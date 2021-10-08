Судебный процесс над бывшим эсэсовцем, охранником лагеря Заксенхаузен, начался в Германии

В германском городе Бранденбург-на-Гавеле в четверг 7 октября начался процесс над бывшим охранником СС концлагеря "Заксенхаузен".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сеть редакционную сеть RND.

Подсудимого Йозефа Ш. обвиняют в соучастии в убийстве 3518 заключенных в период с 1942 по 1945 год. Согласно судебным документам, он "сознательно и охотно оказывал помощь жестокому убийству тысяч узников лагеря".

Процесс проходит в спортивном зале тюрьмы Бранденбурга при усиленных мерах безопасности. Все участники, потомки жертв, наблюдатели должны были пройти через рамки и обыск. Наблюдателям и журналистам также запрещено было вносить компьютеры и мобильные телефоны в зал.

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Бывший ССовец держит молчание. Защитник мужчины заявил, что его подзащитный не хочет комментировать обвинения.

Вице-президент Международного Комитета "Аушвиц" Кристоф Гойбнер выразил разочарование молчанием подсудимого после окончания первого дня суда. "Во время зачитывания обвинительного документа подсудимый не проявлял никаких эмоций", - сказал Гойбнер.

По его словам, процесс бывшему охраннику является чрезвычайно важным для родственников, которые не обязательно хотят, чтобы "обвиняемый потом оказался в тюрьме или как-то страдал, но чтобы он предстал перед немецким судом и получил приговор, который также является приговором от имени многих убитых".

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Ожидается, что судебный процесс продлится до начала января.

Через концентрационный лагерь Заксенхаузен прошли в период между 1936 и 1945 годами более 200 000 человек не дожила из них до освобождения, по некоторым данным, половина.

В последнее время, как сообщалось, в Германии прошли несколько процессов против бывших сотрудников нацистских концлагерей. В частности, параллельно проходит суд над бывшей секретаршей концлагеря "Штутгоф", которой сейчас 96 лет.

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