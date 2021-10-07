Зеленський звільнив Стефанчука від виконання обов'язків представника президента в Раді, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника в парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №522/2021 глава держави підписав 6 жовтня.

"Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов'язків Представника Президента України у Верховній Раді України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" заявили, що Руслан Стефанчук може посісти місце голови Верховної Ради після відставки Дмитра Разумкова.

Читайте також: Разумков про роботу Стефанчука: Знати регламент і виконувати його - різні речі