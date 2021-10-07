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Украинский язык стал вторым официальным в одном из муниципалитетов Бразилии

Украинский язык стал вторым официальным в одном из муниципалитетов Бразилии

Депутаты городского совета бразильского муниципалитета Прудентополис приняли решение об утверждении украинского языка вторым официальным.

Об этом сообщает Всемирный конгресс украинцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в Бразилии... Поздравляем с этим успехом украинско-бразильскую Центральную репрезентацию, во главе с вице-президентом Всемирного конгресса украинцев, адвокатом Витторио Соротюком, который подготовил проект закона и обоснования", - говорится в сообщении.

Как сообщает бразильское издание Nossa Gente, решение о признании украинского языка в Прудентополисе было принято в связи с тем, что он является вторым по численности носителей в муниципалитете (после португальского).

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"Наличие двух официальных языков является конституционным и соответствует статье 216 Федеральной конституции, которая устанавливает, что нематериальное культурное наследие, которое несет в себе традиции и воспоминания различных этнических групп, составляющих бразильское общество, является бразильским культурным наследием", - отмечает издание.

Прудентополис с 2019 года является городом-побратимом украинского Тернополя, поскольку именно оттуда в муниципалитет прибыло наибольшее число украинских переселенцев.

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Автор: 

Бразилия (305) украинский язык (1189) украинцы (3863) Всемирный Конгресс Украинцев (162)


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Топ комментарии
+28
люди 4-5 поколвнь передають знання мови предків, а тут с села в місто приїхало і вже "что" да "как"
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07.10.2021 19:56
+15
Хоч за океаном збережуть мову, коли своїм невтямки. (((
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07.10.2021 20:00
+8
В Аргентині діаспора добре розмовляє українською, сам спілкувався з ними. У церквах служать українською.
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07.10.2021 20:57
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люди 4-5 поколвнь передають знання мови предків, а тут с села в місто приїхало і вже "что" да "как"
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07.10.2021 19:56 Ответить
Ніхто там нічого в Прудентополісі не передає. Там майже всі давно забули рідну мову. При тому що 80 відсотків корінних тернополян і їх нащадки, ламаною українською говорять лише ентузіасти та люди дуже похилого віку. Ситуація насправді не вельми вирізняється від колись української Кубані, де зараз на згадку лише дуже старі станичники та кубанський хор. але , на відміну від Кубанців, пруденто-тернополян ніхто не репресував і не змушував забути власну мову. Вони самі її позбавилися, бо нащо нада. Ба більше - половина з них навіть не пам"ятає звідки саме з України родом їх предки.
Новина добра... але назвати то частиною україномовної спільноти - навряд чи можна..
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07.10.2021 20:10 Ответить
В Аргентині діаспора добре розмовляє українською, сам спілкувався з ними. У церквах служать українською.
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07.10.2021 20:57 Ответить
я розумію, але стосовно бразильського Прудентополісу, то ситуація не вельми оптимістична.
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07.10.2021 22:27 Ответить
Вы там были ?
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07.10.2021 22:40 Ответить
Ні не був, але були знайомі і я взагалі дуже багато оглядів зробив на цю тему. Отже ситуація мало втішна.
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07.10.2021 23:14 Ответить
А я была

Бразилия: Прудентополис принял XXV Национальный Фестиваль украинского танца

Прудентополис принял XXV Национальный Фестиваль украинского танца

В нем приняли участие более 600 артистов из 17 коллективов со всей Бразилии и одной группы из Парагвая. Их поздравил Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко и мэр города Прудентополис Адель Клозовски, говорится на https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68575-prudentopolis-prijnyav-xxv-nacionalynij-festivaly-*************-tancyu сайте МЗД Украины.

Теплые поздравления были высказаны украинско-бразильской фольклорной группе "Веселка" по случаю 60-летия его творческой жизни и в связи с достижениями в сохранении украинских культурных традиций.
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07.10.2021 23:27 Ответить
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07.10.2021 23:28 Ответить
ПОКАЖИТЕ ГДЕ В УКРАИНЕ ТАКОЕ МОЖНО НА УЛИЦАХ УВИДЕТЬ ????

https://www.youtube.com/channel/UCgb4xrcIh2tsXrLSESCzrkg Посольство України Бразилія

Прудентополіс прийняв XXV Національний Фестиваль українського танцю. Prudentópolis recebeu o XXV Festival Nacional de danças ucranianas.

https://youtu.be/cDQLGb8DoYQ
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07.10.2021 23:31 Ответить
Казачий кубанський хор виконує українські пісні. Але це не означає, що українська мова живе і процвітає в побуті на Кубані. Отже те саме приблизно в Прудентополісі. Хтось пам"ятає, але в побуті не говорить майже ніхто. І це при тому, що на відміну від Кубані, ніхто ні мову ні носіїв не нищів і не утискав. Тупо самі позбавилися і забули.
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07.10.2021 23:48 Ответить
Ерунду пишите
а какие шкварки в Бразилии - национальная еда

Де Сало, там і Україна !!!

