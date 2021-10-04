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Пользователи массово жалуются на сбои в работе Netflix и PlayStation

Пользователи массово жалуются на сбои в работе Netflix и PlayStation

Вслед за популярными социальными сетями, сервисы Netflix и PlayStation стали недоступными для пользователей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Downdetector.

39% пользователей Netflix сообщают о проблемах со стриминговым видео, 33% - о прекращении работы сайта, а еще 28% - жалуются, что перестало работать приложение сервиса.

Пользователи массово жалуются на сбои в работе Netflix и PlayStation 01

Что касается PlayStation, у 59% ​​пользователей возникает проблема с подключением к сервису, 25% - сообщают о невозможности зайти в свою запись, а еще 16% - не могут играть в игры из-за сбоя.

Пользователи массово жалуются на сбои в работе Netflix и PlayStation 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook: Мы работаем над проблемами со своими платформами

Напомним, серьезный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером 4 октября.

В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.

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https://uareview.com/sluga-narodu-rushnyky/ Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників

В Трускавці у готелі з номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.

Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся.

"Я сам голосував за "Слугу народу" і мені дуже подобались ці веселі молоді люди протягом всього тижня, що вони проживали в готелі, - розповідає працівник готелю. - І тому, може, я би нікому й не розповідав про ці злощасні 256 рушників. Але керівництво готелю поклало всю провину за їх зникнення на персонал і вимагає від нас відшкодування. А рушники були не дешеві. І це значить, що всі ми цілий місяць працюватимемо безкоштовно - щоб оплатити ці довбані рушники!"

На запитання, чому в навчанні брало участь 254 депутата партії "Слуга народу", а рушників зникло - 256, працівник готелю відповідає:

"Я, звичайно, можу помилятись, бо на власні очі нічого не бачив, і все це лише мої особисті здогадки… Але під кінець тижня сюди приїхав президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Богдан."

Працівник готелю також попросив через ЗМІ можливості звернутись до нових власників рушників і передати їм, хто б вони не були, згадати про такі давно втрачені в політиці якості, як совість, чесність та відповідальність, і повернути рушники на місце.
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04.10.2021 23:23
+9
коцапы и тут насрали, у тараканов смысл жизни - насрать гуще...
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04.10.2021 23:13
+6
именно так начинается обычно нашествие инопланетян
я в кино видел
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04.10.2021 23:14
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коцапы и тут насрали, у тараканов смысл жизни - насрать гуще...
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04.10.2021 23:13 Ответить
Штирлиц шел по лесу
"Зельоные ели" - подумал
но ЗЕльоные не только ели, но пили и плясали, а также атаковали соцсети
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04.10.2021 23:19 Ответить
https://uareview.com/sluga-narodu-rushnyky/ Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників

В Трускавці у готелі з номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.

Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся.

"Я сам голосував за "Слугу народу" і мені дуже подобались ці веселі молоді люди протягом всього тижня, що вони проживали в готелі, - розповідає працівник готелю. - І тому, може, я би нікому й не розповідав про ці злощасні 256 рушників. Але керівництво готелю поклало всю провину за їх зникнення на персонал і вимагає від нас відшкодування. А рушники були не дешеві. І це значить, що всі ми цілий місяць працюватимемо безкоштовно - щоб оплатити ці довбані рушники!"

На запитання, чому в навчанні брало участь 254 депутата партії "Слуга народу", а рушників зникло - 256, працівник готелю відповідає:

"Я, звичайно, можу помилятись, бо на власні очі нічого не бачив, і все це лише мої особисті здогадки… Але під кінець тижня сюди приїхав президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Богдан."

Працівник готелю також попросив через ЗМІ можливості звернутись до нових власників рушників і передати їм, хто б вони не були, згадати про такі давно втрачені в політиці якості, як совість, чесність та відповідальність, і повернути рушники на місце.
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04.10.2021 23:23 Ответить
Тільки новина за 2019 рік. Але прикольно
Нічого не змінилось
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04.10.2021 23:27 Ответить
це ще раз свідчить, що серед слуг є жлоби, які взяли не по одному, а по два рушника
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04.10.2021 23:54 Ответить
Это сатирический сайт по типу Панорамы. Новости выдуманные с юмором.
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05.10.2021 02:13 Ответить
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05.10.2021 00:30 Ответить
нічіво, што всьо упало - ліш би нє било войни
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04.10.2021 23:13 Ответить
именно так начинается обычно нашествие инопланетян
я в кино видел
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04.10.2021 23:14 Ответить
сьогодні і ютубчик глючив.
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04.10.2021 23:14 Ответить
Это спецоперация цукербергов-Проверяют как мир реагирует на отключение
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04.10.2021 23:15 Ответить
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04.10.2021 23:24 Ответить
А що якщо це ваш кацапський роскомнадзор вирубив фєйсбучік?!!!
Чтобі нє отвлікать вас лаптів від собіранія вальєжніка?!!
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04.10.2021 23:37 Ответить
говорящая у тебя фамилия в нике
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05.10.2021 00:26 Ответить
наследственность не пропьешь, за коцапов радеть...
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05.10.2021 00:31 Ответить
узнаю брата колю (ватника), по его темам )))
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05.10.2021 00:45 Ответить
коцорылые сцуки, лапти никому не нужны, давай насрем...
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04.10.2021 23:15 Ответить
На нетфліксі вже такий кал випускають,який в кінотеатрах не показують.Фільми по двісті мільйонів.а повна фігня.Серіали також шлак,хоча деякі є нормальні.Зовсім не стараються знімати.Навіть робота оператора кака.
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04.10.2021 23:16 Ответить
не нравится не смотри
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04.10.2021 23:19 Ответить
Я і не дивлюся.
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04.10.2021 23:22 Ответить
сними лучше
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04.10.2021 23:19 Ответить
Хрінові слова.Раніше були видатні режисери і культові фільми.
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04.10.2021 23:21 Ответить
культовые, пока других не видели... хотя по сравнению с сегодняшней парашкой однозначно культовые... хотя, например знаменитая сцена не виноватая я он сам пришел, калька с итальянского фильма, ну ты понял про культовые...
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04.10.2021 23:23 Ответить
Так кращих не буде.Кожен рік в цьому переконуюсь.А найбільше мені не подобається,коли старі франшизи псують продовженнями.Повбивав би.

