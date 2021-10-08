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Судебный процесс над бывшим эсэсовцем, охранником лагеря Заксенхаузен, начался в Германии

Судебный процесс над бывшим эсэсовцем, охранником лагеря Заксенхаузен, начался в Германии

В германском городе Бранденбург-на-Гавеле в четверг 7 октября начался процесс над бывшим охранником СС концлагеря "Заксенхаузен".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сеть редакционную сеть RND.

Подсудимого Йозефа Ш. обвиняют в соучастии в убийстве 3518 заключенных в период с 1942 по 1945 год. Согласно судебным документам, он "сознательно и охотно оказывал помощь жестокому убийству тысяч узников лагеря".

Процесс проходит в спортивном зале тюрьмы Бранденбурга при усиленных мерах безопасности. Все участники, потомки жертв, наблюдатели должны были пройти через рамки и обыск. Наблюдателям и журналистам также запрещено было вносить компьютеры и мобильные телефоны в зал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек

Бывший ССовец держит молчание. Защитник мужчины заявил, что его подзащитный не хочет комментировать обвинения.

Вице-президент Международного Комитета "Аушвиц" Кристоф Гойбнер выразил разочарование молчанием подсудимого после окончания первого дня суда. "Во время зачитывания обвинительного документа подсудимый не проявлял никаких эмоций", - сказал Гойбнер.

По его словам, процесс бывшему охраннику является чрезвычайно важным для родственников, которые не обязательно хотят, чтобы "обвиняемый потом оказался в тюрьме или как-то страдал, но чтобы он предстал перед немецким судом и получил приговор, который также является приговором от имени многих убитых".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии

Ожидается, что судебный процесс продлится до начала января.

Через концентрационный лагерь Заксенхаузен прошли в период между 1936 и 1945 годами более 200 000 человек не дожила из них до освобождения, по некоторым данным, половина.

В последнее время, как сообщалось, в Германии прошли несколько процессов против бывших сотрудников нацистских концлагерей. В частности, параллельно проходит суд над бывшей секретаршей концлагеря "Штутгоф", которой сейчас 96 лет.

Также читайте: В Германии умер 95-летний украинец Яков Палий, которого обвиняли в работе на нацистов в концлагере "Треблинка"

Автор: 

Германия (6964) концлагерь (44) нацизм (348) СС (25)


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Топ комментарии
+19
когда уже будут судить надзирателей рашистких лагерей?
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08.10.2021 02:28
+14
чомусь маю таке враження, що ймовірно пану звинуваченому в його 100 років абсолютно по*уй в чому його звинувачують, що це відбувається за судовий процес і чим він (процес) для нього (звинуваченого) закінчиться
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08.10.2021 02:26
+13
Чим далі від другої світової,тим більше якоїсь дурості і помпезних відзнак річниць.
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08.10.2021 02:35
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Правила форума Совет форумчан
а смысл? ему уже стока лет, шо смачно плюнуть и нема процесса...
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08.10.2021 02:10 Ответить
Да вобщем-то фигурант вероятнее всего уже мало что понимает.
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08.10.2021 02:19 Ответить
Есть закон, его необходимо выполнять!
Вот и весь смысл.
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08.10.2021 10:02 Ответить
Ну да, других же проблем не осталось, кроме 100 летних стариков забытой войны. Сейчас же войн нет, никто не гибнет.
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08.10.2021 15:33 Ответить
чомусь маю таке враження, що ймовірно пану звинуваченому в його 100 років абсолютно по*уй в чому його звинувачують, що це відбувається за судовий процес і чим він (процес) для нього (звинуваченого) закінчиться
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08.10.2021 02:26 Ответить
Його б мали обстежити до процесу і визначити, чи він здатний усвідомлювати те, що відбувається.
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08.10.2021 06:45 Ответить
когда уже будут судить надзирателей рашистких лагерей?
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08.10.2021 02:28 Ответить
когда откроют то что осталось от гебушных архивов и будет воля общества очиститься от стукачествп
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08.10.2021 05:31 Ответить
Чихать на него! У нас сейчас 73% страну уничтожают, а вы про херню страдаете.
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08.10.2021 07:22 Ответить
На кого чихать я не понял?

