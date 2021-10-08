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Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня. ФОТОрепортаж

Киевские таможенники совместно с СБУ и пограничниками зафиксировали попытку перемещения кокаина юным гражданином одной из европейских стран, который улетал через аэропорт "Борисполь" в Ирландию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня 01

Руководствуясь оперативной информацией, таможенники провели досмотр багажа и личных вещей одного из авиапассажиров рейса "Киев-Дублин". Тайник с опасным веществом был обнаружен в дорожном чемодане пассажира среди личных вещей.

Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня 02

"Прозрачный пакет с прессованной веществом белого цвета находился в небольшой круглой подарочной коробке под разноцветными желейными конфетами популярного украинского бренда", - говорится в сообщении.

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Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня 03
Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня 04

С помощью экспрес-анализатора таможенники установили, что обнаруженное вещество - кокаин весом 0,5 кг, стоимостью более 2 млн грн.

Смотрите: Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту "Борисполь", - таможня. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+3
Порошенко уже арестовали?
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08.10.2021 16:53
+3
достатньо того, що зеля знищує кокс без допомоги інших. до речі, де він його бере?
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08.10.2021 16:54
+2


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08.10.2021 16:53
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Таможенники, главное работу на дом не берите
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08.10.2021 16:48 Ответить
Таможенникам можно. Патологоанатомам не стОит.
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08.10.2021 16:53 Ответить
А конфеты желейные не ... ?
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08.10.2021 16:49 Ответить
Просто, представил себе, чтобы сейчас началось, если бы зеля ещё и конфеты желейные производил...
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08.10.2021 16:51 Ответить
достатньо того, що зеля знищує кокс без допомоги інших. до речі, де він його бере?
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08.10.2021 16:54 Ответить
он не лох , производит то что конфеты "прикрывают".
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08.10.2021 16:54 Ответить
"...популярного украинского бренда"
і знову ці шалені бджолки !

а кое-кто про сою нудит
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08.10.2021 17:02 Ответить


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08.10.2021 16:53 Ответить
если бы иностранец вез "Бабусины казкы" Житомирской фабрики в целофановом пакете, пограничники могли бы и не заметить
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08.10.2021 17:05 Ответить
Порошенко уже арестовали?
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08.10.2021 16:53 Ответить
буба закупил всю партию - страна одобрямснула....
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08.10.2021 16:56 Ответить
***
собаки могут быть нашими лучшими друзьями,
но только кот никогда не сообщит полиции, где марихуана.
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08.10.2021 17:03 Ответить
в ОП заходил перед отъездом?
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08.10.2021 17:03 Ответить
 
 