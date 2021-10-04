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Зеленский (19024) Коломойский (1773) офшор (511) Порошенко (19477)

Зеленский украл 40 млн долларов вместе с Коломойским, - Порошенко

Зеленский украл 40 млн долларов вместе с Коломойским, - Порошенко

Международные финансовые преступления Зеленского и его партнера олигарха Коломойского, о которых сообщили мировые СМИ, не расследуются в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщил пятый президент и лидер политсилы Петр Порошенко в ходе согласительного совета.

"Я в шоке, что представители монобольшинства даже не вспомнили о том, о чем сегодня говорит весь мир. Говорить сегодня надо о преступлениях, о международных преступлениях высшего руководства государства и лично Владимира Зеленского. К сожалению, теперь под ударом оказалось государство Украина, когда из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером Коломойским", - отметил Порошенко.

"Если кто-то хочет подтверждения этого, я прошу просто посмотреть газеты Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle. Место, где об этом можно говорить, - парламент. Руководство монобольшинства пытается и здесь закрыть рот. ... Речь идет о том, что совместно с Коломойским 40 млн долларов были украдены. Зеленский не является Голобородько, и об этом было известно еще с 2019", - добавил пятый президент.

По словам Порошенко, расследование не проводилось, потому что сегодня высшее политическое руководство связано с СБУ, "которое имеет конфликт интересов и совместно участвовало в этих преступлениях".

"Я убежден, что это недопустимо", - подытожил лидер "ЕС".

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Читайте: Рада в 2020 приняла антиофшорный закон, было сделано все, чтобы ни Зеленский, ни кто-либо другой не уклонялся от уплаты налогов, - Гетманцев

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Топ комментарии
+51
Портнов знайшов аж $ 3000 в офшорних рахунках Порошенко. В Панамі на нього відкрили слідство за наклеп. Ти цього не знав, дурнику?
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04.10.2021 12:50
+49
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04.10.2021 12:37
+25
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04.10.2021 12:57
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- а ще московити гавкають на Пороха з 14го року...
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04.10.2021 20:31 Ответить
Молодець ! Пали вату і зелену плісняву !
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04.10.2021 18:33 Ответить


Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1445042094670819330 45 хв



На запитання Зеленського чому ми ще не в ЄС і НАТО- відповідає поліція Чехії. Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers почали розслідування проти прем'єра Бабіша, який через офшор купив замок у Франції, та всіх інших фігурантів скандалу.
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04.10.2021 18:50 Ответить
слабака чехи мы еще до выхода начали расследовать. и будем расследовать дольше всех! прямо до истечения срока давности
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04.10.2021 20:44 Ответить
Ну да, украл, украл, в http://cons.parus.ua/_d.asp?r=00WTY1fc10e710041ad050006ee9df511ddb8 уставной фонд предпиятия, была бы у пети мозга, было бы сотрясение.
Ах да, а еще на эти бабки квартир накупили, из уставного фонда.

Это раньше, в средние века, трубадурский контент был безбюджетным а сегодня без хорошего бюджета не сляпаешь ни чего достойного.

https://www.kinonews.ru/budget_top100/ 100 самых дорогих фильмов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95 Студия Квартал-95
смотрите списки на сайте-
<<Телепередачи и телепроекты(40) Телефильмы и сериалы(37) Документальные фильмы(4) Кинофильмы(10)>>

И самое основное, все это не наворовано из бюджета страны а было создано кропотливым трубадурским трудом.
Ах, да и дизель шоу отпочковался от квартала.
Ни когда этим не интересовался, петино гонево заставило.
Оно рассчитано на полных идиотов, способных верить в любую шелуху.
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04.10.2021 18:58 Ответить
кропотливый трубадур.... *********** труд. только не говори, что тебе было смешно от этого, ты же не мудак, правда?
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04.10.2021 19:01 Ответить
Я тебе говорил, нынче трубадуры дорого стоят а кино это то же вид трубадурской деятельности.
Ну и просвети свои мозги на тему что такое уставной капитал и нахрен он нужен.
Я не поклонник этих трубадуров, но реальность есть реальностью, ну максимум в чем ты их можешь упрекнуть это типа выдуманной тобою спекуляцией билетов.
Вон сколько беня у шустера требовал?
Контент то стоит не дешево.
Ну и ни кто тебе не мешает их превзойти в их деятельности.
Главное что бы за твои кривляния бабки давали.
А суть то в том что петя чистым гоневом занимается, расчитанным на полных идиотов.
Я ж надеюсь ты не такой?
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04.10.2021 19:23 Ответить
Та ні , Беня лишень у московитів просив рублі за здачу країни окупантам ...
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04.10.2021 20:34 Ответить
Ось до прикладу докази обстрілу московитами території України з м. Гуково.
https://youtu.be/MqcFHcrpcWg