потрудитесь изъяснять ваши мысли точнее
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08.10.2021 08:41 Ответить
А у нас нет людей уничтожающих свой народ? Те уничтожали чужих ,а что сказать про уничтожающих своих. Убить можно пулей, а можно ценой на жизнь. То что было 80 лет назад важнее чем то что сейчас?
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08.10.2021 07:21 Ответить
Чим далі від другої світової,тим більше якоїсь дурості і помпезних відзнак річниць.
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08.10.2021 02:35 Ответить
Чому ці судові процеси не проводили раніше? Коли цей дід та 96-річна секретутка хоча б щось пам'ятали та могли надати свідчення.
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08.10.2021 02:49 Ответить
практически вся семья с маминой стороны - в кегебешных рвах...
батина? - в немецких.
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08.10.2021 02:59 Ответить
мого прапрадіда Данила десь замордували чекісти, достеменно невідомо, де саме;
мого прадіда Сергія замордували німці в Золотоноші.
Сталін-Гітлер - какаяразніца, на якій сковорідці в пеклі жаряться. Головне, щоб туди якомога скоріше попав путін *****, сто чортів йому в печінку.
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08.10.2021 09:39 Ответить
Ну, по перше, звинувачувані, як правило, свідчень не надають. Принаймні мають право не надавати.
По друге, чим далі в ліс тим товстіше партизани. У нашому випадку чим далі війна, тим більші категорії переходять із стану свідків в стан злочинців. В минулому десятиріччі німці прийняли закон по якому навіть електрики чи машиністки в таборах стали співучасниками злочинів.
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08.10.2021 03:58 Ответить
кацапы напостреляли больше фажиздов в раз многа....
вы многа видели на кацапии процессов над теми стреляловами?
кто то же жал на курок?
так и немцы - у них у всех с памятью шо та стало......
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08.10.2021 02:54 Ответить
потому что кацапы сами мечтают стать вертухаями они уверены что они будут охранять а не и
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08.10.2021 05:33 Ответить
90 лет искали и вдруг нашли. Поименные списки всех этих людей всегда были у немцев.
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08.10.2021 03:15 Ответить
Нет.
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08.10.2021 08:22 Ответить
Ага, награды им из воздуха брались, амуниция и оплата «подвигов» была без отчетов. Вы хоть раз на реальных складах были? На любой винтик тонны бумаг, а тут люди бесследно исчезли, сказки венского леса.
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08.10.2021 15:37 Ответить
Эммм... Массово изготовлялись документы, причём это не проблема имея власть. Для более менее значимых персонажей - ОДЕССА (ODESSA (нем. «Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen»), и другие. Читай хоть иногда
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08.10.2021 16:00 Ответить
там бери любого хто з 1925 року і всі служили в СС
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08.10.2021 05:07 Ответить
Бред.
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08.10.2021 08:23 Ответить
Какое нафиг SS....,согласно приказу Генриха Гиммлера,не кажого немца брали в элиту Германии...,а граждан других стран и подавно...,Чистые Арийцы доказывали своим патриотизмом свою Верность Рейху только в боях...,за 6 лет 2 Мировой в войска SS Гиммлер зачислил 1 млн.800 тысч немцев...а сколько всего немцев участвовало во 2 Мировой хоть знаете???

