Зеленский украл 40 млн долларов вместе с Коломойским, - Порошенко
Международные финансовые преступления Зеленского и его партнера олигарха Коломойского, о которых сообщили мировые СМИ, не расследуются в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщил пятый президент и лидер политсилы Петр Порошенко в ходе согласительного совета.
"Я в шоке, что представители монобольшинства даже не вспомнили о том, о чем сегодня говорит весь мир. Говорить сегодня надо о преступлениях, о международных преступлениях высшего руководства государства и лично Владимира Зеленского. К сожалению, теперь под ударом оказалось государство Украина, когда из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером Коломойским", - отметил Порошенко.
"Если кто-то хочет подтверждения этого, я прошу просто посмотреть газеты Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle. Место, где об этом можно говорить, - парламент. Руководство монобольшинства пытается и здесь закрыть рот. ... Речь идет о том, что совместно с Коломойским 40 млн долларов были украдены. Зеленский не является Голобородько, и об этом было известно еще с 2019", - добавил пятый президент.
По словам Порошенко, расследование не проводилось, потому что сегодня высшее политическое руководство связано с СБУ, "которое имеет конфликт интересов и совместно участвовало в этих преступлениях".
"Я убежден, что это недопустимо", - подытожил лидер "ЕС".
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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https://twitter.com/sergiy_taran/status/1445042094670819330 45 хв
На запитання Зеленського чому ми ще не в ЄС і НАТО- відповідає поліція Чехії. Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers почали розслідування проти прем'єра Бабіша, який через офшор купив замок у Франції, та всіх інших фігурантів скандалу.
Ах да, а еще на эти бабки квартир накупили, из уставного фонда.
Это раньше, в средние века, трубадурский контент был безбюджетным а сегодня без хорошего бюджета не сляпаешь ни чего достойного.
https://www.kinonews.ru/budget_top100/ 100 самых дорогих фильмов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95 Студия Квартал-95
смотрите списки на сайте-
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И самое основное, все это не наворовано из бюджета страны а было создано кропотливым трубадурским трудом.
Ах, да и дизель шоу отпочковался от квартала.
Ни когда этим не интересовался, петино гонево заставило.
Оно рассчитано на полных идиотов, способных верить в любую шелуху.
Ну и просвети свои мозги на тему что такое уставной капитал и нахрен он нужен.
Я не поклонник этих трубадуров, но реальность есть реальностью, ну максимум в чем ты их можешь упрекнуть это типа выдуманной тобою спекуляцией билетов.
Вон сколько беня у шустера требовал?
Контент то стоит не дешево.
Ну и ни кто тебе не мешает их превзойти в их деятельности.
Главное что бы за твои кривляния бабки давали.
А суть то в том что петя чистым гоневом занимается, расчитанным на полных идиотов.
Я ж надеюсь ты не такой?
https://youtu.be/MqcFHcrpcWg
А ви , чомусь , як і окупанти , обвинувачуєте у розв'язанні війни - Пороха ...
Українські правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній, що пов'язана з бізнесом Володимира Зеленського і його оточення. На цьому в етері програми "Час. Підсумки дня" наголосила авторка журналістського розслідування "Офшор 95" Олена Логінова.
Мовиться про оприлюднені у матеріалі розслідувачів "Слідство.Інфо" дані про 40 мільйонів доларів, які 2012 року надійшли на рахунки офшорних компаній команди "95 кварталу" від фірм олігарха Ігоря Коломойського. На думку журналістки, важливо також простежити, у чиїх кишенях осіли ці гроші.
"Я б справді хотіла, щоб наші правоохоронці вивчили це все під мікроскопом, зважаючи на їхні можливості дивитися на банківські транзакції і додаткові документи, можливість допитувати людей. Тому що всі транзакції відбувалися через Кіпрську філію "ПриватБанку", ту саму, через яку Коломойський міг відмивати гроші. Ці фірми, на які зайшли 40 мільйонів доларів, вони далі пов'язані з іншими фірмами, які купили Лондонську нерухомість коштовну. Треба визначити, хто користується зараз цією нерухомістю", - зауважила Логінова.
В чем он обвиняет Зеленского?, Что тот имел наглость заниматься тем же самым, что И Порошенко, только пряча деньги от бюджета Украины, добытые не коррупцией, а своим талантом?!