Усе це театр абсурду, - Кремль про ситуацію із Саакашвілі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі про те, що його посадили за указом Володимира Путіна, зазначив, що ці заяви і ситуацію навколо Саакашвілі в цілому в Кремлі вважають "театром абсурду".

Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Ми, напевно, все-таки не стали б коментувати нічого, що пов'язано із Саакашвілі, бо все це театр абсурду", - відповів Пєсков.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.