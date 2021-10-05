Усе це театр абсурду, - Кремль про ситуацію із Саакашвілі
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі про те, що його посадили за указом Володимира Путіна, зазначив, що ці заяви і ситуацію навколо Саакашвілі в цілому в Кремлі вважають "театром абсурду".
Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
"Ми, напевно, все-таки не стали б коментувати нічого, що пов'язано із Саакашвілі, бо все це театр абсурду", - відповів Пєсков.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
Но в этот раз не срослось.
Думаю вы найдете собеседника себе по уровню.
На несколько ближайших лет эти заботы возьмёт на себя правительство Грузии !
Премьер - министр Грузии , поблагодарил Украину за выдачу Михуила 🙂
Верно, театр абсурда. Потому что ты, Письков, этим заявлением и прокомментировал.
Кремль умеет подсовывать «друзей»
Когда то Шухевича убили - подсунули ему любовь ( агента хремля)
Короче, ловля на живца