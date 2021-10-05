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вето (358) Зеленский (19042) криптовалюта (86)

Зеленский ветировал закон о виртуальных активах

Зеленский ветировал закон о виртуальных активах

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", который народные депутаты приняли 8 сентября 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

"В то же время мировой опыт предполагает, что регулирование деятельности по организации торговли, обмена и хранения виртуальных активов, предназначенных для инвестирования, осуществляется именно регуляторами финансовых рынков для защиты инвесторов, недопущения мошенничества и предотвращения создания финансовых пирамид с использованием виртуальных активов", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Подчеркивается, что положения закона не соответствуют конституционным требованиям правовой определенности как составляющей принципа верховенства права (ст.8 Конституции Украины), а также не обеспечивают прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов, что не будет способствовать надлежащему обеспечению их прав.

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Также отмечается, что создание нового центрального органа исполнительной власти, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета, источники покрытия которых не определены.

"Учитывая это, президент Украины возвращает документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны быть отнесены к компетенции регуляторов, которые уже существуют в Украине, а именно: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальному банку Украины", - сказано в сообщении.

Согласно предложениям Зеленского, госрегулирование по виртуальным активам, кроме виртуальных активов, что обеспечены валютными ценностями, осуществляет НКЦБФР.

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Топ комментарии
+6
у вас помилка: після Зеленський треба писати у дужках Єрмак
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05.10.2021 19:35
+4
***
он тогда продал свой дом
продал картину и кров
и на все деньги купил
0,0008 битков
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05.10.2021 20:00
+3
Єрмаленський
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05.10.2021 19:37
Комментировать
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Вова! Та ти шо??? Закони можуть згубити економіку! (я правильно тебе процитував, адже Регламент теж закон?) Дайош скажений принтер!
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05.10.2021 19:34 Ответить
у вас помилка: після Зеленський треба писати у дужках Єрмак
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05.10.2021 19:35 Ответить
Єрмаленський
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05.10.2021 19:37 Ответить
Нет ничего более интересного для Янелоха, чем закон для анонимного вывода денег через крипту, перед бегством в условную Хайфу.
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05.10.2021 19:37 Ответить
в условную Хайфу.
...
Скільки страхітливих помилок у слові "Ростов"
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05.10.2021 19:48 Ответить
Чувствуется ,что комментируют профессионалы! Вопрос-в чем? А шо ж-свобода слова! И на Цензоре- тоже...Вопрос-для кого свобода? Ответ ясен-достаточно прочесть комменты под ЛЮБЫМ постом...
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05.10.2021 19:52 Ответить
А тим часом вже мільйони українців володіють криптовалютою.
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05.10.2021 19:54 Ответить
***
он тогда продал свой дом
продал картину и кров
и на все деньги купил
0,0008 битков
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05.10.2021 20:00 Ответить
Більшість купували їх коли вони коштували 50-1000 доларів.
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06.10.2021 04:48 Ответить
напевно... але більшості воно і не треба було та і гроші не так легко зароблялися щоби вкладувати їх в якусь невідому хрінь ( пірамідами налякані по вуха)))
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06.10.2021 14:54 Ответить
тут нам вигодно констітуцію чітать, а ту ми в нєйо обосрание памперси заворачіваем...
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05.10.2021 20:00 Ответить
Гнида, хоть бы извинился перед журналистами...
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05.10.2021 20:24 Ответить
Криптовалюты легализировали, легализировали - да не вылегализировали.

Опять СБУшнички и судейско-прокурорские будут трактовать криптовалюты так, как им будет выгодно в каждом отдельном случае.
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05.10.2021 20:40 Ответить
Эм а в чем разница купить криптовалюту или доллар США, ЭВРО?
Ведь ни у кого вообще не возникает вопросв КАК 75 летняя мама/папа... кого-либо НЕ работающие, не имеющие иных доходов ВДРУК (Г) купили домик за 300-900 тис. эвро. Но то такое, бывает, даже если 10 квартир.
Вот к примеру бенин пес смердячий. дубинский. мама любит скорость. ВСЕ. И никого не парит что она НЕ могла никак их купить.
Но обратно атата не бениного спа смердячего, а простого Петра, Ивана.
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05.10.2021 21:03 Ответить
вы шо, пацаны?
китайцы запретили криптовалюту во всех видах
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05.10.2021 21:28 Ответить
 
 