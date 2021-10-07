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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі в тюрмі не дають матрац і телевізор, - адвокат

Саакашвілі в тюрмі не дають матрац і телевізор, - адвокат

Тюремна адміністрація спеціально створює експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі побутові проблеми.

Про це в ефірі телекомпанії Mtavari заявив адвокат Саакашвілі Георгій Гелхаурі. Сьогодні він зустрівся зі своїм підзахисним, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони створюють якомога більше проблем, щоб Саакашвілі почувався незатишно. До нього підходять вибірково, йому не дають матрац, телевізор, які він має право мати. Багато засуджених користуються цими правами в установі. У нього немає телевізора тільки тому, що він Міхеіл Саакашвілі", - сказав Гелхаурі журналістам.

Він додав, що Саакашвілі також обмежили у дзвінках по телефону і право на відвідування. В основному його відвідують юристи.

Депутат партії "Грузинська мрія", яка перебуває при владі, Іраклій Заркуа заявив, що "комфортні умови" для Саакашвілі в тюрмі створювати не будуть, пише Mtavari.

Читайте також: Саакашвілі можуть убити у в'язниці, - грузинська опозиція

"Що стосується голодування, то це його право оголосити голодування, висловити інші форми протесту ... Що стосується комфорту, вибачте, зараз, навпаки, я бачу різницю між тим, яку тюремну систему він залишив у 2012 році, і тим, у якій тюрмі він сидить зараз", - сказав Заркуа.

Він також підкреслив, що "телевізор у протоколі не передбачено", але його можуть принести родичі, а мобільні телефони видають ув'язненим за однаковим графіком. "У ньому немає нічого особливого, і йому не буде надано комфортні умови", - додав депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через здоров'я Саакашвілі адвокати вимагають призначити судовий процес найближчими днями

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+19
А мог бы в Киева в мягкой постельке Ясько цыцьки мять) От дурне)
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07.10.2021 19:03
+12
бееедненький
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07.10.2021 18:58
+8
...и нюхать кокс не дают, каратели!
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07.10.2021 19:00
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Главное, чтоб порошок для михуила был) а там и телевизор не нужен))
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07.10.2021 18:57 Відповісти
у Мышки задница как кровать двухспальная
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07.10.2021 19:03 Відповісти
Уронили Мишку на пол.

Оторвали мишке лапу.

