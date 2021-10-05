Все это театр абсурда, - Кремль о ситуации с Саакашвили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-президента Грузии Михеила Саакашвили о том, что его посадили по указу Владимира Путина, отметил, что эти заявления и ситуацию вокруг Саакашвили в целом в Кремле считают "театром абсурда".

Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Мы, наверное, все-таки не стали бы комментировать ничего, что связано с Саакашвили, ибо все это театр абсурда", - ответил Песков.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.