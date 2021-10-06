УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11808 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
3 751 90

Україна захищатиме Саакашвілі, він наш громадянин, - Кулеба

Україна захищатиме Саакашвілі, він наш громадянин, - Кулеба

Затриманий у Грузії Міхеіл Саакашвілі як громадянин України отримає повну підтримку і захист з боку українських консульських служб.

Як інформує Цензор.НЕТ, в цьому запевнив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.

"Позиція Української держави така: незалежно від прізвища і соціального статусу громадянин України користується повною підтримкою і захистом України у будь-якій точці світу. Тому пану Саакашвілі надається той самий обсяг консульського сприяння і допомоги від Української держави, який надається іншому громадянину, котрий потрапляє в халепу за кордоном", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що подальші дії залежатимуть від того, які процесуальні кроки робитиме грузинська влада щодо Саакашвілі.

"Але ми його захищатимемо, оскільки він наш громадянин", - резюмував глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер парламенту Грузії Кучава вирушив в Україну на тлі ситуації з Саакашвілі

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1844) затримання (4339) Саакашвілі Міхеіл (2155) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Позиция украинского государства такова: независимо от фамилии и социального статуса гражданин Украины пользуется полной поддержкой и защитой Украины в любой точке мира.

Интересно, а где был кулеба, когда Ярослав Журавель, несколько дней умирал раненный в поле...
показати весь коментар
06.10.2021 14:23
+23
если Карлсон гражданин Украины, тогда он ехал вмешиваться во внутренние дела другого государства

это уголовно наказуемо в любой стране
показати весь коментар
06.10.2021 14:27
+19
показати весь коментар
06.10.2021 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ваще то он не для того туда ехал. Во вторых - зачем он вам ? Вы его ставили на должностя,где решение сам не примешь. Чтобы вас не зашкварил.
показати весь коментар
06.10.2021 14:21 Відповісти
если Карлсон гражданин Украины, тогда он ехал вмешиваться во внутренние дела другого государства

это уголовно наказуемо в любой стране
показати весь коментар
06.10.2021 14:27 Відповісти
Он ехал помочь Грузии избавиться от влияния кацапов.
показати весь коментар
06.10.2021 14:30 Відповісти
это - внутреннее дело Грузии

пусть Мишка-шатун посидит на цепи и отдохнет
показати весь коментар
06.10.2021 14:34 Відповісти
Это дело любого нормального. Избавлять мир от кацапов.
показати весь коментар
06.10.2021 14:35 Відповісти
Это дело грузина избавлять Грузию от кацапов,а саак ,насколько я помню,орал,что он украинец....вот если бы у них военные действия возобновились -тогда да
показати весь коментар
06.10.2021 14:41 Відповісти
Глупости какие то. Это получается я,допустим живя в США, должен не обращать внимания на беды украинцев ?
показати весь коментар
06.10.2021 14:43 Відповісти
Ну и где вы живёте в США?Я ,например,жила в пригороде Сакраменто,в Эльдорадо хилс
показати весь коментар
06.10.2021 14:49 Відповісти
Это был обычный пример для доходчивости )) Мог написать и в Молдове или Белоруссии. Если Вам США так слух режет.
показати весь коментар
06.10.2021 14:51 Відповісти
Как мне может резать слух США если я там жила?)но в Молдове и БеларуСи нет -что ж вы так ,рашки,палитесь -прям на прямом месте...
показати весь коментар
06.10.2021 14:55 Відповісти
Я не знаю как там правильно это называется. Смысл понятен и дураку. Ловить шпионов на таких ошибках,это второй совок )) Тем более я пороль знаю - Крым -это Украина ))
показати весь коментар
06.10.2021 14:59 Відповісти
Крым -Украина,а Беларусь не Белоруссия
показати весь коментар
06.10.2021 15:11 Відповісти
Европарламент объявил «Северный поток-2» непригодным для сертификации

У газового регулятора есть время до января, чтобы рассмотреть ходатайство. Но европарламентарии уверены, что рассматривать нечего.

