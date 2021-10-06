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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (3175) задержание (6651) Саакашвили (3210) Кулеба Дмитрий (2880)

Украина будет защищать Саакашвили, он наш гражданин, - Кулеба

Украина будет защищать Саакашвили, он наш гражданин, - Кулеба

Задержанный в Грузии Михеил Саакашвили как гражданин Украины получит полную поддержку и защиту со стороны украинских консульских служб.

Как информирует Цензор.НЕТ, в этом заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.

"Позиция украинского государства такова: независимо от фамилии и социального статуса гражданин Украины пользуется полной поддержкой и защитой Украины в любой точке мира. Поэтому господину Саакашвили предоставляется тот же объем консульского содействия и помощи от Украинского государства, который предоставляется другому гражданину, попавшему в беду за границей", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от того, какие процессуальные шаги будут делать грузинские власти в отношении Саакашвили.

"Но мы его будем защищать, поскольку он наш гражданин", - резюмировал глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер парламента Грузии Кучава отправился в Украину на фоне ситуации с Саакашвили

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия Саакашвили анонсирует масштабные протесты в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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Топ комментарии
+23
Позиция украинского государства такова: независимо от фамилии и социального статуса гражданин Украины пользуется полной поддержкой и защитой Украины в любой точке мира.

Интересно, а где был кулеба, когда Ярослав Журавель, несколько дней умирал раненный в поле...
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06.10.2021 14:23
+23
если Карлсон гражданин Украины, тогда он ехал вмешиваться во внутренние дела другого государства

это уголовно наказуемо в любой стране
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06.10.2021 14:27
+19
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06.10.2021 14:31
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Правила форума Совет форумчан
Ваще то он не для того туда ехал. Во вторых - зачем он вам ? Вы его ставили на должностя,где решение сам не примешь. Чтобы вас не зашкварил.
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06.10.2021 14:21 Ответить
если Карлсон гражданин Украины, тогда он ехал вмешиваться во внутренние дела другого государства

это уголовно наказуемо в любой стране
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06.10.2021 14:27 Ответить
Он ехал помочь Грузии избавиться от влияния кацапов.
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06.10.2021 14:30 Ответить
это - внутреннее дело Грузии

пусть Мишка-шатун посидит на цепи и отдохнет
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06.10.2021 14:34 Ответить
Это дело любого нормального. Избавлять мир от кацапов.
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06.10.2021 14:35 Ответить
Это дело грузина избавлять Грузию от кацапов,а саак ,насколько я помню,орал,что он украинец....вот если бы у них военные действия возобновились -тогда да
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06.10.2021 14:41 Ответить
Глупости какие то. Это получается я,допустим живя в США, должен не обращать внимания на беды украинцев ?
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06.10.2021 14:43 Ответить
Ну и где вы живёте в США?Я ,например,жила в пригороде Сакраменто,в Эльдорадо хилс
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06.10.2021 14:49 Ответить
Это был обычный пример для доходчивости )) Мог написать и в Молдове или Белоруссии. Если Вам США так слух режет.
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06.10.2021 14:51 Ответить
Как мне может резать слух США если я там жила?)но в Молдове и БеларуСи нет -что ж вы так ,рашки,палитесь -прям на прямом месте...
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06.10.2021 14:55 Ответить
Я не знаю как там правильно это называется. Смысл понятен и дураку. Ловить шпионов на таких ошибках,это второй совок )) Тем более я пороль знаю - Крым -это Украина ))
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06.10.2021 14:59 Ответить
Крым -Украина,а Беларусь не Белоруссия
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06.10.2021 15:11 Ответить
Европарламент объявил «Северный поток-2» непригодным для сертификации

У газового регулятора есть время до января, чтобы рассмотреть ходатайство. Но европарламентарии уверены, что рассматривать нечего.

«Структура компании не гарантирует независимость от оператора в лице «Газпрома», ключевого и доминрующего поставщика газа», а ее сертификация «поставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в ЕС», говорится в письме, которое https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-05/eu-lawmakers-voice-******-over-approval-for-russian-gas-link цитирует Bloomberg .
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06.10.2021 14:30 Ответить
кажется дурноголовую кулебу под дулом пистолета заставляют говорить и придумывать подобные глупости!
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06.10.2021 14:34 Ответить
он не "наш" гражданин, г-н Кулеба, он ваш
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06.10.2021 14:21 Ответить
Позиция украинского государства такова: независимо от фамилии и социального статуса гражданин Украины пользуется полной поддержкой и защитой Украины в любой точке мира.

