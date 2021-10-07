Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей представителя президента в Раде, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №522/2021 глава государства подписал 6 октября.
"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе.
Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что Руслан Стефанчук может занять место председателя Верховной Рады после отставки Дмитрия Разумкова.
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Ну що пораділи заявам наглядової ради банку, Подоляка і позитивних блогерів, що мовояв «злодій банкір» буле покараний?
а тепер дивимось що відбувається насправді
ДБР порушила справу по ст. 171 ККУ. перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (просто штраф)
А мали по 345-1. Погроза або насильство щодо журналіста (до 5 років зони)
констатуємо - Зекоманда запустила варіант «спускаємо справу на гальмах»
тепер питання до журналістів - ви дозволите спустити справу на гальмах?
якщо так - інциденти продовжуватимуться
якщо ні - чи готові до жорсткої обструкції провладних політиків?
ну і звісно питання якою буде позиція журналістів центральних каналів
зараз від солідарності та активності журналістів значною мірою залежатиме вектор розвитку свободи слова в країні
Виктор Таран
Це выбор 73% нарИда! Помните про это....
ХУНТА набирает обороты...готовим шины и пляшем для подарков ЗЕмусорам....
Явно не ангелов оппозиционер к ЗЕхунте...