Чтобы мишка не страдал,

Я его четвертовал.
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07.10.2021 19:11 Відповісти
бееедненький
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07.10.2021 18:58 Відповісти
А мог бы в Киева в мягкой постельке Ясько цыцьки мять) От дурне)
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07.10.2021 19:03 Відповісти
Яресько, чи как там ее)
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07.10.2021 19:04 Відповісти
Яресько - бывший министр финансов
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07.10.2021 19:08 Відповісти
Ну он парень горячий, може и Яресько тоже)
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07.10.2021 19:30 Відповісти
Вот Ясько
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07.10.2021 19:09 Відповісти
...и нюхать кокс не дают, каратели!
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07.10.2021 19:00 Відповісти
Какая разніца...
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07.10.2021 19:01 Відповісти
телевизора нет потому что Саакашвили а матраса нет потому что Михаил
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07.10.2021 19:01 Відповісти
Ну да, Міхо такий пухкенький, матрас йому ніби й не тра. Вже й не тільки коханка, а й дружина до нього не прийдуть
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07.10.2021 19:25 Відповісти
Дык без матраса с Яреськой щитильнее.
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07.10.2021 19:02 Відповісти
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07.10.2021 19:02 Відповісти
Що давати, а що ні, приймають рішення не в Тбілісі, а на мацкве.
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07.10.2021 19:02 Відповісти
а макарони вчасно отримує? чи без телевізора і макарони до рота не лізуть?
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07.10.2021 19:02 Відповісти
Так дайте ему тот телевизор....
А о розетках и антеннах разговора не было.
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07.10.2021 19:03 Відповісти
А нас українців яким боком це стосується? Питання до редакції ЦензорНЕТ, які таку дурню постять
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07.10.2021 19:03 Відповісти
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07.10.2021 19:03 Відповісти
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07.10.2021 19:04 Відповісти
Nahrena begajushchemu po krisham matras, pustj na vozduhe kachajetsia a telik, nu daite mel, narisujet na stene i pustj smotrit.
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07.10.2021 19:05 Відповісти
как я люблю разбирать твои пиктограммы.... лайк!
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07.10.2021 19:10 Відповісти
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07.10.2021 19:11 Відповісти
у тебя опять клавиатуру с русской раскладкой отобрали?
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07.10.2021 19:13 Відповісти
vremenno, plohoi doktor hodit, terpetj ne mozhet vsio chto pohozh na sruskoje
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07.10.2021 19:29 Відповісти
плохой доктор? венеролог что ли?
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07.10.2021 19:32 Відповісти
вот быриги
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07.10.2021 19:06 Відповісти
но дают Ясько и комментировать пост о нём жены
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07.10.2021 19:06 Відповісти
А труси і шкарпетки дають???
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07.10.2021 19:06 Відповісти
нет, но сбор уже обьявили
тячевские повстанцы оформляют загранпаспорта
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07.10.2021 19:11 Відповісти
а грев, грев колумбийский есть?
в конечном итоге ето самое главное - ето топливо карлсонов и клованов.
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07.10.2021 19:09 Відповісти
Ну матрас согласен но чтоб в тюрьме должны давать телевизор впервые слышу.
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07.10.2021 19:09 Відповісти
обыкновенный фошизм
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07.10.2021 19:12 Відповісти
не найдеть Миша тут сочуствия...
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07.10.2021 19:14 Відповісти
Какой ужас! Это просто бесчеловечно. Где проститутки и джакузи? Что же это делается?!
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07.10.2021 19:16 Відповісти
👍🏼😀😀😀
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07.10.2021 19:26 Відповісти
а ты как в фильме "законопослушный гражданин" предложи лягавым, что то в замен!)
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07.10.2021 19:16 Відповісти
Альфред Юхимович. (до Роже Городі) А бацилу даватимуть?
Роже Городі. Нє. Бацила тільки в Бога і в начальства!

©
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07.10.2021 19:22 Відповісти
Невже Ясько невзмозі приволокти для коханого матрац і телевізор ?😂
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07.10.2021 19:23 Відповісти
А что жена передать матрас не может?
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07.10.2021 19:23 Відповісти
До нього приіхала слуга урода , пані Ясько , а не дружина ☹️
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07.10.2021 19:25 Відповісти
Ясько слуга, а то жена
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07.10.2021 20:04 Відповісти
Коли жена далеко, то й слуга згодиться -- нехай свиняче аби гаряче.
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07.10.2021 21:09 Відповісти
Матрас и телевизор - это набор диванного експерта.
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07.10.2021 19:31 Відповісти
...бедняга
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07.10.2021 19:31 Відповісти
Мда...Много тут собралось...Людей пока не увидел.
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07.10.2021 19:33 Відповісти
Что-то он чувствует, поэтому и свалил из Украины. Видимо, грузинская тюрьма - лучший выбор, чем то, что будет в Украине.
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07.10.2021 19:51 Відповісти
Карлсону потрібно варення а не телевізор і матрас.
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07.10.2021 19:55 Відповісти
А булку з маслом!
А х*у ему в ж*пу!
Вот ето ми і делаем!
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07.10.2021 19:56 Відповісти
А Яресько навіщо???
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07.10.2021 21:58 Відповісти
а тeлiк мається на увазi з каналами чи просто ящик?
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07.10.2021 22:19 Відповісти
почему кацапы, лднр и всякая подкацапная шваль не любят Саакашвили?
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08.10.2021 09:29 Відповісти
 
 