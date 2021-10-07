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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Католикос-патріарх Грузії закликав Саакашвілі припинити голодування: Це не християнський вчинок

Католикос-патріарх Грузії закликав Саакашвілі припинити голодування: Це не християнський вчинок

Католикос-патріарх Грузії Ілля II направив у четвер свого секретаря до Руставської в'язницї для зустрічі з колишнім президентом Міхеілом Саакашвілі, щоб попросити і переконати його припинити розпочате минулої п'ятниці в тюремній камері голодування.

Про це повідомляє патріархія Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні з благословення католикоса-патріарха Грузії Іллі II його секретар, диякон Мікаел Ботковелі зустрівся з Міхеілом Саакашвілі в Руставському пенітенціарному закладі і передав йому благословення католикоса-патріарха. Від імені Церкви було передано прохання припинити голодовку, тому що це не християнський вчинок", - йдеться в повідомленні патріархії Грузії.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+6
Пост - не христианский поступок ?
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07.10.2021 14:24
+5
А мати сексуальні стосунки з жінкою поза шлюбом? Думаю - це більший гріх. Чи нє?
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07.10.2021 14:20
+2
"Католикос-патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку: Это не христианский поступок"
_Рили?! Поститься - антихристиански?
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07.10.2021 14:19
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"Католикос-патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку: Это не христианский поступок"
_Рили?! Поститься - антихристиански?
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07.10.2021 14:19 Відповісти
А мати сексуальні стосунки з жінкою поза шлюбом? Думаю - це більший гріх. Чи нє?
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07.10.2021 14:20 Відповісти
То любоФ...
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07.10.2021 14:24 Відповісти
Ні. Із самовбивством неможливо порівняти.
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07.10.2021 16:07 Відповісти
******, давай прєкращай голодувати, а то біля Яцько роботи непочатий край, а ти вже ж нє мАлАдой...
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07.10.2021 14:23 Відповісти
Пост - не христианский поступок ?
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07.10.2021 14:24 Відповісти
ну шо ты делаешь, патриарх? голодовка михуилу пойдёт только на пользу и здоровье. ты што, карлсону зла желаешь?
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07.10.2021 14:26 Відповісти
Пару місяців попостувати - Міхуілу тіки на пользу.
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07.10.2021 14:36 Відповісти
Патріарх зрадив Майдан?
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07.10.2021 14:36 Відповісти
если человек не голодовал то єто приведет к тяжельім последствиям для организма человека. но для преступника Саакашвили я скажу - ну и хрен с ним.
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07.10.2021 15:01 Відповісти
церковь - это пародия на веру
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07.10.2021 15:12 Відповісти
Там такая же голодовка, как католикос - христианин.
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07.10.2021 16:03 Відповісти
Саакашвили - молодец.
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08.10.2021 08:44 Відповісти
 
 