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
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07.10.2021 23:56 Ответить
ви можете вважати гондурас Україною, все залежить від рівня ваших когнітивних здібностей. Натомість, це ніяк не допоможе тому факту, що української мови в данному місті в повсікденному житті практично немає. Нажаль.
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08.10.2021 12:07 Ответить
провокатор
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08.10.2021 10:16 Ответить
отакої!
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07.10.2021 19:57 Ответить
шо тут сказать? - обошли нас бразильянцы и в Америке и шо сaмое неприятное в Украине....
короче молодцы!
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07.10.2021 20:00 Ответить
Хоч за океаном збережуть мову, коли своїм невтямки. (((
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07.10.2021 20:00 Ответить
за океаном вже не та мова, повирте...
хоча бажання її зберегти заслуговуе на велику повагу
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07.10.2021 20:03 Ответить
хочете справжню мову?
на Волинь там не говорять - спивають eю.
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07.10.2021 20:06 Ответить
Дякую! Знаю!
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07.10.2021 20:08 Ответить
Та нема вже і тут нормальної мови. Скацапіли. І покрились матєршиною.
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07.10.2021 20:25 Ответить
дальше вiд Ковеля якомога дальше - там ще все збереглося.....
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07.10.2021 20:27 Ответить
То Ковель вже руйнується. Хоча лікарня там найвищого європейського рівня.
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07.10.2021 20:30 Ответить
в Ковелi нiколи довго не задержувався - то завши був перевал...
a дали або брати зустрiчали, як змога була, або на автобусi ще пiвтора - двi години гойдатися...
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07.10.2021 20:38 Ответить
А ви з Польщі їхали ?
Чи потягом з Києва ?
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07.10.2021 20:44 Ответить
потягом з Київa.
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07.10.2021 20:47 Ответить
а Ви де на Волинi? - oй не кажiть, то я дурницю запитав....
щось менi пiдказуе Луцьк )))
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07.10.2021 20:55 Ответить
Правильно.)
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07.10.2021 20:56 Ответить
той крайнiй раз був в Украiни i на Волинi у 2005му - сумую страшенно....
все тiшу себе надiею, що той раз був не останнiй....
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07.10.2021 21:01 Ответить
Я запомнил, милая Ксения.
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08.10.2021 00:16 Ответить
iнодi той автобус навiть бiльше до вподоби був - за 2 години я знав всi чутки
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07.10.2021 20:45 Ответить
До речі, файна українська ще присутня на Одещині, Херсонщині і навіть Миколаївщині. Звісно, в сільській місцевості.
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07.10.2021 20:26 Ответить
не знаю- дуже сподiваюсь що Ви правi...
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07.10.2021 20:29 Ответить
Маю знайомих. Не просто так кажу.
Сама була вражена.
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07.10.2021 20:31 Ответить
Ха-ха. Немає там ніякої української мови... Поодинокі випадки можна зустріти старих людей... Не вірете - перевірте...
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07.10.2021 20:12 Ответить
є! за південь не знаю, там болгари, молдавани, арнаути, гагаузи . А північ, починаючи з самої Одесі і до Кодими , точно україномовна. і я особисто цьому свідок.
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07.10.2021 22:50 Ответить
я не про Україну, а про це бразильське містечко.
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07.10.2021 23:12 Ответить
в спам, рузькэ
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08.10.2021 10:17 Ответить
Ого, це просто супер 👍🏼🙂
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07.10.2021 20:06 Ответить
Трофейное рюсскае наречие придумали только в середине 19 века,немец Даль насобирал болгарских слов в количестве ...нцать штук и каже...рюсские это ваше наречие Позднее узник рюсскава Концлагеря Федя Достоевский по тюрьмам собрал рюсскую Феню...,на сегодня феня имеет статус второго государственного Наречия на РАБссии и содержит более 25 000 словечек....
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07.10.2021 20:07 Ответить
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07.10.2021 22:42 Ответить
Цибуля - вона і в Бразлії cebola
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08.10.2021 16:19 Ответить
Да, в испанском и португальском языке в Европе - cebola
а галстук - kravata ( укр. Краватка) если не ошибаюсь
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08.10.2021 21:38 Ответить
ХVІІ століття. Франція. У складі французської армії - "хорватський" полк До складу форми одягу входив вишитий шарф . 1602 рік. Битва під Штейкерном . В бою відіграли вирішальну роль хорвати , що вирізнялися в бою саме цими шарфами . Переможців шалено зустрів Париж .
Вольтер "Епоха Людовіка ХІV": "Взагалі тоді були в моді мереживні галстуки, але наспіх пов"язані хустини переможців звернули на себе увагу і викликали загальне наслідування Їх прозвали "кравате" , бо серед їх власників було дуже багато хорватів.... "
Так що "краватка" ("хорватка") - слов"янська .... А свій "халстух" - у голландців запозичений , фінно-угри і тюрки з північного сходу хай запхнуть собі в зад!
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09.10.2021 06:57 Ответить
Нашого цвіту по всьому світу.
Тільки в Україні, люмпенам продовжують втовкмачувати "какая разніца".
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07.10.2021 20:07 Ответить
Якраз дивилась сюжет рагулів на цю тему. Фігурують записи зі студій плюси - ведуча мосейчучка і їхні кацапські візаві - соловйоб. 2012 рік. Вони спільно паплюжать українську мову, стверджуючи, що росіска має значно більший попит, відповідно це наше головне надбання. А як та жучка хвостом вихиляла перед кацапом, гаваріла па русскі...... тьху.
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07.10.2021 20:14 Ответить
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07.10.2021 22:47 Ответить
Сразу видно, что вы в Белоруссии не были. Украина по сравнению с тамошним трэшем - рай для патриотов
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08.10.2021 16:20 Ответить
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07.10.2021 20:11 Ответить
Украина не РАБссия казав Кучма колись.... мав рацію...,рюсскіє до Україні мают таке ж відношення що мавпа Шимпанзе до Мерседеса...
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07.10.2021 20:18 Ответить
Хрюсский баран, меняй ник, этот протух, животное...
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07.10.2021 21:46 Ответить
У мавзолейного быдла на сегодня союзники ХАМАС, Хезболла и сраный Талибан....
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07.10.2021 20:21 Ответить
Нельзя так про талибан говорить, песец подкрадется незаметно....
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07.10.2021 22:15 Ответить
хєра з два.
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07.10.2021 21:11 Ответить
?
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07.10.2021 21:29 Ответить
Наличие двух официальных языков является конституционным и соответствует статье 216 Федеральной конституции, которая устанавливает, что нематериальное культурное наследие, которое несет в себе традиции и воспоминания различных этнических групп, составляющих бразильское общество, является бразильским культурным наследием", - отмечает издание Источник:
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07.10.2021 21:35 Ответить
Бразилія, якщо не помиляюсь, має федеративний устрій. Тому для них природньо мати декілька державних мов. Україна - унітарна держава. І, згідно Конституції, державна мова у нас одна - українська. Все просто.
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07.10.2021 21:39 Ответить
Некоректний приклад. Офіційну мову запровадили не у суб"єкті федерації - штаті, а в окремому окрузі, це аналог українського району. Прудентополіс має адміністративний статус аналогічний Берегшашу (Берегово - укр.).

