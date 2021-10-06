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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (3175) Саакашвили (3210)

Саакашвили могут убить в тюрьме, – грузинская оппозиция

Саакашвили могут убить в тюрьме, – грузинская оппозиция

Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тика Чарквиани обратилась к аккредитованным в Грузии послам с просьбой предотвратить убийство экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня есть неопровержимая информация, что Саакашвили намереваются ликвидировать в тюрьме и это происходит на основании давления спецслужб России на своих грузинских коллег. По нашей информации, в ближайшие дни Саакашвили намереваются ввести в бессознательное состояние, а затем ликвидировать. Мы хотим, чтобы дипломаты, аккредитованные в Грузии, срочно посетили президента Саакашвили и предотвратили его убийство", - сказала Чарквиани на брифинге во вторник.

Она добавила, что в ближайшие два дня в Тбилиси состоится "грандиозный" митинг в поддержку Саакашвили.

Читайте: Украина будет защищать Саакашвили, он наш гражданин, - Кулеба

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием Саакашвили посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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Топ комментарии
+13
...и изнасиловать !

ужас! ужас! ужас!
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06.10.2021 15:35
+11
мы бы были интеллигентными и добрыми людьми если бы он не поддержал явного врага украинства Зелю, который уже принес и принесет на много больше вреда и горя нашей стране и нам..
- поэтому в этом случае сантименты нах

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06.10.2021 15:50
+7
Хотелось бы спросить кому он нах. нужен
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06.10.2021 15:36
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не с нашим счастьем
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06.10.2021 15:35 Ответить
НАДО ДАТЬ ЕМУ ПАРАБЕЛЛУМ)
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06.10.2021 15:57 Ответить
та чому, навпаки, ніхто його вбивати не буде, він набагато смішніше виглядає поки сидить, а вбити, це зробити хєроєм мучеником.
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06.10.2021 21:41 Ответить
...и изнасиловать !

ужас! ужас! ужас!
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06.10.2021 15:35 Ответить
кто-то же должен ему ясько заменять
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06.10.2021 15:50 Ответить
Хотелось бы спросить кому он нах. нужен
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06.10.2021 15:36 Ответить
Оставим этот вопрос для сокамерников
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06.10.2021 15:37 Ответить
Кто еще не ... был в президенте,в очередь!
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06.10.2021 15:40 Ответить
михуил на всех углах кричал, что первый враг *****. можно догадаться с трёх раз кого будет обвинять его партейка.
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06.10.2021 15:40 Ответить
та він вже приїхав в тюрму убітий в жопу))
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06.10.2021 15:36 Ответить
Не знаю як щодо вбити, а от якщо його посадять не в однушку, то місце під шконкою в гаремі йому гарантовано!
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06.10.2021 15:36 Ответить
ему чё, строгача дадут?
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06.10.2021 15:36 Ответить
И клетчатое одеяло не забудьте.
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06.10.2021 15:38 Ответить
В Грузії таких немає, треба з України передати. Чи Ясько привезла?
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06.10.2021 15:41 Ответить
дiйсно! де картата ковдра?
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06.10.2021 15:42 Ответить
Або ізнасілувать
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06.10.2021 15:38 Ответить
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06.10.2021 21:05 Ответить
Могут. И сказать ,что кокоином обнюхался. Здесь в такое поверят.
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06.10.2021 15:39 Ответить
2.0
Можна вже побачити б/я паспорт михуїла вже?
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06.10.2021 15:40 Ответить
Ога. А еще они будут заставлять его нюхать кокс и всячески морально разлагать.

Опозиция пытается сделать из Карлсона жертву режима.
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06.10.2021 15:40 Ответить
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06.10.2021 15:46 Ответить
В тюрмі менша ймовірність, що його вб'ють.
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06.10.2021 15:41 Ответить
Злорадство зашкалює, а всі тут інтелігенти. Його не захищаю, але будьте людьми.
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06.10.2021 15:41 Ответить
мы бы были интеллигентными и добрыми людьми если бы он не поддержал явного врага украинства Зелю, который уже принес и принесет на много больше вреда и горя нашей стране и нам..
- поэтому в этом случае сантименты нах

