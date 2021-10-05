УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4159 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
4 814 40
Грузія (1831) затримання (4313) Пєсков (1552) путін (23325) Саакашвілі Міхеіл (2153)

Усе це театр абсурду, - Кремль про ситуацію із Саакашвілі

Усе це театр абсурду, - Кремль про ситуацію із Саакашвілі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі про те, що його посадили за указом Володимира Путіна, зазначив, що ці заяви і ситуацію навколо Саакашвілі в цілому в Кремлі вважають "театром абсурду".

Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Ми, напевно, все-таки не стали б коментувати нічого, що пов'язано із Саакашвілі, бо все це театр абсурду", - відповів Пєсков. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я особистий в'язень Путіна": Саакашвілі написав лист Зеленському

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Це перше і напевно єдине з чим можна погодитись.
показати весь коментар
05.10.2021 14:25
+5
При всей моей ненависти к ***** и его холуям -- тут они даже рядом не стояли. Ну какого Миша перся в Грузию, где ему уже впаяли два срока?
показати весь коментар
05.10.2021 14:28
+5
Саакашвили вернулся в Грузию, решив таким образом проблемы своего проживания и пропитания.😄
На несколько ближайших лет эти заботы возьмёт на себя правительство Грузии !

Премьер - министр Грузии , поблагодарил Украину за выдачу Михуила 🙂
показати весь коментар
05.10.2021 14:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це перше і напевно єдине з чим можна погодитись.
показати весь коментар
05.10.2021 14:25 Відповісти
Ще руку йому пожми
показати весь коментар
05.10.2021 15:29 Відповісти
Обмочив брюки со сштанами с подкладками, смело на кресле, впитывающем влагу, Письков высрал, сжав "булки", что кто-то там поехал куда-то, зная что посадят. Письков знает - что вот если его на Рашке посабят, то рацион сократится по качеству в 100500 раз, а отношение не изменится(петух, правда с усами, щекочет неплохо паханов)
показати весь коментар
05.10.2021 14:26 Відповісти
В кои то веки... цырк с конями
показати весь коментар
05.10.2021 14:27 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 14:34 Відповісти
При всей моей ненависти к ***** и его холуям -- тут они даже рядом не стояли. Ну какого Миша перся в Грузию, где ему уже впаяли два срока?
показати весь коментар
05.10.2021 14:28 Відповісти
А Навальный зачем? Приказали, вот и поехали.
показати весь коментар
05.10.2021 14:33 Відповісти
Мише и приказали? Это неуправляемый своенравный горный козел. Его можно только купить.
показати весь коментар
05.10.2021 14:36 Відповісти
Жирик он вже відкрито потролив Міхо, що того згубила жадібність.
показати весь коментар
05.10.2021 16:37 Відповісти
Хтота внушил мысль, что выборы практически выиграны - решил как всегда хайпонуть.

