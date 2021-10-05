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В случае отставки Разумков обещает создать "большую команду": Будем двигаться вперед

В случае отставки Разумков обещает создать

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что будет продолжать вести активную политическую деятельность и планирует создать большую команду в случае его отзыва с должности.

Соответствующее заявление он сделал сегодня во время брифинга в парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я буду работать дальше. Должность - это механизм, это инструмент. Да, без должности председателя Верховной Рады это будет труднее делать, а может и легче, потому что ты себя чувствуешь человеком, который возвращается в 2019 год, к тем командировкам, к тем встречам с людьми. Должность в этом плане только мешает. Я думаю, что она мне больше не будет мешать, если Верховная Рада примет решение. Работать я буду так же много. Силы есть, время есть, команда будет, и будем двигаться вперед. Я еще раз повторяю: нам многое еще надо выполнить из тех обещаний, которые мы давали", - подчеркнул Разумков.

Он сообщил, что планирует создать "большую команду". В то же время отказался детализировать, о чем именно идет речь и кто будет в его команде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумкова удалили из партийных и фракционных чатов "Слуги народа": "Не все любят критику"

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

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Топ комментарии
+10
Кто бы сомневался,что зесрань добровольно не угомониться. Вы еще увидете этого деятеля болотирующегося в президенты. У СН два выхода, как в известном фильме, -"либо я ее веду в ЗАГС,либо она меня в тюрьму", Бубочка обгадился,коломойша готовит запасной аэродром
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05.10.2021 17:37
+8
в районі Банкової проходять навчання по відпрацюванню захисту держбудівель від спроб захоплень.
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05.10.2021 17:30
+7
Поддерживаю, чем больше Разумков оттянет зеленого электората тем лучше.
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05.10.2021 17:40
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грося, кулявлоб,картавый...?)
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05.10.2021 17:27 Ответить
Не исключено. Хотя он к рыгам ближе.
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05.10.2021 17:29 Ответить
https://youtu.be/csmOuJFOeVw?t=3 Це ж було вже
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05.10.2021 18:46 Ответить
Он сообщил, что планирует создать "большую команду". В то же время отказался детализировать, о чем именно идет речь и кто будет в его команде. Источник:
Плять, еще один командир.
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05.10.2021 17:28 Ответить
в районі Банкової проходять навчання по відпрацюванню захисту держбудівель від спроб захоплень.
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05.10.2021 17:30 Ответить
Ну-ну. )) Ты уже показал, что твой "перед" для Украины- зад.
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05.10.2021 17:32 Ответить
БУ-га-га-га... Карабасу-Барабасу тупой буратина уже остогид... Пошли другие марионетки, более смекалистые... Главное шобы лохи повелись и в этот раз...ХЕХ...
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05.10.2021 17:32 Ответить
" Квартальная революция" пожирает своих детей..Даже не так.., "отцов основателей" Богдан, теперь Разумков. ( и не только их), пока в банке не останется " ОДИН".
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05.10.2021 17:37 Ответить
альфа-крыс ?

ЗЕльоный скорее похож на загнанного крыса или подопытного мыша
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05.10.2021 20:47 Ответить
Кто бы сомневался,что зесрань добровольно не угомониться. Вы еще увидете этого деятеля болотирующегося в президенты. У СН два выхода, как в известном фильме, -"либо я ее веду в ЗАГС,либо она меня в тюрьму", Бубочка обгадился,коломойша готовит запасной аэродром
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05.10.2021 17:37 Ответить
если кто-то еще не понял - то это спасательный круг для этой своры слуг народа на следующих выборах)))
туда войдут все "настоящие слуги народа" и некоторые новые лица)))
в общем все по рабочей схеме
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05.10.2021 17:39 Ответить
На передок в окоп там покажи себя...
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05.10.2021 17:40 Ответить
блд....ну вот с какого ты решил что от него там будет польза а не вред?! по твоему совету видно что ты сам очччень далек от "передка"
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05.10.2021 19:15 Ответить
Если человек талантлив то он таланлив во всем ...С идиотами такая такая же ситуация.
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05.10.2021 20:08 Ответить
Поддерживаю, чем больше Разумков оттянет зеленого электората тем лучше.
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05.10.2021 17:40 Ответить
А что, у зелибобы ещё остался электорат? Ну тогда мне вас искренне жаль.
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05.10.2021 19:57 Ответить
сегодня услышал фразу что зе развел как лохов от его же стронников.
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05.10.2021 21:52 Ответить
Выкормыш партии регионов будет что-то двигать !?
Опять на те же грабли......
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05.10.2021 17:41 Ответить
А как же Гончаренко, теперь прям такой патриот а был отпетым рыгой.))
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05.10.2021 17:45 Ответить
Как говорят в Одессы - у них обоих были папы!
У одного - комсомолец, а у другой - кацап....
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05.10.2021 17:50 Ответить
Лешу Гончаренко помним в ПР, а когда там Разумков то был? ничего не путаешь?
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05.10.2021 19:16 Ответить
Ты клоун, дешевый, а не разумков. Ничего из себя так и не представляешь.
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05.10.2021 17:46 Ответить
так -так...."большую" разводиловку очередную...- плебс схавает все....
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05.10.2021 17:52 Ответить
вы пан розумков мабудь ошиблись ? имели ввиду НАЗАД!
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05.10.2021 17:57 Ответить
Если объединятся бывшие обиженные слуги, такие как Разумков, Богдан, Рябошапка, Гончарук, Скороход..., то может собраться неслабый оппозиционный кулак.
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05.10.2021 18:04 Ответить
Дима в отличии от того же зевовы и всего оставшегося у него окружения умный, образованный и к тому же опытный политтехнолог, начинавший еще с партией регионов, собственно, и эту зелёную мразь завёл в Раду, был их основной говорящей головой на всех телеканалах.
Так что зря эта зелёная мразь с ним разругалась, он им теперь вполне может крови попортить.
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05.10.2021 18:34 Ответить
Разумков самый опасный соперник для Зе на следующих выборах, и возможно именно он станет следующим президентом. Умный, образованный, прилично себя ведет, есть опыт работы на госдолжности, нигде пока не зашкварился. Зря Зе его снял, получил себе сильного соперника.
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05.10.2021 18:35 Ответить
насчет не зашкваривался это даже удивительно, ибо большая редкость для моносброда))
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05.10.2021 19:18 Ответить
чтоб не шквариться достаточно не лезть куда не надо и не светиться с ненужными людьми

ЗЕльоным кретинам этого, конечно не понять
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05.10.2021 20:50 Ответить
по вашим словам получается совсем не зря снял. Теперь у Украины есть шанс что президентом станет Умный, образованный...... А может это всё клоунада? По рейтингам понятно что шансов на второй срок нет и таким образом зелёные стали заранее продвигать "типо опозицию"?
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05.10.2021 20:00 Ответить
Возможно снял именно поэтому, чтобы Разумков не сильно примелькался людям и не стал конкурентом. Тут с вами согласен. А насчет "типа оппозиция" не согласен, явно видно что они уже враждуют. Как бы там ни было, а появление нового сильного кандидата это хорошо.
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05.10.2021 20:28 Ответить
Хочется верить что разумков сможет расколоть слуг-уродов
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05.10.2021 18:45 Ответить
Нах попкорн, побігли купувати зернятка 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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05.10.2021 19:20 Ответить
 
 