Аналитеги блин...
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08.10.2021 05:21 Ответить
доказать свою родословную солдату за 150 лет,офицеру - за 200..
вот почему у нас никогда (слава Богу) не будет СС - т.к. большинство нынешней детворы не знает ДР даже папы-мамы..
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08.10.2021 09:16 Ответить
В Украине полиция защищает мрази и что? Да ничего, все отлично
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08.10.2021 05:29 Ответить
шо ты хотел сказать?
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08.10.2021 06:43 Ответить
)
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09.10.2021 12:46 Ответить
В Заксенгаузене кстати сидели Степан Андреевич Бандера,сын Сралина Яков Джугашвили,генерал Карбышев,генерал Польской Армии Крайовой Грот-Ровецкий,командир ОУН-УПА Тарас Бульба-Боровец,автор неудачного покушения на Гитлера в 1944 году Георг Эльзнер,немецкий Пастор Нимеллер и многие другие известные в то время люди....
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08.10.2021 05:30 Ответить
Оттолкнитесь от братского Договора от 11 ноября 1938 года между НКВД и Гестапо Лаврения Берия и Генриха Мюллера "О сотрудничестве и совместных действиях на территории Европы"...что это означает на самом деле догадайтесь с 1 раза...,к примеру откуда взялись на территории не воюющего ССсра в 1940 году свыше 20 000 польских офицеров...,которых после советское гестапо расстреляло ...,с Неба упали?
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08.10.2021 05:44 Ответить
В смысле с неба упали? СССР с нациской Германией, вместе, напали на Польшу, т.е вели боевые действия против польской армии, вот отсюда и пленные. Наверное так ?
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08.10.2021 08:51 Ответить
https://youtu.be/BuULNBObLi0 https://youtu.be/BuULNBObLi0
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08.10.2021 06:04 Ответить
в принципе похер сколько лет - за преступления против человечности нужно судить конечно
- НО кто знает, скольких осудили советских за массовые преступления против человечности на территории поверженной Германии?
- мы же знаем как давили танками колоны немецких беженцев, расстреливали мирняк с самолетов и массовые изнасилования и убийства немок..
- С немцев прогрессивное человечество стерло эти воспоминания, да?
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08.10.2021 07:02 Ответить
Приведи пример таких случав, *издабол. "мы же знаем как давили" -очень примитивный штамп манипуляции
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08.10.2021 08:20 Ответить
Нет. Просто те немцы, которые могли бы задать подобные неудобные вопросы закончились в 1945-м. Осталась нация политических овощей и всяких арабов...
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08.10.2021 07:25 Ответить
А хоть одного сталинских палачей судили? НЕТ.
Все они живут в почёте на персональных пенсиях.
И идут в колоне ветеранов ВОВ.
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08.10.2021 07:44 Ответить
Може він мовчить, бо вже помер? Знущання німців над собою продовжується.
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08.10.2021 07:50 Ответить
Коли в Україні судитимутт садистів з лагерів СССР які після 45 року мільйони лбюдей знищили, а зараз не хилі пенсії отримують за те що знищували українців і інші нації юрьми ссср?
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08.10.2021 08:06 Ответить
евреи все не успокоятся
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08.10.2021 08:18 Ответить
My roots are from Dmiitrevska street, *********, close to the bazar place, I remember my babushka was saying - "|Trhey knew, they knew." SS was living in our building, not waffen SS, educated and civilized people, it was a human tragedy.
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08.10.2021 08:45 Ответить
Придурки,комуняк кто будет судить?
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08.10.2021 08:54 Ответить
yo 73%?
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08.10.2021 08:56 Ответить
Просто нужно для шоу. Типичная левацкая заворушка на фоне цены на углеродные ресурсы и отопление. Будь дед в чем то виноват его бы еще в 50ых судили
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08.10.2021 08:58 Ответить
А еще хороший повод для "добрых" родственников избавится от подзадержавшегося деда и начать делить его наследство. В Германии, как видим, этот вопрос решается на раз-два
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08.10.2021 09:05 Ответить
My Granddad was shot by NKVD firing squad, he was a German spy, no questions to NKVD, I wish my hero granddad should have blown a trainload or two of those red-assed liberators
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08.10.2021 09:09 Ответить
Well come to club. Here is a lot of people whose Grandis were slaughtered by commis.
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08.10.2021 09:18 Ответить
Жила собі людина 75 років і до неї не було жодних запитань. До речі, ту територію контролював Савєйський Саюз. Ні КГБ, ні Штазі питань не мало.
Може то в Німеччині тема така, шукати, як спихнути старого діда на утримання держави? Йому ж зараз будуть надавати безкоштовне медичне обслуговування аби дожив до вироку. Та й потім піклуватиметься держава. З власних коштів це, коштувало б цілого статка.
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08.10.2021 09:14 Ответить
I am proud of my granddad, he was russki from tambov, he was a goalie for Lokomomotiv Kiev, Afonja crowd cheered.
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08.10.2021 09:43 Ответить
паБЕДУ над Гитлером Путлер засекретил до 9 мая 1945 года...,а сотрудничество НКВД и ГЕСТАПО до 11 ноября 2040 года...,странные Секреты...
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08.10.2021 09:44 Ответить
Кстати на РАБссии 8 Архивов,один из них Президентский...в котором все документы прошлого СЕКРЕТНЫ...с грифом "Совершенно Секретно!Хранить Вечно....,именно в этом Архиве НИКОГДА ничего не рассекретят любые будущие президенты РАБссии...,им просто страшно...,что народ узнает какие шакалы правили РАБссией с 1721 года...,да и ранее когда была Мацковия дремучая...,Сцаря Самозванца Петрухи...
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08.10.2021 09:49 Ответить
А где он был с 45-го года?
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08.10.2021 09:59 Ответить
Можливо продовжував служити в органах ГДР.
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08.10.2021 10:03 Ответить
protokol doprosa v NKVD - granddad Afonja, you did it, your family is doing good now both in Ukraine & Canada
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08.10.2021 10:05 Ответить
Всё правильно, только одного не пойму: почему только германских фашистов судят, а савьецких нет? Вся выгребная яма-404, под власовскими тряпками с наградными ленточками от Гитлера, плюс фашистский режим...
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08.10.2021 10:19 Ответить
waffen SS was the best fighters of the world including SS Galytchyna, nasha UPA, nasha Armija Krajowa, Lithuania & Latvia &Estonia brothers, we are all united.
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08.10.2021 10:26 Ответить
Они уж точно боролись, с кацапскими, а потом с германскими фашистами, не спорю...
Вопрос: какие нацисты хуже германские или кацапские?
PS: 1922; 33 год, конечно не в счёт?
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08.10.2021 10:37 Ответить
Ганс и ещё вопрос к тебе: Почему ты не вспомнил сралина? Ведь от него шла бесценная помощь Гитлеру!
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08.10.2021 10:56 Ответить
I do remember my grand babushka complaining about the horror of Jun 22, 1941 German bombardment of the block between Lvivska Ploscha & Zhytny Rynok, red-assed army barracks, and ******** their nest for Stalin hawks. Junkers dive bombers was really something.
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08.10.2021 11:54 Ответить
Mister, are you russkie? You speak russkie so no offence yo ok?
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08.10.2021 13:00 Ответить
Немецкие ветераны с железными крестами доживают сытую старость, а судят столетних стариков которые попали под руковство немцев. Ну да, самые виноватые, а кто им отдавал приказы, кто работал на немецких фабриках чтобы делать патроны для расстрелов? А это другое дело, их не судим, ну да.
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08.10.2021 15:30 Ответить
лучше б за рашу взялись....
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09.10.2021 10:45 Ответить
 
 