Но в этот раз не срослось.
показати весь коментар
05.10.2021 14:33 Відповісти
Ермак нашептал, чем и выдал Михуилу билет в один конец.
показати весь коментар
05.10.2021 14:52 Відповісти
Я тоже думаю, что его грузинские соратники, мягко говоря, выдали желаемое за действительное на счет поддержки народом Михо. Но соратники в плюсах, т.к. получили сокральную жертву вокруг которой сейчас начнуться всевозможные танцы с бубнами на весь мир.
показати весь коментар
05.10.2021 15:21 Відповісти
Такой же дебил как и Навальный
показати весь коментар
05.10.2021 14:34 Відповісти
Понимаешь разница скорее в том , что тот Лёха какой бы он не был плохой ,засветил миру состояние и всё остальное типа кто такие на самом деле , х-ла и всей его шайки лейки, так называемой кооператив "озеро", а мог бы как когда то ильич отсиживаться вне раши и руководить тихонько оппозицией а Cаак что конкретно полезного ,сделал кроме скандалов , интриг и наглой добычи власти ,вокруг себя в частности в Украине
показати весь коментар
05.10.2021 14:56 Відповісти
А почему Навальный дебил?
показати весь коментар
05.10.2021 15:22 Відповісти
Потому что Крым считает российским бутербродом.
показати весь коментар
05.10.2021 15:24 Відповісти
А подумать "почему он так ответил" не пробовал?
показати весь коментар
05.10.2021 15:28 Відповісти
Потому что имперец и российский националист. А для тебя он, герой?
показати весь коментар
05.10.2021 15:29 Відповісти
Понял тебя. Вопросов не имею. Политика не твое. С таким же успехом я могу с сапожником о технологиях в IT побеседовать.
показати весь коментар
05.10.2021 16:09 Відповісти
Конечно я не политик и не собираюсь им быть. А ты пришел на украинский форум с целью чтобы с тобой занялись ликбезом по российскому оппу, задавая вопрос, а почему же он дурак?
Думаю вы найдете собеседника себе по уровню.
показати весь коментар
05.10.2021 19:55 Відповісти
Бред ....
показати весь коментар
05.10.2021 18:16 Відповісти
Он, в диалоге, мне нашего, прости господи, президента напоминает: запор мысли - набор слов.
показати весь коментар
06.10.2021 09:40 Відповісти
Миша хитрый маланец -халерик , хочет войти в историю подобно Навальному, но в Грузии и раше по ходу режимы разные и рано или поздно его Европа поможет отбандеролить обратно в Украину ,так что прорисовывается логичный ход конём в его стиле ,быть всегда и везде первым
показати весь коментар
05.10.2021 14:41 Відповісти
Европа и США совсем не спешат подписываться за Саака. Фраза "Это дело будет тестом на соблюдение законности" - это ни о чем, можно понимать и как "посадите его, но по закону".
показати весь коментар
05.10.2021 14:52 Відповісти
Думаю дело времени как и обычно бывает
показати весь коментар
05.10.2021 14:57 Відповісти
Саакашвили вернулся в Грузию, решив таким образом проблемы своего проживания и пропитания.😄
На несколько ближайших лет эти заботы возьмёт на себя правительство Грузии !

Премьер - министр Грузии , поблагодарил Украину за выдачу Михуила 🙂
показати весь коментар
05.10.2021 14:34 Відповісти
Саак экстримал, по ходу его цель ,c президентских апартаментов и других высоких должностей в зону для сравнения и анализа образа жизни ,ну а после выпустить книгу получить "Нобеля" и войти в историю дважды
показати весь коментар
05.10.2021 15:10 Відповісти
Из психушки про абсурд вещают. Нонсенс.
показати весь коментар
05.10.2021 14:45 Відповісти
"Мы, наверное, все-таки не стали бы комментировать ничего, что связано с Саакашвили, ибо все это театр абсурда", - ответил Песков.
Верно, театр абсурда. Потому что ты, Письков, этим заявлением и прокомментировал.
показати весь коментар
05.10.2021 14:46 Відповісти
Піськов нічого не говорить просто так. Раз сказав, значить так і було.
показати весь коментар
05.10.2021 14:57 Відповісти
Кто-то же придумал как выманить Саакашвили из Украины и ему в голову вложить жту поездку .
Кремль умеет подсовывать «друзей»
Когда то Шухевича убили - подсунули ему любовь ( агента хремля)
Короче, ловля на живца
показати весь коментар
05.10.2021 14:58 Відповісти
Так і є))) грузинка Ясько заманіла Міхно у Грузію)))) Матір Божа, які ж ви мадярота придурки...)))
показати весь коментар
05.10.2021 20:48 Відповісти
Только галстук ему не давайте с собой в камеру
показати весь коментар
05.10.2021 15:34 Відповісти
У кооператива длинные руки
показати весь коментар
05.10.2021 16:12 Відповісти
Цікаво, проти Грузії США і ЄС введуть санкції за Міхо, як проти кацапів за Навального? Чи "то другоє"?
показати весь коментар
05.10.2021 18:19 Відповісти
Нагадай які санкції проти твоєї расєї США та ЄС запровадили? чи то не ті санкції що тобі москалю не можна за кордоном більше пляшки Гленфідіка купувати...?)))
показати весь коментар
05.10.2021 20:44 Відповісти
Недоумка забанили в Гуглі?
показати весь коментар
05.10.2021 22:09 Відповісти
У яндексі, щи у задниці...))))
показати весь коментар
06.10.2021 20:32 Відповісти
Чия би корова мичала, лем не москальська...
показати весь коментар
05.10.2021 20:40 Відповісти
 
 