Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня. ФОТОрепортаж
Киевские таможенники совместно с СБУ и пограничниками зафиксировали попытку перемещения кокаина юным гражданином одной из европейских стран, который улетал через аэропорт "Борисполь" в Ирландию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.
Руководствуясь оперативной информацией, таможенники провели досмотр багажа и личных вещей одного из авиапассажиров рейса "Киев-Дублин". Тайник с опасным веществом был обнаружен в дорожном чемодане пассажира среди личных вещей.
"Прозрачный пакет с прессованной веществом белого цвета находился в небольшой круглой подарочной коробке под разноцветными желейными конфетами популярного украинского бренда", - говорится в сообщении.
С помощью экспрес-анализатора таможенники установили, что обнаруженное вещество - кокаин весом 0,5 кг, стоимостью более 2 млн грн.
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і знову ці шалені бджолки !
а кое-кто про сою нудит
собаки могут быть нашими лучшими друзьями,
но только кот никогда не сообщит полиции, где марихуана.