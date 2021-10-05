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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (3175) задержание (6650) Зеленский (19024) Саакашвили (3210) письмо (219)

"Я личный узник Путина": Саакашвили написал письмо Зеленскому

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, письмо было опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

Текст письма приводим полностью:

"Уважаемый Владимир Александрович,

Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире.

Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи.

С уважением, Михаил Саакашвили".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп призывает власти Грузии справедливо обращаться с Саакашвили

Отметим, что текст письма был опубликован на трех языках: украинском, русском и английском.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Я личный узник Путина: Саакашвили написал письмо Зеленскому 01
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Топ комментарии
+32
идиот!
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05.10.2021 09:57
+25
При том оба.
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05.10.2021 10:00
+24
"Державного діяча високого класу" - давно так не смеялся
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05.10.2021 09:59
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Правила форума Совет форумчан
идиот!
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05.10.2021 09:57 Ответить
При том оба.
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05.10.2021 10:00 Ответить
Романтик он)
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05.10.2021 10:07 Ответить
Маразматик он
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05.10.2021 10:10 Ответить
настоящего государственного деятеля высокого класса..... поржал)))
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05.10.2021 10:11 Ответить
два "деятеля высокого уровня",негодяй может надеется на понимание только такого же негодяя.
"Ты меня уважаешь,я тебя уважаю,мы с тобой уважаемые люди!"
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05.10.2021 11:11 Ответить
Да уж, Михо, мы твой скромный вклад никогда не забудем
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05.10.2021 12:03 Ответить
рома. собирай манатья и вали в грузию под тюрьму.
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05.10.2021 14:52 Ответить
опять хомяк повторюшка. ок
щас улетишь в бан за спам
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05.10.2021 14:55 Ответить
самовлюбленный тупой идиот!
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05.10.2021 09:58 Ответить
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05.10.2021 09:59 Ответить
плюсую, я тоже)
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05.10.2021 10:08 Ответить
"Державного діяча високого класу" - давно так не смеялся
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05.10.2021 09:59 Ответить
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05.10.2021 10:00 Ответить
Тут и особого образования в медицине не надо, чтобы даже по этим фото слайдам дать диагноз этому кренделю.
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05.10.2021 10:13 Ответить
какое позорище.. выбрали нам такое чмо, ну откровенное же Чмо!
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05.10.2021 12:04 Ответить
Я - личный комик Зеленского...
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05.10.2021 10:00 Ответить
И Зеля сказал:

- Ах, раз так!!! Я тогда не только в глаза ему посмотрю!!!
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05.10.2021 10:00 Ответить
Да хватит уже про этого дурачка...надоело..?
Напишите через шесть лет..когда его выпустят из тюрьмы и хватит..
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05.10.2021 10:00 Ответить
Міхо, а тебе Шо путЄн-***** примусив в Грузію їхати, та ще й нелегально? Скажи правду, думав шо твоя політсила отримає більшість і всі громадяни Грузії вийдуть на грузинський Майдан тебе захищати?
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05.10.2021 10:01 Ответить
Михо поднял Грузию и боролся с олигархами в Украине
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05.10.2021 10:01 Ответить
Поборол?
Так поднял, что теперь сидит в поднятой Грузии.
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05.10.2021 10:02 Ответить
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05.10.2021 10:02 Ответить
Вам опять удалось насмешить меня. Спасибо!
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05.10.2021 10:09 Ответить
тролль на работе)
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05.10.2021 10:09 Ответить
довбойоб.
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05.10.2021 10:34 Ответить
Да пофиг на этого шпили-вили. Чем он ценен Украине?
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05.10.2021 10:01 Ответить
видимо, тем, что в течение 9 лет был президентом страны, а потом предал ее, отказавшись от грузинского гражданства.
Вот позорище.
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05.10.2021 12:07 Ответить
Ахахаха))))
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05.10.2021 10:02 Ответить
Грузики лягли под кацаПсин....
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05.10.2021 10:02 Ответить
Тримайте мене четверо, бо сльози застять очі!!!
"Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса..."
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05.10.2021 10:03 Ответить
Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи. Источник:

