"Католикос-патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку: Это не христианский поступок"

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй направил в четверг своего секретаря в Руставскую тюрьму для встречи с бывшим президентом Михеилом Саакашвили, чтобы попросить и убедить его прекратить начатую в минувшую пятницу в тюремной камере голодовку.

Об этом сообщает патриархия Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня по благословлению католикоса-патриарха Грузии Илии Второго его секретарь, дьякон Микаэл Ботковели встретился с Михеилом Саакашвили в Руставском пенитенциарном заведении и передал ему благословление католикоса-патриарха. От имени Церкви была передана просьба прекратить голодовку, так как это не христианский поступок", - говорится в сообщении патриархии Грузии.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.