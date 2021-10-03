Министр культуры Ткаченко пытался захватить контроль над Одесской киностудией, - СМИ

В Pandora Papers фигурирует нынешний министр культуры Александр Ткаченко. Документы международных провайдеров указывают на причастность менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета Одесской киностудии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование Слідтво.Інфо, 11 октября 2016 года генеральный продюсер телеканала украинского олигарха Игоря Коломойского, Александр Ткаченко, в качестве подарка получил права на британскую компании-"оболочку" Big Boom LTD.

Уже через неделю компания Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и приобрела Фонд развития киноискусства в PUNTA CRESCENT LIMITED, компании Татьяны Таруты, дочери бизнесмена Сергея Таруты. Таким образом Александр Ткаченко получил четверть акций Одесской киностудии.

Цена вопроса в соглашении, которое доступно журналистам, не упоминается.

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Не разглашает ее и министр культуры Александр Ткаченко: "Условия соглашения является коммерческой тайной".

Представлять свои интересы в Фонде развития киноискусства Ткаченко поручил Вячеславу Миенко. На тот момент Миенко - заместитель генерального директора "1+1" по правовым вопросам.

Такое решение, по словам Ткаченко, "базируется на личном доверии к моему адвокату и это никоим образом не имеет отношения к позиции заместителя генерального директора по правовым вопросам в "1 +1 медиа".

С избранием Владимира Зеленского президентом жизни обоих кардинально меняются.

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В августе 2019-го Ткаченко проходит в парламент по списку партии "Слуга народа", а Миенко назначают директором по вопросам коммуникации с органами власти "1 + 1 медиа", ключевым бенефициаром которого является олигарх Игорь Коломойский.

Именно эстонская компания Миенко SMARTSOLUTIONS GROUP осуществляла сопровождение работы британской Cinema Love LTD, в частности отвечала за работу с международной юридической компанией Alpha Consulting.

Миенко также входит в наблюдательный совет Одесской киностудии, а партнер и директор его компании Smart Solutions, Анна Савченко, становится членом ревизионной комиссии той же Одесской киностудии. Также в наблюдательном совете в это время появляются и другие работники фирмы Миенко.

"В силу требований закона об адвокатуре и адвокатской деятельности мы не имеем права давать какие-либо комментарии", - сообщил Миенко в ответ на вопрос журналистов.

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В том же 2017-м директором Одесской киностудии назначают Андрея Осипова, адвоката из Волыни, который с 2016-го занимал должность исполнительного директора Smart Solutions, уже известной нам компании Миенко, которая вела дела британской фирмы Ткаченко.

"Поскольку компания Smartsolutions была моим юридическим советником, адвокаты Smartsolutions вошли в руководящие органы и антикризисной команды по благоустройству деятельности Одесской киностудии. В частности, среди них Анна Савченко и Андрей Осипов", - объясняет Ткаченко.

Именно за Осипова, бывшего работника Миенко, Одесская киностудия подала иск к Министерству культуры, в результате которого государство могло потерять контрольный пакет акций киностудии. Однако в конце концов суд отказал в исковых требованиях.

Ткаченко отрицает, что согласовывал текст иска.

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В то же время Осипов уверяет, что руководствовался интересами предприятия.

В 2018-м партнером Ткаченко по Одесской киностудии стал застройщик Андрей Ваврыш, который реализует ряд проектов в Одессе. Он подтвердил заинтересованность в построении жилья "для съемочных групп" на территории студии. Однако застройка территории государственной киностудии была вне закона до того, как Ткаченко возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий получил одобрение профильного комитета во главе с Александром Ткаченко, а впоследствии и был поддержан 253 депутатами, большинство из которых принадлежали к президентской партии "Слуга народа".

При этом на заседании комитета Ткаченко признал "конфликт интересов" в этом вопросе.

По словам самого Ткаченко, именно из-за конфликта интересов будучи уже министром культуры через пять дней после назначения, 9 июня 2020 года, якобы продает свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову, менеджеру "Смарт Холдинга" Вадима Новинского.

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Однако в своей декларации о доходах министр культуры не указал прибыли от продажи своей доли Одесской киностудии.

Журналистам стало известно, что Ткаченко не получил от Морозова средств.

"В течение 2020-го (Ткаченко. - Ред.) не получал доход от продажи акций британской компании Cinema Love", - сообщил НАПК в ответ на запрос.

Сумма договора, по словам Ткаченко, является "коммерческой тайной", а "при получении дохода - средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства".

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Сейчас такое соглашение для Ткаченко может указывать на то, что банкир Морозов, вероятно, номинальный владелец судьбы Ткаченко на время "конфликта интересов".