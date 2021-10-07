Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей представителя президента в Раде, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №522/2021 глава государства подписал 6 октября.

"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что Руслан Стефанчук может занять место председателя Верховной Рады после отставки Дмитрия Разумкова.

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