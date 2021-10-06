Украина будет защищать Саакашвили, он наш гражданин, - Кулеба
Задержанный в Грузии Михеил Саакашвили как гражданин Украины получит полную поддержку и защиту со стороны украинских консульских служб.
Как информирует Цензор.НЕТ, в этом заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.
"Позиция украинского государства такова: независимо от фамилии и социального статуса гражданин Украины пользуется полной поддержкой и защитой Украины в любой точке мира. Поэтому господину Саакашвили предоставляется тот же объем консульского содействия и помощи от Украинского государства, который предоставляется другому гражданину, попавшему в беду за границей", - заявил Кулеба.
Министр добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от того, какие процессуальные шаги будут делать грузинские власти в отношении Саакашвили.
"Но мы его будем защищать, поскольку он наш гражданин", - резюмировал глава МИД.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
это уголовно наказуемо в любой стране
пусть Мишка-шатун посидит на цепи и отдохнет
У газового регулятора есть время до января, чтобы рассмотреть ходатайство. Но европарламентарии уверены, что рассматривать нечего.
«Структура компании не гарантирует независимость от оператора в лице «Газпрома», ключевого и доминрующего поставщика газа», а ее сертификация «поставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в ЕС», говорится в письме, которое https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-05/eu-lawmakers-voice-******-over-approval-for-russian-gas-link цитирует Bloomberg .
Интересно, а где был кулеба, когда Ярослав Журавель, несколько дней умирал раненный в поле...
ДОРЕЧІ А ДЕ ЄРМАК? НЕ СВИТИТСЯ ШАБ НЄ РАЗДРАЖАТЬ, ЧИ ШАБ ВОВА ПОВНІСТЮ НІС ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕВОРОТ У ВР ?
Й ще цікавинка- ********* сьогодні теж як завжди , полощуть тільки Кулебу й ні слова про переворот у ВР...
Отож....
Зеля дал ему гражданство - пускай лично и ездит по судам и не втягивает страну в аферу....
Пользы с него никакой
Одни общественные скандалы -- для пиара
прямо как дебил руснявый Навальный. но у Михо там стопиццот сторонников, а у Навальника - миллион дурачков диванных
Если докажут шо Мишка незаконно ... ну как всегда, кормой повредился самолет и перешел границу как арбуз))
Что защищать то нарушителя границ? дежурнуя фраза - будем донимать консула шоб Мише принесли борща. А консул такой:
чет не найду картинку, ну - толстый мужлан с коктейлем и с грузином, ой, с грузинкой и вопрос(Шо?)
Якщо так, то чого ви лізете? Адже громадянина Грузії заарештували на території Грузії і звинувачують у злочинах, що були скоєні ним на території Грузії. Де тут Україна?
вы бы, зебилы, ещё войну объявили Грузии за кобеля депутаны Ясько.. ...(
Или это очередная перелетная промоакция СБУ типа Моссад-Грузия, а может,..токо смотреть в глаза, в глаза смотреть, .....легкий романтический союз двух пламенных сердец, которых окрылило уличное приготовление чахохбили.
Так у нього є два громадянства ??
Притчі 26:27
Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.(1 Пет. 2, 20, 21).
Якщо не помиляюся, блазень просто скасував указ ПП, а не видав свій.
Порошенко все правильно зробив, по закону, тому апатрид дуже голосно кричав, що доведе через суд і звинувачував Порошенка у =незаконному позбавленні= його громадянства. Але так ніколи того не зробив, бо йому явно популярно пояснили, що шансів у нього нема. Я прям лайк ПП за це поставила. Більше того, він поступив по-людськи, незважаючи на те, як по-свинськи поводилося це чмо і що верзло.
Багато хто купився на ці зверески і посилався лише на Конституцію України. Але є ще закон України про Громадянство.
Тільки тля "повернула" істерику громадянство, навіть на форумі народ писав, що це зіграє проти і одного, і другого. Бо треба було все зробити інакше, по процедурі.
Зараз вся увага звернена власне на сам факт затримання персонажа. Але, думаю, хтось мав би повернутися у 2019 і освіжити цей епізод. Я не юрист. Проте якщо хтось притомний і професійний (у зе-зграї таких нема, але загалом є) розбере ситуацію, можуть якраз бути проблеми з визнанням того "повернення громадянства" і "діяч" знову стане апатридом.
Интересно, что кацапы и подкацапники, ворюги всех мастей ненавидят Саакашвили.