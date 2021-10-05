УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4539 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
6 606 100
Грузія (1831) затримання (4312) Зеленський (22411) Саакашвілі Міхеіл (2153) лист (153)

"Я особистий в'язень Путіна": Саакашвілі написав лист Зеленському

Глава Виконавчого комітету реформ при президенті України, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав лист главі української держави Володимиру Зеленському.

Як інформує Цензор.НЕТ, лист опубліковано на сторінці Саакашвілі у Facebook.

Текст листа подаємо у повному обсязі:

"Шановний Володимире Олександровичу,

Глибоко зворушений вашими словами і відгуком справжнього державного діяча високого класу на мій незаконний арешт і ув'язнення у Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями, які крім Росії не визнає ніхто в світі.

Я більше життя люблю свою Грузію, але дуже люблю і Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім'я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную. Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість додати свій скромний внесок у історичні зміни і реформи, які ви проводите. Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії.

З повагою, Михайло Саакашвілі".

Також читайте: Держдеп закликає владу Грузії справедливо поводитися з Саакашвілі

Зазначимо, що текст листа було опубліковано трьома мовами: українською, російською та англійською.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Я особистий вязень Путіна: Саакашвілі написав лист Зеленському 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
идиот!
показати весь коментар
05.10.2021 09:57
+25
При том оба.
показати весь коментар
05.10.2021 10:00
+24
"Державного діяча високого класу" - давно так не смеялся
показати весь коментар
05.10.2021 09:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
идиот!
показати весь коментар
05.10.2021 09:57 Відповісти
При том оба.
показати весь коментар
05.10.2021 10:00 Відповісти
Романтик он)
показати весь коментар
05.10.2021 10:07 Відповісти
Маразматик он
показати весь коментар
05.10.2021 10:10 Відповісти
настоящего государственного деятеля высокого класса..... поржал)))
показати весь коментар
05.10.2021 10:11 Відповісти
два "деятеля высокого уровня",негодяй может надеется на понимание только такого же негодяя.
"Ты меня уважаешь,я тебя уважаю,мы с тобой уважаемые люди!"
показати весь коментар
05.10.2021 11:11 Відповісти
Да уж, Михо, мы твой скромный вклад никогда не забудем
показати весь коментар
05.10.2021 12:03 Відповісти
рома. собирай манатья и вали в грузию под тюрьму.
показати весь коментар
05.10.2021 14:52 Відповісти
опять хомяк повторюшка. ок
щас улетишь в бан за спам
показати весь коментар
05.10.2021 14:55 Відповісти
самовлюбленный тупой идиот!
показати весь коментар
05.10.2021 09:58 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 09:59 Відповісти
плюсую, я тоже)
показати весь коментар
05.10.2021 10:08 Відповісти
"Державного діяча високого класу" - давно так не смеялся
показати весь коментар
05.10.2021 09:59 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 10:00 Відповісти
Тут и особого образования в медицине не надо, чтобы даже по этим фото слайдам дать диагноз этому кренделю.
показати весь коментар
05.10.2021 10:13 Відповісти
какое позорище.. выбрали нам такое чмо, ну откровенное же Чмо!
показати весь коментар
05.10.2021 12:04 Відповісти
Я - личный комик Зеленского...
показати весь коментар
05.10.2021 10:00 Відповісти
И Зеля сказал:

