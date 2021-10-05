Парламент Грузии лишил мандата главу созданной Саакашвили оппозиционной партии "ЕНД" Мелию

Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник лишил депутатских полномочий лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелия на основании его письменного заявления, поданного в августе текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее Мелия заявил журналистам, что покидает парламент в связи с концентрацией усилий предвыборной кампании оппозиционных сил на местных выборах, которые состоялись 1 августа. ЕНД выдвинула Мелия кандидатом в мэры Тбилиси. На состоявшихся выборах Мелия занял второе место. Он будет участвовать во втором туре выборов мэра Тбилиси 30 октября.

Как заявил на заседании один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили, вопрос о лишении Мелия депутатских полномочий является исключительно процедурным и не имеет никакого отношения к политике.

В голосовании не приняли участие депутаты от ЕНД и других оппозиционных партий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все это театр абсурда, - Кремль о ситуации с Саакашвили

Партию "Единое национальное движение" основал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.