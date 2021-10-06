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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі можуть убити у в'язниці, - грузинська опозиція

Саакашвілі можуть убити у в'язниці, - грузинська опозиція

Лідерка опозиційної партії "Закон і справедливість" Тіка Чарквіані звернулася до акредитованих у Грузії послів з проханням запобігти вбивству експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене є незаперечна інформація, що Саакашвілі мають намір ліквідувати в тюрмі і це відбувається на підставі тиску спецслужб Росії на своїх грузинських колег. За нашою інформацією, в найближчі дні Саакашвілі мають намір ввести в несвідомий стан, а потім ліквідувати. Ми хочемо, щоб дипломати, акредитовані в Грузії, терміново відвідали президента Саакашвілі і запобігли його вбивство", - сказала Чарквіані на брифінгу у вівторок.

Вона додала, що в найближчі два дні в Тбілісі відбудеться "грандіозний" мітинг на підтримку Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна захищатиме Саакашвілі, він наш громадянин, - Кулеба

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+13
...и изнасиловать !

ужас! ужас! ужас!
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06.10.2021 15:35
+11
мы бы были интеллигентными и добрыми людьми если бы он не поддержал явного врага украинства Зелю, который уже принес и принесет на много больше вреда и горя нашей стране и нам..
- поэтому в этом случае сантименты нах

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06.10.2021 15:50
+7
Хотелось бы спросить кому он нах. нужен
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06.10.2021 15:36
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не с нашим счастьем
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06.10.2021 15:35 Відповісти
НАДО ДАТЬ ЕМУ ПАРАБЕЛЛУМ)
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06.10.2021 15:57 Відповісти
та чому, навпаки, ніхто його вбивати не буде, він набагато смішніше виглядає поки сидить, а вбити, це зробити хєроєм мучеником.
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06.10.2021 21:41 Відповісти
...и изнасиловать !

ужас! ужас! ужас!
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06.10.2021 15:35 Відповісти
кто-то же должен ему ясько заменять
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06.10.2021 15:50 Відповісти
Хотелось бы спросить кому он нах. нужен
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06.10.2021 15:36 Відповісти
Оставим этот вопрос для сокамерников
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06.10.2021 15:37 Відповісти
Кто еще не ... был в президенте,в очередь!
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06.10.2021 15:40 Відповісти
михуил на всех углах кричал, что первый враг *****. можно догадаться с трёх раз кого будет обвинять его партейка.
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06.10.2021 15:40 Відповісти
та він вже приїхав в тюрму убітий в жопу))
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06.10.2021 15:36 Відповісти
Не знаю як щодо вбити, а от якщо його посадять не в однушку, то місце під шконкою в гаремі йому гарантовано!
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06.10.2021 15:36 Відповісти
ему чё, строгача дадут?
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06.10.2021 15:36 Відповісти
И клетчатое одеяло не забудьте.
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06.10.2021 15:38 Відповісти
В Грузії таких немає, треба з України передати. Чи Ясько привезла?
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06.10.2021 15:41 Відповісти
дiйсно! де картата ковдра?
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06.10.2021 15:42 Відповісти
Або ізнасілувать
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06.10.2021 15:38 Відповісти
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06.10.2021 21:05 Відповісти
Могут. И сказать ,что кокоином обнюхался. Здесь в такое поверят.
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06.10.2021 15:39 Відповісти
2.0
Можна вже побачити б/я паспорт михуїла вже?
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06.10.2021 15:40 Відповісти
Ога. А еще они будут заставлять его нюхать кокс и всячески морально разлагать.

Опозиция пытается сделать из Карлсона жертву режима.
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06.10.2021 15:40 Відповісти
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06.10.2021 15:46 Відповісти
В тюрмі менша ймовірність, що його вб'ють.
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06.10.2021 15:41 Відповісти
Злорадство зашкалює, а всі тут інтелігенти. Його не захищаю, але будьте людьми.
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06.10.2021 15:41 Відповісти
мы бы были интеллигентными и добрыми людьми если бы он не поддержал явного врага украинства Зелю, который уже принес и принесет на много больше вреда и горя нашей стране и нам..
- поэтому в этом случае сантименты нах

