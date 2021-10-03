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Новости
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Министр культуры Ткаченко пытался захватить контроль над Одесской киностудией, - СМИ

Министр культуры Ткаченко пытался захватить контроль над Одесской киностудией, - СМИ

В Pandora Papers фигурирует нынешний министр культуры Александр Ткаченко. Документы международных провайдеров указывают на причастность менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета Одесской киностудии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование Слідтво.Інфо, 11 октября 2016 года генеральный продюсер телеканала украинского олигарха Игоря Коломойского, Александр Ткаченко, в качестве подарка получил права на британскую компании-"оболочку" Big Boom LTD.

Уже через неделю компания Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и приобрела Фонд развития киноискусства в PUNTA CRESCENT LIMITED, компании Татьяны Таруты, дочери бизнесмена Сергея Таруты. Таким образом Александр Ткаченко получил четверть акций Одесской киностудии.

Цена вопроса в соглашении, которое доступно журналистам, не упоминается.

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Не разглашает ее и министр культуры Александр Ткаченко: "Условия соглашения является коммерческой тайной".

Представлять свои интересы в Фонде развития киноискусства Ткаченко поручил Вячеславу Миенко. На тот момент Миенко - заместитель генерального директора "1+1" по правовым вопросам.

Такое решение, по словам Ткаченко, "базируется на личном доверии к моему адвокату и это никоим образом не имеет отношения к позиции заместителя генерального директора по правовым вопросам в "1 +1 медиа".

С избранием Владимира Зеленского президентом жизни обоих кардинально меняются.

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В августе 2019-го Ткаченко проходит в парламент по списку партии "Слуга народа", а Миенко назначают директором по вопросам коммуникации с органами власти "1 + 1 медиа", ключевым бенефициаром которого является олигарх Игорь Коломойский.

Именно эстонская компания Миенко SMARTSOLUTIONS GROUP осуществляла сопровождение работы британской Cinema Love LTD, в частности отвечала за работу с международной юридической компанией Alpha Consulting.

Миенко также входит в наблюдательный совет Одесской киностудии, а партнер и директор его компании Smart Solutions, Анна Савченко, становится членом ревизионной комиссии той же Одесской киностудии. Также в наблюдательном совете в это время появляются и другие работники фирмы Миенко.

"В силу требований закона об адвокатуре и адвокатской деятельности мы не имеем права давать какие-либо комментарии", - сообщил Миенко в ответ на вопрос журналистов.

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В том же 2017-м директором Одесской киностудии назначают Андрея Осипова, адвоката из Волыни, который с 2016-го занимал должность исполнительного директора Smart Solutions, уже известной нам компании Миенко, которая вела дела британской фирмы Ткаченко.

"Поскольку компания Smartsolutions была моим юридическим советником, адвокаты Smartsolutions вошли в руководящие органы и антикризисной команды по благоустройству деятельности Одесской киностудии. В частности, среди них Анна Савченко и Андрей Осипов", - объясняет Ткаченко.

Именно за Осипова, бывшего работника Миенко, Одесская киностудия подала иск к Министерству культуры, в результате которого государство могло потерять контрольный пакет акций киностудии. Однако в конце концов суд отказал в исковых требованиях.

Ткаченко отрицает, что согласовывал текст иска.

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В то же время Осипов уверяет, что руководствовался интересами предприятия.

В 2018-м партнером Ткаченко по Одесской киностудии стал застройщик Андрей Ваврыш, который реализует ряд проектов в Одессе. Он подтвердил заинтересованность в построении жилья "для съемочных групп" на территории студии. Однако застройка территории государственной киностудии была вне закона до того, как Ткаченко возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий получил одобрение профильного комитета во главе с Александром Ткаченко, а впоследствии и был поддержан 253 депутатами, большинство из которых принадлежали к президентской партии "Слуга народа".

При этом на заседании комитета Ткаченко признал "конфликт интересов" в этом вопросе.

По словам самого Ткаченко, именно из-за конфликта интересов будучи уже министром культуры через пять дней после назначения, 9 июня 2020 года, якобы продает свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову, менеджеру "Смарт Холдинга" Вадима Новинского.

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Однако в своей декларации о доходах министр культуры не указал прибыли от продажи своей доли Одесской киностудии.

Журналистам стало известно, что Ткаченко не получил от Морозова средств.

"В течение 2020-го (Ткаченко. - Ред.) не получал доход от продажи акций британской компании Cinema Love", - сообщил НАПК в ответ на запрос.

Сумма договора, по словам Ткаченко, является "коммерческой тайной", а "при получении дохода - средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства".

