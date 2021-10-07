Отмена платы за бронирование при пересечении государственной границы сэкономила перевозчикам 7 млн грн, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры отменило платное бронирование при пересечении государственной границы. Теперь будут выдавать разрешение в цифровом формате.

Такая инициатива, принятая 2 месяца назад, позволила перевозчикам сэкономить миллионы гривен, написал в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Два месяца назад каждый украинский перевозчик, который хотел пересечь государственную границу, вынужден был платить 50 грн за бронирование разрешения на международные перевозки. Разрешения - это такие специальные бланки, которые выдаются правительствами других стран и дают право на пересечение границы", - рассказал он.

Так, за бронирование каждого такого разрешения с перевозчика взимали 50 грн. Таким образом с рынка было взыскано более 60 млн грн. Такая практика вызвала недовольство перевозчиков, а работники министерства и уже уволенное руководство "Укртрансбезопасности" не могли обосновать ее существование, отметил Найем.

"В конце концов, мы решили внедрить новую систему автоматизированной выдачи разрешений и отменить искусственную плату непонятно за что. И началось. Нам говорили, что это "аматорство" и мы некомпетентны. Что нельзя вестись на прихоти перевозчиков. Что система не заработает. И вообще "теперь все развалится". Мы внимательно послушали, но сделали, как считали нужным. И вот уже два месяца бронирование разрешений стоит 0 грн 0 копеек", - сообщил замруководителя Мининфраструктуры.

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Вместе с отменой платы за бронирование была запущена новая система выдачи разрешений ШЛЯХ. За два месяца работы системы 5 371 перевозчиков смогли воспользоваться этой услугой, 27 345 транспортных средств получили разрешения, было выдано 113 000 заказов, а перевозчики за счет отмены платы за бронирование сэкономили 7 308 000 грн.

Напомним, Министерство инфраструктуры инициировало полную перезагрузку Государственной службы безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность). В частности, в рамках реформы планируется обустроить автоматическими средствами фиксации габаритно-весовых нарушений все ключевые маршруты, которые восстанавливаются по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", чтобы уберечь их от разрушения. Как ранее заявил Президент Зеленский, в этом году инфраструктурная программа охватит 6 500 км дорог.

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