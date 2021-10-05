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Партія Саакашвілі анонсує масштабні протести в Грузії

Партія Саакашвілі анонсує масштабні протести в Грузії

Найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" анонсує масштабні акції протесту в Тбілісі.

Як заявив журналістам член ЄНР, депутат парламенту Леван Хабеішвілі, головною вимогою протестувальників буде звільнення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі і призначення дострокових парламентських виборів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Грузия-онлайн.

"Ми готуємося до другого туру виборів і до виборів будуть масштабні акції... Ми обов'язково продовжимо боротьбу. Я хочу сказати, що в найближчому майбутньому у столиці буде дуже велика акція. Організація буде в масштабі всієї Грузії. Головна вимога - звільнення Міхеіла Саакашвілі і дострокові вибори. Я хочу сказати суспільству, мирно і спокійно почекаємо розвитку подій. Також підготуємося до другого туру, в якому ми обов'язково оформимо перемогу", - сказав Хабеішвілі журналістам.

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Заяву про це він зробив біля в'язниці в місті Руставі, де відбуває термін Саакашвілі. Хабеішвілі планував зустрітися з експрезидентом, використовуючи свої депутатські повноваження, однак, як зазначив політик, його не допустили до пенітенціарної установи через те, що глава парламенту Каха Кучава не видав відповідний наказ.

"Я закликаю "Грузинську мрію" одуматися, дозволити комунікувати з ним [з Саакашвілі] його колегам ... Відповідно, я прошу наших міжнародних партнерів напоумити їх, оскільки вони перейшли всяку межу", - заявив Хабуішвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

 
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Топ коментарі
+11
это частное дело грузин . хотите сажайте хотите отпустите главное оставьте его у себя . нам он не нужен
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05.10.2021 17:23
+10
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05.10.2021 17:21
+9
Лжец Саака... рехВОРматор... позови на помощь Каху Бендукидзе он спасет твое сраное Реноме....
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05.10.2021 17:26
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05.10.2021 17:21 Відповісти
Миша это сила!
но когда в тюрьме,

а на воле - бабы и ватрушки-хачапури
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05.10.2021 20:57 Відповісти
сбор денег на трусы и носки будет?
что в винной карте?
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05.10.2021 17:21 Відповісти
)))))в точку!
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05.10.2021 17:23 Відповісти
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05.10.2021 17:21 Відповісти
Hosanna hey sanna sanna sanna ho...
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05.10.2021 17:29 Відповісти
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05.10.2021 17:29 Відповісти
Поспешите. А то кушать очень хочется...
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05.10.2021 17:21 Відповісти
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05.10.2021 17:22 Відповісти
корабельную сосну поставьте во главе колонны)
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05.10.2021 17:23 Відповісти
А що Міхо ще при житті канонізували і зробили ідолом та іконою, що вони з ним так носяться?
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05.10.2021 17:23 Відповісти
это частное дело грузин . хотите сажайте хотите отпустите главное оставьте его у себя . нам он не нужен
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05.10.2021 17:23 Відповісти
1000%
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05.10.2021 17:31 Відповісти
я вчера такой анэкдот придумал... про проезд нашего гражданина взад.... правда в основном забыл
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05.10.2021 17:24 Відповісти
в Україні не вдалося замутити
подивимось, як у Грузії
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05.10.2021 17:25 Відповісти
Лжец Саака... рехВОРматор... позови на помощь Каху Бендукидзе он спасет твое сраное Реноме....
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05.10.2021 17:26 Відповісти
Шеклі - геній
мій улюблений фантаст
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05.10.2021 17:30 Відповісти
Для "мудрого наріда", Шеклі слово незрозуміле та лайливе.
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05.10.2021 18:21 Відповісти
Призвать с того света? Может не надо?
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05.10.2021 17:58 Відповісти
От одного клоуна избавились. Теперь на очереди второй!
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05.10.2021 17:26 Відповісти
Саакашвили организовывает "Бессмертный полк" в свою честь..
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05.10.2021 17:26 Відповісти
Представляю,как Лизка богуцкая рвет и мечет ,что она страшна для михи -не лясик Ясько и ее впереди колонны грузины не понесут))))))
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05.10.2021 17:29 Відповісти
Саака худший..., преподал Украине урок
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05.10.2021 17:32 Відповісти
А зарплата Саакашвили в Украине будет начисляться в период отсидки? Или он считается в отпуске? Или он уволился?
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05.10.2021 17:36 Відповісти
Он считается в командировке. Так что ему ещё суточные положены. 50 баксов в сутки (или сколько там щас).
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05.10.2021 17:59 Відповісти
В горах скрыватся надо как членин в Разливе в шалаше. Но там пещеры---теплее, народ харчей принесёт и бурдюк в придачу с вином---для конспирации и от стеклобою вдруг, шуму много тогда. А так поел, пососал, прищепкой удавил. А народ как дозреет до классовой борьбы---так вдруг и выскочить на броневик схода! А в кремле кстати тоже смеются.
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05.10.2021 17:57 Відповісти
Впереди колонны протестующих идут жена Сандра и боевая подруга Лиза Ясько. Женщины крепко держатся за руки. Их лица полны решимости разобрать темницу на кирпичи.
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05.10.2021 18:52 Відповісти
правильно. правящая партия "грузинская мечта" создана и поддерживаема прокацапным олигархом бидзиной.
но кацапы и их прихвостни, конечно, возмущены.
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05.10.2021 19:31 Відповісти
Мотивация ненавидеть Саакашвили у каждого своя. Такой тип людей как крикливая падаль Саакашвили не имеет права находиться на одной земле Украиньі со мной. Грузиньі справяться с кучкой неадекватньіх вьіскочек защитников фюрера Саакашвили. И не нужно вмешиваться во внутренние дела Грузии. А вот Саакашвили со своими брехливьіми советами наделал горя нам - вьі дебильі вьібрали парня клоуна в президентьі. позор ..лядь вашу мать. . .. твари. .
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05.10.2021 20:25 Відповісти
Ты посмотри что ты сам себе исключительно о себе написал:
"крикливая падаль, которая не имеет права находится на земле Украины;
один из кучки неадекватньіх вьіскочек защитников фюрера путина (не Саакашвили).
путин со своими брехливьіми советами наделал горя нам.
мьі дебильі вьібрали парня клоуна в президентьі (путина) . позор нам ..лядь нашу мать. . .. мы твари. "
вот как ты сам себе о себе написал.
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06.10.2021 15:28 Відповісти
Грузинская власть исполняет заказ Кремля , т.к. Саакашвили является личньім врагом Путина. Цель - сгноить его в тюрьме.
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05.10.2021 19:40 Відповісти
любой друг саакашвили - мой личньій враг (сказал - Я)
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05.10.2021 20:19 Відповісти
уси пуси, какие мы грозные.
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06.10.2021 15:29 Відповісти
Мама Ясько,заберіть дитину додому і надавайте їй по сраці!
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06.10.2021 08:10 Відповісти
 
 