2021 12:59 Ответить
 
 