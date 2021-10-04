Зеленський вкрав 40 млн доларів разом із Коломойським, - Порошенко
Міжнародні фінансові злочини Зеленського і його партнера олігарха Коломойського, про які повідомили світові ЗМІ, не розслідуються в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомив п'ятий президент і лідер політсили Петро Порошенко під час Погоджувальної ради.
"Я шокований, що представники монобільшості навіть не згадали про те, про що сьогодні говорить весь світ. Говорити сьогодні треба про злочини, про міжнародні злочини вищого керівництва держави і особисто Володимира Зеленського. На жаль, тепер під ударом опинилася держава Україна, коли через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером Коломойським", – зазначив Порошенко.
"Якщо хтось хоче підтвердження цього, я прошу просто подивитися газети Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle. Останнє місце, де про це можна говорити, – парламент. Керівництво монобільшості намагається і тут закрити рота... Мова йде про те, що спільно з Коломойським 40 млн дол були вкрадені. Зеленський не є Голобородьком, і про це було відомо ще з 2019 року", - додав п'ятий президент.
За словами Порошенка, розслідування не проводилося, бо на сьогодні вище політичне керівництво пов’язане з СБУ, "яке має конфлікт інтересів і спільно брало участь у цих злочинах".
"Я переконаний, що це неприпустимо", - підсумував лідер "ЄС".
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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https://twitter.com/sergiy_taran/status/1445042094670819330 45 хв
На запитання Зеленського чому ми ще не в ЄС і НАТО- відповідає поліція Чехії. Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers почали розслідування проти прем'єра Бабіша, який через офшор купив замок у Франції, та всіх інших фігурантів скандалу.
Ах да, а еще на эти бабки квартир накупили, из уставного фонда.
Это раньше, в средние века, трубадурский контент был безбюджетным а сегодня без хорошего бюджета не сляпаешь ни чего достойного.
https://www.kinonews.ru/budget_top100/ 100 самых дорогих фильмов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95 Студия Квартал-95
смотрите списки на сайте-
<<Телепередачи и телепроекты(40) Телефильмы и сериалы(37) Документальные фильмы(4) Кинофильмы(10)>>
И самое основное, все это не наворовано из бюджета страны а было создано кропотливым трубадурским трудом.
Ах, да и дизель шоу отпочковался от квартала.
Ни когда этим не интересовался, петино гонево заставило.
Оно рассчитано на полных идиотов, способных верить в любую шелуху.
Ну и просвети свои мозги на тему что такое уставной капитал и нахрен он нужен.
Я не поклонник этих трубадуров, но реальность есть реальностью, ну максимум в чем ты их можешь упрекнуть это типа выдуманной тобою спекуляцией билетов.
Вон сколько беня у шустера требовал?
Контент то стоит не дешево.
Ну и ни кто тебе не мешает их превзойти в их деятельности.
Главное что бы за твои кривляния бабки давали.
А суть то в том что петя чистым гоневом занимается, расчитанным на полных идиотов.
Я ж надеюсь ты не такой?
https://youtu.be/MqcFHcrpcWg
А ви , чомусь , як і окупанти , обвинувачуєте у розв'язанні війни - Пороха ...
Українські правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній, що пов'язана з бізнесом Володимира Зеленського і його оточення. На цьому в етері програми "Час. Підсумки дня" наголосила авторка журналістського розслідування "Офшор 95" Олена Логінова.
Мовиться про оприлюднені у матеріалі розслідувачів "Слідство.Інфо" дані про 40 мільйонів доларів, які 2012 року надійшли на рахунки офшорних компаній команди "95 кварталу" від фірм олігарха Ігоря Коломойського. На думку журналістки, важливо також простежити, у чиїх кишенях осіли ці гроші.
"Я б справді хотіла, щоб наші правоохоронці вивчили це все під мікроскопом, зважаючи на їхні можливості дивитися на банківські транзакції і додаткові документи, можливість допитувати людей. Тому що всі транзакції відбувалися через Кіпрську філію "ПриватБанку", ту саму, через яку Коломойський міг відмивати гроші. Ці фірми, на які зайшли 40 мільйонів доларів, вони далі пов'язані з іншими фірмами, які купили Лондонську нерухомість коштовну. Треба визначити, хто користується зараз цією нерухомістю", - зауважила Логінова.
В чем он обвиняет Зеленского?, Что тот имел наглость заниматься тем же самым, что И Порошенко, только пряча деньги от бюджета Украины, добытые не коррупцией, а своим талантом?!