Михуил, проривайся через границю, омолоджена до цноти ТЮлька з Ясько- вже риють підкоп, главЗе!Бень "будет бомбить..."
"Нехай шастать" Михуил, схуднеш та злізеш з наркоти, на одного кловуна стало менше.
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05.10.2021 10:15 Ответить
"высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи" - это он кому написал? Трижды уклонисту, который концерты сепарам давал в оккупированном донбасе, слил вагнеровцев и сливал позиции ВСУ вместе со своей курицей Ленкой? Похоже Саакашвили присел на зелену наркоту и просит выслать передачку .
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05.10.2021 11:23 Ответить
самое смешное, что именно Зеленский сдал его Грузии. После поездки в Грузию ему явно поставили условие для дальнейшего сотрудничества.
Хочу напомнить, что пару лет у нас с Грузией не было посла! Посла прислали два дня назад! Именно в тот день, когда Михуила взяли тепленького - новый посол Грузии в Украине вручил верительные грамоты Зеленскому.
И тот их ПРИНЯЛ.
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05.10.2021 12:06 Ответить
Тебя пасодили и "настоящего государственного деятеля высокого класса" пасодют. И будете почтовыми голубями слать друг другу письма.
ПЫСЫ: на всякий случай учи морзянку.
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05.10.2021 10:03 Ответить
Штирлиц никогда не был так близок к провалу.
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05.10.2021 10:03 Ответить
к позору
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05.10.2021 10:12 Ответить
Он Клоуна тролит?
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05.10.2021 10:03 Ответить
Може й так. В нього зараз багато вільного часу.
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05.10.2021 10:05 Ответить
Спрашиваю еще раз всех, кто может что-то вразумительно объяснить: На хрен он нужен Украине ?
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05.10.2021 10:03 Ответить
Це спитай у головного клоуна навіщо він повернув йому громадянство. Мабуть назло Пороху. Тепер має таку халепу. Два чоботи пара.
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05.10.2021 10:11 Ответить
Чтобы его тут харчевать за наш счет.
Что-то Америка с Европой его не приютила, а подкинули Украине
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05.10.2021 10:13 Ответить
Подкинули? Его Зеля лично приютил
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05.10.2021 10:19 Ответить
Подкинули его Пороху,а зекрыса ,да,сам приютил...
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05.10.2021 10:26 Ответить
Так это Путин засунул Саакашвили в корзинку для укропа и замаскировал ящиками в грузовике?
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05.10.2021 10:03 Ответить
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05.10.2021 10:06 Ответить
🤣
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05.10.2021 14:48 Ответить
Если этот человек совершает поступки, которые противоречат его личной безопасности и жизни... какие "простые решения" для Украины можно ожидать от конторы, которую он возглавляет и на которую мы даем свои деньги?
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05.10.2021 10:06 Ответить
Как же низько может пасть человек ради своего благосостояния и выживания. Вчера новость с бородатой проституткой об офшорах. Сегодня эта. Миша приехал делать карьеру в Украине. Уже через год, как ему предложили работу в Одессе начал свою предвыборную компанию направив всю злость против того, от кого получил паспорт гражданина Украины и работу. После лазаниям по крышам понял, что так делать нельзя и поменял тактику. Теперь лижет сапоги барину, хотя ситуация с "барыгами" намного усугубилась с 2019 года. Миша, это называется политической проституцией. Позорище...
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05.10.2021 10:07 Ответить
Своей деятельность миша полностью убедил,что к реформам в Грузии он отношения не имеет. Просто пи**бол,торгующий лицом и любящий деньги аферист. Надеюсь мы его долго не увидим
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05.10.2021 10:28 Ответить
нахрена ты здесь серишь - касаб ?
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05.10.2021 11:11 Ответить
План был: партия Саакашвили побеждает на выборах, собирается митинг и на сцене в свете софитов появляется Михаил. Ликующие народные массы подхватывают тело лидера и на руках вносят в кабинет президента. Все поют и пляшут. Миша, кто тебя так ****..л?
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05.10.2021 10:10 Ответить
дерьмак его на ...с помощью зеспецслужб )саака -самовлюбленный павлин,который поверил в новую революцию роз
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05.10.2021 10:29 Ответить
Его манечка
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05.10.2021 10:29 Ответить
Михо мог такое написать только под страшными пытками!
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05.10.2021 10:10 Ответить
Та ладно)последний шанс использует на свободу -может зекрысе ,в свете последних событий,хоть михофанам захочется понравиться...
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05.10.2021 10:33 Ответить
От дурник.
Я б ще зрозумів якби його арештували у Білорусі і він називав себе в'язнем Путіна. А яким боком Грузія до Путіна? Мабуть в цього галстукоїда чергове осіннє загострення.
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05.10.2021 10:12 Ответить
Миша, успокойся: "Величайший Политический Деятель В Истории и Великий Реформатор" бросит тебя в так же, как "Наилучший Верховный Главнокомандующий" бросил своего подчиненного сержанта Журавля. Не будь идиотом, пиши другим людям, калибром поменьше...
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05.10.2021 10:12 Ответить
Сказано не в глаз, а в бровь!
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05.10.2021 10:16 Ответить
Міхо генератор простих рішень зі складними проблемами.
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05.10.2021 10:14 Ответить
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой...
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05.10.2021 10:14 Ответить
Какой там орьол? Скорее павлин.
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05.10.2021 10:17 Ответить
Было несколько вариантов начала этого письма.
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05.10.2021 10:19 Ответить
ПетуХ🤪
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05.10.2021 10:19 Ответить
Угу..Не тот орел,кто высоко летает,а тот кто говно не клюет.
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05.10.2021 10:34 Ответить
Україна не повинна Міхо визволяти з Грузії так як його туди не посилала. Він туди поїхав нишком сам, його ніхто не викрадав. Чому з моїх податків повинні фінансуватися роботи сотень людей, міжнародні дзвінки і перельоти тощо з його визволення.
Україна не страхова компанія щоб витягати з болота кожного неадекватного бегемота. Тим більше коли сам бегемот ,виявляється, вважає себе досі громадянином Грузії. То чому йому відразу надали громадянство, чому не статус біженця?! Чому влада розкидується моїми грошима?!
Хто не розуміє - громадянство це як талон на допуск до загального котла в якому їжа всіх українців. Навіщо ми беремо собі лишні роти. І ладно, як би цей лишній рот приїхав і став до продуктивної роботи, так ні -цей лишній рот не сіяв не пахав, а лише рот роззявляв. Не скажу за всю країну, але в Одесі він толком нічого не зробив. Багато що починав але все на пів-дороги кинув.
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05.10.2021 10:16 Ответить
будет сидеть! я сказал © МВИН
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05.10.2021 10:17 Ответить
Міхуіл , для чого тобі повертатись до Украіни , адже ситуація не спокійна😆слуги Зеоманського масово тікають , як щур, із

