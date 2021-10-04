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Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Луганщине, - Минобороны

Вражеский БПЛА

По состоянию на 11:00 утра, 4 октября, зафиксировано 1 нарушение со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них один  раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Боевых потерь не зафиксировано.
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Где дроны-истребители? Или ждете когда враг первым их начнет применять на фронте?
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04.10.2021 12:45 Ответить
Мабуть за податки ШмарклІ за фільми 96 кварталу збудований?Слава з.********
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04.10.2021 12:45 Ответить
Ага. Это Песков чего то там говорил про гражданский конфликт в Украине.
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04.10.2021 12:57 Ответить
В это время благодаря зебилам украинские БПЛА пересекают диагональ гаража, в котором пылятся.
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04.10.2021 13:14 Ответить
ну вы хоть платочком - вслед ему помахали?
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04.10.2021 18:01 Ответить
 
 