«Структура компании не гарантирует независимость от оператора в лице «Газпрома», ключевого и доминрующего поставщика газа», а ее сертификация «поставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в ЕС», говорится в письме, которое https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-05/eu-lawmakers-voice-******-over-approval-for-russian-gas-link цитирует Bloomberg .
показати весь коментар
06.10.2021 14:30 Відповісти
кажется дурноголовую кулебу под дулом пистолета заставляют говорить и придумывать подобные глупости!
показати весь коментар
06.10.2021 14:34 Відповісти
он не "наш" гражданин, г-н Кулеба, он ваш
показати весь коментар
06.10.2021 14:21 Відповісти
Позиция украинского государства такова: независимо от фамилии и социального статуса гражданин Украины пользуется полной поддержкой и защитой Украины в любой точке мира.

Интересно, а где был кулеба, когда Ярослав Журавель, несколько дней умирал раненный в поле...
показати весь коментар
06.10.2021 14:23 Відповісти
А ты где был?
показати весь коментар
06.10.2021 14:49 Відповісти
Кулєбяка, а є законодавчо встановлена домовленність між країнами про подвійне громадянство між двома країнами? А так , ти все більше схожий стаєш на ЗЕлених фєйкомьотов
ДОРЕЧІ А ДЕ ЄРМАК? НЕ СВИТИТСЯ ШАБ НЄ РАЗДРАЖАТЬ, ЧИ ШАБ ВОВА ПОВНІСТЮ НІС ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕВОРОТ У ВР ?
Й ще цікавинка- ********* сьогодні теж як завжди , полощуть тільки Кулебу й ні слова про переворот у ВР...
показати весь коментар
06.10.2021 14:25 Відповісти
Да пошел он в #ОПУ. Кто он такой, что б его защищать? Подбарыжник зеленского!!!
показати весь коментар
06.10.2021 14:21 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2021 14:31 Відповісти
Он же вроде сам указал на себя спецслужбам ))
показати весь коментар
06.10.2021 14:39 Відповісти
Вот именно -вроде)))
показати весь коментар
06.10.2021 14:43 Відповісти
А как же зе-чиновникам бесплатно мотаться в Грузию попить винца под видом защиты наших граждан!?
Отож....
показати весь коментар
06.10.2021 14:33 Відповісти
Балабол, откуда взял, что бесплатно попить винца, это все равно что я скажу что видел вчера тебя наложившим в штаны.
показати весь коментар
06.10.2021 14:52 Відповісти
А он вообще украинец -как он тут волал...просто не понятно чего грузины украинца в презы выбирали...косил под грузина,*****...
показати весь коментар
06.10.2021 14:21 Відповісти
Сама ты *****, да еще с вавкой в мозгу, он грузин с украинским паспортом.
показати весь коментар
06.10.2021 14:54 Відповісти
Чего ж не с грузинским ,***** без вавки?)))
показати весь коментар
06.10.2021 14:57 Відповісти
Видно у тебя в голове не одна вавка, а по одной большой в каждом полушарии!
показати весь коментар
06.10.2021 15:09 Відповісти
называется - не было печали, купила баба порося..😬
Зеля дал ему гражданство - пускай лично и ездит по судам и не втягивает страну в аферу....
показати весь коментар
06.10.2021 14:22 Відповісти
кулебу не слышно было пару дней и ломка началась - нашел что высрать...
показати весь коментар
06.10.2021 14:22 Відповісти
Ага, ваш...но не наш. Давай, михо, досвидания!
показати весь коментар
06.10.2021 14:22 Відповісти
Від таких громадян крім проблем нічого корисного нема!!!!Нах.....Нах...Нах..!!!!!!!!
показати весь коментар
06.10.2021 14:23 Відповісти
....І ще, стільки криміналу з Грузії ніколи не було поки оце не приїхало в Україну!!!!!!!
показати весь коментар
06.10.2021 14:25 Відповісти
Сам ты ОЦЕ, пнх, пнх, пнх!
показати весь коментар
06.10.2021 14:55 Відповісти
А что там с офшорами зе и шоблы? Заспамили уже СМИ мусором?!
показати весь коментар
06.10.2021 14:23 Відповісти

