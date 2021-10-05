"Я личный узник Путина": Саакашвили написал письмо Зеленскому
Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому.
Как информирует Цензор.НЕТ, письмо было опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.
Текст письма приводим полностью:
"Уважаемый Владимир Александрович,
Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире.
Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи.
С уважением, Михаил Саакашвили".
Отметим, что текст письма был опубликован на трех языках: украинском, русском и английском.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
"Ты меня уважаешь,я тебя уважаю,мы с тобой уважаемые люди!"
щас улетишь в бан за спам
- Ах, раз так!!! Я тогда не только в глаза ему посмотрю!!!
Напишите через шесть лет..когда его выпустят из тюрьмы и хватит..
Так поднял, что теперь сидит в поднятой Грузии.
Вот позорище.
"Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса..."
Михуил, проривайся через границю, омолоджена до цноти ТЮлька з Ясько- вже риють підкоп, главЗе!Бень "будет бомбить..."
"Нехай шастать" Михуил, схуднеш та злізеш з наркоти, на одного кловуна стало менше.
Хочу напомнить, что пару лет у нас с Грузией не было посла! Посла прислали два дня назад! Именно в тот день, когда Михуила взяли тепленького - новый посол Грузии в Украине вручил верительные грамоты Зеленскому.
И тот их ПРИНЯЛ.
ПЫСЫ: на всякий случай учи морзянку.
Что-то Америка с Европой его не приютила, а подкинули Украине
Я б ще зрозумів якби його арештували у Білорусі і він називав себе в'язнем Путіна. А яким боком Грузія до Путіна? Мабуть в цього галстукоїда чергове осіннє загострення.
Вскормленный в неволе орел молодой...
Україна не страхова компанія щоб витягати з болота кожного неадекватного бегемота. Тим більше коли сам бегемот ,виявляється, вважає себе досі громадянином Грузії. То чому йому відразу надали громадянство, чому не статус біженця?! Чому влада розкидується моїми грошима?!
Хто не розуміє - громадянство це як талон на допуск до загального котла в якому їжа всіх українців. Навіщо ми беремо собі лишні роти. І ладно, як би цей лишній рот приїхав і став до продуктивної роботи, так ні -цей лишній рот не сіяв не пахав, а лише рот роззявляв. Не скажу за всю країну, але в Одесі він толком нічого не зробив. Багато що починав але все на пів-дороги кинув.
погоджувальної ради, щойно Порошенко почав говорити про співучасть Зеленського у пограбуванні Приватбанку Коломойським.😏
Це нам демо-версія, як вони тікатимуть і цуратимуться Зеленського, щойно він втратить свою владу😂
а це станеться дуже скоро !
Сиди там , Міхо , це надійніше і спокійніше 😄
Извиняться и каяться. Тогда есть шанс что выпустят.
Михеил совершил в Грузии то же, что сейчас в Украине творит ЗЕ - узурпировал власть и превысил полномочия.
И вполне справедливо законно получил за это в Грузии уголовный срок.
Но язык в жопе у клоуна - это стремно и противно!
Михо поехал в Грузию сознательно, хотя знал, что его арестуют. Просто он очень хотел, чтобы грузинский народ, наконец, проснулся и вышел проголосовать против пророссийской власти. То есть, пожертвовал собой.
Поздновато поехал. Потому что народ даже и узнать не успел, что Михо туда поехал.
Грузия сейчас была бы беднее Армении, если бы Михо не был там президентом. Грузины в вечном долгу перед ним. А недовольны им лишь те, которые пили из грузинов кровь.
Но бескомпромиссный Михо быстро понял, что порошенко - лишь болтун-нарцисс, поэтому все пошло именно так, как и должно было при порошенковской власти.
Порошенко именно из-за этого пролетел на выборах, что мог лишь потрепаться про реформы. А самих реформ не было. Друзьям - всё, народу - закон и высокие коммунальные платежи
Это чтоб он знал, кого он узник.
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Полтора года целый "офис простых решений и результатов" за деньги украинских налогоплательщиков изучал плюсы и минусы двух вариантов: жить на воле в Украине или сидеть в грузинской тюрьме. И сделанный ими выбор несколько напрягает...