Судебный процесс над бывшим эсэсовцем, охранником лагеря Заксенхаузен, начался в Германии
В германском городе Бранденбург-на-Гавеле в четверг 7 октября начался процесс над бывшим охранником СС концлагеря "Заксенхаузен".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сеть редакционную сеть RND.
Подсудимого Йозефа Ш. обвиняют в соучастии в убийстве 3518 заключенных в период с 1942 по 1945 год. Согласно судебным документам, он "сознательно и охотно оказывал помощь жестокому убийству тысяч узников лагеря".
Процесс проходит в спортивном зале тюрьмы Бранденбурга при усиленных мерах безопасности. Все участники, потомки жертв, наблюдатели должны были пройти через рамки и обыск. Наблюдателям и журналистам также запрещено было вносить компьютеры и мобильные телефоны в зал.
Бывший ССовец держит молчание. Защитник мужчины заявил, что его подзащитный не хочет комментировать обвинения.
Вице-президент Международного Комитета "Аушвиц" Кристоф Гойбнер выразил разочарование молчанием подсудимого после окончания первого дня суда. "Во время зачитывания обвинительного документа подсудимый не проявлял никаких эмоций", - сказал Гойбнер.
По его словам, процесс бывшему охраннику является чрезвычайно важным для родственников, которые не обязательно хотят, чтобы "обвиняемый потом оказался в тюрьме или как-то страдал, но чтобы он предстал перед немецким судом и получил приговор, который также является приговором от имени многих убитых".
Ожидается, что судебный процесс продлится до начала января.
Через концентрационный лагерь Заксенхаузен прошли в период между 1936 и 1945 годами более 200 000 человек не дожила из них до освобождения, по некоторым данным, половина.
В последнее время, как сообщалось, в Германии прошли несколько процессов против бывших сотрудников нацистских концлагерей. В частности, параллельно проходит суд над бывшей секретаршей концлагеря "Штутгоф", которой сейчас 96 лет.
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батина? - в немецких.
мого прадіда Сергія замордували німці в Золотоноші.
Сталін-Гітлер - какаяразніца, на якій сковорідці в пеклі жаряться. Головне, щоб туди якомога скоріше попав путін *****, сто чортів йому в печінку.
По друге, чим далі в ліс тим товстіше партизани. У нашому випадку чим далі війна, тим більші категорії переходять із стану свідків в стан злочинців. В минулому десятиріччі німці прийняли закон по якому навіть електрики чи машиністки в таборах стали співучасниками злочинів.
вы многа видели на кацапии процессов над теми стреляловами?
кто то же жал на курок?
так и немцы - у них у всех с памятью шо та стало......
Аналитеги блин...
вот почему у нас никогда (слава Богу) не будет СС - т.к. большинство нынешней детворы не знает ДР даже папы-мамы..
- НО кто знает, скольких осудили советских за массовые преступления против человечности на территории поверженной Германии?
- мы же знаем как давили танками колоны немецких беженцев, расстреливали мирняк с самолетов и массовые изнасилования и убийства немок..
- С немцев прогрессивное человечество стерло эти воспоминания, да?
Все они живут в почёте на персональных пенсиях.
И идут в колоне ветеранов ВОВ.
Може то в Німеччині тема така, шукати, як спихнути старого діда на утримання держави? Йому ж зараз будуть надавати безкоштовне медичне обслуговування аби дожив до вироку. Та й потім піклуватиметься держава. З власних коштів це, коштувало б цілого статка.
Вопрос: какие нацисты хуже германские или кацапские?
PS: 1922; 33 год, конечно не в счёт?