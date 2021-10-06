Саакашвили могут убить в тюрьме, – грузинская оппозиция
Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тика Чарквиани обратилась к аккредитованным в Грузии послам с просьбой предотвратить убийство экс-президента Михеила Саакашвили.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У меня есть неопровержимая информация, что Саакашвили намереваются ликвидировать в тюрьме и это происходит на основании давления спецслужб России на своих грузинских коллег. По нашей информации, в ближайшие дни Саакашвили намереваются ввести в бессознательное состояние, а затем ликвидировать. Мы хотим, чтобы дипломаты, аккредитованные в Грузии, срочно посетили президента Саакашвили и предотвратили его убийство", - сказала Чарквиани на брифинге во вторник.
Она добавила, что в ближайшие два дня в Тбилиси состоится "грандиозный" митинг в поддержку Саакашвили.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием Саакашвили посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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ужас! ужас! ужас!
Можна вже побачити б/я паспорт михуїла вже?
Опозиция пытается сделать из Карлсона жертву режима.
- поэтому в этом случае сантименты нах
Багаттттющі проблеми будуть для Грузії...
Хоч, током вб'є_ аккумулятор на голову впаде..
Есть хоть условно обьективная причина?
Или там кроме популизма, больше ничего нет?
не фанат Саак.., особенно за его сотрудничество с зекомандОй аниматоров-аматоров и прочими мУтками...
но неплохо, изнутри почти, знал нищую-суперкоррупционную-воровскую Грузию ДО Михо и все мы видели Грузию После реформ Бендукидзе-Саакашвили и помощи США - а они заметны..
так что пусть экспрезидент будет жив-здоров, а виноват - пусть отвечает по закону, а не по заказу..
Ненависть к Саакашвили зашкаливает: коррупция, нарушение Конституции, издевательства над политическими конкурентами, убийство ...
Зеленского ждет такая же участь, поэтому он строит авторитарное управление, а это надолго в кресле, как видно, по России...