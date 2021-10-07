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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Через здоров'я Саакашвілі адвокати вимагають призначити судовий процес найближчими днями

Через здоров'я Саакашвілі адвокати вимагають призначити судовий процес найближчими днями

Влада Грузії навмисне відтягує призначення дати судового процесу над колишнім президентом країни Міхеілом Саакашвілі, щоб через голодування він фізично не зміг з'явитися в суд.

Про це заявив адвокат Дімітрі Садзаглішвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вимагаємо в найближчі дні призначення судового процесу, бо сьогодні вже сьомий день оголошеного Міхеілом Саакашвілі голодування і настає момент, коли він фізично не зможе з'явитися в суд", - сказав адвокат у четвер в ефірі опозиційного телеканалу "Мтаварі архі".

Також читайте: Про екстрадицію Саакашвілі в Україну не йдеться, з правової точки зору таке неможливо, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+8
Хоспаді! Там жиру вистачить на місяц голодування. Через кілька діб організм увійде в кетоз та почне існувати завдяки запасам жиру, а у Міхуіла його достатньо. Як то кажуть: поки товстий схудне - худий здохне.
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07.10.2021 10:42
+7
Насиров высылает клетчатые пледы...
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07.10.2021 10:39
+5
Плагиат. Но как говорится "из песни слов не выкинешь"
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07.10.2021 10:40
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Накомят через капельницу и сил прибавится...
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07.10.2021 10:37 Відповісти
Як тільки арешт, так і погіршується здоров"я.
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07.10.2021 10:39 Відповісти
Насиров высылает клетчатые пледы...
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07.10.2021 10:39 Відповісти
А как грозно Саак обвинял Насирова. Прямо пламенный борец. Ирония судьбы-злодейки. У нее очень хорошее чувство юмора
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07.10.2021 10:50 Відповісти
Може вони кайфують від цього?
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07.10.2021 10:42 Відповісти
А шо такое без элитного коньяка и вискаря, свежих устриц, фуагры и прочего.... как то пошатнулось?
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07.10.2021 10:39 Відповісти
Возможно белка на подходе... но эт ничего, прокапают
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07.10.2021 10:39 Відповісти
Плагиат. Но как говорится "из песни слов не выкинешь"
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07.10.2021 10:40 Відповісти
Уявляю цього галстукоїда на зоні. Там йому пригадають як при ньому опускали "законників".
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07.10.2021 10:40 Відповісти
А шо не треба було їх опускати?
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07.10.2021 10:41 Відповісти
та чому не треба, до них по іншому б і не дійшло, але бачиш воно так з юморком йому повернулося, тепер і його можуть.
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07.10.2021 11:11 Відповісти
А Ясько клєчате одіяло йому привезла?
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07.10.2021 10:40 Відповісти
все еормально, попустить - буде їсти. після фену ніхто не їсть
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07.10.2021 10:41 Відповісти
Еще два дня назад он смеялся и был здоров.
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07.10.2021 10:41 Відповісти
у него в зубах застрял кусок одесского шашлыка, а за щекой пакетик кокса 100грам..
для Мишки семь дней не срок.. пусть голодает дальше..
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07.10.2021 10:41 Відповісти
Хоспаді! Там жиру вистачить на місяц голодування. Через кілька діб організм увійде в кетоз та почне існувати завдяки запасам жиру, а у Міхуіла його достатньо. Як то кажуть: поки товстий схудне - худий здохне.
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07.10.2021 10:42 Відповісти
Он знал куда едет и чем это для него закончится. Нефуй теперь ныть.
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07.10.2021 10:42 Відповісти
А сколько ему еще голодать по сценарию?
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07.10.2021 10:44 Відповісти
поки меню з ресторана не принесуть замість баланди
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07.10.2021 11:12 Відповісти
Та ладно, надя хавченко, если еще помнит кто, пол-года "голодала" и приехала здоровее, чем была )
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07.10.2021 10:45 Відповісти
Так, тому що організм хитра сволота, йому коли їжу не даєш - він сам її знаходить. Замінює одне паливо на інше ( глюкозу на кетони). Кетони виробляються с запасів жиру. Мозок їх дуже ********, та і взагалі весь організм оздоровлюється завдяки аутофгіі. Ще кілька століть тому ми усі були на кето дієті і добре почувалися, поки у наше життя не прийшли легкі вуглеводи, от саме вони нас і вбивають. А Міша без цукру та аргентинського борошна не тільки схудне, а ще й оздоровиться. Тому коли хтось оголошує голодування, я за них завжди спокійна, бо знаю, що це людині піде лише на користь.

А у Гаді навіть зморшки на морді ліца зникли, вона реально помолодшала під час голодування.
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07.10.2021 11:15 Відповісти
щось не сидиться йому у рідних краях,хоче на чужбину на заробітки
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07.10.2021 10:46 Відповісти
Недоперепив під час затримання, тепер кумарить, треба борщем полікувати.
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07.10.2021 10:46 Відповісти
нє, там хінкалі і харчо
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07.10.2021 11:13 Відповісти
панкреатит замучал?
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07.10.2021 10:48 Відповісти
Судячи з сааківських об"ємів, то запасу там на третину Грузії. )))
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07.10.2021 10:54 Відповісти
Голодовка это его личные проблемы, а если все начнут голодать чтоб их дело побыстрее в суд попало.))
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07.10.2021 10:54 Відповісти
Надя!
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07.10.2021 10:55 Відповісти
Ой да ладно, вон Семенченко уже третий месяц голодает а тут всего неделя.
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07.10.2021 10:57 Відповісти
Обычное похмелье. Дайте человеку опохмелиться.
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07.10.2021 11:10 Відповісти
Кокса нема - ломік замучив. Де рєдкого Вову передозняком накриває , Міхо там прєподайот.
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07.10.2021 11:11 Відповісти
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07.10.2021 11:17 Відповісти
Странная тенденция-от отвратительной актрисы ваны, до афериста из Грузии-как только в тюрьму,так помирающими сразу становятся. Как выходят,то здоровья на воровство,наглость и покупку от элитной недвижимости до устриц в дорогих ресторанах запада появляется как по мановению палочки. Мистика просто
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07.10.2021 11:12 Відповісти
шо ж такое... недореформировал михуил свои суды получается.
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07.10.2021 11:23 Відповісти
А що? Пару днів не поїв у ресторанах і обісрався? Здоров,я пропало?)))) Жирком добре обріс, на довго хватить
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07.10.2021 11:30 Відповісти
На воле ждет жена с ножницами для бараньих яиц, чтобы "расспросить" о новой девушке Михо - депутатке Ясько. Так что Миша согласен голодать, лишь не выпустили. Жена узнала о новых похождениях "самого успешного президента Карлсона", пришлось прятаться в грузинской тюрьме.
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07.10.2021 11:38 Відповісти
Его могут и добить там.Микэ(англ.)ил держись.
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07.10.2021 12:02 Відповісти
ЧАЧА дуже калоійний напій,а Міху дві пляшки засмоктав+свій жирок+хінкалі=наші пенси ще суворіше голодують.
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07.10.2021 12:24 Відповісти
як же він з поганим здоров'ям їхав леворуцію робити, а злочини чинити здоров'я мав хороше?
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07.10.2021 13:30 Відповісти
 
 