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Зеленський вкрав 40 млн доларів разом із Коломойським, - Порошенко

Зеленський вкрав 40 млн доларів разом із Коломойським, - Порошенко

Міжнародні фінансові злочини Зеленського і його партнера олігарха Коломойського, про які повідомили світові ЗМІ, не розслідуються в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомив п'ятий президент і лідер політсили Петро Порошенко під час Погоджувальної ради.

"Я шокований, що представники монобільшості навіть не згадали про те, про що сьогодні говорить весь світ. Говорити сьогодні треба про злочини, про міжнародні злочини вищого керівництва держави і особисто Володимира Зеленського. На жаль, тепер під ударом опинилася держава Україна, коли через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером Коломойським", – зазначив Порошенко.

"Якщо хтось хоче підтвердження цього, я прошу просто подивитися газети Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle. Останнє місце, де про це можна говорити, – парламент. Керівництво монобільшості намагається і тут закрити рота... Мова йде про те, що спільно з Коломойським 40 млн дол були вкрадені. Зеленський не є Голобородьком, і про це було відомо ще з 2019 року", - додав п'ятий президент.

За словами Порошенка, розслідування не проводилося, бо на сьогодні вище політичне керівництво пов’язане з СБУ, "яке має конфлікт інтересів і спільно брало участь у цих злочинах".

"Я переконаний, що це неприпустимо", - підсумував лідер "ЄС".

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Також читайте: Рада в 2020 прийняла антиофшорний закон, було зроблено все, щоб ні Зеленський, ні будь-хто інший не ухилявся від сплати податків, - Гетманцев

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Топ коментарі
+51
Портнов знайшов аж $ 3000 в офшорних рахунках Порошенко. В Панамі на нього відкрили слідство за наклеп. Ти цього не знав, дурнику?
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04.10.2021 12:50
+49
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04.10.2021 12:37
+25
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04.10.2021 12:57
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- а ще московити гавкають на Пороха з 14го року...
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04.10.2021 20:31 Відповісти
Молодець ! Пали вату і зелену плісняву !
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04.10.2021 18:33 Відповісти


Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1445042094670819330 45 хв



На запитання Зеленського чому ми ще не в ЄС і НАТО- відповідає поліція Чехії. Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers почали розслідування проти прем'єра Бабіша, який через офшор купив замок у Франції, та всіх інших фігурантів скандалу.
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04.10.2021 18:50 Відповісти
слабака чехи мы еще до выхода начали расследовать. и будем расследовать дольше всех! прямо до истечения срока давности
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04.10.2021 20:44 Відповісти
Ну да, украл, украл, в http://cons.parus.ua/_d.asp?r=00WTY1fc10e710041ad050006ee9df511ddb8 уставной фонд предпиятия, была бы у пети мозга, было бы сотрясение.
Ах да, а еще на эти бабки квартир накупили, из уставного фонда.

Это раньше, в средние века, трубадурский контент был безбюджетным а сегодня без хорошего бюджета не сляпаешь ни чего достойного.

https://www.kinonews.ru/budget_top100/ 100 самых дорогих фильмов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95 Студия Квартал-95
смотрите списки на сайте-
<<Телепередачи и телепроекты(40) Телефильмы и сериалы(37) Документальные фильмы(4) Кинофильмы(10)>>

И самое основное, все это не наворовано из бюджета страны а было создано кропотливым трубадурским трудом.
Ах, да и дизель шоу отпочковался от квартала.
Ни когда этим не интересовался, петино гонево заставило.
Оно рассчитано на полных идиотов, способных верить в любую шелуху.
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04.10.2021 18:58 Відповісти
кропотливый трубадур.... *********** труд. только не говори, что тебе было смешно от этого, ты же не мудак, правда?
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04.10.2021 19:01 Відповісти
Я тебе говорил, нынче трубадуры дорого стоят а кино это то же вид трубадурской деятельности.
Ну и просвети свои мозги на тему что такое уставной капитал и нахрен он нужен.
Я не поклонник этих трубадуров, но реальность есть реальностью, ну максимум в чем ты их можешь упрекнуть это типа выдуманной тобою спекуляцией билетов.
Вон сколько беня у шустера требовал?
Контент то стоит не дешево.
Ну и ни кто тебе не мешает их превзойти в их деятельности.
Главное что бы за твои кривляния бабки давали.
А суть то в том что петя чистым гоневом занимается, расчитанным на полных идиотов.
Я ж надеюсь ты не такой?
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04.10.2021 19:23 Відповісти
Та ні , Беня лишень у московитів просив рублі за здачу країни окупантам ...
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04.10.2021 20:34 Відповісти
Ось до прикладу докази обстрілу московитами території України з м. Гуково.
https://youtu.be/MqcFHcrpcWg