погоджувальної ради, щойно Порошенко почав говорити про співучасть Зеленського у пограбуванні Приватбанку Коломойським.😏
Це нам демо-версія, як вони тікатимуть і цуратимуться Зеленського, щойно він втратить свою владу😂
а це станеться дуже скоро !

Сиди там , Міхо , це надійніше і спокійніше 😄
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05.10.2021 10:18 Ответить
Ты ...личный друг Карлсона, который живет на крыше.
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05.10.2021 10:19 Ответить
..который сидит на киче.
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05.10.2021 11:57 Ответить
пока он не поймёт что нужно просить Порошенко, то будет сидеть
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05.10.2021 10:20 Ответить
Не Порошенко просить, а Путина.
Извиняться и каяться. Тогда есть шанс что выпустят.
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05.10.2021 10:24 Ответить
шо шо, просить *****? этого он точно не будет, а вот Порошенко мог бы ему и помочь своей дипломатией..
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05.10.2021 10:48 Ответить
Путін барига?
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05.10.2021 10:24 Ответить
откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест .- Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили . Ближний восток-дело тонкое.
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05.10.2021 10:25 Ответить
А чего не Альфа-Центавра?

Михеил совершил в Грузии то же, что сейчас в Украине творит ЗЕ - узурпировал власть и превысил полномочия.

И вполне справедливо законно получил за это в Грузии уголовный срок.
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05.10.2021 10:26 Ответить
Порохоботы даже не стесняются, что их вой по поводу Михо точно такой же, как и на всех СМИ х--ла.
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05.10.2021 10:32 Ответить
ваша радість в унісон з усією російською та колаборантською наволоччю щодо обрання уйобка-зеленського президентом, це було що?
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05.10.2021 10:39 Ответить
С одной стороны понимаю Михо: предан Пэтей, амбиции - явно не преподавателем работать, а тут новый президент пригрел вроде как ...
Но язык в жопе у клоуна - это стремно и противно!
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05.10.2021 10:35 Ответить
Сбитый Карлсон....
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05.10.2021 10:36 Ответить
Он не сбитый.
Михо поехал в Грузию сознательно, хотя знал, что его арестуют. Просто он очень хотел, чтобы грузинский народ, наконец, проснулся и вышел проголосовать против пророссийской власти. То есть, пожертвовал собой.
Поздновато поехал. Потому что народ даже и узнать не успел, что Михо туда поехал.

