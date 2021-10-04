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інтернет (1947) помилки (36) соціальні мережі (1171) Netflix (75)

Користувачі масово скаржаться на збої в роботі Netflix і PlayStation

Користувачі масово скаржаться на збої в роботі Netflix і PlayStation

Услід за популярними соціальними мережами, сервіси Netflix і PlayStation стали недоступними для користувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Downdetector.

39% користувачів Netflix повідомляють про проблеми зі стрімінговим відео, 33% - про припинення роботи сайту, а ще 28% - скаржаться, що перестав працювати додаток сервісу.

Користувачі масово скаржаться на збої в роботі Netflix і PlayStation 01

Що стосується PlayStation, у 59% користувачів виникає проблема з підключенням до сервісу, 25% - повідомляють про неможливість зайти у свій запис, а ще 16% - не можуть грати в ігри через збій.

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Користувачі масово скаржаться на збої в роботі Netflix і PlayStation 02

Нагадаємо, серйозний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram і WhatsApp стався увечері 4 жовтня.

В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в додатках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.

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Топ коментарі
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https://uareview.com/sluga-narodu-rushnyky/ Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників

В Трускавці у готелі з номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.

Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся.

"Я сам голосував за "Слугу народу" і мені дуже подобались ці веселі молоді люди протягом всього тижня, що вони проживали в готелі, - розповідає працівник готелю. - І тому, може, я би нікому й не розповідав про ці злощасні 256 рушників. Але керівництво готелю поклало всю провину за їх зникнення на персонал і вимагає від нас відшкодування. А рушники були не дешеві. І це значить, що всі ми цілий місяць працюватимемо безкоштовно - щоб оплатити ці довбані рушники!"

На запитання, чому в навчанні брало участь 254 депутата партії "Слуга народу", а рушників зникло - 256, працівник готелю відповідає:

"Я, звичайно, можу помилятись, бо на власні очі нічого не бачив, і все це лише мої особисті здогадки… Але під кінець тижня сюди приїхав президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Богдан."

Працівник готелю також попросив через ЗМІ можливості звернутись до нових власників рушників і передати їм, хто б вони не були, згадати про такі давно втрачені в політиці якості, як совість, чесність та відповідальність, і повернути рушники на місце.
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04.10.2021 23:23
+9
коцапы и тут насрали, у тараканов смысл жизни - насрать гуще...
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04.10.2021 23:13
+6
именно так начинается обычно нашествие инопланетян
я в кино видел
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04.10.2021 23:14
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коцапы и тут насрали, у тараканов смысл жизни - насрать гуще...
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04.10.2021 23:13 Відповісти
Штирлиц шел по лесу
"Зельоные ели" - подумал
но ЗЕльоные не только ели, но пили и плясали, а также атаковали соцсети
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04.10.2021 23:19 Відповісти
https://uareview.com/sluga-narodu-rushnyky/ Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників

В Трускавці у готелі з номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.

Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся.

"Я сам голосував за "Слугу народу" і мені дуже подобались ці веселі молоді люди протягом всього тижня, що вони проживали в готелі, - розповідає працівник готелю. - І тому, може, я би нікому й не розповідав про ці злощасні 256 рушників. Але керівництво готелю поклало всю провину за їх зникнення на персонал і вимагає від нас відшкодування. А рушники були не дешеві. І це значить, що всі ми цілий місяць працюватимемо безкоштовно - щоб оплатити ці довбані рушники!"

На запитання, чому в навчанні брало участь 254 депутата партії "Слуга народу", а рушників зникло - 256, працівник готелю відповідає:

"Я, звичайно, можу помилятись, бо на власні очі нічого не бачив, і все це лише мої особисті здогадки… Але під кінець тижня сюди приїхав президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Богдан."

