Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Луганщине, - Минобороны

По состоянию на 11:00 утра, 4 октября, зафиксировано 1 нарушение со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Боевых потерь не зафиксировано.