Зеленський звільнив Стефанчука від виконання обов'язків представника президента в Раді, - указ
Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника в парламенті.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №522/2021 глава держави підписав 6 жовтня.
"Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов'язків Представника Президента України у Верховній Раді України", - йдеться в указі.
Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" заявили, що Руслан Стефанчук може посісти місце голови Верховної Ради після відставки Дмитра Разумкова.
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Ну що пораділи заявам наглядової ради банку, Подоляка і позитивних блогерів, що мовояв «злодій банкір» буле покараний?
а тепер дивимось що відбувається насправді
ДБР порушила справу по ст. 171 ККУ. перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (просто штраф)
А мали по 345-1. Погроза або насильство щодо журналіста (до 5 років зони)
констатуємо - Зекоманда запустила варіант «спускаємо справу на гальмах»
тепер питання до журналістів - ви дозволите спустити справу на гальмах?
якщо так - інциденти продовжуватимуться
якщо ні - чи готові до жорсткої обструкції провладних політиків?
ну і звісно питання якою буде позиція журналістів центральних каналів
зараз від солідарності та активності журналістів значною мірою залежатиме вектор розвитку свободи слова в країні
Виктор Таран
Це выбор 73% нарИда! Помните про это....
ХУНТА набирает обороты...готовим шины и пляшем для подарков ЗЕмусорам....
Явно не ангелов оппозиционер к ЗЕхунте...