Украина будет защищать Саакашвили, он наш гражданин, - Кулеба

Задержанный в Грузии Михеил Саакашвили как гражданин Украины получит полную поддержку и защиту со стороны украинских консульских служб.

Как информирует Цензор.НЕТ, в этом заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.

"Позиция украинского государства такова: независимо от фамилии и социального статуса гражданин Украины пользуется полной поддержкой и защитой Украины в любой точке мира. Поэтому господину Саакашвили предоставляется тот же объем консульского содействия и помощи от Украинского государства, который предоставляется другому гражданину, попавшему в беду за границей", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от того, какие процессуальные шаги будут делать грузинские власти в отношении Саакашвили.

"Но мы его будем защищать, поскольку он наш гражданин", - резюмировал глава МИД.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.