Я мав на увазі не радянські фільми,а голівудські.
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04.10.2021 23:28 Ответить
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04.10.2021 23:18 Ответить
Бубачка всім рота заткне щоб не писали про його опшори.
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04.10.2021 23:19 Ответить
коцапы только все засирают, ваши любов и голуби все равно не прокатят
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04.10.2021 23:20 Ответить
Епта, так на рабсее сегодня праздник: День космических войск России. Всемирная неделя космоса.
Ну вот нихрена палиться на ровном месте не перестали.
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04.10.2021 23:26 Ответить
Масштабний збій у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp могло викликати видалення записів DNS, які повідомляють, як знайти сторінки соцмереж в інтернеті.

Експерти допускають і можливість хакерської атаки, але вважають цей варіант малоймовірним, https://www.reuters.com/technology/facebook-instagram-down-thousands-users-downdetectorcom-2021-10-04/ пише Reuters.

"Відключення міг спровокувати збій конфігурації у результаті внутрішньої помилки. Сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації видалили записи DNS. Водночас фахівці не виключають можливість саботажу з боку провайдерів", - йдеться у повідомленні.

Сервіси могли піддати масовій атаці типу "відмова в обслуговуванні". Фахівці відзначають, що така операція потребує координації між могутніми злочинними угрупованнями або дуже інноваційної техніки.
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04.10.2021 23:43 Ответить
На знімальну групу «Схем» напали, забрали техніку та видалили відео під час інтерв'ю з головою «Укрексімбанку». Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача, після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети»
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04.10.2021 23:26 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-napad-ukreksimbank/31492593.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-napad-ukreksimbank/31492593.html

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04.10.2021 23:28 Ответить
журнахлюхи должны сирадать, они зробили це разом, пусть жрут не подавятся
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04.10.2021 23:32 Ответить
чому?
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04.10.2021 23:40 Ответить
ответ по ссылке
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04.10.2021 23:43 Ответить
охорона забрала. Ну зрозуміло, відчуває себе "небожителем".
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04.10.2021 23:49 Ответить
То що, кінець епохи інтернету?
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04.10.2021 23:28 Ответить
А що без цих мереж інтернет не буде працювати? Він був до них і буде після них.
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04.10.2021 23:35 Ответить
***** резвится, 100%
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04.10.2021 23:34 Ответить
а если в Австралии китаец убьет негра, это след кремля или нет?
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05.10.2021 00:25 Ответить
Так вот ты какой судный день. Скайнет атакует.
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04.10.2021 23:35 Ответить
В зв'язку з перебоями в роботі BGP протокола та недоступності DNS серверів ФБ, DNS запити переадресуються та визивають типову DDOS та глобальний збій інтернета.
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04.10.2021 23:35 Ответить
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04.10.2021 23:38 Ответить
лаптеногих пора проучить, давно пора...
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04.10.2021 23:38 Ответить
Неробочим фейсбуком нас відволікають від оффшорів зелемського.
Було вже?)
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04.10.2021 23:39 Ответить
Ну вот, а я с перепугу решил переустановить Вацап на десктопе (на телефоне работает нормально), снес, а новая версия к телефону не подключается, и хелп на сайте вацапа не открывается. Придется подождать до завтра.
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04.10.2021 23:46 Ответить
Странно,как это еще megogo не лежит?

Он обычно любит делать такое в самые неудачные моменты...
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04.10.2021 23:57 Ответить
Х@ло развлекается?

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05.10.2021 00:06 Ответить
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05.10.2021 00:07 Ответить
длбик который выгораживает куло, это показательнее )) совсем не палишься лапоть
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05.10.2021 00:37 Ответить
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05.10.2021 00:41 Ответить
ты срешь копипастой, без палева, лапоть )
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05.10.2021 00:36 Ответить
предупреждаю, не вздумайте идти на фсбшные платформы типа телеграм или одноглазники, фейсбук починят, а от гебни вы не отмоетесь...
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05.10.2021 00:22 Ответить
Так і москалі там мають значний відсоток акцій.В самого Цукерберга тільки 28 відсотків.
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05.10.2021 00:28 Ответить
и шо, идти в телеграм, лучше ты иди, агитатор... )
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05.10.2021 00:29 Ответить
Нікуди не йти.Ось цензор величний сайт.
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05.10.2021 00:31 Ответить
поздно...

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05.10.2021 00:28 Ответить
извените! я кода желал всем айтишникам гореть в аду (особено тимлидам), я не это имел ввиду!!!

Я имел ввиду - забудьте все что вы знали (навсегда)! Открывайте новые пути совершенства!

А так вы просто рабы системы!

Еще и цукермана побрили (его работники могут остатся без пенсий)
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05.10.2021 00:41 Ответить
А что вы хотели ? Инста и МордаКнига упали ,вот люди которые там сидели и полезли одновременно на другие ресурсы , из-за перегрузок начали тормозить и остальные (но проблемы с полным падением как у инсты и МордаКнига не было
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05.10.2021 15:59 Ответить
 
 