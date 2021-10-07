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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Католикос-патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку: Это не христианский поступок

Католикос-патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку: Это не христианский поступок

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй направил в четверг своего секретаря в Руставскую тюрьму для встречи с бывшим президентом Михеилом Саакашвили, чтобы попросить и убедить его прекратить начатую в минувшую пятницу в тюремной камере голодовку.

 Об этом сообщает патриархия Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня по благословлению католикоса-патриарха Грузии Илии Второго его секретарь, дьякон Микаэл Ботковели встретился с Михеилом Саакашвили в Руставском пенитенциарном заведении и передал ему благословление католикоса-патриарха. От имени Церкви была передана просьба прекратить голодовку, так как это не христианский поступок", - говорится в сообщении патриархии Грузии.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+6
Пост - не христианский поступок ?
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07.10.2021 14:24
+5
А мати сексуальні стосунки з жінкою поза шлюбом? Думаю - це більший гріх. Чи нє?
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07.10.2021 14:20
+2
"Католикос-патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку: Это не христианский поступок"
_Рили?! Поститься - антихристиански?
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07.10.2021 14:19
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"Католикос-патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку: Это не христианский поступок"
_Рили?! Поститься - антихристиански?
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07.10.2021 14:19 Ответить
А мати сексуальні стосунки з жінкою поза шлюбом? Думаю - це більший гріх. Чи нє?
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07.10.2021 14:20 Ответить
То любоФ...
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07.10.2021 14:24 Ответить
Ні. Із самовбивством неможливо порівняти.
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07.10.2021 16:07 Ответить
******, давай прєкращай голодувати, а то біля Яцько роботи непочатий край, а ти вже ж нє мАлАдой...
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07.10.2021 14:23 Ответить
Пост - не христианский поступок ?
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07.10.2021 14:24 Ответить
ну шо ты делаешь, патриарх? голодовка михуилу пойдёт только на пользу и здоровье. ты што, карлсону зла желаешь?
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07.10.2021 14:26 Ответить
Пару місяців попостувати - Міхуілу тіки на пользу.
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07.10.2021 14:36 Ответить
Патріарх зрадив Майдан?
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07.10.2021 14:36 Ответить
если человек не голодовал то єто приведет к тяжельім последствиям для организма человека. но для преступника Саакашвили я скажу - ну и хрен с ним.
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07.10.2021 15:01 Ответить
церковь - это пародия на веру
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07.10.2021 15:12 Ответить
Там такая же голодовка, как католикос - христианин.
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07.10.2021 16:03 Ответить
Саакашвили - молодец.
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08.10.2021 08:44 Ответить
 
 