Для України це корисний приклад того, що кожний адміністративний район, не будучи автономним, все ж повинен мати право на другу офіційну мову. Як у Бразилії.
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08.10.2021 00:08 Ответить
Судячи з назви муніципалітета, перша офіційна мова там грецька.
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07.10.2021 21:00 Ответить
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07.10.2021 21:19 Ответить
Гарна новина
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07.10.2021 23:18 Ответить
А на кацабії жодної школи з українською мовою не має, хоча українців там мідьйони.... Що доводить- росіяни наші вороги на 100 відсотків.
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07.10.2021 23:36 Ответить
Посольсво старается, вкладывает деньги.

У нас, в Германии функционеры и главари Украинских домов тоже деньжата откладывают.

Дебилы от и до. И так по всей стране.
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08.10.2021 00:30 Ответить
...ох, батюшки, а муниципальшики из какой волны эммиграции? наверняка леонидмакаровские! Тогда много знакомых аки скворцы чухнули из неньки и до сих пор нет ни слуху ни духу...
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08.10.2021 05:03 Ответить
Ню-ню. Прикольне лицемірство в коментах.

Бразильська "хохлорня" (с), "брудна піна" (с), "шльондри" (с), "нічим не відрізняються від кацапів" (с) і т.д. Зрадники, само собою, і вороги. О, і ще "ковбасні імігранти" (с).

Всі цитати - з численних тем даного форуму.
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08.10.2021 06:52 Ответить
Делайте поправку на то, что вы не знаете, кто пишет эти коменты и с какой целью....
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08.10.2021 07:13 Ответить
Якраз тому, що знаю - то й пишу.
Це не разова чи випадкова "акція", а тривала і акцентована дія.
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08.10.2021 07:19 Ответить
 
 