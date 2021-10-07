Саакашвілі в тюрмі не дають матрац і телевізор, - адвокат

Тюремна адміністрація спеціально створює експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі побутові проблеми.

Про це в ефірі телекомпанії Mtavari заявив адвокат Саакашвілі Георгій Гелхаурі. Сьогодні він зустрівся зі своїм підзахисним, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони створюють якомога більше проблем, щоб Саакашвілі почувався незатишно. До нього підходять вибірково, йому не дають матрац, телевізор, які він має право мати. Багато засуджених користуються цими правами в установі. У нього немає телевізора тільки тому, що він Міхеіл Саакашвілі", - сказав Гелхаурі журналістам.

Він додав, що Саакашвілі також обмежили у дзвінках по телефону і право на відвідування. В основному його відвідують юристи.

Депутат партії "Грузинська мрія", яка перебуває при владі, Іраклій Заркуа заявив, що "комфортні умови" для Саакашвілі в тюрмі створювати не будуть, пише Mtavari.

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"Що стосується голодування, то це його право оголосити голодування, висловити інші форми протесту ... Що стосується комфорту, вибачте, зараз, навпаки, я бачу різницю між тим, яку тюремну систему він залишив у 2012 році, і тим, у якій тюрмі він сидить зараз", - сказав Заркуа.

Він також підкреслив, що "телевізор у протоколі не передбачено", але його можуть принести родичі, а мобільні телефони видають ув'язненим за однаковим графіком. "У ньому немає нічого особливого, і йому не буде надано комфортні умови", - додав депутат.

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