- Ах, раз так!!! Я тогда не только в глаза ему посмотрю!!!
показати весь коментар
05.10.2021 10:00 Відповісти
Да хватит уже про этого дурачка...надоело..?
Напишите через шесть лет..когда его выпустят из тюрьмы и хватит..
показати весь коментар
05.10.2021 10:00 Відповісти
Міхо, а тебе Шо путЄн-***** примусив в Грузію їхати, та ще й нелегально? Скажи правду, думав шо твоя політсила отримає більшість і всі громадяни Грузії вийдуть на грузинський Майдан тебе захищати?
показати весь коментар
05.10.2021 10:01 Відповісти
Михо поднял Грузию и боролся с олигархами в Украине
показати весь коментар
05.10.2021 10:01 Відповісти
Поборол?
Так поднял, что теперь сидит в поднятой Грузии.
показати весь коментар
05.10.2021 10:02 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 10:02 Відповісти
Вам опять удалось насмешить меня. Спасибо!
показати весь коментар
05.10.2021 10:09 Відповісти
тролль на работе)
показати весь коментар
05.10.2021 10:09 Відповісти
довбойоб.
показати весь коментар
05.10.2021 10:34 Відповісти
Да пофиг на этого шпили-вили. Чем он ценен Украине?
показати весь коментар
05.10.2021 10:01 Відповісти
видимо, тем, что в течение 9 лет был президентом страны, а потом предал ее, отказавшись от грузинского гражданства.
Вот позорище.
показати весь коментар
05.10.2021 12:07 Відповісти
Ахахаха))))
показати весь коментар
05.10.2021 10:02 Відповісти
Грузики лягли под кацаПсин....
показати весь коментар
05.10.2021 10:02 Відповісти
Тримайте мене четверо, бо сльози застять очі!!!
"Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса..."
показати весь коментар
05.10.2021 10:03 Відповісти
Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи. Источник:

Михуил, проривайся через границю, омолоджена до цноти ТЮлька з Ясько- вже риють підкоп, главЗе!Бень "будет бомбить..."
"Нехай шастать" Михуил, схуднеш та злізеш з наркоти, на одного кловуна стало менше.
показати весь коментар
05.10.2021 10:15 Відповісти
"высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи" - это он кому написал? Трижды уклонисту, который концерты сепарам давал в оккупированном донбасе, слил вагнеровцев и сливал позиции ВСУ вместе со своей курицей Ленкой? Похоже Саакашвили присел на зелену наркоту и просит выслать передачку .
показати весь коментар
05.10.2021 11:23 Відповісти
самое смешное, что именно Зеленский сдал его Грузии. После поездки в Грузию ему явно поставили условие для дальнейшего сотрудничества.
Хочу напомнить, что пару лет у нас с Грузией не было посла! Посла прислали два дня назад! Именно в тот день, когда Михуила взяли тепленького - новый посол Грузии в Украине вручил верительные грамоты Зеленскому.
И тот их ПРИНЯЛ.
показати весь коментар
05.10.2021 12:06 Відповісти
Тебя пасодили и "настоящего государственного деятеля высокого класса" пасодют. И будете почтовыми голубями слать друг другу письма.
ПЫСЫ: на всякий случай учи морзянку.
показати весь коментар
05.10.2021 10:03 Відповісти
Штирлиц никогда не был так близок к провалу.
показати весь коментар
05.10.2021 10:03 Відповісти
к позору
показати весь коментар
05.10.2021 10:12 Відповісти
Он Клоуна тролит?
показати весь коментар
05.10.2021 10:03 Відповісти
Може й так. В нього зараз багато вільного часу.
показати весь коментар
05.10.2021 10:05 Відповісти
Спрашиваю еще раз всех, кто может что-то вразумительно объяснить: На хрен он нужен Украине ?
показати весь коментар
05.10.2021 10:03 Відповісти
Це спитай у головного клоуна навіщо він повернув йому громадянство. Мабуть назло Пороху. Тепер має таку халепу. Два чоботи пара.
показати весь коментар
05.10.2021 10:11 Відповісти
Чтобы его тут харчевать за наш счет.
Что-то Америка с Европой его не приютила, а подкинули Украине
показати весь коментар
05.10.2021 10:13 Відповісти
Подкинули? Его Зеля лично приютил
показати весь коментар
05.10.2021 10:19 Відповісти
Подкинули его Пороху,а зекрыса ,да,сам приютил...
показати весь коментар
05.10.2021 10:26 Відповісти
Так это Путин засунул Саакашвили в корзинку для укропа и замаскировал ящиками в грузовике?
показати весь коментар
05.10.2021 10:03 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 10:06 Відповісти
🤣
показати весь коментар
05.10.2021 14:48 Відповісти
Если этот человек совершает поступки, которые противоречат его личной безопасности и жизни... какие "простые решения" для Украины можно ожидать от конторы, которую он возглавляет и на которую мы даем свои деньги?
показати весь коментар
05.10.2021 10:06 Відповісти
Как же низько может пасть человек ради своего благосостояния и выживания. Вчера новость с бородатой проституткой об офшорах. Сегодня эта. Миша приехал делать карьеру в Украине. Уже через год, как ему предложили работу в Одессе начал свою предвыборную компанию направив всю злость против того, от кого получил паспорт гражданина Украины и работу. После лазаниям по крышам понял, что так делать нельзя и поменял тактику. Теперь лижет сапоги барину, хотя ситуация с "барыгами" намного усугубилась с 2019 года. Миша, это называется политической проституцией. Позорище...
показати весь коментар
05.10.2021 10:07 Відповісти
Своей деятельность миша полностью убедил,что к реформам в Грузии он отношения не имеет. Просто пи**бол,торгующий лицом и любящий деньги аферист. Надеюсь мы его долго не увидим
показати весь коментар
05.10.2021 10:28 Відповісти
нахрена ты здесь серишь - касаб ?
показати весь коментар
05.10.2021 11:11 Відповісти
План был: партия Саакашвили побеждает на выборах, собирается митинг и на сцене в свете софитов появляется Михаил. Ликующие народные массы подхватывают тело лидера и на руках вносят в кабинет президента. Все поют и пляшут. Миша, кто тебя так ****..л?
показати весь коментар
05.10.2021 10:10 Відповісти
дерьмак его на ...с помощью зеспецслужб )саака -самовлюбленный павлин,который поверил в новую революцию роз
показати весь коментар
05.10.2021 10:29 Відповісти
Его манечка
показати весь коментар
05.10.2021 10:29 Відповісти
Михо мог такое написать только под страшными пытками!
показати весь коментар
05.10.2021 10:10 Відповісти
Та ладно)последний шанс использует на свободу -может зекрысе ,в свете последних событий,хоть михофанам захочется понравиться...
показати весь коментар
05.10.2021 10:33 Відповісти
От дурник.
Я б ще зрозумів якби його арештували у Білорусі і він називав себе в'язнем Путіна. А яким боком Грузія до Путіна? Мабуть в цього галстукоїда чергове осіннє загострення.
показати весь коментар
05.10.2021 10:12 Відповісти
Миша, успокойся: "Величайший Политический Деятель В Истории и Великий Реформатор" бросит тебя в так же, как "Наилучший Верховный Главнокомандующий" бросил своего подчиненного сержанта Журавля. Не будь идиотом, пиши другим людям, калибром поменьше...
показати весь коментар
05.10.2021 10:12 Відповісти
Сказано не в глаз, а в бровь!
показати весь коментар
05.10.2021 10:16 Відповісти
Міхо генератор простих рішень зі складними проблемами.
показати весь коментар
05.10.2021 10:14 Відповісти
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой...
показати весь коментар
05.10.2021 10:14 Відповісти
Какой там орьол? Скорее павлин.
показати весь коментар
05.10.2021 10:17 Відповісти
Было несколько вариантов начала этого письма.
показати весь коментар
05.10.2021 10:19 Відповісти
ПетуХ🤪
показати весь коментар
05.10.2021 10:19 Відповісти
Угу..Не тот орел,кто высоко летает,а тот кто говно не клюет.
показати весь коментар
05.10.2021 10:34 Відповісти
Україна не повинна Міхо визволяти з Грузії так як його туди не посилала. Він туди поїхав нишком сам, його ніхто не викрадав. Чому з моїх податків повинні фінансуватися роботи сотень людей, міжнародні дзвінки і перельоти тощо з його визволення.
Україна не страхова компанія щоб витягати з болота кожного неадекватного бегемота. Тим більше коли сам бегемот ,виявляється, вважає себе досі громадянином Грузії. То чому йому відразу надали громадянство, чому не статус біженця?! Чому влада розкидується моїми грошима?!
Хто не розуміє - громадянство це як талон на допуск до загального котла в якому їжа всіх українців. Навіщо ми беремо собі лишні роти. І ладно, як би цей лишній рот приїхав і став до продуктивної роботи, так ні -цей лишній рот не сіяв не пахав, а лише рот роззявляв. Не скажу за всю країну, але в Одесі він толком нічого не зробив. Багато що починав але все на пів-дороги кинув.
показати весь коментар
05.10.2021 10:16 Відповісти
будет сидеть! я сказал © МВИН
показати весь коментар
05.10.2021 10:17 Відповісти
Міхуіл , для чого тобі повертатись до Украіни , адже ситуація не спокійна😆слуги Зеоманського масово тікають , як щур, із

