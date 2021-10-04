Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Луганщине, - Минобороны
По состоянию на 11:00 утра, 4 октября, зафиксировано 1 нарушение со стороны российско-оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Боевых потерь не зафиксировано.
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