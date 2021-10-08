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Венедиктова: Медведчука не могли задержать по новому делу - не было оснований

Венедиктова: Медведчука не могли задержать по новому делу - не было оснований

Главу политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука не задержали по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма, потому что это не предусмотрено законом.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Правила абсолютно одинаковы для всех. И так прописан Уголовно-процессуальный кодекс. Есть 208 статья, когда можно задерживать. В этом случае у нас не было оснований для задержания лица. Не предусмотрено немедленное задержание", - сказала она.

Венедиктова отметила, что подозрение Медведчук получил не лично, а по почте.

Все, что не предусмотрено законом для прокурора, – преступление в прокурорской деятельности. А он же никуда не денется, он под домашним арестом. Я вам точно говорю, что он сегодня дома получал от нас подозрение, которое мы отправили по почте", – сказала генпрокурор.

Читайте: Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.

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Топ комментарии
+25
Уже можно смеяться с этой тупой лапши? Государственная измена и нет оснований Она люмпенов вообще за дебилов держит.
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08.10.2021 22:33
+17
Зате бойового генерала Павленка, який звільняв Маріуполь тримають за гратами.
Зелені зрадники...
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08.10.2021 22:43
+15
Дешевый цирк!!! Блевать от вас охота!!
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08.10.2021 22:35
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в ідеалі тіло медведчука можна залишити під домашнім арештом,а голову доправити в СІЗО
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08.10.2021 22:28 Ответить
Не. Он зеленым периодически нужен как пугало. Когда дела идут совсем хреново. А без головы он испортится и станет непригоден.
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08.10.2021 22:36 Ответить
ну зеленим як пугало а для пЄСа кум та стратегічний партнер
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09.10.2021 08:11 Ответить
Зепил- триздобол
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09.10.2021 11:35 Ответить
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09.10.2021 11:54 Ответить
Обосрался -обтекай)чего кацапскую методичку,которой уже кто то дупу подтер,тащишь,дегенерат?
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09.10.2021 11:54 Ответить
Вот и результат, чем наши гавнодепутаты занимаются уже 8-й год подряд : за госизмену и финансирование терроризма БЕЗ ЗАДЕРЖАНИЯ... Предлагаю просто наругать за такое и отпустить
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08.10.2021 22:30 Ответить
Уже можно смеяться с этой тупой лапши? Государственная измена и нет оснований Она люмпенов вообще за дебилов держит.
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08.10.2021 22:33 Ответить
Если вспомнить Штепу, Гепу и суды над ними, то украинцев за дебилов держат давно
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08.10.2021 22:37 Ответить
Т.е. Штепу и Гепу периодически доставали как пугала из нафталина для отвлечения люмпена от своих зашкваров и сведения личных счетов? Это в какой реальности?
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08.10.2021 22:41 Ответить
Именно, для отвлечения люмпенов в качестве иллюзии бурной "патриотической" деятельности и свежереформированными судами.
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08.10.2021 22:48 Ответить
Перед тем как портить воздух, не мешало бы хотя-бы почитать в чем заключался первый этап судебной реформы. А то неадекватом тут выглядите
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08.10.2021 22:52 Ответить
Вспомни,дегенерат)они сидели под домашним арестом?
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09.10.2021 11:56 Ответить
Дешевый цирк!!! Блевать от вас охота!!
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08.10.2021 22:35 Ответить
А по старому затримати слабо?
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08.10.2021 22:35 Ответить
Поднимите кто нить Венедиктовой веки ! Ато она плохо видит !
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08.10.2021 22:36 Ответить
у неї такі вєкі,бо форма обличчя монголоїдне
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09.10.2021 09:43 Ответить
это же не порошенко...
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08.10.2021 22:36 Ответить
А що, при Порошенко Штепу чи Гепу посадили?
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08.10.2021 22:57 Ответить
а при зеле посадили?
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08.10.2021 23:02 Ответить
А я про що-хрєн рєдькі нє слаще!
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08.10.2021 23:17 Ответить
Как известно, 24 мая 2017 г. в 15 областях Украиныhttp://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/05/24/7144841/ прошла антикоррупционная операция , в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95921000000 гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

11-м подозреваемым суд вынес решение о содержании под стражей с возможностью внести залог от 3 до 150 миллионов гривен (самая большая сумма), 7 подозреваемых освободили из зала суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тысяч до 15 миллионов гривен.

И ВСЕХ ПОТОМ ОТПУСТИЛИ!))
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08.10.2021 23:26 Ответить
"И ВСЕХ ПОТОМ ОТПУСТИЛИ!)) "

Они все выходят и такие хором: "Дяяяя...кууууу...єєєєє...моооооо.....!"

А Петя такой весь гордый, с видеокамерой, все снимает и улыбается, и ручкой машет....

А в ответ: "Дяяяя...кууууу...єєєєє...моооооо.....!"

Красотища!

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09.10.2021 12:59 Ответить
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08.10.2021 22:40 Ответить
Зате бойового генерала Павленка, який звільняв Маріуполь тримають за гратами.
Зелені зрадники...
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08.10.2021 22:43 Ответить
Він ніяк не дає покази на Порошенка.
Значить винний.
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08.10.2021 22:46 Ответить
на нет, и суда нет...
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08.10.2021 22:44 Ответить
Що, правда? Хто тут юрист? По підозрі в держзраді передбачені застава або домашній арешт?
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08.10.2021 22:45 Ответить
* а воровал ты невесту по закону? Сестра включи погромче телевизор---начнём!*.
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08.10.2021 22:46 Ответить
псда.
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08.10.2021 23:08 Ответить
)))))))))) ноу комент!
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08.10.2021 23:10 Ответить
Так он и не ляпал языком как зебилы
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09.10.2021 02:05 Ответить
А кто там кого крестил,дятел? Ведмедчук агент дохлого КГБ с 1972 года...,типа был внештатным ментом советского дерьма...,Порошенко в то время было всего 7 лет...,ну ты и баран.... Это люди разных поколений...,депил ты конченный...,кума Путлера мавзолейного Оксана Марченко завидует тебе...,одноклеточный...
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09.10.2021 05:44 Ответить
Ну давай док из церкви,свинособака,что кум?а то может твои дети или мама за твой звиздешь дохнуть начнут -не по христянски же...
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09.10.2021 12:03 Ответить
Страшная, как Стефанчук.
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09.10.2021 02:04 Ответить
Партійна кличка - Коливан.
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09.10.2021 06:52 Ответить
А что там офшорами опг квартал95? Уже посадили кого-то?! А как насчёт вагнергейта?
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09.10.2021 05:51 Ответить
Та хіба ж держзрадники будуть арештовувати собі подібних! Інша справа якогось патріота країни.
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09.10.2021 06:54 Ответить
измена против государства уже не основание?

Ну и пісдунья
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09.10.2021 07:24 Ответить
....ну, кто бы сомневался, что УПК, давно написан под себя "любимых", под который можно на граждан класть половой орган. Да и что толку вводить Строгий УПК: у клики, захватившей власть принцип : своим ВСЁ, врагам Закон!
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09.10.2021 08:17 Ответить
Циркт.е. 95 квартал
Нах дело-если по нему нельзя задержать??
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09.10.2021 08:55 Ответить
 
 