Грузия сейчас была бы беднее Армении, если бы Михо не был там президентом. Грузины в вечном долгу перед ним. А недовольны им лишь те, которые пили из грузинов кровь.
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05.10.2021 10:56 Ответить
Реформы в Грузии проводил Каха Бендукидзе...., а Сааака обычный пи#добол и никто..., от слова "вообще"...., но старший брат и учитель ЗЕ....
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05.10.2021 11:16 Ответить
Порошенко приголубил Михо в начале каденции и дал ему гражданство, только лишь для того, чтобы попиариться и показать, что собирается делать в Украине реформы. Такие, как Михо в Грузии, сделавшего из Грузии конфетку за кратчайшие время.
Но бескомпромиссный Михо быстро понял, что порошенко - лишь болтун-нарцисс, поэтому все пошло именно так, как и должно было при порошенковской власти.
Порошенко именно из-за этого пролетел на выборах, что мог лишь потрепаться про реформы. А самих реформ не было. Друзьям - всё, народу - закон и высокие коммунальные платежи
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05.10.2021 10:44 Ответить
баба на то и баба, что дура. Прелесть, что за дурочка, аль ужас, что за дура?
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05.10.2021 10:59 Ответить
Саакашвили обращается к сопле на "вы" с маленькой буквы....Это - новое правило правописания ? Или к пародии на президента нужно обращаться с маленькой буквы?
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05.10.2021 10:57 Ответить
что это было?
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05.10.2021 11:00 Ответить
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05.10.2021 11:02 Ответить
Расскажите кто-нибудь этому уникуму, что президента Грузии зовут Саломе Левановна Зурабишвили и она немножечко женщина. А министра внутренних дел - Вахтанг Гомелаури.
Это чтоб он знал, кого он узник.
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05.10.2021 11:22 Ответить
А він його стукач. Не по адресу звернувся.
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05.10.2021 11:27 Ответить
На підтримку заарештованого М. Саакашвілі "Квартал-95" зніме мультик "Карлсон, который живет на киче".

***
Полтора года целый "офис простых решений и результатов" за деньги украинских налогоплательщиков изучал плюсы и минусы двух вариантов: жить на воле в Украине или сидеть в грузинской тюрьме. И сделанный ими выбор несколько напрягает...
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05.10.2021 11:52 Ответить
Миша, да уже дети знают, что во всем виноваты ***** и рука москвы. Не разменивайся на такие мелочи. Ты лучше дай отчёт о результатах 1,5 лет работы твоего офиса простых решений и быстрых реформ и грузины от восхищения сами на руках вынесут тебя из вьязныци на царство. И, да, как это тебе удалось опубликовать свое письмо в Фэйсбуке, который вчера ***** специально поломал, чтобы ты не мог рассказать миру всю страшную правду?
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05.10.2021 12:10 Ответить
Читаю отзывы и понимаю ,шо московських вошей ще багато, дуже багато и рядятся под патриотов и врагов москалей але.... радуються посадке саакашвили в кремле...и здесь, нібито українські патріоти, совпадение??? кто із вас діванних тролей зробив хоч сотую долю того ,шо зробив м.с.??? А ви??? ,даже не фуї моржові, а крайняя плоть от ціх фуев. В більшості своєй ви не за пецу і не за зелю, ви за совок, совок пуйла. А шо касаємо зелі і пеци ,то хрен редькі не слаще...И воспитивать в ответах меня не треба, бо мені вже за 60 і стажу , промислового стажу, маю більш ніж 40 років , в відмінності від вас, і досі працюю..., а не тількі барабаню по клаві.... І ще, є таке , не судите- не судимі будете, любители копания в грязном белье ***....
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05.10.2021 12:51 Ответить
Наконец нашли правильное место для Михо !
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05.10.2021 12:58 Ответить
 
 