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06.10.2021 15:50 Відповісти
Западу не нравится нынешняя грузинская власть. Фактически они курируют Саакашвили. Украине стоит хотя бы сделать вид что он не безразличен. Судя по высосанным из пальца оффшорам Запад действительно показал Зеленскому черную метку, вместе с другими плохими мальчиками.
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06.10.2021 15:42 Відповісти
А почему из пальца? Бубачка где только не сосала.
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06.10.2021 15:54 Відповісти
Высосанным из пальца офшорам???ну да ,вас ,кацапов,пуйло доит ,но вы "не замечаете"- у нас без последствий зекрысе приват не пройдет -сядет,мразь.
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06.10.2021 16:12 Відповісти
Да никто не сядет, и вообще ничего не будет. С Порошенко тоже было много шума, а в итоге только воздух немного попортили.
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06.10.2021 16:23 Відповісти
Порошенко -3000баксов и не с привата и налоги все заплачены Украине)не отмажете зелёную макаку )
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06.10.2021 16:27 Відповісти
Надо быть реалистами, чтобы потом сильно не разочаровываться.
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06.10.2021 16:33 Відповісти
Та овоч тоже так думав )
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06.10.2021 16:45 Відповісти
Напевно -ні.....
Багаттттющі проблеми будуть для Грузії...
Хоч, током вб'є_ аккумулятор на голову впаде..
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06.10.2021 15:42 Відповісти
його трабли. його туди нiхто нe гнав
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06.10.2021 15:42 Відповісти
Да ,но ведь могут и не убить а значит не всё так плохо ...
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06.10.2021 15:43 Відповісти
А зачем убивать?
Есть хоть условно обьективная причина?
Или там кроме популизма, больше ничего нет?
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06.10.2021 15:43 Відповісти
Он думал, что и в Грузии можно побегать по крышам и закрыть все проблемы.
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06.10.2021 15:43 Відповісти
читаю и просто ЖАХ, что вы несёте.....?((
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06.10.2021 15:50 Відповісти
И что "мы" несем? Чувак нелегально выехал из Украины и так же нелегально въехал в Грузию. Пару лет тому назад прорывался через границу Украины так же нелегально. Уже за это его надо судить. Вообще Миша берега попутал и плевать хотел на законы. Заслужил.
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06.10.2021 17:29 Відповісти
возможно и да! но не в таких же высказываниях ..такое впечатление что читаешь посты не взрослых рассудительных людей .а школьников или просто ... детей....вот и всё что я имел ввиду...
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06.10.2021 18:38 Відповісти
Незай на ніч запускає пропелер й зависає під стелею...
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06.10.2021 15:52 Відповісти
А керосин кто будет ему передавать?
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06.10.2021 15:56 Відповісти
Він жеж на плюшках працює... - та «закохана дівчинка хіба не напекла???
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06.10.2021 15:59 Відповісти
а потом изнасиловать!
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06.10.2021 15:52 Відповісти
Ой вэй!
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06.10.2021 15:54 Відповісти
Якась манія величі у Міхо і його прихильників! Насправді він нікому і нах не потрібен-збитий льотчик! Ні в Україні -ні на своїй Батьківщині! Бла бла бла і бе бе бе суцільне!
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06.10.2021 16:03 Відповісти
Кому он нахер нужен..... Сбитый летчик
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06.10.2021 16:05 Відповісти
Хіба що від ломки здохне.
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06.10.2021 16:15 Відповісти
..злые вы..
не фанат Саак.., особенно за его сотрудничество с зекомандОй аниматоров-аматоров и прочими мУтками...
но неплохо, изнутри почти, знал нищую-суперкоррупционную-воровскую Грузию ДО Михо и все мы видели Грузию После реформ Бендукидзе-Саакашвили и помощи США - а они заметны..
так что пусть экспрезидент будет жив-здоров, а виноват - пусть отвечает по закону, а не по заказу..
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06.10.2021 16:25 Відповісти
Та і в нас кой-кого можуть вбити у в'язниці, спочатку правда будуть довго любити. Потрібно було бути людиною на високій посаді і ні в кого не буде такого бажання.
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06.10.2021 16:50 Відповісти
могут убить? да и хер на него!
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06.10.2021 17:09 Відповісти
Саакашвили и Зеленский близнецы, оба пришли к Власти как популисты.
Ненависть к Саакашвили зашкаливает: коррупция, нарушение Конституции, издевательства над политическими конкурентами, убийство ...
Зеленского ждет такая же участь, поэтому он строит авторитарное управление, а это надолго в кресле, как видно, по России...
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06.10.2021 17:55 Відповісти
Та нефиг делать!Земля налетела на ось.Безнаказанность режимов,толкает их на более гнусные преступления.И тут уже Запад никак не отмахнётся.С вашего соучастия злу,происходят эти вещи.И если Мишико загнётся,как лидер демомира,это пойдёт плюсиком автократиям и они станут ещё сильней
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06.10.2021 18:55 Відповісти
К сожалению, это правда.
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07.10.2021 06:48 Відповісти
 
 