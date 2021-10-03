Министр культуры Ткаченко пытался захватить контроль над Одесской киностудией, - СМИ
В Pandora Papers фигурирует нынешний министр культуры Александр Ткаченко. Документы международных провайдеров указывают на причастность менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета Одесской киностудии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование Слідтво.Інфо, 11 октября 2016 года генеральный продюсер телеканала украинского олигарха Игоря Коломойского, Александр Ткаченко, в качестве подарка получил права на британскую компании-"оболочку" Big Boom LTD.
Уже через неделю компания Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и приобрела Фонд развития киноискусства в PUNTA CRESCENT LIMITED, компании Татьяны Таруты, дочери бизнесмена Сергея Таруты. Таким образом Александр Ткаченко получил четверть акций Одесской киностудии.
Цена вопроса в соглашении, которое доступно журналистам, не упоминается.
Не разглашает ее и министр культуры Александр Ткаченко: "Условия соглашения является коммерческой тайной".
Представлять свои интересы в Фонде развития киноискусства Ткаченко поручил Вячеславу Миенко. На тот момент Миенко - заместитель генерального директора "1+1" по правовым вопросам.
Такое решение, по словам Ткаченко, "базируется на личном доверии к моему адвокату и это никоим образом не имеет отношения к позиции заместителя генерального директора по правовым вопросам в "1 +1 медиа".
С избранием Владимира Зеленского президентом жизни обоих кардинально меняются.
В августе 2019-го Ткаченко проходит в парламент по списку партии "Слуга народа", а Миенко назначают директором по вопросам коммуникации с органами власти "1 + 1 медиа", ключевым бенефициаром которого является олигарх Игорь Коломойский.
Именно эстонская компания Миенко SMARTSOLUTIONS GROUP осуществляла сопровождение работы британской Cinema Love LTD, в частности отвечала за работу с международной юридической компанией Alpha Consulting.
Миенко также входит в наблюдательный совет Одесской киностудии, а партнер и директор его компании Smart Solutions, Анна Савченко, становится членом ревизионной комиссии той же Одесской киностудии. Также в наблюдательном совете в это время появляются и другие работники фирмы Миенко.
"В силу требований закона об адвокатуре и адвокатской деятельности мы не имеем права давать какие-либо комментарии", - сообщил Миенко в ответ на вопрос журналистов.
В том же 2017-м директором Одесской киностудии назначают Андрея Осипова, адвоката из Волыни, который с 2016-го занимал должность исполнительного директора Smart Solutions, уже известной нам компании Миенко, которая вела дела британской фирмы Ткаченко.
"Поскольку компания Smartsolutions была моим юридическим советником, адвокаты Smartsolutions вошли в руководящие органы и антикризисной команды по благоустройству деятельности Одесской киностудии. В частности, среди них Анна Савченко и Андрей Осипов", - объясняет Ткаченко.
Именно за Осипова, бывшего работника Миенко, Одесская киностудия подала иск к Министерству культуры, в результате которого государство могло потерять контрольный пакет акций киностудии. Однако в конце концов суд отказал в исковых требованиях.
Ткаченко отрицает, что согласовывал текст иска.
В то же время Осипов уверяет, что руководствовался интересами предприятия.
В 2018-м партнером Ткаченко по Одесской киностудии стал застройщик Андрей Ваврыш, который реализует ряд проектов в Одессе. Он подтвердил заинтересованность в построении жилья "для съемочных групп" на территории студии. Однако застройка территории государственной киностудии была вне закона до того, как Ткаченко возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий получил одобрение профильного комитета во главе с Александром Ткаченко, а впоследствии и был поддержан 253 депутатами, большинство из которых принадлежали к президентской партии "Слуга народа".
При этом на заседании комитета Ткаченко признал "конфликт интересов" в этом вопросе.
По словам самого Ткаченко, именно из-за конфликта интересов будучи уже министром культуры через пять дней после назначения, 9 июня 2020 года, якобы продает свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову, менеджеру "Смарт Холдинга" Вадима Новинского.
Однако в своей декларации о доходах министр культуры не указал прибыли от продажи своей доли Одесской киностудии.
Журналистам стало известно, что Ткаченко не получил от Морозова средств.
"В течение 2020-го (Ткаченко. - Ред.) не получал доход от продажи акций британской компании Cinema Love", - сообщил НАПК в ответ на запрос.
Сумма договора, по словам Ткаченко, является "коммерческой тайной", а "при получении дохода - средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства".
Сейчас такое соглашение для Ткаченко может указывать на то, что банкир Морозов, вероятно, номинальный владелец судьбы Ткаченко на время "конфликта интересов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какая неожиданность! зеупырь занимается рейдерством!
- лучшего из лучших - честнее и достойнее президента и спикера РФ
- А по факту мы имеем ватного гопника, вонючего, грязного и безграмотного - такого же как и вся остальная стая зеленых шакалов
мрак...
Вот повторение этой-же информации.
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
https://2gis.ua/odesa/firm/1970853117957426?m=30.758815%2C46.45967%2F16