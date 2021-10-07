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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Обстоятельства выезда Саакашвили из Украины расследуются, - спикер Госпогранслужбы Демченко

Обстоятельства выезда Саакашвили из Украины расследуются, - спикер Госпогранслужбы Демченко

Государственная пограничная служба Украины проводит служебную проверку ситуации с выездом гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"В ситуации с гражданином Украины М.Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, в каким способом он выехал за пределы Украины", - отметил он.

По его словам, в настоящее время ряд должностных лиц Южного регионального управления на время расследования и выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"Есть ли информация в базе данных о пересечении им границы я сказать не могу, ведь это персональная информация о лице", - добавил спикер.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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Автор: 

Госпогранслужба (6432) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) Демченко Андрей (284)


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Топ комментарии
+3
Я помню как эта гнида врывалась в Украину без паспорта. У него видно манечка такая - не легально границы пересекать. Посидит, может поумнеет. Хорошо что Грузия его отдавать Украине не собирается. Тут своих дармоедов - балаболов хоть отбавляй.
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07.10.2021 13:08
+1
Краще б вже мовчали.......розслідування ) та сама людина за участі ще кількох людей та нардепів раніше вчиняла прорив держкордону і ніякого покарання не понесла,Україна перетворюється на посміховисько..
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07.10.2021 13:10
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Вы не обижайтесь
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07.10.2021 13:07 Ответить
Я так понимаю, что на душевно больных он не обижается.
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07.10.2021 13:25 Ответить
А как же его лицо? Всё ещё "мужественное"?
Вы к слову, случайно не гомик?
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07.10.2021 13:26 Ответить
Когда граница немножко дырявая, всякие чудеса случаются
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07.10.2021 13:01 Ответить
Я помню как эта гнида врывалась в Украину без паспорта. У него видно манечка такая - не легально границы пересекать. Посидит, может поумнеет. Хорошо что Грузия его отдавать Украине не собирается. Тут своих дармоедов - балаболов хоть отбавляй.
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07.10.2021 13:08 Ответить
Да что там расследовать. Типичная операция ФСБ , Грузии и СБУ по заманиванию в ловушку политического противника. Как заманили , к примеру , Савинкова. Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили .
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07.10.2021 13:10 Ответить
Краще б вже мовчали.......розслідування ) та сама людина за участі ще кількох людей та нардепів раніше вчиняла прорив держкордону і ніякого покарання не понесла,Україна перетворюється на посміховисько..
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07.10.2021 13:10 Ответить
Да,да,да.... для чего тогда вертолеты, дроны, станции пеленгования на 15 киломитерз???!!!, заборы на 4 миллярда.... если можно слегка ухмыляясь, подкрутив вентилятор в жопе (а Карлсон всегда так делал, когда пересекал границу!!) спокойно ковыляя, пройтись по всем постам.....всех!!! стран.
Для чего эта тогда толпа?????.....!!!!...????...заметьте с пограничной академией, которая прошлась по Хрещатику на параде. Это с высшими пограничными знаниями...!!!!
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07.10.2021 13:24 Ответить
Проходной двор, а не граница.
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07.10.2021 13:33 Ответить
Давно пора было это чмо Саакашвили посадить в тюрьму!! Столько вреда Украине как саакашвили, никто не принёс!! Даже Янукович!! особеннно пострадало от саакашвили наше политическое лицо украины в мире!! Слава богу наконец -то свершится спаведливый грузинский суд и посадят этого барыгу, ворюгу, тирана, босяка и гада саакашвили надолго и жестко!! Слава Грузии!!
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07.10.2021 16:21 Ответить
 
 