Интересно, а где был кулеба, когда Ярослав Журавель, несколько дней умирал раненный в поле...
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06.10.2021 14:23 Ответить
А ты где был?
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06.10.2021 14:49 Ответить
Кулєбяка, а є законодавчо встановлена домовленність між країнами про подвійне громадянство між двома країнами? А так , ти все більше схожий стаєш на ЗЕлених фєйкомьотов
ДОРЕЧІ А ДЕ ЄРМАК? НЕ СВИТИТСЯ ШАБ НЄ РАЗДРАЖАТЬ, ЧИ ШАБ ВОВА ПОВНІСТЮ НІС ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕВОРОТ У ВР ?
Й ще цікавинка- ********* сьогодні теж як завжди , полощуть тільки Кулебу й ні слова про переворот у ВР...
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06.10.2021 14:25 Ответить
Да пошел он в #ОПУ. Кто он такой, что б его защищать? Подбарыжник зеленского!!!
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06.10.2021 14:21 Ответить
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06.10.2021 14:31 Ответить
Он же вроде сам указал на себя спецслужбам ))
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06.10.2021 14:39 Ответить
Вот именно -вроде)))
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06.10.2021 14:43 Ответить
А как же зе-чиновникам бесплатно мотаться в Грузию попить винца под видом защиты наших граждан!?
Отож....
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06.10.2021 14:33 Ответить
Балабол, откуда взял, что бесплатно попить винца, это все равно что я скажу что видел вчера тебя наложившим в штаны.
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06.10.2021 14:52 Ответить
А он вообще украинец -как он тут волал...просто не понятно чего грузины украинца в презы выбирали...косил под грузина,*****...
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06.10.2021 14:21 Ответить
Сама ты *****, да еще с вавкой в мозгу, он грузин с украинским паспортом.
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06.10.2021 14:54 Ответить
Чего ж не с грузинским ,***** без вавки?)))
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06.10.2021 14:57 Ответить
Видно у тебя в голове не одна вавка, а по одной большой в каждом полушарии!
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06.10.2021 15:09 Ответить
называется - не было печали, купила баба порося..😬
Зеля дал ему гражданство - пускай лично и ездит по судам и не втягивает страну в аферу....
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06.10.2021 14:22 Ответить
кулебу не слышно было пару дней и ломка началась - нашел что высрать...
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06.10.2021 14:22 Ответить
Ага, ваш...но не наш. Давай, михо, досвидания!
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06.10.2021 14:22 Ответить
Від таких громадян крім проблем нічого корисного нема!!!!Нах.....Нах...Нах..!!!!!!!!
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06.10.2021 14:23 Ответить
....І ще, стільки криміналу з Грузії ніколи не було поки оце не приїхало в Україну!!!!!!!
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06.10.2021 14:25 Ответить
Сам ты ОЦЕ, пнх, пнх, пнх!
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06.10.2021 14:55 Ответить
А что там с офшорами зе и шоблы? Заспамили уже СМИ мусором?!
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06.10.2021 14:23 Ответить

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06.10.2021 14:24 Ответить
''Немножко ''поднадоели его фокусы
Пользы с него никакой
Одни общественные скандалы -- для пиара
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06.10.2021 14:25 Ответить
ну да, поехал вна зону.... может реально хотел опять революцию?
прямо как дебил руснявый Навальный. но у Михо там стопиццот сторонников, а у Навальника - миллион дурачков диванных
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06.10.2021 14:31 Ответить
Для оправдания твоих тупых рассуждений про Навального и Сааакашвили ты должен написать ПТНПНХ или поставить лайк на моё сообщение.
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06.10.2021 14:59 Ответить
а че воров в законе постоянно выдворяют, они тоже граждане
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06.10.2021 14:26 Ответить
походу, у Михуила был роман не только с Лизкой Ясько..
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06.10.2021 14:26 Ответить
сулугуни заявил что даст показания на ваву консулу вот и всё
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06.10.2021 14:26 Ответить
Слышь,Кулебяка,он не в беду попал,а его настигло правосудие.Когда ваше зеленое кодло будут судить-это бедой тоже назвать нельзя.
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06.10.2021 14:28 Ответить
Це буде велика радість для українців
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06.10.2021 14:40 Ответить
Британия тоже защищала.... Путин злобно оскалился и давай опять торговать.
Если докажут шо Мишка незаконно ... ну как всегда, кормой повредился самолет и перешел границу как арбуз))
Что защищать то нарушителя границ? дежурнуя фраза - будем донимать консула шоб Мише принесли борща. А консул такой:

чет не найду картинку, ну - толстый мужлан с коктейлем и с грузином, ой, с грузинкой и вопрос(Шо?)
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06.10.2021 14:29 Ответить
купила баба порося ...
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06.10.2021 14:29 Ответить
Йди вмийся Куляба...Сидітиме ****** ,поки сива борода до пупа не виросте.
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06.10.2021 14:30 Ответить
Кулеба каже діло, то наша біда! Ох повЕзло йОму бути українцем, повЕзло...
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06.10.2021 14:30 Ответить
а хіба це не привід позбутися такого громадянина?
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06.10.2021 14:32 Ответить
Від чого захищати, дебіли? Від відповідальності в країні, де він президентом заробив собі на термін?
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06.10.2021 14:32 Ответить
Кулєба, а у Міхо є грузинське громадянство?
Якщо так, то чого ви лізете? Адже громадянина Грузії заарештували на території Грузії і звинувачують у злочинах, що були скоєні ним на території Грузії. Де тут Україна?
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06.10.2021 14:36 Ответить
Гражданин Украины непонятно как убегает из Украины и непонятен как попадает в другую страну..а президент его будет защищать. Значит всем нам так можно делать
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06.10.2021 14:36 Ответить
а при бют с косатой уже на прорыв в Грузии пошли нога володька с редута вылез с вомбатом из сизо
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06.10.2021 14:37 Ответить
Чому наш громодянин поїхав в дружню до нас країну робити революцію причому незаконно перетнувши два кордони ?
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06.10.2021 14:38 Ответить
Чому два ?
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06.10.2021 14:56 Ответить
мы -власть - его будем защищать.- Это вряд ли. Для власти Михрютка не иначе как террорист: Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год. И Грузия терроризм Михрютки подтверждает. По данным наших спецслужб, Саакашвили и его команда планировали убийство нескольких оппозиционеров и беспорядки, - премьер Грузии Гарибашвили
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06.10.2021 14:39 Ответить
Саакашвили как гражданин Украины получит полную поддержку и защиту со стороны украинских консульских служб. Поддержку. Но судьбу его решит грузинский суд за преступления, которые он совершил в Грузии, и сидеть будет он в Грузии. В частности благодаря Саакашвили в Грузии почти истреблена коррупция, и благодаря его усилиям сам он будет сидеть по полной. Такая практика принята в цивилизованных странах.
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06.10.2021 14:40 Ответить
У нас бы такие преступления совершал, Украина была бы уже как Франция по ВВП. Хочу увидеть ответ на вопрос: Тут все такие тупые или порохоботы?
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06.10.2021 15:04 Ответить
За правильный ответ вас тут забанят, догадайтесь сами
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06.10.2021 15:28 Ответить
А ти хто, *********** бог сонця???? що ти тут несеш про свого міху????? задрал твій міхо всіх, не знали як його бозбутися, так він сам вирішив цю проблему, сам нехай і вирішує, а ти не пиз.....ів би тут а шуруй в Грузію і там захищай свого улюбленця!!!!!
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06.10.2021 15:49 Ответить
Внебрачный внук Че Гевары.
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06.10.2021 14:46 Ответить
Саакашвілі достойний громадянин України і вірний син грузинського народу не зміг його купити кращий друг кума )(уйла мєдвєдчука і сєпара труханова ні посадами ні громадянством.
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06.10.2021 14:46 Ответить
Употребляешь?
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06.10.2021 14:48 Ответить
Защитнички так себе... Лучше бы без них, дороже, тьфу, дольше выйдет.
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06.10.2021 14:47 Ответить
Літр Hankey Bannister всосал, і водярою догнався. Ефективний реформатор, одразу видно. Поки рюмаху не допив, з за столу не вийшов:https://twitter.com/i/status/1445349034902835205
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06.10.2021 14:48 Ответить
походу в Украине только один ценный для зекомандЫ гражданин..
вы бы, зебилы, ещё войну объявили Грузии за кобеля депутаны Ясько.. ...(
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06.10.2021 14:49 Ответить
А когда освободите, не забудьте в сраку его розцеловать. Клоуны конченные. Военнопленных освобождайте. Задрали уже с этим толстым жирдяем...
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06.10.2021 14:54 Ответить
Минуточку!!! Это специалист по простым реформам украинского борща незаконно пересек границу ДВУХ стран, сначала украинскую!!!!!?????, а как вообще такое возможно????, а потом грузинскую, причем его любезно остановил грузинский полицейский и пожелал счастливого пути!!!! Вы для чего его будете защищать, для судебного разбирательства потом на Украине???
Или это очередная перелетная промоакция СБУ типа Моссад-Грузия, а может,..токо смотреть в глаза, в глаза смотреть, .....легкий романтический союз двух пламенных сердец, которых окрылило уличное приготовление чахохбили.
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06.10.2021 14:58 Ответить
Питання - нащо він туди поїхав ? Здаватися ??
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06.10.2021 15:00 Ответить
Президент України в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство. Джерело:
Так у нього є два громадянства ??
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06.10.2021 14:59 Ответить
А где ты прочитал, про два громадянства? Не рисуйся более умным чем есть на самом деле.
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06.10.2021 15:13 Ответить
А жители Донбасса, а Медведчук, а Гужва,а.... и многие многие другие. Урод
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06.10.2021 15:10 Ответить
Трохи про карму

