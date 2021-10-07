Через здоров'я Саакашвілі адвокати вимагають призначити судовий процес найближчими днями

Влада Грузії навмисне відтягує призначення дати судового процесу над колишнім президентом країни Міхеілом Саакашвілі, щоб через голодування він фізично не зміг з'явитися в суд.

Про це заявив адвокат Дімітрі Садзаглішвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вимагаємо в найближчі дні призначення судового процесу, бо сьогодні вже сьомий день оголошеного Міхеілом Саакашвілі голодування і настає момент, коли він фізично не зможе з'явитися в суд", - сказав адвокат у четвер в ефірі опозиційного телеканалу "Мтаварі архі".

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.