показати весь коментар
06.10.2021 14:24 Відповісти
''Немножко ''поднадоели его фокусы
Пользы с него никакой
Одни общественные скандалы -- для пиара
показати весь коментар
06.10.2021 14:25 Відповісти
ну да, поехал вна зону.... может реально хотел опять революцию?
прямо как дебил руснявый Навальный. но у Михо там стопиццот сторонников, а у Навальника - миллион дурачков диванных
показати весь коментар
06.10.2021 14:31 Відповісти
Для оправдания твоих тупых рассуждений про Навального и Сааакашвили ты должен написать ПТНПНХ или поставить лайк на моё сообщение.
показати весь коментар
06.10.2021 14:59 Відповісти
а че воров в законе постоянно выдворяют, они тоже граждане
показати весь коментар
06.10.2021 14:26 Відповісти
походу, у Михуила был роман не только с Лизкой Ясько..
показати весь коментар
06.10.2021 14:26 Відповісти
сулугуни заявил что даст показания на ваву консулу вот и всё
показати весь коментар
06.10.2021 14:26 Відповісти
Слышь,Кулебяка,он не в беду попал,а его настигло правосудие.Когда ваше зеленое кодло будут судить-это бедой тоже назвать нельзя.
показати весь коментар
06.10.2021 14:28 Відповісти
Це буде велика радість для українців
показати весь коментар
06.10.2021 14:40 Відповісти
Британия тоже защищала.... Путин злобно оскалился и давай опять торговать.
Если докажут шо Мишка незаконно ... ну как всегда, кормой повредился самолет и перешел границу как арбуз))
Что защищать то нарушителя границ? дежурнуя фраза - будем донимать консула шоб Мише принесли борща. А консул такой:

