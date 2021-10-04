Зеленський вкрав 40 млн доларів разом із Коломойським, - Порошенко

Міжнародні фінансові злочини Зеленського і його партнера олігарха Коломойського, про які повідомили світові ЗМІ, не розслідуються в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомив п'ятий президент і лідер політсили Петро Порошенко під час Погоджувальної ради.

"Я шокований, що представники монобільшості навіть не згадали про те, про що сьогодні говорить весь світ. Говорити сьогодні треба про злочини, про міжнародні злочини вищого керівництва держави і особисто Володимира Зеленського. На жаль, тепер під ударом опинилася держава Україна, коли через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером Коломойським", – зазначив Порошенко.

"Якщо хтось хоче підтвердження цього, я прошу просто подивитися газети Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle. Останнє місце, де про це можна говорити, – парламент. Керівництво монобільшості намагається і тут закрити рота... Мова йде про те, що спільно з Коломойським 40 млн дол були вкрадені. Зеленський не є Голобородьком, і про це було відомо ще з 2019 року", - додав п'ятий президент.

За словами Порошенка, розслідування не проводилося, бо на сьогодні вище політичне керівництво пов’язане з СБУ, "яке має конфлікт інтересів і спільно брало участь у цих злочинах".

"Я переконаний, що це неприпустимо", - підсумував лідер "ЄС".

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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