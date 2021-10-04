Пользователи массово жалуются на сбои в работе Netflix и PlayStation
Вслед за популярными социальными сетями, сервисы Netflix и PlayStation стали недоступными для пользователей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Downdetector.
39% пользователей Netflix сообщают о проблемах со стриминговым видео, 33% - о прекращении работы сайта, а еще 28% - жалуются, что перестало работать приложение сервиса.
Что касается PlayStation, у 59% пользователей возникает проблема с подключением к сервису, 25% - сообщают о невозможности зайти в свою запись, а еще 16% - не могут играть в игры из-за сбоя.
Напомним, серьезный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером 4 октября.
В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.
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"Зельоные ели" - подумал
но ЗЕльоные не только ели, но пили и плясали, а также атаковали соцсети
В Трускавці у готелі з номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.
Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся.
"Я сам голосував за "Слугу народу" і мені дуже подобались ці веселі молоді люди протягом всього тижня, що вони проживали в готелі, - розповідає працівник готелю. - І тому, може, я би нікому й не розповідав про ці злощасні 256 рушників. Але керівництво готелю поклало всю провину за їх зникнення на персонал і вимагає від нас відшкодування. А рушники були не дешеві. І це значить, що всі ми цілий місяць працюватимемо безкоштовно - щоб оплатити ці довбані рушники!"
На запитання, чому в навчанні брало участь 254 депутата партії "Слуга народу", а рушників зникло - 256, працівник готелю відповідає:
"Я, звичайно, можу помилятись, бо на власні очі нічого не бачив, і все це лише мої особисті здогадки… Але під кінець тижня сюди приїхав президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Богдан."
Працівник готелю також попросив через ЗМІ можливості звернутись до нових власників рушників і передати їм, хто б вони не були, згадати про такі давно втрачені в політиці якості, як совість, чесність та відповідальність, і повернути рушники на місце.
Нічого не змінилось
я в кино видел
Чтобі нє отвлікать вас лаптів від собіранія вальєжніка?!!
Я мав на увазі не радянські фільми,а голівудські.
Ну вот нихрена палиться на ровном месте не перестали.
Експерти допускають і можливість хакерської атаки, але вважають цей варіант малоймовірним, https://www.reuters.com/technology/facebook-instagram-down-thousands-users-downdetectorcom-2021-10-04/ пише Reuters.
"Відключення міг спровокувати збій конфігурації у результаті внутрішньої помилки. Сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації видалили записи DNS. Водночас фахівці не виключають можливість саботажу з боку провайдерів", - йдеться у повідомленні.
Сервіси могли піддати масовій атаці типу "відмова в обслуговуванні". Фахівці відзначають, що така операція потребує координації між могутніми злочинними угрупованнями або дуже інноваційної техніки.
Було вже?)
Он обычно любит делать такое в самые неудачные моменты...
Я имел ввиду - забудьте все что вы знали (навсегда)! Открывайте новые пути совершенства!
А так вы просто рабы системы!
Еще и цукермана побрили (его работники могут остатся без пенсий)