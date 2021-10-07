Украинский язык стал вторым официальным в одном из муниципалитетов Бразилии

Депутаты городского совета бразильского муниципалитета Прудентополис приняли решение об утверждении украинского языка вторым официальным.

Об этом сообщает Всемирный конгресс украинцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в Бразилии... Поздравляем с этим успехом украинско-бразильскую Центральную репрезентацию, во главе с вице-президентом Всемирного конгресса украинцев, адвокатом Витторио Соротюком, который подготовил проект закона и обоснования", - говорится в сообщении.

Как сообщает бразильское издание Nossa Gente, решение о признании украинского языка в Прудентополисе было принято в связи с тем, что он является вторым по численности носителей в муниципалитете (после португальского).

Читайте: В Украине проверят написание имен в загранпаспортах

"Наличие двух официальных языков является конституционным и соответствует статье 216 Федеральной конституции, которая устанавливает, что нематериальное культурное наследие, которое несет в себе традиции и воспоминания различных этнических групп, составляющих бразильское общество, является бразильским культурным наследием", - отмечает издание.

Прудентополис с 2019 года является городом-побратимом украинского Тернополя, поскольку именно оттуда в муниципалитет прибыло наибольшее число украинских переселенцев.

Также читайте: Экзамен по украинскому языку не сдали около 15% кандидатов в чиновники