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06.10.2021 15:50 Ответить
Западу не нравится нынешняя грузинская власть. Фактически они курируют Саакашвили. Украине стоит хотя бы сделать вид что он не безразличен. Судя по высосанным из пальца оффшорам Запад действительно показал Зеленскому черную метку, вместе с другими плохими мальчиками.
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06.10.2021 15:42 Ответить
А почему из пальца? Бубачка где только не сосала.
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06.10.2021 15:54 Ответить
Высосанным из пальца офшорам???ну да ,вас ,кацапов,пуйло доит ,но вы "не замечаете"- у нас без последствий зекрысе приват не пройдет -сядет,мразь.
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06.10.2021 16:12 Ответить
Да никто не сядет, и вообще ничего не будет. С Порошенко тоже было много шума, а в итоге только воздух немного попортили.
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06.10.2021 16:23 Ответить
Порошенко -3000баксов и не с привата и налоги все заплачены Украине)не отмажете зелёную макаку )
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06.10.2021 16:27 Ответить
Надо быть реалистами, чтобы потом сильно не разочаровываться.
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06.10.2021 16:33 Ответить
Та овоч тоже так думав )
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06.10.2021 16:45 Ответить
Напевно -ні.....
Багаттттющі проблеми будуть для Грузії...
Хоч, током вб'є_ аккумулятор на голову впаде..
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06.10.2021 15:42 Ответить
його трабли. його туди нiхто нe гнав
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06.10.2021 15:42 Ответить
Да ,но ведь могут и не убить а значит не всё так плохо ...
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06.10.2021 15:43 Ответить
А зачем убивать?
Есть хоть условно обьективная причина?
Или там кроме популизма, больше ничего нет?
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06.10.2021 15:43 Ответить
Он думал, что и в Грузии можно побегать по крышам и закрыть все проблемы.
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06.10.2021 15:43 Ответить
читаю и просто ЖАХ, что вы несёте.....?((
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06.10.2021 15:50 Ответить
И что "мы" несем? Чувак нелегально выехал из Украины и так же нелегально въехал в Грузию. Пару лет тому назад прорывался через границу Украины так же нелегально. Уже за это его надо судить. Вообще Миша берега попутал и плевать хотел на законы. Заслужил.
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06.10.2021 17:29 Ответить
возможно и да! но не в таких же высказываниях ..такое впечатление что читаешь посты не взрослых рассудительных людей .а школьников или просто ... детей....вот и всё что я имел ввиду...
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06.10.2021 18:38 Ответить
Незай на ніч запускає пропелер й зависає під стелею...
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06.10.2021 15:52 Ответить
А керосин кто будет ему передавать?
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06.10.2021 15:56 Ответить
Він жеж на плюшках працює... - та «закохана дівчинка хіба не напекла???
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06.10.2021 15:59 Ответить
а потом изнасиловать!
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06.10.2021 15:52 Ответить
Ой вэй!
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06.10.2021 15:54 Ответить
Якась манія величі у Міхо і його прихильників! Насправді він нікому і нах не потрібен-збитий льотчик! Ні в Україні -ні на своїй Батьківщині! Бла бла бла і бе бе бе суцільне!
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06.10.2021 16:03 Ответить
Кому он нахер нужен..... Сбитый летчик
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06.10.2021 16:05 Ответить
Хіба що від ломки здохне.
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06.10.2021 16:15 Ответить
..злые вы..
не фанат Саак.., особенно за его сотрудничество с зекомандОй аниматоров-аматоров и прочими мУтками...
но неплохо, изнутри почти, знал нищую-суперкоррупционную-воровскую Грузию ДО Михо и все мы видели Грузию После реформ Бендукидзе-Саакашвили и помощи США - а они заметны..
так что пусть экспрезидент будет жив-здоров, а виноват - пусть отвечает по закону, а не по заказу..
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06.10.2021 16:25 Ответить
Та і в нас кой-кого можуть вбити у в'язниці, спочатку правда будуть довго любити. Потрібно було бути людиною на високій посаді і ні в кого не буде такого бажання.
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06.10.2021 16:50 Ответить
могут убить? да и хер на него!
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06.10.2021 17:09 Ответить
Саакашвили и Зеленский близнецы, оба пришли к Власти как популисты.
Ненависть к Саакашвили зашкаливает: коррупция, нарушение Конституции, издевательства над политическими конкурентами, убийство ...
Зеленского ждет такая же участь, поэтому он строит авторитарное управление, а это надолго в кресле, как видно, по России...
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06.10.2021 17:55 Ответить
Та нефиг делать!Земля налетела на ось.Безнаказанность режимов,толкает их на более гнусные преступления.И тут уже Запад никак не отмахнётся.С вашего соучастия злу,происходят эти вещи.И если Мишико загнётся,как лидер демомира,это пойдёт плюсиком автократиям и они станут ещё сильней
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06.10.2021 18:55 Ответить
К сожалению, это правда.
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07.10.2021 06:48 Ответить
 
 