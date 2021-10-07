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Зеленський звільнив Стефанчука від виконання обов'язків представника президента в Раді, - указ

Зеленський звільнив Стефанчука від виконання обов'язків представника президента в Раді, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника в парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №522/2021 глава держави підписав 6 жовтня.

"Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов'язків Представника Президента України у Верховній Раді України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" заявили, що Руслан Стефанчук може посісти місце голови Верховної Ради після відставки Дмитра Разумкова.

Читайте також: Разумков про роботу Стефанчука: Знати регламент і виконувати його - різні речі

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) наказ (445) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+10
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07.10.2021 09:34
+9
Коротко про справу Мецгера.

Ну що пораділи заявам наглядової ради банку, Подоляка і позитивних блогерів, що мовояв «злодій банкір» буле покараний?
а тепер дивимось що відбувається насправді

ДБР порушила справу по ст. 171 ККУ. перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (просто штраф)

А мали по 345-1. Погроза або насильство щодо журналіста (до 5 років зони)

констатуємо - Зекоманда запустила варіант «спускаємо справу на гальмах»

тепер питання до журналістів - ви дозволите спустити справу на гальмах?

якщо так - інциденти продовжуватимуться
якщо ні - чи готові до жорсткої обструкції провладних політиків?

ну і звісно питання якою буде позиція журналістів центральних каналів

зараз від солідарності та активності журналістів значною мірою залежатиме вектор розвитку свободи слова в країні
Виктор Таран
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07.10.2021 09:26
+9
Промолчат. Это вель не "я не дорогенька" при Порохе.

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07.10.2021 09:46
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Коротко про справу Мецгера.

Ну що пораділи заявам наглядової ради банку, Подоляка і позитивних блогерів, що мовояв «злодій банкір» буле покараний?
а тепер дивимось що відбувається насправді

ДБР порушила справу по ст. 171 ККУ. перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (просто штраф)

А мали по 345-1. Погроза або насильство щодо журналіста (до 5 років зони)

констатуємо - Зекоманда запустила варіант «спускаємо справу на гальмах»

тепер питання до журналістів - ви дозволите спустити справу на гальмах?

якщо так - інциденти продовжуватимуться
якщо ні - чи готові до жорсткої обструкції провладних політиків?

ну і звісно питання якою буде позиція журналістів центральних каналів

зараз від солідарності та активності журналістів значною мірою залежатиме вектор розвитку свободи слова в країні
Виктор Таран
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07.10.2021 09:26 Відповісти
Промолчат. Это вель не "я не дорогенька" при Порохе.

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07.10.2021 09:46 Відповісти
КОЛЫВАНА на спикерство!)
Це выбор 73% нарИда! Помните про это....
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07.10.2021 09:28 Відповісти
А как красиво у нарида все начиналось

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07.10.2021 09:42 Відповісти
ЗЕбеня отодвинул от себя всех кто привел его к власти...
ХУНТА набирает обороты...готовим шины и пляшем для подарков ЗЕмусорам....
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07.10.2021 09:44 Відповісти
Только не нужно забывать и это, когда говорим про хамелеона Разумкова

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07.10.2021 09:47 Відповісти
То шо он гнида ещё та...и так понятно.
Явно не ангелов оппозиционер к ЗЕхунте...
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07.10.2021 09:50 Відповісти
пучеглазое прорасеянское жЫвотное.
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07.10.2021 09:54 Відповісти
Не відсунув, а використав і викинув, як і "мудрий" нарід.

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07.10.2021 10:39 Відповісти
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07.10.2021 09:31 Відповісти
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07.10.2021 09:34 Відповісти
Звільнило воно... Віддай вкрадені гроші з Приватбанку!
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07.10.2021 09:39 Відповісти
А розпорядження збільшити розміри крісла вдвічі,щоб жопа Русі влізла, вже підписали???
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07.10.2021 09:42 Відповісти
Там треба мінімум втричі!!!
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07.10.2021 10:41 Відповісти
вывозили 3мя трамваями?
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07.10.2021 10:05 Відповісти
Регресивна трасформація ЗЕбільної влади у всій своїй красі, - ЗРАДІ зараз лишень племінного кнура в керівництві і не вистачає.
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07.10.2021 10:06 Відповісти
 
 