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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Все это театр абсурда, - Кремль о ситуации с Саакашвили

Все это театр абсурда, - Кремль о ситуации с Саакашвили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-президента Грузии Михеила Саакашвили о том, что его посадили по указу Владимира Путина, отметил, что эти заявления и ситуацию вокруг Саакашвили в целом в Кремле считают "театром абсурда".

Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Мы, наверное, все-таки не стали бы комментировать ничего, что связано с Саакашвили, ибо все это театр абсурда", - ответил Песков.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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Топ комментарии
+6
Це перше і напевно єдине з чим можна погодитись.
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05.10.2021 14:25
+5
При всей моей ненависти к ***** и его холуям -- тут они даже рядом не стояли. Ну какого Миша перся в Грузию, где ему уже впаяли два срока?
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05.10.2021 14:28
+5
Саакашвили вернулся в Грузию, решив таким образом проблемы своего проживания и пропитания.😄
На несколько ближайших лет эти заботы возьмёт на себя правительство Грузии !

Премьер - министр Грузии , поблагодарил Украину за выдачу Михуила 🙂
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05.10.2021 14:34
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Це перше і напевно єдине з чим можна погодитись.
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05.10.2021 14:25 Ответить
Ще руку йому пожми
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05.10.2021 15:29 Ответить
Обмочив брюки со сштанами с подкладками, смело на кресле, впитывающем влагу, Письков высрал, сжав "булки", что кто-то там поехал куда-то, зная что посадят. Письков знает - что вот если его на Рашке посабят, то рацион сократится по качеству в 100500 раз, а отношение не изменится(петух, правда с усами, щекочет неплохо паханов)
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05.10.2021 14:26 Ответить
В кои то веки... цырк с конями
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05.10.2021 14:27 Ответить
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05.10.2021 14:34 Ответить
При всей моей ненависти к ***** и его холуям -- тут они даже рядом не стояли. Ну какого Миша перся в Грузию, где ему уже впаяли два срока?
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05.10.2021 14:28 Ответить
А Навальный зачем? Приказали, вот и поехали.
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05.10.2021 14:33 Ответить
Мише и приказали? Это неуправляемый своенравный горный козел. Его можно только купить.
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05.10.2021 14:36 Ответить
Жирик он вже відкрито потролив Міхо, що того згубила жадібність.
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05.10.2021 16:37 Ответить
Хтота внушил мысль, что выборы практически выиграны - решил как всегда хайпонуть.

Но в этот раз не срослось.
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05.10.2021 14:33 Ответить
Ермак нашептал, чем и выдал Михуилу билет в один конец.
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05.10.2021 14:52 Ответить
Я тоже думаю, что его грузинские соратники, мягко говоря, выдали желаемое за действительное на счет поддержки народом Михо. Но соратники в плюсах, т.к. получили сокральную жертву вокруг которой сейчас начнуться всевозможные танцы с бубнами на весь мир.
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05.10.2021 15:21 Ответить
Такой же дебил как и Навальный
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05.10.2021 14:34 Ответить
Понимаешь разница скорее в том , что тот Лёха какой бы он не был плохой ,засветил миру состояние и всё остальное типа кто такие на самом деле , х-ла и всей его шайки лейки, так называемой кооператив "озеро", а мог бы как когда то ильич отсиживаться вне раши и руководить тихонько оппозицией а Cаак что конкретно полезного ,сделал кроме скандалов , интриг и наглой добычи власти ,вокруг себя в частности в Украине
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05.10.2021 14:56 Ответить
А почему Навальный дебил?
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05.10.2021 15:22 Ответить
Потому что Крым считает российским бутербродом.
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05.10.2021 15:24 Ответить
А подумать "почему он так ответил" не пробовал?
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05.10.2021 15:28 Ответить
Потому что имперец и российский националист. А для тебя он, герой?
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05.10.2021 15:29 Ответить
Понял тебя. Вопросов не имею. Политика не твое. С таким же успехом я могу с сапожником о технологиях в IT побеседовать.
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05.10.2021 16:09 Ответить
Конечно я не политик и не собираюсь им быть. А ты пришел на украинский форум с целью чтобы с тобой занялись ликбезом по российскому оппу, задавая вопрос, а почему же он дурак?
Думаю вы найдете собеседника себе по уровню.
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05.10.2021 19:55 Ответить
Бред ....
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05.10.2021 18:16 Ответить
Он, в диалоге, мне нашего, прости господи, президента напоминает: запор мысли - набор слов.
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06.10.2021 09:40 Ответить
Миша хитрый маланец -халерик , хочет войти в историю подобно Навальному, но в Грузии и раше по ходу режимы разные и рано или поздно его Европа поможет отбандеролить обратно в Украину ,так что прорисовывается логичный ход конём в его стиле ,быть всегда и везде первым
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05.10.2021 14:41 Ответить
Европа и США совсем не спешат подписываться за Саака. Фраза "Это дело будет тестом на соблюдение законности" - это ни о чем, можно понимать и как "посадите его, но по закону".
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05.10.2021 14:52 Ответить
Думаю дело времени как и обычно бывает
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05.10.2021 14:57 Ответить
Саакашвили вернулся в Грузию, решив таким образом проблемы своего проживания и пропитания.😄
На несколько ближайших лет эти заботы возьмёт на себя правительство Грузии !

Премьер - министр Грузии , поблагодарил Украину за выдачу Михуила 🙂
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05.10.2021 14:34 Ответить
Саак экстримал, по ходу его цель ,c президентских апартаментов и других высоких должностей в зону для сравнения и анализа образа жизни ,ну а после выпустить книгу получить "Нобеля" и войти в историю дважды
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05.10.2021 15:10 Ответить
Из психушки про абсурд вещают. Нонсенс.
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05.10.2021 14:45 Ответить
"Мы, наверное, все-таки не стали бы комментировать ничего, что связано с Саакашвили, ибо все это театр абсурда", - ответил Песков.
Верно, театр абсурда. Потому что ты, Письков, этим заявлением и прокомментировал.
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05.10.2021 14:46 Ответить
Піськов нічого не говорить просто так. Раз сказав, значить так і було.
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05.10.2021 14:57 Ответить
Кто-то же придумал как выманить Саакашвили из Украины и ему в голову вложить жту поездку .
Кремль умеет подсовывать «друзей»
Когда то Шухевича убили - подсунули ему любовь ( агента хремля)
Короче, ловля на живца
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05.10.2021 14:58 Ответить
Так і є))) грузинка Ясько заманіла Міхно у Грузію)))) Матір Божа, які ж ви мадярота придурки...)))
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05.10.2021 20:48 Ответить
Только галстук ему не давайте с собой в камеру
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05.10.2021 15:34 Ответить
У кооператива длинные руки
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05.10.2021 16:12 Ответить
Цікаво, проти Грузії США і ЄС введуть санкції за Міхо, як проти кацапів за Навального? Чи "то другоє"?
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05.10.2021 18:19 Ответить
Нагадай які санкції проти твоєї расєї США та ЄС запровадили? чи то не ті санкції що тобі москалю не можна за кордоном більше пляшки Гленфідіка купувати...?)))
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05.10.2021 20:44 Ответить
Недоумка забанили в Гуглі?
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05.10.2021 22:09 Ответить
У яндексі, щи у задниці...))))
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06.10.2021 20:32 Ответить
Чия би корова мичала, лем не москальська...
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05.10.2021 20:40 Ответить
 
 