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06.10.2021 15:14 Ответить
Вывод, меньше надо п*здеть и больше делать!
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06.10.2021 15:30 Ответить
Не то. Хто риє яму ближньому, той впаде в неї
Притчі 26:27
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06.10.2021 15:40 Ответить
За всяким добрым делом следует наказание
Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.(1 Пет. 2, 20, 21).
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06.10.2021 16:02 Ответить
звісно потрібно захищать раз вже наш. але треба далі не розкидатися громадянством роздаючи його аби кому
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06.10.2021 15:15 Ответить
Не варто турбуватися. Якби ще від нього не прийшлося захищатися варто лише ЗЕ скасувати указ про надання українського громадянства.
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06.10.2021 15:29 Ответить
Ліньки іти шукати, але криворізький "юрист" там накрутив.
Якщо не помиляюся, блазень просто скасував указ ПП, а не видав свій.

Порошенко все правильно зробив, по закону, тому апатрид дуже голосно кричав, що доведе через суд і звинувачував Порошенка у =незаконному позбавленні= його громадянства. Але так ніколи того не зробив, бо йому явно популярно пояснили, що шансів у нього нема. Я прям лайк ПП за це поставила. Більше того, він поступив по-людськи, незважаючи на те, як по-свинськи поводилося це чмо і що верзло.

Багато хто купився на ці зверески і посилався лише на Конституцію України. Але є ще закон України про Громадянство.

Тільки тля "повернула" істерику громадянство, навіть на форумі народ писав, що це зіграє проти і одного, і другого. Бо треба було все зробити інакше, по процедурі.

Зараз вся увага звернена власне на сам факт затримання персонажа. Але, думаю, хтось мав би повернутися у 2019 і освіжити цей епізод. Я не юрист. Проте якщо хтось притомний і професійний (у зе-зграї таких нема, але загалом є) розбере ситуацію, можуть якраз бути проблеми з визнанням того "повернення громадянства" і "діяч" знову стане апатридом.
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07.10.2021 04:36 Ответить
Тройной озабоченностью
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06.10.2021 15:37 Ответить
желаю всем защитникам Саакашвили по полной напиться его лайна. . . вперед придурки. .
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06.10.2021 15:39 Ответить
Я так понял, что это последняя проблема в стране?
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06.10.2021 16:52 Ответить
Гребаный стыд 😡 с какого перепуга он Украинский гражданин , шито все белыми нитками😡
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06.10.2021 17:45 Ответить
Всё правильно.Тот кто отдаёт власть на демократических выборах и не пытается её узурпировать,наш гражданин.И не только наш,но и всего демократического мира.Каждая демократия возьмёт себе кусочек Мишико с разрешения Ясько конечно
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06.10.2021 18:04 Ответить
Думаю на Ваше предложение "взять себе кусочек Мишико" да еще "с разрешения Ясько" откликнутся только любители вкуса сулугуни.
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06.10.2021 18:41 Ответить
Тут другое.Москали жрут не разбирая
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06.10.2021 18:46 Ответить
Правильная позиция.
Интересно, что кацапы и подкацапники, ворюги всех мастей ненавидят Саакашвили.
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07.10.2021 06:08 Ответить
 
 