чет не найду картинку, ну - толстый мужлан с коктейлем и с грузином, ой, с грузинкой и вопрос(Шо?)
показати весь коментар
06.10.2021 14:29 Відповісти
купила баба порося ...
показати весь коментар
06.10.2021 14:29 Відповісти
Йди вмийся Куляба...Сидітиме ****** ,поки сива борода до пупа не виросте.
показати весь коментар
06.10.2021 14:30 Відповісти
Кулеба каже діло, то наша біда! Ох повЕзло йОму бути українцем, повЕзло...
показати весь коментар
06.10.2021 14:30 Відповісти
а хіба це не привід позбутися такого громадянина?
показати весь коментар
06.10.2021 14:32 Відповісти
Від чого захищати, дебіли? Від відповідальності в країні, де він президентом заробив собі на термін?
показати весь коментар
06.10.2021 14:32 Відповісти
Кулєба, а у Міхо є грузинське громадянство?
Якщо так, то чого ви лізете? Адже громадянина Грузії заарештували на території Грузії і звинувачують у злочинах, що були скоєні ним на території Грузії. Де тут Україна?
показати весь коментар
06.10.2021 14:36 Відповісти
Гражданин Украины непонятно как убегает из Украины и непонятен как попадает в другую страну..а президент его будет защищать. Значит всем нам так можно делать
показати весь коментар
06.10.2021 14:36 Відповісти
а при бют с косатой уже на прорыв в Грузии пошли нога володька с редута вылез с вомбатом из сизо
показати весь коментар
06.10.2021 14:37 Відповісти
Чому наш громодянин поїхав в дружню до нас країну робити революцію причому незаконно перетнувши два кордони ?
показати весь коментар
06.10.2021 14:38 Відповісти
Чому два ?
показати весь коментар
06.10.2021 14:56 Відповісти
мы -власть - его будем защищать.- Это вряд ли. Для власти Михрютка не иначе как террорист: Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год. И Грузия терроризм Михрютки подтверждает. По данным наших спецслужб, Саакашвили и его команда планировали убийство нескольких оппозиционеров и беспорядки, - премьер Грузии Гарибашвили
показати весь коментар
06.10.2021 14:39 Відповісти
Саакашвили как гражданин Украины получит полную поддержку и защиту со стороны украинских консульских служб. Поддержку. Но судьбу его решит грузинский суд за преступления, которые он совершил в Грузии, и сидеть будет он в Грузии. В частности благодаря Саакашвили в Грузии почти истреблена коррупция, и благодаря его усилиям сам он будет сидеть по полной. Такая практика принята в цивилизованных странах.
показати весь коментар
06.10.2021 14:40 Відповісти
У нас бы такие преступления совершал, Украина была бы уже как Франция по ВВП. Хочу увидеть ответ на вопрос: Тут все такие тупые или порохоботы?
показати весь коментар
06.10.2021 15:04 Відповісти
За правильный ответ вас тут забанят, догадайтесь сами
показати весь коментар
06.10.2021 15:28 Відповісти
А ти хто, *********** бог сонця???? що ти тут несеш про свого міху????? задрал твій міхо всіх, не знали як його бозбутися, так він сам вирішив цю проблему, сам нехай і вирішує, а ти не пиз.....ів би тут а шуруй в Грузію і там захищай свого улюбленця!!!!!
показати весь коментар
06.10.2021 15:49 Відповісти
Внебрачный внук Че Гевары.
показати весь коментар
06.10.2021 14:46 Відповісти
Саакашвілі достойний громадянин України і вірний син грузинського народу не зміг його купити кращий друг кума )(уйла мєдвєдчука і сєпара труханова ні посадами ні громадянством.
показати весь коментар
06.10.2021 14:46 Відповісти
Употребляешь?
показати весь коментар
06.10.2021 14:48 Відповісти
Защитнички так себе... Лучше бы без них, дороже, тьфу, дольше выйдет.
показати весь коментар
06.10.2021 14:47 Відповісти
Літр Hankey Bannister всосал, і водярою догнався. Ефективний реформатор, одразу видно. Поки рюмаху не допив, з за столу не вийшов:https://twitter.com/i/status/1445349034902835205
показати весь коментар
06.10.2021 14:48 Відповісти
походу в Украине только один ценный для зекомандЫ гражданин..
вы бы, зебилы, ещё войну объявили Грузии за кобеля депутаны Ясько.. ...(
показати весь коментар
06.10.2021 14:49 Відповісти
А когда освободите, не забудьте в сраку его розцеловать. Клоуны конченные. Военнопленных освобождайте. Задрали уже с этим толстым жирдяем...
показати весь коментар
06.10.2021 14:54 Відповісти
Минуточку!!! Это специалист по простым реформам украинского борща незаконно пересек границу ДВУХ стран, сначала украинскую!!!!!?????, а как вообще такое возможно????, а потом грузинскую, причем его любезно остановил грузинский полицейский и пожелал счастливого пути!!!! Вы для чего его будете защищать, для судебного разбирательства потом на Украине???
Или это очередная перелетная промоакция СБУ типа Моссад-Грузия, а может,..токо смотреть в глаза, в глаза смотреть, .....легкий романтический союз двух пламенных сердец, которых окрылило уличное приготовление чахохбили.
показати весь коментар
06.10.2021 14:58 Відповісти
Питання - нащо він туди поїхав ? Здаватися ??
показати весь коментар
06.10.2021 15:00 Відповісти
Президент України в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство. Джерело:
Так у нього є два громадянства ??
показати весь коментар
06.10.2021 14:59 Відповісти
А где ты прочитал, про два громадянства? Не рисуйся более умным чем есть на самом деле.
показати весь коментар
06.10.2021 15:13 Відповісти
А жители Донбасса, а Медведчук, а Гужва,а.... и многие многие другие. Урод
показати весь коментар
06.10.2021 15:10 Відповісти
Трохи про карму