Працівник готелю також попросив через ЗМІ можливості звернутись до нових власників рушників і передати їм, хто б вони не були, згадати про такі давно втрачені в політиці якості, як совість, чесність та відповідальність, і повернути рушники на місце.
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04.10.2021 23:23 Відповісти
Тільки новина за 2019 рік. Але прикольно
Нічого не змінилось
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04.10.2021 23:27 Відповісти
це ще раз свідчить, що серед слуг є жлоби, які взяли не по одному, а по два рушника
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04.10.2021 23:54 Відповісти
Это сатирический сайт по типу Панорамы. Новости выдуманные с юмором.
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05.10.2021 02:13 Відповісти
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05.10.2021 00:30 Відповісти
нічіво, што всьо упало - ліш би нє било войни
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04.10.2021 23:13 Відповісти
именно так начинается обычно нашествие инопланетян
я в кино видел
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04.10.2021 23:14 Відповісти
сьогодні і ютубчик глючив.
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04.10.2021 23:14 Відповісти
Это спецоперация цукербергов-Проверяют как мир реагирует на отключение
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04.10.2021 23:15 Відповісти
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04.10.2021 23:24 Відповісти
А що якщо це ваш кацапський роскомнадзор вирубив фєйсбучік?!!!
Чтобі нє отвлікать вас лаптів від собіранія вальєжніка?!!
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04.10.2021 23:37 Відповісти
говорящая у тебя фамилия в нике
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05.10.2021 00:26 Відповісти
наследственность не пропьешь, за коцапов радеть...
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05.10.2021 00:31 Відповісти
узнаю брата колю (ватника), по его темам )))
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05.10.2021 00:45 Відповісти
коцорылые сцуки, лапти никому не нужны, давай насрем...
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04.10.2021 23:15 Відповісти
На нетфліксі вже такий кал випускають,який в кінотеатрах не показують.Фільми по двісті мільйонів.а повна фігня.Серіали також шлак,хоча деякі є нормальні.Зовсім не стараються знімати.Навіть робота оператора кака.
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04.10.2021 23:16 Відповісти
не нравится не смотри
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04.10.2021 23:19 Відповісти
Я і не дивлюся.
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04.10.2021 23:22 Відповісти
сними лучше
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04.10.2021 23:19 Відповісти
Хрінові слова.Раніше були видатні режисери і культові фільми.
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04.10.2021 23:21 Відповісти
культовые, пока других не видели... хотя по сравнению с сегодняшней парашкой однозначно культовые... хотя, например знаменитая сцена не виноватая я он сам пришел, калька с итальянского фильма, ну ты понял про культовые...
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04.10.2021 23:23 Відповісти
Так кращих не буде.Кожен рік в цьому переконуюсь.А найбільше мені не подобається,коли старі франшизи псують продовженнями.Повбивав би.

Я мав на увазі не радянські фільми,а голівудські.
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04.10.2021 23:28 Відповісти
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04.10.2021 23:18 Відповісти
Бубачка всім рота заткне щоб не писали про його опшори.
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04.10.2021 23:19 Відповісти
коцапы только все засирают, ваши любов и голуби все равно не прокатят
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04.10.2021 23:20 Відповісти
Епта, так на рабсее сегодня праздник: День космических войск России. Всемирная неделя космоса.
Ну вот нихрена палиться на ровном месте не перестали.
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04.10.2021 23:26 Відповісти
Масштабний збій у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp могло викликати видалення записів DNS, які повідомляють, як знайти сторінки соцмереж в інтернеті.

Експерти допускають і можливість хакерської атаки, але вважають цей варіант малоймовірним, https://www.reuters.com/technology/facebook-instagram-down-thousands-users-downdetectorcom-2021-10-04/ пише Reuters.

"Відключення міг спровокувати збій конфігурації у результаті внутрішньої помилки. Сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації видалили записи DNS. Водночас фахівці не виключають можливість саботажу з боку провайдерів", - йдеться у повідомленні.

