Зеленский ветировал закон о виртуальных активах

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", который народные депутаты приняли 8 сентября 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

"В то же время мировой опыт предполагает, что регулирование деятельности по организации торговли, обмена и хранения виртуальных активов, предназначенных для инвестирования, осуществляется именно регуляторами финансовых рынков для защиты инвесторов, недопущения мошенничества и предотвращения создания финансовых пирамид с использованием виртуальных активов", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Подчеркивается, что положения закона не соответствуют конституционным требованиям правовой определенности как составляющей принципа верховенства права (ст.8 Конституции Украины), а также не обеспечивают прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов, что не будет способствовать надлежащему обеспечению их прав.

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Также отмечается, что создание нового центрального органа исполнительной власти, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета, источники покрытия которых не определены.

"Учитывая это, президент Украины возвращает документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны быть отнесены к компетенции регуляторов, которые уже существуют в Украине, а именно: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальному банку Украины", - сказано в сообщении.

Согласно предложениям Зеленского, госрегулирование по виртуальным активам, кроме виртуальных активов, что обеспечены валютными ценностями, осуществляет НКЦБФР.

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