А ви , чомусь , як і окупанти , обвинувачуєте у розв'язанні війни - Пороха ...
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04.10.2021 21:06 Ответить
В 19 году писал, что ж вы петю так говном обливаете, будет хуже, намного хуже! В ответ спамили, хамили в коментах, мол да петя вор, барыга на крови. Ну че, выбрали, уроды?! Жрите, суки, а я пока подожду.
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04.10.2021 18:58 Ответить
Жулик в президентском кресле... Это так свежо, неизбито в Украине. Ей богу, впервые за 30 лет
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04.10.2021 19:01 Ответить
Порошенко такой де популист как и остальные политики , при том что я сразу знал что Зеленский мутит с деньгами из Привата. Вот только когда проходили мутки , то президентом был П А Порошенко и он ничего не сделал дабы расследовать это. А сейчас заговорил. И Порошенко и Коломойский примерно одна ягода. Один передал в траст Ротшильдам свой Рошен , а второй начал выводить кеш с Привата через Квартал в который зашел еще задолго до приватизации банка как бы зная что однажды нужно будет либо диквидацию проводить , либо приватизацию.
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04.10.2021 19:15 Ответить
Одна поправка . Беня мутив вивід грошей з Привату ще починаючи з 12-го року , втихаря , через квартал ...
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04.10.2021 20:37 Ответить
Вы что пишете в комментах? Гетьмана срамить? Вы на Цензоре, здесь его нужно прославлять, он безгрешен, святой человек, нельзя его имя в суе вспоминать, его слово - камень, он - великий кормчий, а Зеля... что тот зеленый клоун? Что он сделал? Медведчука посадил? То же мне достижение, при Гетьмане он не мог даже голову поднять! Газ по 8 зафиксировал несмотря на мировые 30-35? Лошара, а мог бы и нагреться. Крымскую платформу собрал? Клоун, лучше бы Сагайдачного через Керчь пустил. Сравниваете несравнимое. Геть руки від Порошенка!
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04.10.2021 19:24 Ответить
вы все врете
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04.10.2021 19:24 Ответить
З вірша шотландського поета Роберта Бернса, яким понад 250 років: «Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
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04.10.2021 19:26 Ответить
- іспанський стид ...
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04.10.2021 20:39 Ответить
а как красиво лил в уши про лисапед, 4к учителям и про 1 срок
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04.10.2021 19:27 Ответить
А а чьом мєчьтаєт Зєлєнскій??...
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04.10.2021 19:53 Ответить
Они стОят друг друга,между прочим на пару продавили закон о продаже земли.
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04.10.2021 19:56 Ответить
Схоже , що ви хочете перемішати те - що ніяк не буде змішано ...
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04.10.2021 20:41 Ответить
Приват списал бенинам структурам 60 млрд. Все по плану. Газ по 12 гривен. Комики тупо грабят. Глава сбу офшорчик главный. Этих бандиты хитрожопые. И страну просрут
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04.10.2021 20:07 Ответить
Типа члены 95 квартала?
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04.10.2021 21:06 Ответить
про офшори було відомо ще ДО виборів! Виборці бачили, що вибирали...
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04.10.2021 20:11 Ответить
Чи я б корова мичала. Кристально чистий олігарх порошенко
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04.10.2021 20:11 Ответить
- курчат по осені рахують ...
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04.10.2021 20:42 Ответить
Все впевнено і невідворотно іде до того, що московія захопить Україну без єдиного пострілу.
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04.10.2021 20:22 Ответить
- ніяк цього не можемо допустити . Тоді Беня і Зе , стануть довічними "керівниками" ...
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04.10.2021 20:43 Ответить
Хочу заметить, что Петр Алексеевич выдает желаемое за действительное. Деньги из Привата платились на счета компании Коломойского, куда стекались деньги и из других источников. Невозможно установить, что Коломойский расплатился с 95 кварталом именно украденными деньгами. Думаю Петр Алексеевич это прекрасно понимает, у него своих офшоров предостаточно...
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04.10.2021 21:03 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/pravookhorontsi-maiut-pereviryty-rukh-koshtiv-iz-pryvatbanku-do-ofshornykh-kompanii-zelenskoho-avtorka-ofshor-95-256667.html Правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній Зеленського - авторка "Офшор 95"
Українські правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній, що пов'язана з бізнесом Володимира Зеленського і його оточення. На цьому в етері програми "Час. Підсумки дня" наголосила авторка журналістського розслідування "Офшор 95" Олена Логінова.
Мовиться про оприлюднені у матеріалі розслідувачів "Слідство.Інфо" дані про 40 мільйонів доларів, які 2012 року надійшли на рахунки офшорних компаній команди "95 кварталу" від фірм олігарха Ігоря Коломойського. На думку журналістки, важливо також простежити, у чиїх кишенях осіли ці гроші.
"Я б справді хотіла, щоб наші правоохоронці вивчили це все під мікроскопом, зважаючи на їхні можливості дивитися на банківські транзакції і додаткові документи, можливість допитувати людей. Тому що всі транзакції відбувалися через Кіпрську філію "ПриватБанку", ту саму, через яку Коломойський міг відмивати гроші. Ці фірми, на які зайшли 40 мільйонів доларів, вони далі пов'язані з іншими фірмами, які купили Лондонську нерухомість коштовну. Треба визначити, хто користується зараз цією нерухомістю", - зауважила Логінова.
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05.10.2021 10:29 Ответить
Удивяет цинизм. Сам весь в офшорах, причем находясь при гос службе!
В чем он обвиняет Зеленского?, Что тот имел наглость заниматься тем же самым, что И Порошенко, только пряча деньги от бюджета Украины, добытые не коррупцией, а своим талантом?!
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05.10.2021 15:52 Ответить
Про ці 40 млн Петро ще на стадіоні згадував, але зебидло тоді раділо, що нарешті президентом стане такий тупий, як і вони.
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09.10.2021 23:55 Ответить
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