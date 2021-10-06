Саакашвілі можуть убити у в'язниці, - грузинська опозиція
Лідерка опозиційної партії "Закон і справедливість" Тіка Чарквіані звернулася до акредитованих у Грузії послів з проханням запобігти вбивству експрезидента Міхеіла Саакашвілі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У мене є незаперечна інформація, що Саакашвілі мають намір ліквідувати в тюрмі і це відбувається на підставі тиску спецслужб Росії на своїх грузинських колег. За нашою інформацією, в найближчі дні Саакашвілі мають намір ввести в несвідомий стан, а потім ліквідувати. Ми хочемо, щоб дипломати, акредитовані в Грузії, терміново відвідали президента Саакашвілі і запобігли його вбивство", - сказала Чарквіані на брифінгу у вівторок.
Вона додала, що в найближчі два дні в Тбілісі відбудеться "грандіозний" мітинг на підтримку Саакашвілі.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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ужас! ужас! ужас!
Можна вже побачити б/я паспорт михуїла вже?
Опозиция пытается сделать из Карлсона жертву режима.
- поэтому в этом случае сантименты нах
Багаттттющі проблеми будуть для Грузії...
Хоч, током вб'є_ аккумулятор на голову впаде..
Есть хоть условно обьективная причина?
Или там кроме популизма, больше ничего нет?
не фанат Саак.., особенно за его сотрудничество с зекомандОй аниматоров-аматоров и прочими мУтками...
но неплохо, изнутри почти, знал нищую-суперкоррупционную-воровскую Грузию ДО Михо и все мы видели Грузию После реформ Бендукидзе-Саакашвили и помощи США - а они заметны..
так что пусть экспрезидент будет жив-здоров, а виноват - пусть отвечает по закону, а не по заказу..
Ненависть к Саакашвили зашкаливает: коррупция, нарушение Конституции, издевательства над политическими конкурентами, убийство ...
Зеленского ждет такая же участь, поэтому он строит авторитарное управление, а это надолго в кресле, как видно, по России...