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Сейчас такое соглашение для Ткаченко может указывать на то, что банкир Морозов, вероятно, номинальный владелец судьбы Ткаченко на время "конфликта интересов".

Автор: 

кино (1535) Одесса (7879) офшор (511) Ткаченко Александр (429) Слідство.Інфо (42)


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Топ комментарии
+25
Не забуваємо що власник ;1+1; не лише Коломойський, а й Медведчук, з котрим вони бізнес-партнери.
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03.10.2021 22:33
+21
Що не представник Зеленої команди,то -гнида.
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03.10.2021 22:34
+21
И с обоими ЗЕ борется аж гай шумит. На попе себе уже мазоли ЗЕ натер.
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03.10.2021 22:34
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Не забуваємо що власник ;1+1; не лише Коломойський, а й Медведчук, з котрим вони бізнес-партнери.
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03.10.2021 22:33 Ответить
И с обоими ЗЕ борется аж гай шумит. На попе себе уже мазоли ЗЕ натер.
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03.10.2021 22:34 Ответить
Хотелось бы увидеть весь список гневных речей и уволившихся журнашлюх с Г+Г когда они узнали, что Мертвечук совладелец их канала.
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03.10.2021 22:55 Ответить
Без проблем.
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03.10.2021 23:06 Ответить
Вот то-то и оно. "Патриоты" они, только Бениного и своего кармана.
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03.10.2021 23:15 Ответить
Що не представник Зеленої команди,то -гнида.
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03.10.2021 22:34 Ответить
так и есть.. чего только бандит с 90х коля тищенко стоит.. один из бригадиров банды совлохова
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03.10.2021 22:36 Ответить
Рыбак рыбака видит издалека !
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03.10.2021 22:44 Ответить
зеля от фильма белингкэта дрожит про дело слива спец операции про вангеровцам, а тут как ком на голову ещё эта пандора вскрылась
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03.10.2021 22:37 Ответить
Зелені, вони такі.
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03.10.2021 22:38 Ответить
скоро будут кино про инвестнянь снимать
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03.10.2021 22:40 Ответить
Никогда ранее и тут опять!
Какая неожиданность! зеупырь занимается рейдерством!
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03.10.2021 22:43 Ответить
Зеленский не прокомментировал заявление, несмотря на многочисленные попытки Guardian и его медиа-партнеров связаться с ним. Его официальный представитель Сергей Никифоров написал: «Не будет ответа».

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03.10.2021 22:50 Ответить
вообще то министр культуры это должность предполагает Чела с репутацией без пятнышка и соринки - носителя лучших качеств представляемого им народа
- лучшего из лучших - честнее и достойнее президента и спикера РФ
- А по факту мы имеем ватного гопника, вонючего, грязного и безграмотного - такого же как и вся остальная стая зеленых шакалов
мрак...
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03.10.2021 22:51 Ответить
Ну и чего? обычные явления, власть в Украине - это средство для захвата, обогащения олигарха и его людей, что ранее не так было?
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03.10.2021 22:53 Ответить
Т.е. тупой нарид не виноват в своем выборе в 2019 году? Оно типа само? Нужно научится отвечать за свой недолугий выбор.
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03.10.2021 22:57 Ответить
Банда захопила владу.
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03.10.2021 22:55 Ответить
реально - банда
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03.10.2021 22:55 Ответить
следующему президенту достаточно первый срок ничего не делать - просто методично садить этих бандитов
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03.10.2021 22:59 Ответить
Зеленскому журналисты пытаются приписать хобот мамонта.И им это удается.Очень талантливые журналисты на доверии .Волонтеры-бессеребряники..Умело прикрываются всевозможными громкими названиями.Не верюююю!
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03.10.2021 23:03 Ответить
Об этом уже писали во время и перед президентскими выборами. Подробно с выкладками и документами. Только кто из зебилов об этом хотел тогда слушать?

Вот повторение этой-же информации.

Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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03.10.2021 23:16 Ответить
Ой,горе-то какоооое,что ты не веееришь.)))
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03.10.2021 23:52 Ответить
Зеленые кухаркины дети и диверсанты. 100 лет прошло а 73% снова делают те же ошибки
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03.10.2021 23:04 Ответить
Порох киностудию честному слуге народа подбросил.
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03.10.2021 23:55 Ответить
ЗеДЄрЄбан
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04.10.2021 04:10 Ответить
Вфы посмотре какой участок!
https://2gis.ua/odesa/firm/1970853117957426?m=30.758815%2C46.45967%2F16

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04.10.2021 10:46 Ответить
ОДЕССА ОТВЕЧАЕТ - а на х*й он бы не пошел?????
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04.10.2021 17:08 Ответить
 
 