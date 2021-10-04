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Денисова (996) Кипр (230) переселенцы (528)

Задолженности по пенсиям есть перед 300 тысячами внутренне перемещенных лиц, - Денисова

Задолженности по пенсиям есть перед 300 тысячами внутренне перемещенных лиц, - Денисова

В Украине насчитывается почти 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова во время рабочей встречи с омбудсменом Республики Кипр Марией Стилиану-Лоттидес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Денисовой.

"Более половины сообщений о нарушении их прав, поступающие ко мне, касающиеся нарушения права на пенсионное обеспечение - около 300 тысяч внутренне перемещенных лиц имеют задолженность по пенсионным выплатам", - отметила она.

Также обсуждались и другие темы. В частности, на социальных гарантиях для детей погибших во время вооруженного конфликта лиц. Стилиану-Лоттидес предоставит уполномоченной ВР законодательные наработки Республики Кипр.

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Задолженности по пенсиям есть перед 300 тысячами внутренне перемещенных лиц, - Денисова 01

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С самолетов им скидывайте.
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04.10.2021 22:05 Ответить
Нечего керосин тратить, - с батута, по-рогозински.
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05.10.2021 06:51 Ответить
и хуна моторылы с выводком голодает..
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04.10.2021 22:07 Ответить
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04.10.2021 22:09 Ответить
по сравнению со взяткой от мвф це сущие гроши, и тем людям когда-нить бог подаст или путен
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04.10.2021 22:22 Ответить
А задолженность перед военными никого не беспокоит?
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05.10.2021 06:49 Ответить
 
 