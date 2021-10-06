Саакашвили могут убить в тюрьме, – грузинская оппозиция

Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тика Чарквиани обратилась к аккредитованным в Грузии послам с просьбой предотвратить убийство экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня есть неопровержимая информация, что Саакашвили намереваются ликвидировать в тюрьме и это происходит на основании давления спецслужб России на своих грузинских коллег. По нашей информации, в ближайшие дни Саакашвили намереваются ввести в бессознательное состояние, а затем ликвидировать. Мы хотим, чтобы дипломаты, аккредитованные в Грузии, срочно посетили президента Саакашвили и предотвратили его убийство", - сказала Чарквиани на брифинге во вторник.

Она добавила, что в ближайшие два дня в Тбилиси состоится "грандиозный" митинг в поддержку Саакашвили.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием Саакашвили посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.