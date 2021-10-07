Саакашвили в тюрьме не дают матрас и телевизор, - адвокат
Тюремная администрация специально создает экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили бытовые проблемы.
Об этом в эфире телекомпании Mtavariзаявил адвокат Саакашвили Георгий Гелхаури. Сегодня он встретился со своим подзащитным, сообщает Цензор.НЕТ.
"Они создают как можно больше проблем, чтобы Саакашвили чувствовал себя неуютно. К нему подходят избирательно, ему не дают матрас, телевизор, которые он имеет право иметь. Многие осужденные пользуются этими правами в учреждении. У него нет телевизора только потому, что он Михаил Саакашвили", – сказал Гелхаури журналистам.
Он добавил, что Саакашвили также ограничили в звонках по телефону и праве на посещения. В основном его навещают юристы.
Депутат находящейся у власти партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа заявил, что "комфортные условия" для Саакашвили в тюрьме создавать не будут, пишет Mtavari.
"Что касается голодовки, то это его право объявить голодовку, выразить другие формы протеста... Что касается комфорта, извините, сейчас, наоборот, я вижу разницу между тем, какую тюремную систему он оставил в 2012 году, и тем, в какой тюрьме он сидит сейчас", – сказал Заркуа.
Он также подчеркнул, что "телевизор в протоколе не предусмотрен", но его могут принести родственники, а мобильные телефоны выдают заключенным по одинаковому графику. "В нем нет ничего особенного, и ему не будут предоставлены комфортные условия", – добавил депутат.
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Оторвали мишке лапу.
Чтобы мишка не страдал,
Я его четвертовал.
А о розетках и антеннах разговора не было.
тячевские повстанцы оформляют загранпаспорта
в конечном итоге ето самое главное - ето топливо карлсонов и клованов.
Роже Городі. Нє. Бацила тільки в Бога і в начальства!
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А х*у ему в ж*пу!
Вот ето ми і делаем!