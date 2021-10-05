Партия Саакашвили анонсирует масштабные протесты в Грузии

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" анонсирует масштабные акции протеста в Тбилиси.

Как заявил журналистам член ЕНД, депутат парламента Леван Хабеишвили, главным требованием протестующих будет освобождение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Грузия-онлайн.



"Мы готовимся ко второму туру выборов и до выборов будут масштабные акции… Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице будет очень большая акция. Организация будет в масштабе всей Грузии. Главное требование - освобождение Миши Саакашвили и досрочные выборы. Я хочу сказать обществу, мирно и спокойно подождем развития событий. Также подготовимся ко второму туру, в котором мы обязательно оформим победу", - сказал Хабеишвили журналистам.

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Заявление об этом он сделал у тюрьмы в городе Рустави, где отбывает срок Саакашвили. Хабеишвили планировал встретиться с экс-президентом, используя свои депутатские полномочия, однако, как отметил политик, его не допустили в пенитенциарное учреждение из-за того, что глава парламента Каха Кучава не издал соответствующий приказ.



"Я призываю "Грузинскую мечту" одуматься, позволить коммуницировать с ним [с Саакашвили] его коллегам… Соответственно, я прошу наших международных партнеров образумить их, поскольку они перешли всякую грань", - заявил Хабуишвили.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.