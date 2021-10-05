"Слуга народа" предметно обсудит кадровые вопросы по президиуму ВР, - Корниенко

Когда придет время, "Слуга народа" предметно обсудит кадровые вопросы относительно президиума Верховной Рады.

Так первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко прокомментировал журналистам в ВР свое возможное название первым вице-спикера, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Конечно, если я займу любую должность в президиуме, это будет основанием для выхода из фракции", - отметил он.

Корниенко отрицает, что Офис Президента просил "слуг народа" в Трускавце о поддержке отставки Разумкова.

Нардеп отметил, что в СН есть депутаты, которые против отставки Разумкова - это трое его бизнес-партнеров.

Говоря о том, могут ли их исключить из фракции, политик подчеркнул, что это будет обсуждаться отдельно.

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Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.