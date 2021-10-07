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Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей представителя президента в Раде, - указ

Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей представителя президента в Раде, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №522/2021 глава государства подписал 6 октября.

"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что Руслан Стефанчук может занять место председателя Верховной Рады после отставки Дмитрия Разумкова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков о работе Стефанчука: Знать регламент и выполнять его - разные вещи

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) указ (528) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+10
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07.10.2021 09:34
+9
Коротко про справу Мецгера.

Ну що пораділи заявам наглядової ради банку, Подоляка і позитивних блогерів, що мовояв «злодій банкір» буле покараний?
а тепер дивимось що відбувається насправді

ДБР порушила справу по ст. 171 ККУ. перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (просто штраф)

А мали по 345-1. Погроза або насильство щодо журналіста (до 5 років зони)

констатуємо - Зекоманда запустила варіант «спускаємо справу на гальмах»

тепер питання до журналістів - ви дозволите спустити справу на гальмах?

якщо так - інциденти продовжуватимуться
якщо ні - чи готові до жорсткої обструкції провладних політиків?

ну і звісно питання якою буде позиція журналістів центральних каналів

зараз від солідарності та активності журналістів значною мірою залежатиме вектор розвитку свободи слова в країні
Виктор Таран
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07.10.2021 09:26
+9
Промолчат. Это вель не "я не дорогенька" при Порохе.

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07.10.2021 09:46
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Правила форума Совет форумчан
Коротко про справу Мецгера.

Ну що пораділи заявам наглядової ради банку, Подоляка і позитивних блогерів, що мовояв «злодій банкір» буле покараний?
а тепер дивимось що відбувається насправді

ДБР порушила справу по ст. 171 ККУ. перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (просто штраф)

А мали по 345-1. Погроза або насильство щодо журналіста (до 5 років зони)

констатуємо - Зекоманда запустила варіант «спускаємо справу на гальмах»

тепер питання до журналістів - ви дозволите спустити справу на гальмах?

якщо так - інциденти продовжуватимуться
якщо ні - чи готові до жорсткої обструкції провладних політиків?

ну і звісно питання якою буде позиція журналістів центральних каналів

зараз від солідарності та активності журналістів значною мірою залежатиме вектор розвитку свободи слова в країні
Виктор Таран
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07.10.2021 09:26 Ответить
Промолчат. Это вель не "я не дорогенька" при Порохе.

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07.10.2021 09:46 Ответить
КОЛЫВАНА на спикерство!)
Це выбор 73% нарИда! Помните про это....
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07.10.2021 09:28 Ответить
А как красиво у нарида все начиналось

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07.10.2021 09:42 Ответить
ЗЕбеня отодвинул от себя всех кто привел его к власти...
ХУНТА набирает обороты...готовим шины и пляшем для подарков ЗЕмусорам....
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07.10.2021 09:44 Ответить
Только не нужно забывать и это, когда говорим про хамелеона Разумкова

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07.10.2021 09:47 Ответить
То шо он гнида ещё та...и так понятно.
Явно не ангелов оппозиционер к ЗЕхунте...
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07.10.2021 09:50 Ответить
пучеглазое прорасеянское жЫвотное.
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07.10.2021 09:54 Ответить
Не відсунув, а використав і викинув, як і "мудрий" нарід.

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07.10.2021 10:39 Ответить
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07.10.2021 09:31 Ответить
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07.10.2021 09:34 Ответить
Звільнило воно... Віддай вкрадені гроші з Приватбанку!
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07.10.2021 09:39 Ответить
А розпорядження збільшити розміри крісла вдвічі,щоб жопа Русі влізла, вже підписали???
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07.10.2021 09:42 Ответить
Там треба мінімум втричі!!!
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07.10.2021 10:41 Ответить
вывозили 3мя трамваями?
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07.10.2021 10:05 Ответить
Регресивна трасформація ЗЕбільної влади у всій своїй красі, - ЗРАДІ зараз лишень племінного кнура в керівництві і не вистачає.
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07.10.2021 10:06 Ответить
 
 