Сервіси могли піддати масовій атаці типу "відмова в обслуговуванні". Фахівці відзначають, що така операція потребує координації між могутніми злочинними угрупованнями або дуже інноваційної техніки.
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04.10.2021 23:43 Відповісти
На знімальну групу «Схем» напали, забрали техніку та видалили відео під час інтерв'ю з головою «Укрексімбанку». Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача, після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети»
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04.10.2021 23:26 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-napad-ukreksimbank/31492593.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-napad-ukreksimbank/31492593.html

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04.10.2021 23:28 Відповісти
журнахлюхи должны сирадать, они зробили це разом, пусть жрут не подавятся
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04.10.2021 23:32 Відповісти
чому?
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04.10.2021 23:40 Відповісти
ответ по ссылке
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04.10.2021 23:43 Відповісти
охорона забрала. Ну зрозуміло, відчуває себе "небожителем".
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04.10.2021 23:49 Відповісти
То що, кінець епохи інтернету?
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04.10.2021 23:28 Відповісти
А що без цих мереж інтернет не буде працювати? Він був до них і буде після них.
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04.10.2021 23:35 Відповісти
***** резвится, 100%
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04.10.2021 23:34 Відповісти
а если в Австралии китаец убьет негра, это след кремля или нет?
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05.10.2021 00:25 Відповісти
Так вот ты какой судный день. Скайнет атакует.
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04.10.2021 23:35 Відповісти
В зв'язку з перебоями в роботі BGP протокола та недоступності DNS серверів ФБ, DNS запити переадресуються та визивають типову DDOS та глобальний збій інтернета.
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04.10.2021 23:35 Відповісти
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04.10.2021 23:38 Відповісти
лаптеногих пора проучить, давно пора...
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04.10.2021 23:38 Відповісти
Неробочим фейсбуком нас відволікають від оффшорів зелемського.
Було вже?)
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04.10.2021 23:39 Відповісти
Ну вот, а я с перепугу решил переустановить Вацап на десктопе (на телефоне работает нормально), снес, а новая версия к телефону не подключается, и хелп на сайте вацапа не открывается. Придется подождать до завтра.
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04.10.2021 23:46 Відповісти
Странно,как это еще megogo не лежит?

Он обычно любит делать такое в самые неудачные моменты...
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04.10.2021 23:57 Відповісти
Х@ло развлекается?

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05.10.2021 00:06 Відповісти
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05.10.2021 00:07 Відповісти
длбик который выгораживает куло, это показательнее )) совсем не палишься лапоть
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05.10.2021 00:37 Відповісти
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05.10.2021 00:41 Відповісти
ты срешь копипастой, без палева, лапоть )
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05.10.2021 00:36 Відповісти
предупреждаю, не вздумайте идти на фсбшные платформы типа телеграм или одноглазники, фейсбук починят, а от гебни вы не отмоетесь...
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05.10.2021 00:22 Відповісти
Так і москалі там мають значний відсоток акцій.В самого Цукерберга тільки 28 відсотків.
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05.10.2021 00:28 Відповісти
и шо, идти в телеграм, лучше ты иди, агитатор... )
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05.10.2021 00:29 Відповісти
Нікуди не йти.Ось цензор величний сайт.
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05.10.2021 00:31 Відповісти
поздно...

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05.10.2021 00:28 Відповісти
извените! я кода желал всем айтишникам гореть в аду (особено тимлидам), я не это имел ввиду!!!

Я имел ввиду - забудьте все что вы знали (навсегда)! Открывайте новые пути совершенства!

А так вы просто рабы системы!

Еще и цукермана побрили (его работники могут остатся без пенсий)
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05.10.2021 00:41 Відповісти
А что вы хотели ? Инста и МордаКнига упали ,вот люди которые там сидели и полезли одновременно на другие ресурсы , из-за перегрузок начали тормозить и остальные (но проблемы с полным падением как у инсты и МордаКнига не было
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05.10.2021 15:59 Відповісти
 
 