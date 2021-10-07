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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили в тюрьме не дают матрас и телевизор, - адвокат

Саакашвили в тюрьме не дают матрас и телевизор, - адвокат

Тюремная администрация специально создает экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили бытовые проблемы.

Об этом в эфире телекомпании Mtavariзаявил адвокат Саакашвили Георгий Гелхаури. Сегодня он встретился со своим подзащитным, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они создают как можно больше проблем, чтобы Саакашвили чувствовал себя неуютно. К нему подходят избирательно, ему не дают матрас, телевизор, которые он имеет право иметь. Многие осужденные пользуются этими правами в учреждении. У него нет телевизора только потому, что он Михаил Саакашвили", – сказал Гелхаури журналистам.

Он добавил, что Саакашвили также ограничили в звонках по телефону и праве на посещения. В основном его навещают юристы.

Читайте: Католикос-патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку: Это не христианский поступок

Депутат находящейся у власти партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа заявил, что "комфортные условия" для Саакашвили в тюрьме создавать не будут, пишет Mtavari.

"Что касается голодовки, то это его право объявить голодовку, выразить другие формы протеста... Что касается комфорта, извините, сейчас, наоборот, я вижу разницу между тем, какую тюремную систему он оставил в 2012 году, и тем, в какой тюрьме он сидит сейчас", – сказал Заркуа.

Он также подчеркнул, что "телевизор в протоколе не предусмотрен", но его могут принести родственники, а мобильные телефоны выдают заключенным по одинаковому графику. "В нем нет ничего особенного, и ему не будут предоставлены комфортные условия", – добавил депутат.

Также читайте: Из-за здоровья Саакашвили адвокаты требуют назначить судебный процесс в ближайшие дни

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+19
А мог бы в Киева в мягкой постельке Ясько цыцьки мять) От дурне)
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07.10.2021 19:03
+12
бееедненький
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07.10.2021 18:58
+8
...и нюхать кокс не дают, каратели!
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07.10.2021 19:00
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Главное, чтоб порошок для михуила был) а там и телевизор не нужен))
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07.10.2021 18:57 Ответить
у Мышки задница как кровать двухспальная
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07.10.2021 19:03 Ответить
Уронили Мишку на пол.

Оторвали мишке лапу.

Чтобы мишка не страдал,

Я его четвертовал.
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07.10.2021 19:11 Ответить
бееедненький
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07.10.2021 18:58 Ответить
А мог бы в Киева в мягкой постельке Ясько цыцьки мять) От дурне)
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07.10.2021 19:03 Ответить
Яресько, чи как там ее)
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07.10.2021 19:04 Ответить
Яресько - бывший министр финансов
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07.10.2021 19:08 Ответить
Ну он парень горячий, може и Яресько тоже)
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07.10.2021 19:30 Ответить
Вот Ясько
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07.10.2021 19:09 Ответить
...и нюхать кокс не дают, каратели!
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07.10.2021 19:00 Ответить
Какая разніца...
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07.10.2021 19:01 Ответить
телевизора нет потому что Саакашвили а матраса нет потому что Михаил
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07.10.2021 19:01 Ответить
Ну да, Міхо такий пухкенький, матрас йому ніби й не тра. Вже й не тільки коханка, а й дружина до нього не прийдуть
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07.10.2021 19:25 Ответить
Дык без матраса с Яреськой щитильнее.
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07.10.2021 19:02 Ответить
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07.10.2021 19:02 Ответить
Що давати, а що ні, приймають рішення не в Тбілісі, а на мацкве.
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07.10.2021 19:02 Ответить
а макарони вчасно отримує? чи без телевізора і макарони до рота не лізуть?
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07.10.2021 19:02 Ответить
Так дайте ему тот телевизор....
А о розетках и антеннах разговора не было.
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07.10.2021 19:03 Ответить
А нас українців яким боком це стосується? Питання до редакції ЦензорНЕТ, які таку дурню постять
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07.10.2021 19:03 Ответить
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07.10.2021 19:03 Ответить
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07.10.2021 19:04 Ответить
Nahrena begajushchemu po krisham matras, pustj na vozduhe kachajetsia a telik, nu daite mel, narisujet na stene i pustj smotrit.
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07.10.2021 19:05 Ответить
как я люблю разбирать твои пиктограммы.... лайк!
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07.10.2021 19:10 Ответить
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07.10.2021 19:11 Ответить
у тебя опять клавиатуру с русской раскладкой отобрали?
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07.10.2021 19:13 Ответить
vremenno, plohoi doktor hodit, terpetj ne mozhet vsio chto pohozh na sruskoje
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07.10.2021 19:29 Ответить
плохой доктор? венеролог что ли?
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07.10.2021 19:32 Ответить
вот быриги
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07.10.2021 19:06 Ответить
но дают Ясько и комментировать пост о нём жены
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07.10.2021 19:06 Ответить
А труси і шкарпетки дають???
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07.10.2021 19:06 Ответить
нет, но сбор уже обьявили
тячевские повстанцы оформляют загранпаспорта
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07.10.2021 19:11 Ответить
а грев, грев колумбийский есть?
в конечном итоге ето самое главное - ето топливо карлсонов и клованов.
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07.10.2021 19:09 Ответить
Ну матрас согласен но чтоб в тюрьме должны давать телевизор впервые слышу.
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07.10.2021 19:09 Ответить
обыкновенный фошизм
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07.10.2021 19:12 Ответить
не найдеть Миша тут сочуствия...
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07.10.2021 19:14 Ответить
Какой ужас! Это просто бесчеловечно. Где проститутки и джакузи? Что же это делается?!
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07.10.2021 19:16 Ответить
👍🏼😀😀😀
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07.10.2021 19:26 Ответить
а ты как в фильме "законопослушный гражданин" предложи лягавым, что то в замен!)
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07.10.2021 19:16 Ответить
Альфред Юхимович. (до Роже Городі) А бацилу даватимуть?
Роже Городі. Нє. Бацила тільки в Бога і в начальства!

©
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07.10.2021 19:22 Ответить
Невже Ясько невзмозі приволокти для коханого матрац і телевізор ?😂
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07.10.2021 19:23 Ответить
А что жена передать матрас не может?
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07.10.2021 19:23 Ответить
До нього приіхала слуга урода , пані Ясько , а не дружина ☹️
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07.10.2021 19:25 Ответить
Ясько слуга, а то жена
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07.10.2021 20:04 Ответить
Коли жена далеко, то й слуга згодиться -- нехай свиняче аби гаряче.
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07.10.2021 21:09 Ответить
Матрас и телевизор - это набор диванного експерта.
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07.10.2021 19:31 Ответить
...бедняга
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07.10.2021 19:31 Ответить
Мда...Много тут собралось...Людей пока не увидел.
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07.10.2021 19:33 Ответить
Что-то он чувствует, поэтому и свалил из Украины. Видимо, грузинская тюрьма - лучший выбор, чем то, что будет в Украине.
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07.10.2021 19:51 Ответить
Карлсону потрібно варення а не телевізор і матрас.
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07.10.2021 19:55 Ответить
А булку з маслом!
А х*у ему в ж*пу!
Вот ето ми і делаем!
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07.10.2021 19:56 Ответить
А Яресько навіщо???
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07.10.2021 21:58 Ответить
а тeлiк мається на увазi з каналами чи просто ящик?
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07.10.2021 22:19 Ответить
почему кацапы, лднр и всякая подкацапная шваль не любят Саакашвили?
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08.10.2021 09:29 Ответить
 
 