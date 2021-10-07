Украинский язык стал вторым официальным в одном из муниципалитетов Бразилии
Депутаты городского совета бразильского муниципалитета Прудентополис приняли решение об утверждении украинского языка вторым официальным.
Об этом сообщает Всемирный конгресс украинцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в Бразилии... Поздравляем с этим успехом украинско-бразильскую Центральную репрезентацию, во главе с вице-президентом Всемирного конгресса украинцев, адвокатом Витторио Соротюком, который подготовил проект закона и обоснования", - говорится в сообщении.
Как сообщает бразильское издание Nossa Gente, решение о признании украинского языка в Прудентополисе было принято в связи с тем, что он является вторым по численности носителей в муниципалитете (после португальского).
"Наличие двух официальных языков является конституционным и соответствует статье 216 Федеральной конституции, которая устанавливает, что нематериальное культурное наследие, которое несет в себе традиции и воспоминания различных этнических групп, составляющих бразильское общество, является бразильским культурным наследием", - отмечает издание.
Прудентополис с 2019 года является городом-побратимом украинского Тернополя, поскольку именно оттуда в муниципалитет прибыло наибольшее число украинских переселенцев.
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Новина добра... але назвати то частиною україномовної спільноти - навряд чи можна..
Бразилия: Прудентополис принял XXV Национальный Фестиваль украинского танца
Прудентополис принял XXV Национальный Фестиваль украинского танца
В нем приняли участие более 600 артистов из 17 коллективов со всей Бразилии и одной группы из Парагвая. Их поздравил Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко и мэр города Прудентополис Адель Клозовски, говорится на https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68575-prudentopolis-prijnyav-xxv-nacionalynij-festivaly-*************-tancyu сайте МЗД Украины.
Теплые поздравления были высказаны украинско-бразильской фольклорной группе "Веселка" по случаю 60-летия его творческой жизни и в связи с достижениями в сохранении украинских культурных традиций.
https://www.youtube.com/channel/UCgb4xrcIh2tsXrLSESCzrkg Посольство України Бразилія
Прудентополіс прийняв XXV Національний Фестиваль українського танцю. Prudentópolis recebeu o XXV Festival Nacional de danças ucranianas.
https://youtu.be/cDQLGb8DoYQ
а какие шкварки в Бразилии - национальная еда
Де Сало, там і Україна !!!
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
короче молодцы!
хоча бажання її зберегти заслуговуе на велику повагу
на Волинь там не говорять - спивають eю.
a дали або брати зустрiчали, як змога була, або на автобусi ще пiвтора - двi години гойдатися...
Чи потягом з Києва ?
щось менi пiдказуе Луцьк )))
все тiшу себе надiею, що той раз був не останнiй....
Сама була вражена.
а галстук - kravata ( укр. Краватка) если не ошибаюсь
Вольтер "Епоха Людовіка ХІV": "Взагалі тоді були в моді мереживні галстуки, але наспіх пов"язані хустини переможців звернули на себе увагу і викликали загальне наслідування Їх прозвали "кравате" , бо серед їх власників було дуже багато хорватів.... "
Так що "краватка" ("хорватка") - слов"янська .... А свій "халстух" - у голландців запозичений , фінно-угри і тюрки з північного сходу хай запхнуть собі в зад!
Тільки в Україні, люмпенам продовжують втовкмачувати "какая разніца".
Для України це корисний приклад того, що кожний адміністративний район, не будучи автономним, все ж повинен мати право на другу офіційну мову. Як у Бразилії.
У нас, в Германии функционеры и главари Украинских домов тоже деньжата откладывают.
Дебилы от и до. И так по всей стране.
Бразильська "хохлорня" (с), "брудна піна" (с), "шльондри" (с), "нічим не відрізняються від кацапів" (с) і т.д. Зрадники, само собою, і вороги. О, і ще "ковбасні імігранти" (с).
Всі цитати - з численних тем даного форуму.
Це не разова чи випадкова "акція", а тривала і акцентована дія.