погоджувальної ради, щойно Порошенко почав говорити про співучасть Зеленського у пограбуванні Приватбанку Коломойським.😏
Це нам демо-версія, як вони тікатимуть і цуратимуться Зеленського, щойно він втратить свою владу😂
а це станеться дуже скоро !

Сиди там , Міхо , це надійніше і спокійніше 😄
показати весь коментар
05.10.2021 10:18 Відповісти
Ты ...личный друг Карлсона, который живет на крыше.
показати весь коментар
05.10.2021 10:19 Відповісти
..который сидит на киче.
показати весь коментар
05.10.2021 11:57 Відповісти
пока он не поймёт что нужно просить Порошенко, то будет сидеть
показати весь коментар
05.10.2021 10:20 Відповісти
Не Порошенко просить, а Путина.
Извиняться и каяться. Тогда есть шанс что выпустят.
показати весь коментар
05.10.2021 10:24 Відповісти
шо шо, просить *****? этого он точно не будет, а вот Порошенко мог бы ему и помочь своей дипломатией..
показати весь коментар
05.10.2021 10:48 Відповісти
Путін барига?
показати весь коментар
05.10.2021 10:24 Відповісти
откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест .- Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили . Ближний восток-дело тонкое.
показати весь коментар
05.10.2021 10:25 Відповісти
А чего не Альфа-Центавра?

Михеил совершил в Грузии то же, что сейчас в Украине творит ЗЕ - узурпировал власть и превысил полномочия.

И вполне справедливо законно получил за это в Грузии уголовный срок.
показати весь коментар
05.10.2021 10:26 Відповісти
Порохоботы даже не стесняются, что их вой по поводу Михо точно такой же, как и на всех СМИ х--ла.
показати весь коментар
05.10.2021 10:32 Відповісти
ваша радість в унісон з усією російською та колаборантською наволоччю щодо обрання уйобка-зеленського президентом, це було що?
показати весь коментар
05.10.2021 10:39 Відповісти
С одной стороны понимаю Михо: предан Пэтей, амбиции - явно не преподавателем работать, а тут новый президент пригрел вроде как ...
Но язык в жопе у клоуна - это стремно и противно!
показати весь коментар
05.10.2021 10:35 Відповісти
Сбитый Карлсон....
показати весь коментар
05.10.2021 10:36 Відповісти
Он не сбитый.
Михо поехал в Грузию сознательно, хотя знал, что его арестуют. Просто он очень хотел, чтобы грузинский народ, наконец, проснулся и вышел проголосовать против пророссийской власти. То есть, пожертвовал собой.
Поздновато поехал. Потому что народ даже и узнать не успел, что Михо туда поехал.

