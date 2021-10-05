"Слуга народа" предметно обсудит кадровые вопросы по президиуму ВР, - Корниенко
Когда придет время, "Слуга народа" предметно обсудит кадровые вопросы относительно президиума Верховной Рады.
Так первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко прокомментировал журналистам в ВР свое возможное название первым вице-спикера, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Конечно, если я займу любую должность в президиуме, это будет основанием для выхода из фракции", - отметил он.
Корниенко отрицает, что Офис Президента просил "слуг народа" в Трускавце о поддержке отставки Разумкова.
Нардеп отметил, что в СН есть депутаты, которые против отставки Разумкова - это трое его бизнес-партнеров.
Говоря о том, могут ли их исключить из фракции, политик подчеркнул, что это будет обсуждаться отдельно.
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
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