А ви , чомусь , як і окупанти , обвинувачуєте у розв'язанні війни - Пороха ...
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04.10.2021 21:06 Відповісти
В 19 году писал, что ж вы петю так говном обливаете, будет хуже, намного хуже! В ответ спамили, хамили в коментах, мол да петя вор, барыга на крови. Ну че, выбрали, уроды?! Жрите, суки, а я пока подожду.
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04.10.2021 18:58 Відповісти
Жулик в президентском кресле... Это так свежо, неизбито в Украине. Ей богу, впервые за 30 лет
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04.10.2021 19:01 Відповісти
Порошенко такой де популист как и остальные политики , при том что я сразу знал что Зеленский мутит с деньгами из Привата. Вот только когда проходили мутки , то президентом был П А Порошенко и он ничего не сделал дабы расследовать это. А сейчас заговорил. И Порошенко и Коломойский примерно одна ягода. Один передал в траст Ротшильдам свой Рошен , а второй начал выводить кеш с Привата через Квартал в который зашел еще задолго до приватизации банка как бы зная что однажды нужно будет либо диквидацию проводить , либо приватизацию.
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04.10.2021 19:15 Відповісти
Одна поправка . Беня мутив вивід грошей з Привату ще починаючи з 12-го року , втихаря , через квартал ...
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04.10.2021 20:37 Відповісти
Вы что пишете в комментах? Гетьмана срамить? Вы на Цензоре, здесь его нужно прославлять, он безгрешен, святой человек, нельзя его имя в суе вспоминать, его слово - камень, он - великий кормчий, а Зеля... что тот зеленый клоун? Что он сделал? Медведчука посадил? То же мне достижение, при Гетьмане он не мог даже голову поднять! Газ по 8 зафиксировал несмотря на мировые 30-35? Лошара, а мог бы и нагреться. Крымскую платформу собрал? Клоун, лучше бы Сагайдачного через Керчь пустил. Сравниваете несравнимое. Геть руки від Порошенка!
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04.10.2021 19:24 Відповісти
вы все врете
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04.10.2021 19:24 Відповісти
З вірша шотландського поета Роберта Бернса, яким понад 250 років: «Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
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04.10.2021 19:26 Відповісти
- іспанський стид ...
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04.10.2021 20:39 Відповісти
а как красиво лил в уши про лисапед, 4к учителям и про 1 срок
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04.10.2021 19:27 Відповісти
А а чьом мєчьтаєт Зєлєнскій??...
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04.10.2021 19:53 Відповісти
Они стОят друг друга,между прочим на пару продавили закон о продаже земли.
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04.10.2021 19:56 Відповісти
Схоже , що ви хочете перемішати те - що ніяк не буде змішано ...
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04.10.2021 20:41 Відповісти
Приват списал бенинам структурам 60 млрд. Все по плану. Газ по 12 гривен. Комики тупо грабят. Глава сбу офшорчик главный. Этих бандиты хитрожопые. И страну просрут
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04.10.2021 20:07 Відповісти
Типа члены 95 квартала?
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04.10.2021 21:06 Відповісти
про офшори було відомо ще ДО виборів! Виборці бачили, що вибирали...
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04.10.2021 20:11 Відповісти
Чи я б корова мичала. Кристально чистий олігарх порошенко
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04.10.2021 20:11 Відповісти
- курчат по осені рахують ...
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04.10.2021 20:42 Відповісти
Все впевнено і невідворотно іде до того, що московія захопить Україну без єдиного пострілу.
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04.10.2021 20:22 Відповісти
- ніяк цього не можемо допустити . Тоді Беня і Зе , стануть довічними "керівниками" ...
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04.10.2021 20:43 Відповісти
Хочу заметить, что Петр Алексеевич выдает желаемое за действительное. Деньги из Привата платились на счета компании Коломойского, куда стекались деньги и из других источников. Невозможно установить, что Коломойский расплатился с 95 кварталом именно украденными деньгами. Думаю Петр Алексеевич это прекрасно понимает, у него своих офшоров предостаточно...
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04.10.2021 21:03 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/pravookhorontsi-maiut-pereviryty-rukh-koshtiv-iz-pryvatbanku-do-ofshornykh-kompanii-zelenskoho-avtorka-ofshor-95-256667.html Правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній Зеленського - авторка "Офшор 95"
Українські правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній, що пов'язана з бізнесом Володимира Зеленського і його оточення. На цьому в етері програми "Час. Підсумки дня" наголосила авторка журналістського розслідування "Офшор 95" Олена Логінова.
Мовиться про оприлюднені у матеріалі розслідувачів "Слідство.Інфо" дані про 40 мільйонів доларів, які 2012 року надійшли на рахунки офшорних компаній команди "95 кварталу" від фірм олігарха Ігоря Коломойського. На думку журналістки, важливо також простежити, у чиїх кишенях осіли ці гроші.
"Я б справді хотіла, щоб наші правоохоронці вивчили це все під мікроскопом, зважаючи на їхні можливості дивитися на банківські транзакції і додаткові документи, можливість допитувати людей. Тому що всі транзакції відбувалися через Кіпрську філію "ПриватБанку", ту саму, через яку Коломойський міг відмивати гроші. Ці фірми, на які зайшли 40 мільйонів доларів, вони далі пов'язані з іншими фірмами, які купили Лондонську нерухомість коштовну. Треба визначити, хто користується зараз цією нерухомістю", - зауважила Логінова.
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05.10.2021 10:29 Відповісти
Удивяет цинизм. Сам весь в офшорах, причем находясь при гос службе!
В чем он обвиняет Зеленского?, Что тот имел наглость заниматься тем же самым, что И Порошенко, только пряча деньги от бюджета Украины, добытые не коррупцией, а своим талантом?!
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05.10.2021 15:52 Відповісти
Про ці 40 млн Петро ще на стадіоні згадував, але зебидло тоді раділо, що нарешті президентом стане такий тупий, як і вони.
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09.10.2021 23:55 Відповісти
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