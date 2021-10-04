Зеленский украл 40 млн долларов вместе с Коломойским, - Порошенко

Международные финансовые преступления Зеленского и его партнера олигарха Коломойского, о которых сообщили мировые СМИ, не расследуются в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщил пятый президент и лидер политсилы Петр Порошенко в ходе согласительного совета.

"Я в шоке, что представители монобольшинства даже не вспомнили о том, о чем сегодня говорит весь мир. Говорить сегодня надо о преступлениях, о международных преступлениях высшего руководства государства и лично Владимира Зеленского. К сожалению, теперь под ударом оказалось государство Украина, когда из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером Коломойским", - отметил Порошенко.

"Если кто-то хочет подтверждения этого, я прошу просто посмотреть газеты Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle. Место, где об этом можно говорить, - парламент. Руководство монобольшинства пытается и здесь закрыть рот. ... Речь идет о том, что совместно с Коломойским 40 млн долларов были украдены. Зеленский не является Голобородько, и об этом было известно еще с 2019", - добавил пятый президент.

По словам Порошенко, расследование не проводилось, потому что сегодня высшее политическое руководство связано с СБУ, "которое имеет конфликт интересов и совместно участвовало в этих преступлениях".

"Я убежден, что это недопустимо", - подытожил лидер "ЕС".

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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