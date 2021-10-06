Саакашвілі можуть убити у в'язниці, - грузинська опозиція

Лідерка опозиційної партії "Закон і справедливість" Тіка Чарквіані звернулася до акредитованих у Грузії послів з проханням запобігти вбивству експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене є незаперечна інформація, що Саакашвілі мають намір ліквідувати в тюрмі і це відбувається на підставі тиску спецслужб Росії на своїх грузинських колег. За нашою інформацією, в найближчі дні Саакашвілі мають намір ввести в несвідомий стан, а потім ліквідувати. Ми хочемо, щоб дипломати, акредитовані в Грузії, терміново відвідали президента Саакашвілі і запобігли його вбивство", - сказала Чарквіані на брифінгу у вівторок.

Вона додала, що в найближчі два дні в Тбілісі відбудеться "грандіозний" мітинг на підтримку Саакашвілі.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.