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Грузия (3175) протест (5834) Саакашвили (3210)

Партия Саакашвили анонсирует масштабные протесты в Грузии

Партия Саакашвили анонсирует масштабные протесты в Грузии

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" анонсирует масштабные акции протеста в Тбилиси.

Как заявил журналистам член ЕНД, депутат парламента Леван Хабеишвили, главным требованием протестующих будет освобождение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Грузия-онлайн.  

"Мы готовимся ко второму туру выборов и до выборов будут масштабные акции… Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице будет очень большая акция. Организация будет в масштабе всей Грузии. Главное требование - освобождение Миши Саакашвили и досрочные выборы. Я хочу сказать обществу, мирно и спокойно подождем развития событий. Также подготовимся ко второму туру, в котором мы обязательно оформим победу", - сказал Хабеишвили журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание Саакашвили грозит очередным кризисом для Грузии, - The Washington Post

Заявление об этом он сделал у тюрьмы в городе Рустави, где отбывает срок Саакашвили. Хабеишвили планировал встретиться с экс-президентом, используя свои депутатские полномочия, однако, как отметил политик, его не допустили в пенитенциарное учреждение из-за того, что глава парламента Каха Кучава не издал соответствующий приказ.

"Я призываю "Грузинскую мечту" одуматься, позволить коммуницировать с ним [с Саакашвили] его коллегам… Соответственно, я прошу наших международных партнеров образумить их, поскольку они перешли всякую грань", - заявил Хабуишвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Грузии лишил мандата главу созданной Саакашвили оппозиционной партии "ЕНД" Мелию

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Топ комментарии
+11
это частное дело грузин . хотите сажайте хотите отпустите главное оставьте его у себя . нам он не нужен
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05.10.2021 17:23
+10
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05.10.2021 17:21
+9
Лжец Саака... рехВОРматор... позови на помощь Каху Бендукидзе он спасет твое сраное Реноме....
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05.10.2021 17:26
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05.10.2021 17:21 Ответить
Миша это сила!
но когда в тюрьме,

а на воле - бабы и ватрушки-хачапури
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05.10.2021 20:57 Ответить
сбор денег на трусы и носки будет?
что в винной карте?
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05.10.2021 17:21 Ответить
)))))в точку!
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05.10.2021 17:23 Ответить
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05.10.2021 17:21 Ответить
Hosanna hey sanna sanna sanna ho...
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05.10.2021 17:29 Ответить
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05.10.2021 17:29 Ответить
Поспешите. А то кушать очень хочется...
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05.10.2021 17:21 Ответить
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05.10.2021 17:22 Ответить
корабельную сосну поставьте во главе колонны)
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05.10.2021 17:23 Ответить
А що Міхо ще при житті канонізували і зробили ідолом та іконою, що вони з ним так носяться?
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05.10.2021 17:23 Ответить
это частное дело грузин . хотите сажайте хотите отпустите главное оставьте его у себя . нам он не нужен
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05.10.2021 17:23 Ответить
1000%
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05.10.2021 17:31 Ответить
я вчера такой анэкдот придумал... про проезд нашего гражданина взад.... правда в основном забыл
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05.10.2021 17:24 Ответить
в Україні не вдалося замутити
подивимось, як у Грузії
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05.10.2021 17:25 Ответить
Лжец Саака... рехВОРматор... позови на помощь Каху Бендукидзе он спасет твое сраное Реноме....
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05.10.2021 17:26 Ответить
Шеклі - геній
мій улюблений фантаст
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05.10.2021 17:30 Ответить
Для "мудрого наріда", Шеклі слово незрозуміле та лайливе.
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05.10.2021 18:21 Ответить
Призвать с того света? Может не надо?
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05.10.2021 17:58 Ответить
От одного клоуна избавились. Теперь на очереди второй!
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05.10.2021 17:26 Ответить
Саакашвили организовывает "Бессмертный полк" в свою честь..
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05.10.2021 17:26 Ответить
Представляю,как Лизка богуцкая рвет и мечет ,что она страшна для михи -не лясик Ясько и ее впереди колонны грузины не понесут))))))
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05.10.2021 17:29 Ответить
Саака худший..., преподал Украине урок
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05.10.2021 17:32 Ответить
А зарплата Саакашвили в Украине будет начисляться в период отсидки? Или он считается в отпуске? Или он уволился?
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05.10.2021 17:36 Ответить
Он считается в командировке. Так что ему ещё суточные положены. 50 баксов в сутки (или сколько там щас).
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05.10.2021 17:59 Ответить
В горах скрыватся надо как членин в Разливе в шалаше. Но там пещеры---теплее, народ харчей принесёт и бурдюк в придачу с вином---для конспирации и от стеклобою вдруг, шуму много тогда. А так поел, пососал, прищепкой удавил. А народ как дозреет до классовой борьбы---так вдруг и выскочить на броневик схода! А в кремле кстати тоже смеются.
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05.10.2021 17:57 Ответить
Впереди колонны протестующих идут жена Сандра и боевая подруга Лиза Ясько. Женщины крепко держатся за руки. Их лица полны решимости разобрать темницу на кирпичи.
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05.10.2021 18:52 Ответить
правильно. правящая партия "грузинская мечта" создана и поддерживаема прокацапным олигархом бидзиной.
но кацапы и их прихвостни, конечно, возмущены.
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05.10.2021 19:31 Ответить
Мотивация ненавидеть Саакашвили у каждого своя. Такой тип людей как крикливая падаль Саакашвили не имеет права находиться на одной земле Украиньі со мной. Грузиньі справяться с кучкой неадекватньіх вьіскочек защитников фюрера Саакашвили. И не нужно вмешиваться во внутренние дела Грузии. А вот Саакашвили со своими брехливьіми советами наделал горя нам - вьі дебильі вьібрали парня клоуна в президентьі. позор ..лядь вашу мать. . .. твари. .
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05.10.2021 20:25 Ответить
Ты посмотри что ты сам себе исключительно о себе написал:
"крикливая падаль, которая не имеет права находится на земле Украины;
один из кучки неадекватньіх вьіскочек защитников фюрера путина (не Саакашвили).
путин со своими брехливьіми советами наделал горя нам.
мьі дебильі вьібрали парня клоуна в президентьі (путина) . позор нам ..лядь нашу мать. . .. мы твари. "
вот как ты сам себе о себе написал.
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06.10.2021 15:28 Ответить
Грузинская власть исполняет заказ Кремля , т.к. Саакашвили является личньім врагом Путина. Цель - сгноить его в тюрьме.
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05.10.2021 19:40 Ответить
любой друг саакашвили - мой личньій враг (сказал - Я)
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05.10.2021 20:19 Ответить
уси пуси, какие мы грозные.
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06.10.2021 15:29 Ответить
Мама Ясько,заберіть дитину додому і надавайте їй по сраці!
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06.10.2021 08:10 Ответить
 
 