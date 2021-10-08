Венедиктова: Медведчука не могли задержать по новому делу - не было оснований
Главу политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука не задержали по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма, потому что это не предусмотрено законом.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Правила абсолютно одинаковы для всех. И так прописан Уголовно-процессуальный кодекс. Есть 208 статья, когда можно задерживать. В этом случае у нас не было оснований для задержания лица. Не предусмотрено немедленное задержание", - сказала она.
Венедиктова отметила, что подозрение Медведчук получил не лично, а по почте.
Все, что не предусмотрено законом для прокурора, – преступление в прокурорской деятельности. А он же никуда не денется, он под домашним арестом. Я вам точно говорю, что он сегодня дома получал от нас подозрение, которое мы отправили по почте", – сказала генпрокурор.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.
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И ВСЕХ ПОТОМ ОТПУСТИЛИ!))
Они все выходят и такие хором: "Дяяяя...кууууу...єєєєє...моооооо.....!"
А Петя такой весь гордый, с видеокамерой, все снимает и улыбается, и ручкой машет....
А в ответ: "Дяяяя...кууууу...єєєєє...моооооо.....!"
Красотища!
Зелені зрадники...
Значить винний.
Ну и пісдунья
Нах дело-если по нему нельзя задержать??