Грузия сейчас была бы беднее Армении, если бы Михо не был там президентом. Грузины в вечном долгу перед ним. А недовольны им лишь те, которые пили из грузинов кровь.
показати весь коментар
05.10.2021 10:56 Відповісти
Реформы в Грузии проводил Каха Бендукидзе...., а Сааака обычный пи#добол и никто..., от слова "вообще"...., но старший брат и учитель ЗЕ....
показати весь коментар
05.10.2021 11:16 Відповісти
Порошенко приголубил Михо в начале каденции и дал ему гражданство, только лишь для того, чтобы попиариться и показать, что собирается делать в Украине реформы. Такие, как Михо в Грузии, сделавшего из Грузии конфетку за кратчайшие время.
Но бескомпромиссный Михо быстро понял, что порошенко - лишь болтун-нарцисс, поэтому все пошло именно так, как и должно было при порошенковской власти.
Порошенко именно из-за этого пролетел на выборах, что мог лишь потрепаться про реформы. А самих реформ не было. Друзьям - всё, народу - закон и высокие коммунальные платежи
показати весь коментар
05.10.2021 10:44 Відповісти
баба на то и баба, что дура. Прелесть, что за дурочка, аль ужас, что за дура?
показати весь коментар
05.10.2021 10:59 Відповісти
Саакашвили обращается к сопле на "вы" с маленькой буквы....Это - новое правило правописания ? Или к пародии на президента нужно обращаться с маленькой буквы?
показати весь коментар
05.10.2021 10:57 Відповісти
что это было?
показати весь коментар
05.10.2021 11:00 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 11:02 Відповісти
Расскажите кто-нибудь этому уникуму, что президента Грузии зовут Саломе Левановна Зурабишвили и она немножечко женщина. А министра внутренних дел - Вахтанг Гомелаури.
Это чтоб он знал, кого он узник.
показати весь коментар
05.10.2021 11:22 Відповісти
А він його стукач. Не по адресу звернувся.
показати весь коментар
05.10.2021 11:27 Відповісти
На підтримку заарештованого М. Саакашвілі "Квартал-95" зніме мультик "Карлсон, который живет на киче".

***
Полтора года целый "офис простых решений и результатов" за деньги украинских налогоплательщиков изучал плюсы и минусы двух вариантов: жить на воле в Украине или сидеть в грузинской тюрьме. И сделанный ими выбор несколько напрягает...
показати весь коментар
05.10.2021 11:52 Відповісти
Миша, да уже дети знают, что во всем виноваты ***** и рука москвы. Не разменивайся на такие мелочи. Ты лучше дай отчёт о результатах 1,5 лет работы твоего офиса простых решений и быстрых реформ и грузины от восхищения сами на руках вынесут тебя из вьязныци на царство. И, да, как это тебе удалось опубликовать свое письмо в Фэйсбуке, который вчера ***** специально поломал, чтобы ты не мог рассказать миру всю страшную правду?
показати весь коментар
05.10.2021 12:10 Відповісти
Читаю отзывы и понимаю ,шо московських вошей ще багато, дуже багато и рядятся под патриотов и врагов москалей але.... радуються посадке саакашвили в кремле...и здесь, нібито українські патріоти, совпадение??? кто із вас діванних тролей зробив хоч сотую долю того ,шо зробив м.с.??? А ви??? ,даже не фуї моржові, а крайняя плоть от ціх фуев. В більшості своєй ви не за пецу і не за зелю, ви за совок, совок пуйла. А шо касаємо зелі і пеци ,то хрен редькі не слаще...И воспитивать в ответах меня не треба, бо мені вже за 60 і стажу , промислового стажу, маю більш ніж 40 років , в відмінності від вас, і досі працюю..., а не тількі барабаню по клаві.... І ще, є таке , не судите- не судимі будете, любители копания в грязном белье ***....
показати весь коментар
05.10.2021 12:51 Відповісти
Наконец нашли правильное место для Михо !
показати весь коментар
05.10.2021 12:58 Відповісти
 
 