показати весь коментар
06.10.2021 15:14 Відповісти
Вывод, меньше надо п*здеть и больше делать!
показати весь коментар
06.10.2021 15:30 Відповісти
Не то. Хто риє яму ближньому, той впаде в неї
Притчі 26:27
показати весь коментар
06.10.2021 15:40 Відповісти
За всяким добрым делом следует наказание
Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.(1 Пет. 2, 20, 21).
показати весь коментар
06.10.2021 16:02 Відповісти
звісно потрібно захищать раз вже наш. але треба далі не розкидатися громадянством роздаючи його аби кому
показати весь коментар
06.10.2021 15:15 Відповісти
Не варто турбуватися. Якби ще від нього не прийшлося захищатися варто лише ЗЕ скасувати указ про надання українського громадянства.
показати весь коментар
06.10.2021 15:29 Відповісти
Ліньки іти шукати, але криворізький "юрист" там накрутив.
Якщо не помиляюся, блазень просто скасував указ ПП, а не видав свій.

Порошенко все правильно зробив, по закону, тому апатрид дуже голосно кричав, що доведе через суд і звинувачував Порошенка у =незаконному позбавленні= його громадянства. Але так ніколи того не зробив, бо йому явно популярно пояснили, що шансів у нього нема. Я прям лайк ПП за це поставила. Більше того, він поступив по-людськи, незважаючи на те, як по-свинськи поводилося це чмо і що верзло.

Багато хто купився на ці зверески і посилався лише на Конституцію України. Але є ще закон України про Громадянство.

Тільки тля "повернула" істерику громадянство, навіть на форумі народ писав, що це зіграє проти і одного, і другого. Бо треба було все зробити інакше, по процедурі.

Зараз вся увага звернена власне на сам факт затримання персонажа. Але, думаю, хтось мав би повернутися у 2019 і освіжити цей епізод. Я не юрист. Проте якщо хтось притомний і професійний (у зе-зграї таких нема, але загалом є) розбере ситуацію, можуть якраз бути проблеми з визнанням того "повернення громадянства" і "діяч" знову стане апатридом.
показати весь коментар
07.10.2021 04:36 Відповісти
Тройной озабоченностью
показати весь коментар
06.10.2021 15:37 Відповісти
желаю всем защитникам Саакашвили по полной напиться его лайна. . . вперед придурки. .
показати весь коментар
06.10.2021 15:39 Відповісти
Я так понял, что это последняя проблема в стране?
показати весь коментар
06.10.2021 16:52 Відповісти
Гребаный стыд 😡 с какого перепуга он Украинский гражданин , шито все белыми нитками😡
показати весь коментар
06.10.2021 17:45 Відповісти
Всё правильно.Тот кто отдаёт власть на демократических выборах и не пытается её узурпировать,наш гражданин.И не только наш,но и всего демократического мира.Каждая демократия возьмёт себе кусочек Мишико с разрешения Ясько конечно
показати весь коментар
06.10.2021 18:04 Відповісти
Думаю на Ваше предложение "взять себе кусочек Мишико" да еще "с разрешения Ясько" откликнутся только любители вкуса сулугуни.
показати весь коментар
06.10.2021 18:41 Відповісти
Тут другое.Москали жрут не разбирая
показати весь коментар
06.10.2021 18:46 Відповісти
Правильная позиция.
Интересно, что кацапы и подкацапники, ворюги всех мастей ненавидят Саакашвили.
показати весь коментар
07.10.2021 06:08 Відповісти
 
 